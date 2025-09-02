Сергей Конвиз: Разговоры о мире на фоне непрекращающихся боёв

СВО в Украине длится уже более 3,5 лет. За время после 2014 года российская армия заняла 18,5% территории Украины и продвигается далее вглубь Украины. Но это движение совсем не то, что нам обещали. За время после инаугурации Трампа Минобороны РФ освободило от украинских войск чуть больше 1% территории Украины. И если всё продолжится в том же духе, то для того, чтобы овладеть всей территорией Украины, при таких темпах продвижения нашим войскам потребуется в пять раз больше времени. Что же до освобождения всей территории Донецкой области, то на это потребуется как минимум пять лет. Да и в целом ситуация в Украине не может вызывать позитивных прогнозов ни у российских, ни у украинских властей. Но давайте проанализируем, кто чего хочет в этой ситуации?

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЛИКТА В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ СТОРОН

Украина не скрывает, что перед ней стоит задача полного контроля над своей общепризнанной мировым сообществом территорией и окончания боевых действий. Она настаивает на том, что на Россию как на инициатора боевых действий должны быть наложены репарации. Но в сегодняшних условиях этому противостоят цели России, которая контролирует значительную часть территории Украины и намерена эту зону увеличивать, не считая себя кому-либо должной.

Россия, у которой перед Украиной огромное преимущество в экономике, производстве оружия, людских ресурсах и имеется ядерное оружие, не скрывает, что целью её действий должна стать капитуляция Украины с установлением в ней пророссийского режима наподобие того, что мы видим в Белоруссии. При этом президент Путин демонстрирует способность России вести боевые действия до выполнения всех поставленных задач, невзирая на потери на фронте.

Ключевым игроком на этом поле является Европа, которая видит в Украине свою защиту от неких агрессивных планов России. Начиная СВО, в России ещё никто не представлял, что вместо трёх дней боевые действия растянутся как минимум на 3,5 года с огромными потерями. Кроме того, никому и в голову не могло прийти, что Европа не замёрзнет без российского газа и сможет нормально жить без российской нефти. И даже, наверное, в самой Европе не представляли, как они обойдутся без российских энергоносителей. Но жизнь всё расставила по своим местам. Поставки российских энергоносителей в Европу хоть и продолжаются, но совсем не в тех объёмах, что до СВО. И никакой критической зависимости от России в энергетическом плане нет, и не предвидится.

Но нужно иметь в виду, что после начала СВО в Европе сформировалось понимание того, что какой бы Россия ни была, кто бы ею ни руководил, она представляет из себя реальную угрозу для европейских стран. И это уже не только мнение европейских элит. Тонкая, рассчитанная на массы пропаганда сделала своё дело – подавляющее большинство в странах Европы мыслит именно так. В связи с чем европейцы озабочены не столько тем, как прекратить боевые действия в Украине, сколько тем, как обезопасить себя от агрессивного соседа в будущем. В этом плане боевые действия между Россией и Украиной входят в планы Европы, поскольку они ослабляют Россию. И потому, когда российская пропаганда навязывает мысль, что Европа разжигает войну, она в некотором смысле права. Многим в Европе нравится, как братские православные народы с азартом уничтожают друг друга. Не случайно страны Запада дают современное оружие ВС Украины, одновременно запрещая бить им вглубь по территории России.

РОКОВАЯ РОЛЬ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Очень многое в этом конфликте зависит от позиции властей США, поскольку именно эта страна влияла на решение Украины по поводу сопротивления стремлению российских властей больше влиять на общественно-политические процессы в Украине. И если бы США меньше влияли на украинские реалии, может быть, этого военного конфликта не случилось бы. А Украина вела бы себя наподобие Белоруссии, получая из России миллиардные кредиты, дешёвые газ, нефть и другие ресурсы и сбывая в Россию свою продукцию. В этом плане заявление Трампа по поводу того, что в Украине идёт война, которую затеял Байден, имеет под собой обоснование. Только Трамп, видимо, забыл, что это именно он в 2017 году начал поставки Украине ПТРК Javelin в качестве «продвинутых оборонительных средств». И они сыграли решающую роль для уничтожения российских танков на начальном этапе СВО, когда многим казалось, что у Украины нет никаких шансов остановить российскую армию, которая стремительно катилась на Киев. Но СВО началась при президенте Байдене. Тот реально боялся оказать Киеву такую поддержку, какую от него требовали, опасаясь, что Путин в ответ развяжет ядерную войну. Именно поэтому Байден, давая оружие Зеленскому, постоянно ограничивал масштаб его применения.

Но времена изменились. К власти в США пришёл самовлюблённый делец Трамп, у которого имеется маниакальная мечта заработать на Украине и получить, как в своё время президент Обама, Нобелевскую премию мира. Ради достижения этой цели он готов пойти на всё. И даже сдать Путину Украину с потрохами. Это понимает его окружение и пытается потрафить своему боссу. Порой дело доходит до комичного. Так, на днях спецпосланник президента Уиткофф заявил, что считает американского лидера лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира. «Единственное, чего я хочу – чтобы Нобелевский комитет приступил к действиям и понял, что Вы – лучший кандидат на получение премии за всё время её существования», – заявил Уиткофф, обращаясь к Трампу. Подобного публичного подхалимажа мы не знавали с брежневских времён.

И дело даже не в том, что на самом деле Трамп на ниве миротворчества пока ничего совершить не смог. В ходе выборов он обещал избирателям мир в Украине «за 24 часа». Прошло более 24 недель, а воз и ныне там. И конца конфликта не видно. Более того, выяснилось, что на самом деле мы находимся от мира дальше, чем до инаугурации Трампа. А он этого как бы ни осознаёт. При этом оказалось, что в реальности Трампу нужен даже и не мир – ему достаточно и простого перемирия, чтобы объявить себя успешным миротворцем и успеть получить желаемое. Поэтому он каждый день меняет своё решение о давлении на Россию, самонадеянно стремясь уговорить Путина приостановить боевые действия. Но полностью перейти на нашу сторону в конфликте на Украине ему не позволяют американская политическая элита и европейцы, которые время от времени встряхивают его и объясняют, что, по их мнению, Россия – это враг Запада на все времена. И Украина Западу нужна только в одном качестве – как форпост Запада на восточной границе с Россией и активная боеспособная «антироссия».

ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРЕДЕЛА МИРА

В настоящее время на первый план выходит тема гарантий безопасности после заключения мира между Россией и Украиной. Их все понимают по-своему. Россия полагает, что такой гарантией может стать исключительно нейтральная со слабой армией без перспектив вхождения в НАТО Украина, контролируемая Россией и возглавляемая пророссийским лидером. Страны Европы такую гарантию видят в сильной Украине с мощной армией и флотом, способными противостоять военной мощи России. Они заявляют о готовности такую армию и флот содержать, обеспечивая их современным американским и европейским оружием, западными военспецами и инструкторами. Такой подход к безопасности Европы по понятным причинам не подходит российской стороне, поскольку тогда получается, что СВО своих целей не достигла.

У Украины на сей счёт позиция проще. Она хотела бы вступить в ЕС, а со временем – и в НАТО, чтобы находиться под «зонтиком» Европы. И чтобы её безопасность обеспечивал североатлантический блок. Что до вооружённых сил Украины, то они хотели бы иметь боеспособные войска, вооружённые самым современным оружием, включая ядерное – чтобы в перспективе вернуть себе все территории, которые сейчас занимает российская армия. Всем понятно, что такая позиция Украины совсем не отвечает устремлениям российских властей.

В этом плане примечательна позиция самого российского президента Путина. Похоже, он хотел бы не просто капитуляции Зеленского, но возможности с президентом США Трампом и лидером Китая Си провести раздел сфер влияния в мире, чтобы зона ответственности России распространилась как минимум на территории бывшего Советского Союза. Но проблема в том, что ни Си, ни Трамп к такому разговору не готовы. Думаю, именно в силу этого Путин продолжит СВО в Украине до тех пор, пока мировые лидеры не примут его как равного.

Что же до остального мира, то он просто пользуется плодами СВО. Китай, Индия и Турция откровенно паразитируют на российских трудностях, покупая у нас задешёво энергоносители, в обмен втридорога продавая нам западные товары. Всем им крайне выгодно противостояние Запада и России. И они этого не скрывают. Торговля с Россией им настолько выгодна, что они готовы потерпеть вторичные санкции.

В такой ситуации противостояние России и Украины не может закончиться быстро. Мы обречены воевать долго, туже затягивая пояса. В этом плане у России и Европы ресурс гораздо больший, чем у Украины. Но по-прежнему много зависит от позиции США, где вскоре начнётся подготовка к промежуточным довыборам в Сенат. Трамп эти выборы проиграть не может, поскольку от этого зависит его политическое будущее. И он будет действовать, исходя из соображений перспектив на выборы в ноябре 2026 года. США – не Россия. И там нет своего «волшебника Чурова». Потому как избиратели проголосуют, так и посчитают. Так что для Трампа следующий год должен стать судьбоносным.

Когда верстался номер. Поначалу Трамп ответил на инициативу лидеров стран Европы, что он не допускает участие войск США на территории Украины в обеспечении мира. Предлагая за счёт 10% роста тарифов на экспорт из Европы обеспечить над Украиной бесполётный режим с помощью американских ПВО и авиации. А 30 августа он заявил, что американские ЧВК смогут обеспечивать на территории Украины безопасность американских компаний. Тем более, что МИД РФ заявил, что Россия категорически возражает против нахождения войск стран НАТО на территории Незалежной. Конечно, серьёзно относиться к заявлениям Трампа и Лаврова не стоит. Но тенденция очевидна...

Сергей Конвиз