Сергей Конвиз: Трамп решился на атаку подземных заводов в Иране

ОТ ПРОГРЕССИВНОЙ БОГАТОЙ СТРАНЫ ДО МИРОВОГО ИЗГОЯ

Когда-то, до свержения шаха, Иран являлся процветающим развивающимся регионом с высоким уровнем культуры и в целом жизни. С динамично развивающейся экономикой, подпитываемой высокими доходами от реализации нефти, которой добывалось более 8 млн. баррелей в сутки. Теперь, после 49 лет правления режима аятолл, Иран превратился в бедную страну с тираническим режимом, где активно подавляются права граждан. И в первую очередь – женщин, превращённых в людей второго сорта. Они не смеют даже петь и танцевать в публичных местах, не говоря уже о профессиональных занятиях. К примеру, женщина в Иране не может быть судьёй. Им не разрешается присутствовать на стадионах во время спортивных мероприятий, они не имеют права на вождение автомобилей. И это – малая часть ограничений, налагаемых на них догматическим режимом аятолл.

Другие изменения в стране персов заключаются в целях международной политики государства, официально провозгласившего своей внешней деятельностью стремление любой ценой уничтожить евреев и их государство – Израиль. В мировой практике – даже во времена фашистской Германии – ничего подобного не было. В общем, убийства людей из соображения расовой или национальной принадлежности где-то и происходят. Но чтобы сделать уничтожение целого народа и его государства целью своего существования – до такого людоедства додумались только иранские религиозные фанатики. И не стесняются этого. Хотя попросту ненавидеть – это одно. А специально создавать для этого оружие массового уничтожения – это в цивилизованном мире неприемлемо в принципе. Именно за это Иран и находится вот уже скоро 50 лет под международными санкциями. Что разрушает его социальную сферу и экономику.

Как результат – в настоящее время Иран, обладающий одним из самых огромных месторождений нефти, добывает её менее 3,3 млн. баррелей нефти в сутки – вдвое меньше, чем при Шахе. Отсюда и царящая в стране нищета. Тем не менее, Иран из последних сил стремится во что бы то ни стало создать собственное ядерное оружие, чтобы одним ударом покончить с ненавистным Израилем и его населением.

ИРАН ИЛИ ИЗРАИЛЬ: ОСТАТЬСЯ ДОЛЖЕН КТО-ТО ОДИН

Кстати говоря, при аятолле Хомейни существовал запрет на реализацию ядерного проекта в Иране. Но пришедший на его смену аятолла Хаменеи повёл страну именно по такому пути. Это не может не беспокоить международное сообщество. В первую очередь – Израиль, на который нацелено остриё будущего ядерного удара Ирана.

Как известно, уран, обогащённый до 5%, в настоящее время широко используется в медицине и энергетических реакторах по всему миру. Уран с обогащением до 20% используется в исследовательских и экспериментальных реакторах. А со степенью обогащения от 20% до 90% называют высокообогащённым или оружейным. Инспекторов Международного Агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) иранцы не допустили на предприятия, где происходит обогащение урана. Однако те взяли пробы воздуха возле него и провели анализ, который показал, что иранцы работают с ураном, обогащённым до 60%. То есть пригодным для создания ядерного оружия. И такого урана у них более 400 кг, чего достаточно, чтобы создать девять атомных боеголовок.

Напомню, что для того, чтобы разрушить государство Израиль, достаточно подрыва только одной такой ядерной бомбы. Вот этот официальный отчёт МАГАТЭ и послужил сигналом для Израиля, которому ядерное оружие Ирана – это смерть. Он начал подготовку к атаке на Иран с целью разрушения ядерных реакторов по обогащению урана и прекращению программы персидского государства по созданию ядерного оружия.

При этом президент США Трамп, который мнит себя миротворцем и грезит Нобелевской премией Мира, совсем запутался в своих намерениях в отношения Ирана. И всё время просит «две недели», чтобы принять окончательное решение. Пока Трамп надеялся на успех мирной сделки с Ираном, он отговаривал Израиль от военного сценария. Однако Израиль последовательно шёл к своей цели – уничтожения ядерной программы Ирана. И это стало реальностью после того, как Армия обороны Израиля разгромила ХАМАС в секторе Газа и Хезболлу в Ливане. А турки свергли режим Асада в Сирии, заставив его бежать в Россию по примеру Януковича. Из прокси-группировок Ирана оставались только йеменские хуситы, которыми и занялись Соединённые Штаты. Таким образом, на Ближнем Востоке сложилась благоприятная ситуация для решения Израилем иранской проблемы. И он начал готовить нападение на Иран.

ИЗРАИЛЬ НАЧИНАЕТ, США ПОДХВАТЫВАЕТ

Чтобы правильно оценить ситуацию на Ближнем Востоке, нужно понимать, что Израиль там всегда, с момента своего появления, находился в кольце врагов, численность которых превышает израильскую в 30 (!) раз. При этом окружающие Израиль страны, как правило, обладают большими запасами нефти и газа и огромными территориями. А у Израиля по большому счёту союзников три – всемогущая секретная служба Моссад, Армия обороны Израиля да США, которые финансируют 50% бюджета Израиля в части обеспечения его безопасности. Поэтому Израиль вопреки воле США и даже без одобрения из Вашингтона никаких кардинальных действий в отношении Ирана принимать не может.

Премьер-министр Нетаньяху близко знаком с Трампом вот уже 40 лет. Они хорошо понимают друг друга. Ещё когда в США шли выборы, я писал, что для Израиля избрание Трампом президентом будет настоящим спасением. Так оно и случилось. Трамп обеспечил своего союзника на Ближнем Востоке не только современным американским оружием, но и финансами. В общем, ситуация сложилась для властей еврейского государства как никогда благоприятная. И Нетаньяху пошёл ва-банк.

Стремительными бомбардировками и атаками беспилотников удалось лишить Иран не только большой части ПВО, пусковых установок баллистических ракет, складов ракет и беспилотников, но и руководства армии Ирана и Корпуса стражей революции – это элитные части Ирана наподобие частей СС в гитлеровской Германии.

Но главный ядерный объект Ирана – завод Фордо – находится глубоко в скале, добраться до него ЦАХАЛ не может. У него нет специальных глубинных противобункерных бомб, способных поражать цели, находящиеся под землёй на глубине более 60 метров. Такие бомбы и их носители бомбардировщики Б-52 и Б-2 имеются только у армии США. Хотя сами бомбы в своё время разработали израильтяне.

В апреле Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой оказать содействие и уничтожить завод Фордо. Но согласия не получил. Потому сначала Израиль отложил операцию, но не отказался от неё. 9 июня Нетаньяху подтвердил Трампу, что атака на Иран состоится. Вашингтону оставалось либо присоединиться, либо остаться в стороне. К тому времени Трамп был окончательно разочарован переговорами с Ираном. Он понял, что его «водят за нос» и просто «тянут время», пытаясь ускорить работы по созданию ядерного оружия. А когда удар ЦАХАЛ по Ирану состоялся, он был впечатлён действиями армии Израиля и заявил Нетаньяху о своей поддержке.

ИДЕАЛЬНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

И действительно: Израиль за пару дней сумел сделать то, о чём мечтал Кремль в Украине. Он добился полного превосходства в воздухе Ирана, в том числе в небе над Тегераном, разгромив ПВО врага и 2/3 его противоракетных установок.

Вначале Израиль наносил авиаудары по Ирану с использованием модифицированных истребителей 5-го поколения F-35. Затем в бой вступили F-15 и F-16. Также военные начали сбрасывать управляемые планирующие бомбы JDAM и SPICE. 15 июня, на третий день войны, Израиль реализовал свое господство в воздухе и заявил, что в Иране уничтожены десятки пусковых установок «земля-воздух». Примечательно, что эксперты отмечают использования израильским командованием опыта российско-украинского противостояния, в том числе по использованию беспилотников в тылу врага.

Отмечу, что многие эксперты считают ключевыми причинами преимущества израильских ВВС высококлассную подготовку, инновации, а также грамотное использование данных разведки и кибервозможностей. В отличие от Украины, Иран не смог организовать наземную ПВО так, чтобы затруднить самолётам противника возможность действовать над своей территорией. Также сработал элемент неожиданности. Иран атаку Израиля «проспал», был застигнут врасплох и за это наказан. Кроме того, израильские спецподразделения в самом начале кампании проникли в Иран тайно и уничтожили ключевые иранские средства ПВО с помощью беспилотников ближнего действия. Вместе с этим Израиль благодаря «превосходной шпионской работе» смог ликвидировать большую часть военного руководства Ирана. «По сути, то, что Израиль сделал с Ираном, – это то, что Россия хотела сделать с Украиной», – говорят эксперты в области геополитики. Но оказалось, что украинское общество обладает устойчивостью, а в Иране «режим настолько непопулярен, что там легко найти людей, которые согласятся работать с Израилем».

В настоящее время главная проблема Израиля – это уничтожение подземного завода по обогащению урана Фордо. Мало кто сомневался, что руководство Моссада и ЦАХАЛа уговорит премьер-министра Нетаньяху на бомбардировку Ирана, если бы у них в активе не было тщательно разработанного плана по ликвидации завода Фордо. Израильтяне были готовы решить эту проблему самостоятельно. Но на этот раз интуиция их не подвела. 22 июня президент Трамп объявил, что США атаковали три ядерных объекта в Иране: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали шестью противобункерными бомбами бомбардировщики Б-2, а два других – 30 ракетами «Томагавк» с подводных лодок. Израильский лидер поблагодарил США за решение нанести удары по объектам ядерной программы Ирана. В Иране подтвердили, что объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы. Но заявили, что Иран ожидал нападения на Фордо, поэтому «объект давно эвакуирован, а ущерб не является необратимым».

Утром 22 июня в северной и центральной части Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов со стороны Ирана. Жителям предписали переместиться в убежища. Иранская атака продолжалась в несколько волн. По оценкам Армии обороны Израиля, в общей сложности из Ирана были запущены 20-30 баллистических ракет. Как сообщает национальная медицинская служба Маген Давид Адом, спасатели зафиксировали сообщения о попаданиях ракет и осколков в более десяти мест по всей стране. В том числе ракеты упали в жилых районах Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы. Иранские военные утверждают, что целью атак стали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, логистические базы, различные научные и военные центры. Как минимум 16 человек получили ранения в результате атак Ирана. За всё время войны в Израиле погибли 24 человека, пострадали более тысячи человек

Сергей Конвиз