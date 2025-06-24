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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 24, 24 июня / Перекрёсток мнений
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№24, 24 июня 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 18-06-2025 #1[ru]

Владимир Владимирович тут с гордостью указывает, что в Якутии поместилось бы 8 Франций. Это, по его мнению, подчеркивает величие региона. Проведем небольшое сравнение: Площадь Якутии действительно приблизительно в 8 раз больше площади Франции. Более того, Якутия является едва ли не одним из самых привлекательных регионов в мире с точки зрения залежей полезных ископаемых, включая алмазы, золото, руду, нефть и газ. И при этом: ВВП Франции в 111 раз больше, чем ВВП Якутии. Население Франции в 68 раз больше. Минимальный размер оплаты труда (минимальная зарплата) во Франции в 7 раз выше. Средняя пенсия во Франции в 6 раз больше. Протяженность автомобильных дорог во Франции в 135 (!!!) раз больше, чем в Якутии. Но Владимир Владимирович, как школьник-подросток, предпочитает гордиться только размерами территории...

Аноним, 18-06-2025 #3[ru]

Кинорежиссер и пропагандист Никита Михалков рассказал, что более 20 лет назад президент России Владимир Путин поведал ему о своей богоизбранности. «Мы с ним разговаривали, и он мне сказал: «Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» – передал детали беседы с Путиным Михалков на пленарном заседании Госдумы. Судя по последующим действиям Путина, Михалков ему тогда ответил: «Конечно нет, Владимир Владимирыч! Господь поставил Вас сюда вовсе не для того, чтобы вы доедали ЗА ДРУГИМИ! Ваша задача – отобрать у них всё – и съесть это САМОМУ».

Аноним, 19-06-2025 #4[ru]

На Петербургском международном экономическом форуме выставили наградной лист отца Путина. Других экономических достижений у нас для вас нет, извините...

Аноним, 20-06-2025 #9[ru]

«Нам важно беречь и укреплять сплочённость общества» вокруг Путина и партии «Единая Россия». Потому что Россия – это Путин, как сказал Володин. А откуда вокруг столько гнилья?

Аноним, 20-06-2025 #10[ru]

Каждому хочется сплочения вокруг себя. И Путин – не исключение.

Аноним, 20-06-2025 #11[ru]

Чиновничество радо сплачиваться вокруг Президента. А что им остаётся?

Свежий анекдот

Аноним, 19-06-2025 #1[ru]

1) Министр экономического развития страны Максим Решетников в интервью ТАСС: «Зарубежные компании активно зондируют перспективы возвращения на российский рынок. Пока каких-то юридических обращений [зарубежных компаний] к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле». 2) Замминистра финансов Иван Чебесков в интервью РБК: «Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает десятки заявок на уход иностранцев из российского бизнеса». Интересно, неужели эти люди работают в одном и том же Правительстве России?

Аноним, 19-06-2025 #5[ru]

Экономика России находится на грани перехода в рецессию, – заявил министр экономического развития Решетников в ходе ПМЭФ. Ну, блин! Нормально же всё было – обсуждали стоимость обеда на ПМЭФ за 12 тысяч рублей, стенд с наградами отца Путина, выступления дочки Путина, сына Вайно, зятя Лаврова, бесплатные футболки, расценки на проституток... Вот на хрена ты про экономику-то, Максим Геннадьич?

Аноним, 19-06-2025 #6[ru]

А вот Глава Центробанка РФ Набиуллина ведет себя на «экономическом» форуме правильно: предложила поговорить о музыке вместо инфляции.

Аноним, 20-06-2025 #8[ru]

Украинская пропаганда пишет: «Никто не приехал», – экономический форум Путина в Петербурге с треском провалился. Какая бессовестная ложь! Талибы ведь приехали. Сын Вайно, зять Лаврова... Президент Индонезии приехал! И талибы... Уже упоминали их? Да по фиг – там талибов много было, можно и два раза посчитать.

Аноним, 20-06-2025 #10[ru]

«Росгосцирк впервые стал партнером ПМЭФ» – теперь понятно откуда эти рассказы о перспективах, устойчивом развитии, росте экономики и прочих достижениях – это, видимо, просто клоуны выступают на арене ПМЭФ...

Аноним, 21-06-2025 #15[ru]

«Я вот пенсию отказался оформлять. Я сказал «меня только вперед ногами сразу с работы», – отметил банкир-миллиардер Костин. Это у них там на ПМЭФ юмор такой... А можно я 5 минут поработаю Костиным? Закрою все кредиты, куплю квартиры и машины детям. И еще на 20 лет безбедной жизни останется!

Ненасытные губернаторы добивают систему жизнеобеспечения Тувы

Аноним, 18-06-2025 #1[ru]

Использую в речи вместо идиотского и неверного по смыслу термина «олигархи» такое слово как «дерипаски». Так точнее. Олигархи по определению – те, кто не просто участвует во власти, но группой осуществляет власть. А эти... просто паразиты на бандитско-чекистской власти.

Аноним, 20-06-2025 #6[ru]

Газета раньше критиковала Шериг-оола Ооржака. А теперь оказалось, что ни Кара-оол, ни Ховалыг ему и в подмётки не годятся.

Аноним, 20-06-2025 #7[ru]

Президент Ооржак прошёл советскую школу. А его сменили сначала бандит, а потом – барыга. Что вы с них хотите?

Аноним, 20-06-2025 #8[ru]

Хорошо про ТЭЦ написано. Так держать! Хоть теперь узнаем, как Кара-оол и Ховалыг развалили энергетику Тувы.

Аноним, 20-06-2025 #9[ru]

На этой неделе Кызыл два дня сидел без света. Вот вам плоды труда Кара-оола-Ховалыга.

Аноним, 20-06-2025 #10[ru]

Какой из Ховалыга хозяйственник? Он в жизни ничего полезного не делал. Только тырил по карманам.

Аноним, 21-06-2025 #13[ru]

Самый большой вред энергетике и экономике Тувы в целом нанес Кара-оол. Из-за его шовинисткой политики из республики уехала огромная масса квалифицированных специалистов, а Тува откатилась в развитии на десятки лет назад. И то, что сейчас началось что-то строиться – это не заслуга нынешней власти, а то, что Кара-оола больше нет и его прихвостней, которые только воровством и бандитизмом занимались на протяжении стольких лет.

Аноним, 21-06-2025 #15[ru]

Да, действительно, «повезло» Туве с Ховалыгом, ничего не скажешь. Человек вообще не понимает, что он творит.

Аноним, 21-06-2025 #16[ru]

Ховалыг ни дружить, ни воевать не может. Непригодный к жизни экземпляр.

Коротко

Аноним, 18-06-2025 #3[ru]

За окончательно лишившимися сегодня своего имущества бывшими собственниками Домодедова долгие годы маячила мощная фигура старшего Патрушева. Но теперь, по замыслу Путина, Патрушев должен строить корабли и не отвлекаться на самолёты. Поэтому управлять Домодедово будут Ротенберги, которые обобрали Патрушева. Вор у вора дубинку украл?

Аноним, 19-06-2025 #5[ru]

Из-за «технических трудностей» Росстат перестал публиковать статистику рождений и смертей россиян, – объяснили в ведомстве. Скрывать данные Росстат начал на фоне рекордно низких за 200 лет показателей рождаемости в марте, а также роста смертности на 15% в апреле по сравнению с прошлым годом, – отмечают демографы.

Убийство с использованием служебного положения – 3

Аноним, 18-06-2025 #1[ru]

Сегодня в России вообще отсутствует наказание за преступление. Вместо того, чтобы сидеть 18 лет на зоне и обдумывать свой проступок, они не отсидели и дня. К тому же еще и получили Орден Мужества от Путина... О чем это говорит другим потенциальным убийцам и насильникам? ГРАБЬ! УБИВАЙ! НАСИЛУЙ! Сидеть за это все равно не придется. А при должной удаче еще и орден получишь из рук самого президента! А потом будешь ходить по школам родного города, в котором убивал, и рассказывать детишкам убитых о своем геройстве.

Аноним, 18-06-2025 #3[ru]

Якушев – подонок, ему все дозволено. «Крыша», как говорится, крепкая у него!

Аноним, 19-06-2025 #5[ru]

«Единая Россия» научит участников СВО заниматься бизнесом. Если хотя бы часть участников СВО такие, как Сарыг-Донгак, то речь, скорее, может идти об обмене опытом.

Аноним, 20-06-2025 #6[ru]

Чтобы все знали: Сарыг-Донгака суд своим приговором лишил звания «полковник милиции», всех наград и пенсии. А также запретил ему ношение формы. Никакой он не герой – просто профессиональный убийца и душегуб.

Аноним, 20-06-2025 #7[ru]

Это же надо – 12 лет скрывали убийство!

Аноним, 20-06-2025 #8[ru]

Этот Кенден – это вообще пьяный овощ. Ни воли, ни стремления к чему-то. Полное ничтожество.

Аноним, 20-06-2025 #9[ru]

Зато Сарыг-Донгак – «герой»! Организовал убийство, заставил подчинённых в нём участвовать и заметать следы преступления. А затем занялся их ликвидацией. Настоящий мент!

Аноним, 20-06-2025 #10[ru]

Да у нас в Туве через одного такие же в ментовке «сарыг-донгаки», как этот начальник уголовного розыска Кызыла. Может, не все они убийцы, но подонки – почти все.

Аноним, 21-06-2025 #11[ru]

Нормальных людей в полиции не держат. Там нужны подонки.

Сергей Конвиз: Пока Трамп ссорился с Маском, Израиль начал спецоперацию против Ирана

Аноним, 18-06-2025 #2[ru]

– РФ призывает одуматься и немедленно прекратить налёты на ядерные установки в Иране! – А то что?

Аноним, 18-06-2025 #4[ru]

Израиль добился превосходства в воздухе Ирана... Ровно то, о чём отчитались путинские военные пропагандисты в первые дни русско-украинской СВО. И чего никогда не было. Непонятно, каким образом Иран может развернуть военную ситуацию в свою пользу. Конечно, он может наносить ракетные удары по Израилю, но господство в иранском небе позволит израильской армии это в итоге остановить.

Аноним, 18-06-2025 #8[ru]

Трамп в своей соцсеточке: «Теперь у нас полный и тотальный контроль над небом над Ираном. У Ирана были хорошие ПВО и прочее оборонительное оборудование, и его было много, но оно не идет ни в какое сравнение с американскими «штучками», разработанными, придуманными и произведенными. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США».

Аноним, 19-06-2025 #10[ru]

«Я вчера говорил с ним [с Путиным], он, собственно, предложил мне помощь в посредничестве. Я сказал: сделай мне услугу, посредничай у себя, давай попосредничаем по России вначале, окей? Я сказал: Владимир, давай попосредничаем по России вначале, об этом [об Иране] сможешь побеспокоиться позже. Но я думаю, это тоже сработает, так много людей убивают», – Трамп. Типа поставил Путина на место. Только непонятно, что и как должно сработать...

Когда правоохранители Тувы займутся вельможными ворами?!

Аноним, 19-06-2025 #1[ru]

Удивляюсь терпению правоохранительных органов, например прокурора Дябкина. Или они в доле?!

Аноним, 19-06-2025 #2[ru]

На днях господин Лукин и Иргит Э. Разрезали ленточку на так называемом ЖК Взлетная, крепко обнимаясь и целуясь! То, что это их комушка, ни для кого не секрет, такому прохиндею даже акты ввода в эксплуатацию досрочно выдают при не завершенном строительстве, чтобы быстрее вытащить деньги дольщиков в оборот. Непонятно, куда только смотрит прокуратура? Торговля липовыми актами ввода в эксплуатацию поставлена на поток! И куратор всего этого – господин Лукин.

Аноним, 19-06-2025 #3[ru]

3 млрд... Трэш какой-то. Совсем охренели? Почему ФСБ не занимается этими деятелями?

Аноним, 19-06-2025 #4[ru]

Тыва – это коррупционное дно.

Аноним, 21-06-2025 #5[ru]

Красноярский бомж Лукин неплохо устроился! Регулирует тарифы ресурсникам – и себя, естественно, не забывает. Кстати, поговаривают, что Водоканал опять готовят к банкротству...

Аноним, 21-06-2025 #6[ru]

Специалист по привлечению инвестиций господин Донских... Так теперь называется эта должность? Интересно, сколько инвестиций он привлек в экономику республики?

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