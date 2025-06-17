Ненасытные губернаторы добивают систему жизнеобеспечения Тувы

Ранее в газете «РИСК» были опубликованы материалы, подробно описывающие ситуацию с состоянием жизнеобеспечения в столице республики. По некоторым сведениям, публикации, мягко говоря, «заинтересовали» не только опешившее от суровой правды тувинское общество, но и кое-кого в коридорах власти. То, в каком состоянии находятся инженерные сети водоснабжения, водоотведения и электрификации, и до этого было хорошо известно в ресурсных коллективах «Тываэнерго» и «Водоканала». Но вынесение этой проблемы в общественную плоскость произвело неожиданный эффект – о проблемах заговорили открыто даже на заседаниях правительства. И, похоже, задумались...

КОГДА ПЕТУХ КЛЮНЕТ?

Правда, не нужно тешить себя напрасными надеждами, что Ховалыг, его супруга Айлана и их правительственная команда недотёп вдруг обеспокоились общественными интересами. Проблема в другом. Так уж случилось, что действующий глава Тувы В.Ховалыг находится под тотальным воздействием своей супруги Айланы. Она, будучи по профессии врачом, воспринимает ресурсные предприятия республики, как женский организм. Поэтому его можно использовать по полной, пока в нём теплится жизнь. Потому что внешних признаков старения как бы нет. Так что, пока из кранов будет течь вода, батареи окончательно не остынут, а лампочки Ильича будут хоть и тускло, но гореть, правительство республики будет оставаться в сладостном забытьи. И ничего не будет предпринимать для того, чтобы предприятия жизнеобеспечения развивались, создавая цивилизационный комфорт и уверенность людей в завтрашнем дне. Единственное, что может заставить чиновников думать о будущем республики – это активность прокуратуры, она через судебные решения может заставить правительство шевелиться. Эта тревожность в коридорах власти появилась только от опасения в случае чего попасть под топор прокурорского преследования. А оно обычно ускоряется вслед за любым ЧП.

К примеру, нынешний глава «профукал» строительство очистных сооружений г. Кызыла, а прокурор отреагировал обращением в суд, который фактически запретил сливать стоки канализации в Енисей и обязал правительство строить новые очистные сооружения. Ховалыг на это пока не реагирует, а напрасно. Видимо, Айлана до сих пор не поняла, что по нему тюрьма плачет. Сам-то он самостоятельно думать не привык. Они уверены, что за Ховалыгом вряд ли придёт конвой раньше, чем закончатся его властные полномочия. И потому занимаются не столько инженерными сетями и ресурсными предприятиями, сколько подготовкой к предстоящим в 2026 году перевыборам главы. Наверное думают, что «победителей не судят!».

Но зампредов, министров и чиновников муниципального звена могут начать преследовать после какого-нибудь ЧП хоть завтра. А оно непременно случится, как в той пословице про верёвочку, которая «сколько не вьётся, а конец всё же найдётся». Теперь я решил коснуться темы обеспечения населения теплом и горячей водой в Кызыле, Хову-Аксах, Шагонаре и Ак-Довураке. Надеюсь, читателям газеты (и не только им) будет интересно.

ВСЁ ВОКРУГ НАШЕ, НАРОДНОЕ! ТО ЕСТЬ, НИЧЕЙНОЕ...

Сказать, что до Ховалыга всё было хорошо с теплоснабжением, а при нём вдруг всё стало плохо, было бы несправедливо. Тува находится в зоне резко континентального климата, и с теплоснабжением у нас всегда были проблемы. Когда-то у каждой мало-мальской конторы и многоквартирного дома имелась своя небольшая котельная. Так что ответственность за теплоподачу распределялась между многочисленными руководителями. Правда, при этом города утопали в саже. С пуском Кызылской ТЭЦ, а также ТЭЦ при комбинатах «Туваасбест» и «Тувакобальт» и переносом поселений в новые Шагонар и Чаа-Холь качество теплоподачи заметно улучшилось, как и состояние воздушного бассейна столицы и других населённых пунктов республики. А ответственность за бесперебойное тепло стала концентрироваться и становиться более персональной.

Тогда работу в этой области организовывал легендарный руководитель с железной хваткой секретарь Обкома КПСС Г.Н. Долгополов, о котором сейчас почему-то никто не хочет помнить. Но ничего вечного не бывает. Григорий Николаевич, в конце концов, вышел на пенсию и уехал в Новосибирск, где и похоронен. Приказал долго жить и социализм с его гарантиями улучшения жизни людей. А начальство вместо заботы о народном хозяйстве принялось обогащаться, как только можно было. Потому деградация органов управления республикой за 34 года бардака и беспредельной алчности достигла такой степени, что уже никто ни за что не отвечает. И только страх перед прокурором порой ещё заставляет чиновников шевелиться. Так что созданная при советской власти усилиями таких энтузиастов, как С.Тока, Г.Долгополов, В.Серяков и С. Конвиз, их энергией и стремлением к улучшению жизни людей система теплоснабжения республики объективно стала морально и физически деградировать.

Но энергетика и в целом система ЖКХ – это не поезд, свалившийся под откос из-за диверсии на железнодорожном полотне. Нет, это больше похоже на увядание всего живого без целительного полива. Медленно, но верно.

ВРЕМЯ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Справедливости ради оговорюсь: к президенту Тувы Ш.Ооржаку и его команде в этой части претензий предъявить сложно. Он, даже не будучи специалистом в промышленности, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве (как известно, во власть он пришёл с должности директора совхоза «Шекпээр»), всегда уделял внимание состоянию предприятий жизнеобеспечения. Невзирая на то, что на него выпало безвременье, когда дотационной республике было очень сложно решать финансовые проблемы. Но он был настроен заниматься стоящими перед республикой трудностями. И усиленно искал выходы из непростого положения. Главной его заботой всегда была Кызылская ТЭЦ (далее – ТЭЦ), ресурс которой к тому времени был исчерпан на 70%.

Тогда основной проблемой был вопрос её реконструкции. Правительству и руководству «Тываэнерго», в состав которой входила ТЭЦ, удалось включить её в программу РАО ЕС. Исключительную роль в этом сыграл генеральный директор Тываэнерго С.Б. Сараев. В рамках реконструкции предполагалось строительство двух пиковых котлов – №№ 15 и 16. Это позволило бы спокойно развивать Кызыл как минимум до 2035 года. АО Красноярскэнерго, куда входила ТЭЦ, программу поддержало. Удалось завести в Туву 100 тыс. тн. металлоконструкций 15-го котла производительностью 160 тн. пара в час, частично отстроено помещение под котлы и галерея углеподачи. В общем, в конце тоннеля забрезжил свет... Но тут в энергетику вмешалась политика.

Из-за коварства, настойчивости и изворотливости нашего знаменитого земляка С.Шойгу, на деньги АКБ «ТверьУниверсалБанк» Ооржака отправили в отставку. Многим показалось, что он «засиделся». И пришла пора его менять. Но тувинских оппозиционеров Шойгу использовал «втёмную». Им не было известно, что вся их борьба за будущую власть с лёгкой руки нашего земляка по закулисной схеме через авантюриста Василия Урбана щедро оплачивалась этим банком. А республику наш земляк «ставил на уши» только ради того, чтобы усадить в руководящее кресло своего ставленника Шолбана Кара-оола. Так что смену караула во главе республики тувинское общество восприняло с облегчением... Тогда многим было невдомёк, что молодой и на первый взгляд с виду перспективный сменщик с надёжной многообещающей «крышей» в лице Шойгу на самом деле окажется тривиальным рвачом с уголовным душком без каких-либо мыслей о перспективах республики и его народе. Он оказался проходимцем с такими же меркантильными взглядами, как и его патрон. Только меньшего пошиба. Но от этого населению республики легче не стало.

«ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОПЕЛИ...»

Обретя ручного губернатора, Герой России под перезвон громких обещаний стал частым гостем в республике. Но активность началась не с модернизации предприятий жизнеобеспечения, а со строительства комфортабельных заимок в тайге, куда возили российских вельмож на охоту и рыбалку. Вертолёты сначала МЧС, а затем и Минобороны работали ударно, завозя туда различные стройматериалы. Потом пришёл черед грандиозного проекта возрождения крепости Пор-Бажын. Под это дело крепко тряхнули казну МЧС и вывернули карманы олигархам. Одних презервативов чрезвычайное ведомство завезло для утех более 25 тысяч штук! Шойгу был занят тем, что возил-перевозил туда почти всех министров России, включая министра иностранных дел Лаврова. Раз в квартал завлекал на рыбалку или охоту самого Путина. Короче, пыль в глаза пускал такую, что никто, включая закоренелых скептиков, не сомневался: у Тувы наконец-то замаячило великое светлое будущее! И золотой дождь на республику прольётся с минуты на минуту.

Но не одними заимками питается жизнь в республике. Время шло, а перемен к лучшему почему-то не наблюдалось. Даже к возрождению тувинской культуры это не привело. Да и не могло: у наводнивших с появлением Шойгу республику проходимцев были совсем иные цели. Складывалось впечатление, что перед командой Кара-оола стояла задача похоронить всё, что в своё время начинал Ооржак.

НАГЛЫЙ ГРАБЁЖ РЕСПУБЛИКИ ПОД ВИДОМ «ИНВЕСТИЦИЙ»

Самым активным «осваивателем» Тувы стал алюминиевый олигарх О.Дерипаска, которому, судя по всему, Шойгу пообещал кладовые Тувы для развития его империи. Он не скупился на обещания «светлого будущего» республики, взявшись за дело с присущим ему энтузиазмом. При этом в сферу его алюминиевой индустрии в Туве вошло всё: от аэропорта до энергетики, включая банковский и гостиничный бизнес, туризм, строительство железной дороги и разработка угольных месторождений. Но первое, что захотел прибрать к рукам алюминиевый олигарх, был флагман тувинской экономики угольный разрез «Каа-Хемский», который уже добывал миллион тн. угля в год. На угольный разрез зашёл криминальный авантюрист Базиев, с его появлением купить уголь на родном месторождении стало проблемой.

В первые же месяцы правления Кара-оола в Туву зашла принадлежащая Дерипаске «Кубань-Авиа» вытеснив нашу «Тува-Авиа», которая вскоре даже утратила лицензию на авиаперевозки и обанкротилась. Ушлый «инвестор» делал вид, что подбирает помещение для филиала дерипасовского банка «Союз», площадку под строительство пятизвёздочной гостиницы «РУСАЛа».

Но главная проблема состояла в том, что одним из первых решений Кара-оола был отказ от реконструкции Кызылской ТЭЦ, с таким трудом «пробитым» прежним правительством. Вместо этого он провозгласил новую задачу – строительства некой блочной ТЭС, обещая за счёт денег Дерипаски чуть ли не навечно решить проблему тепловой генерации в Кызыле.

Что же до угольного разреза, то Дерипаска, Шойгу, Кара-оол и хакасский губернатор Зимин по дешёвке «распилили» его по долям между собой, зарегистрировав оффшорное предприятие на Кипре. Вот тогда-то цена на наш уголь стала расти, как на дрожжах. Аппетит новых хозяев и готовность услужить начальника тарифной службы Каратаевой (в настоящее время отбывает срок за хищение бюджетных средств) достиг таких размеров, что себестоимость добычи угля очень быстро «подросла» вдвое и достигла 900 рублей за тонну. Но и этого оказалось мало – отпускная цена угля быстро «упёрлась» почти в 2 тыс. рублей. Но и такой невиданно дорогой уголь покупать приходилось с неимоверными унижениями. Всё это случилось потому, что Служба по тарифам правительства Тувы из года в год включала в тариф инвестиционную программу Тувинской горнорудной компании, а туда входило строительство особняков на далёком острове в Средиземном море. Таким образом, жители Тувы своим рублём поддержали строительство шикарных вилл на Кипре.

А для общественности было объявлено о приоритете неких «трёх кластеров» в Туве: «железнодорожная и энергетическая инфраструктуры и строительство горнодобывающих предприятий». Во всех этих направлениях компания олигарха Дерипаски объявила своё участие, заявив о намерении вложить в Туву в 2008-2015 годах не менее 100 млрд. рублей. А взамен потребовал разрез. Столько денег сразу бедной республике ещё никто никогда не обещал. Надо было видеть радостные лица местных аферистов при власти, которые наконец-то дождались «серьёзного инвестора», готового вывернуть свои карманы.

В итоге Дерипаска и К по дешёвке завладели бывшим госпредприятием, взамен ничего не вложив. Даже рейсы из Кызыла в Москву оказались обычной «заманухой» и вскоре «накрылись медным тазом». Никакой гостиницы в Кызыле Дерипаска строить так и не стал и банк не открыл. Единственное, что им с Шойгу удалось – это «отжать» от Тувы православного банкира Пугачёва, наотрез отказывавшегося делиться с Карликом своей собственностью в Туве. В результате подковёрной ожесточённой борьбы сенатор потерял в Туве угольное месторождение. А заодно утратил не только перспективы участия в строительстве железной дороги в Туву, но и место в Совете Федерации. «Выдавив» из республики не без помощи нашего славного земляка православного олигарха, алюминиевый король сам в республике ничего не создал.

КОГДА РВАНЁТ?

Всё это время мэром г. Кызыла являлся племянник Кара-оол Владислав Ховалыг, который горячо поддерживал все начинания своего родственника, включая остановку реконструкции ТЭЦ. Хотя именно он должен был по идее бить в колокола, отстаивая интересы кызылчан. Но ТЭЦ продолжала отапливать город, невзирая на отсутствие к ней поддержки со стороны начальства. Этому способствовали три вещи.

Во-первых, после распада СССР в Кызыле прекратили свою деятельность почти все производства, так что потребность в тепле вводимых новых зданий судов, прокуратур, полицейских, детсадов, школ и многоэтажек замещалась закрытием предприятий. Во-вторых, завезённый Ооржаком котёл №15, по конструкции подходивший к работающим на ТЭЦ котлам, стал донором, поддерживающим техническое состояние ТЭЦ. Ну, а в-третьих, руководство ТЭЦ, и в первую голову А.Троцан и его коллектив успешно латали дырявые тепловые сети, кардинально уменьшая протечки. Эти три фактора помогли ТЭЦ выстоять и продержаться до сих пор без серьёзных сбоев. Чего нельзя сказать про состояние теплоснабжения в Хову-Аксах и Шагонаре. Да и морозы в Туве стали меньше, не как ранее за -59 градусов.

На сегодня Кызылская ТЭЦ работает на пределе, выдавая 730 тыс. гкал/час. Пик производительности был отмечен в 2003 году, когда ТЭЦ поставила тепла объёмом в 840 гкал/час. Теперь без ввода новых котлов подключение новостроек весьма проблематично, в связи с чем ТЭЦ уже отказывает застройщикам в выдаче разрешений на техприсоединение.

Но это стало понятным не сегодня. Ещё 28 февраля 2013 года Кара-оол, осознав, что с Дерипаски, как с козла молока, ТЭС не добиться, обратился к Путину с письмом, в котором просил «содействия в поиске инвестиций» для расширения мощностей теплогенерации ТЭЦ. Шойгу удалось убедить президента наложить визу министру энергетики Новаку А.В. «прошу рассмотреть и поддержать». Тогда Кара-оолу не хватило четырёх лет, чтобы реализовать поручение Путина, а его преемнику Ховалыгу тема реконструкции ТЭЦ показалась надуманной. И теперь это письмо с визой президента осталось, наверное, только в архиве газеты «РИСК».

Ховалыга понять можно: у него и у его жены Айланы дома пока тепло... Так что организм вроде как действует!

О том, как Кара-оол довёл до аварии ТЭЦ в Хову-Аксах, а Ховалыг – в Шагонаре, а также, куда пропали бюджетные деньги, выделенные на проектирование и строительство новых котельных в Шагонаре и Ак-Довураке, я расскажу Вам в следующих номерах.

Кондрат Пчёлкин