    Перекрёсток мнений

Аноним, 12-06-2025 #1[ru]

Ховалыг объясняет: «В канун Дня России принято говорить о победах и достижениях, которые объединяют людей». Но так как никаких «побед и достижений» нет и не предвидится, то «Сейчас вся страна сплотилась, чтобы защитить страну от внешнего давления». Сначала наш вождь создал всем проблемы, а теперь людям только и остается, что сплотиться вокруг него...

Аноним, 12-06-2025 #1[ru]

Действительно любопытно. Российская газета сообщает, что Мавзолей закрывается на капитальный ремонт до августа 2026 года притом, что проведенная экспертиза показала, что здание ограничено годно для использования по назначению (то есть, особой срочности нет). Они что-то знают? Одновременно сообщают, что работы не коснутся «главного зала». Неужели будут просто менять?

Аноним, 12-06-2025 #2[ru]

«Для того, чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг. Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит. И твоим семьям она тоже ничем не грозит... И ты уже не можешь без войны контролировать ситуацию». Господа игроки, у вас есть ровно одна минута, чтобы догадаться – кого имеет в виду Владимир Ростиславич Мединский. Время пошло!

Аноним, 12-06-2025 #3[ru]

Роскомнадзор внёс ясность в перечень нецензурных слов, запрещённых в СМИ. Так, под запретом, как и раньше, остаётся использование четырёх корней на «х», «п», «е» и «б». Другие матерные слова являются хоть и бранными, но не табуированными, к примеру, «говно», «жопа», «мудак». Ну, ок. Нам, в принципе, и этих трёх слов достаточно, чтобы описать, что за говно происходит и в какую жопу нас засунул мудак.

Аноним, 11-06-2025 #2[ru]

Лукин О.Н. «латентный» кара-ооловец, именного его кандидатуру на должность директора Тываэнерго протолкнул сам Карлик в далеком 2008 году. Вот и исполняет теперь все прихоти и вольности Лукин в знак благодарности.

Аноним, 11-06-2025 #3[ru]

• Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки. В его доме и в администрации города проводятся обыски. По предварительным данным, показания против Логинова дали его бывшие подчиненные, ранее оказавшиеся под следствием, а задержание градоначальника связано со взятками на сумму в 180 миллионов рублей.

• В то же время задержан внештатный экс-советник главы Хакасии Михаил Антоневич. По версии следствия, Антоневич под видом оказания юридических услуг вводил в заблуждение своих клиентов и путем обмана присваивал себе средства. Пока озвучивается сумма в 500 тысяч рублей.

Ховалыг тихонько напевает песенку «На границе тучи ходят хмуро»...

Аноним, 11-06-2025 #4[ru]

Оказались на грани банкротства застройщики сразу в 11 крупных городах России. Всё из-за сворачивания льготной ипотеки. За год продажи на первичном рынке рухнули почти в три раза, с 475 до 167 млрд. рублей в месяц, а спрос на новое жильё заметно упал. При этом девелоперы продолжили наращивать объёмы строительства, что привело к рекордному росту непроданных площадей. Владимир Донских.

Аноним, 12-06-2025 #6[ru]

В отношении задержанного мэра Красноярска формулировка о ПОДОЗРЕНИИ в получении взятки звучит, я считаю, пошло. Что ж тут подозревать-то? На фига вообще становиться мэром города с такими ресурсами, если ты «не берешь»? Жизнь сограждан улучшить, что ли?.. Логинов стал мэром и членом Госсовета при В.В. Путине уже в глубоко военные времена – стало быть, все мантры произнес человек сто раз... А вот поди ж ты, взяли. И подозрение в данном случае может касаться только мотивов ареста. Предметом расследования могут стать по-настоящему серьезные вопросы: кто бенефициар этой внезапной борьбы с коррупцией? И почему Логинова взяли сейчас, а не раньше? И почему, например, именно его, а не весь Госсовет?

Аноним, 12-06-2025 #7[ru]

АУЕшник (запрещённая российскими властями экстремистская организация) и экстремист Иргит скрывался в Киргизии, но был пойман. Браво правоохранителям!!!

Аноним, 12-06-2025 #8[ru]

#3 что-то очень похож этот внештатный советник на другого внештатного советника по фамилии Суртаев. Кстати, где сейчас Серёжа находится? Помнится, ему снимали элитные апартаменты в отеле «Азимут». Проходимец рассказывал сказки о том, что в Туве в скором времени появятся заводы по производству био-роботов, Мираторг, израильская фармацевтика и белорусские машины. В общем, сказочный советник был!

Аноним, 12-06-2025 #9[ru]

Не всех АУЕшников еще переловили в Тыве. Некий Менгу Чудак координирует вокруг себя целое ОПГ из бывших спортсменов борцов.

Аноним, 12-06-2025 #10[ru]

Теневой мэр Лопсан, хмм интересно как, и что же он там мутит?

Аноним, 12-06-2025 #13[ru]

Вопрос к уполномоченному по кадровым вопросам в правительстве Тувы: кто поставил действующего министра строительства Кыргыза? В чьей компетенции решать его отставку? Ей Богу, он позорит Главу на всю страну!!!

Аноним, 12-06-2025 #14[ru]

Допуй-оол то понятно, что влип по самые яйца. А вот этот гаденыш Лукин – изощренный прохвост. Заднюю теперь сдает по Водоканалу – учуял что жареным запахло?

Аноним, 12-06-2025 #15[ru]

Владислав Ховалыг: «Пусть Россия всегда будет единой, сильной, непобедимой!» Обычно юбиляру желают того, чего ему не хватает на самом деле. Спасибо за объективный анализ, Владислав Товарищтайович!

Аноним, 12-06-2025 #16[ru]

Шолбан Кара-оол: «И несмотря на то, что 3,5 года идет война – даже и добавить нечего. Все так. Наша страна снова противостоит нацистским полчищам...» Вообще-то, в России нет войны – есть Специальная Военная Операция! Не пора ли Дябкину возбудиться и привлечь за фейки про российскую армию этого вконец зарвавшегося экстремиста?!

Аноним, 12-06-2025 #17[ru]

Каракарлик породил Иргита и прочую мразь и шваль.

Аноним, 12-06-2025 #18[ru]

На одной из улиц Белгорода прорвало трубу. Вода била фонтаном три дня, но аварию никто не устранял. А когда местная жительница обратилась на горячую линию «Водоканала», ей ответили чеканной формулировкой: «Молодые на фронте, а старые на пенсии. Работать некому». Скоро – во всех регионах России будет так.

Аноним, 12-06-2025 #19[ru]

Глава Тувы теряет контроль над Избирательной комиссией: подружка Айланы Ховалыг Лариса Андалаева покинула должность председателя Избирательной комиссии Республики Тыва с 6 июня 2025 года. Решение принято по собственному желанию. Соответствующее постановление было издано Избиркомом Тувы. Андалаева возглавляла комиссию с февраля 2023 года.

Аноним, 14-06-2025 #21[ru]

Ховалыг просвещает молодежь: «Выпускники стоят перед непростым выбором учебного заведения, профессии и жизненного пути. Хочу подсказать некоторые ориентиры, возможно, многим они пригодятся. Как управленческая команда мы проводим большую аналитическую работу. По моему заданию Министерством труда и социальной политики Тувы сформирован прогноз потребности в профессиональных кадрах отраслей экономики республики до 2035 года...»

Помнится, эта «управленческая команда» уже подготовила 2000 железнодорожников – слушайте, детишки, и дальше таких «специалистов». Лучше бы вместо подготовки таможенников (у нас же «скоро» пункт Хадагайты откроется – «это действительно перспективное направление») и шахтеров для каких-то мифических «инвесторов» посадили хотя бы картошку – вот где будет уверенность в завтрашнем дне и перспективы дожить до следующей весны!

Аноним, 11-06-2025 #1[ru]

«Самая плохая ситуация – в Туве. Здесь нет канализации более чем в половине школ» – на туалеты для детей денег нет, на СВО – есть...

Аноним, 11-06-2025 #2[ru]

– А давайте построим в Туве школы с теплыми туалетами и канализацией? – Не. Давайте лучше пошлем тувинцев в Украину, разрушим там еще несколько нацистских ТЭЦ! – Справедливо. Согласен. Глупость предложил.

Аноним, 12-06-2025 #3[ru]

Тем временем, пока тувинцы рекордно мрут на степях Украины во славу «русского мира», в Московской области погромщики-черносотенцы нападают на россиянок азиатской внешности, потому что считают их нелегальными мигрантами. Когда там «денацификаторы» уже черепа мерять начнут?

Аноним, 13-06-2025 #4[ru]

Генпрокуратура России собирается снизить уголовную ответственность с 16 до 14 лет... А может – сразу с рождения сажать? Для профилактики.

Аноним, 11-06-2025 #1[ru]

Чо там по пидору Якушеву? Видел, как он, пребывая на домашнем аресте, катается по городу на авто жены. Это что за арест такой? И куда смотрит следствие?

Аноним, 12-06-2025 #2[ru]

Этот ублюдок Сарыг-Донгак – близкий друг Кара-оола. Такие вот у него кореша!

Аноним, 12-06-2025 #5[ru]

Молчание Путина по поводу операции «Паутина» заставляет вспомнить бородатый анекдот про Рабиновича, который в ответ на вопрос о том, почему он не отреагировал на пощёчину, возмущается: «Это я-то не отреагировал?! Хорошенькое дело! А кто упал?!»

Аноним, 12-06-2025 #11[ru]

Путин после украинских атак перебросил свои бомбардировщики на Дальний Восток. Россия перебазировала свои оставшиеся Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 с военных аэродромов в Саратовской, Иркутской и Мурманской областях (где успешно провели операцию «Паутина») подальше от украинских дронов.

Аноним, 13-06-2025 #12[ru]

Трамп словами «что-то может произойти» оценил ситуацию на Ближнем Востоке. Впервые не соврал. Надо же! Никто ведь не будет спорить с тем, что что-то таки может произойти.

Аноним, 13-06-2025 #13[ru]

#12: Израиль нанес удары по территории Ирана. Поражены объекты ядерной инфраструктуры, склады ракет и боеприпасов. Часть ударов пришлась на Тегеран. Ликвидированы главные иранские военные командиры: начальник Генерального штаба Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и командующий штаба «Хатем аль-Анбия» (штаб экстренного реагирования) – Хатем-Голамали Рашид. Также убиты как минимум шесть ученых-ядерщиков.

Аноним, 13-06-2025 #14[ru]

Израиль за одну ночь уничтожил более 10 ключевых фигур армии Ирана и иранской ядерной программы. В некоторых случаях – не только командиров/руководителей, но и их замов. Ликвидация этих людей значима потому, что в таких системах, как в Иране, влиятельные персоны, близкие к верховному лидеру, важнее институтов. Надо понимать, что все эти люди отнюдь не находились в одной точке. Они были рассредоточены, и для безопасности каждого из них принимались изрядные меры. Однако Израиль точно знал, где именно и в какое время находится каждый из них. И знал, как именно до каждого можно «дотянуться». Вот именно так проводится эффективная военная операция. Так минимизируется способность противника к сопротивлению. А постоянные удары «Искандерами» и управляемыми бомбами по жилым кварталам городов, убивающие тысячи мирных людей – это что-то совсем иное...

Аноним, 13-06-2025 #16[ru]

Москва с 21 апреля текущего года является союзником Тегерана в оборонной сфере в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Путин уже готовит армию к походу против израильской военщины, напавшей на нашего дорогого союзника?

Аноним, 13-06-2025 #17[ru]

#16, в РФ очень обеспокоились и осудили атаки Израиля. Про помощь иранским друзьям – ни слова!

Аноним, 14-06-2025 #18[ru]

С Ираном ситуация неловкая. С одной стороны, он наш друг и даже помощник в некоторых делах. С другой – уж больно нефть хорошо пошла вверх! А нам бюджет надо выправлять...