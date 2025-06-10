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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 22, 10 июня / Убийство с использованием служебного положения – 2
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№22, 10 июня 2025 года.

Убийство с использованием служебного положения – 2

Убийство с использованием служебного положения – 2

Продолжение. Начало в №21.

В предыдущем номере мы начали публикацию материала в об убийстве сотрудниками УР ГУВД г. Кызыла, совершённом в далёком 2008 году под водительством начальника уголовного розыска г.Кызыла, подполковником милиции Орланом Сарыг-Донгаком. В первой публикации говорилось о том, как начальник уголовного розыска обвинил Алишера Махмудова в краже, которой тот не совершал и объявил его в розыск, прекрасно зная, что он 7 марта 2008 года облил его бензином и заживо сжёг. А затем Сарыг-Донгак спустя 12 лет после совершённого им преступления начал заметать следы, для чего решил умертвить своих подельников, с которыми он убил Алишера Махмудова. Но попытка убить Алаша Ондара не удалась – он сбежал и спрятался в гаражном обществе. А затем, боясь за свою жизнь, явился в правоохранительные органы и дал признательные показания по событиям, свидетелем которых был он сам. Так спустя 12 лет тайное стало явным. Итак, продолжаем публиковать отрывки из материала, подготовленного издательством «Люди Байкала».

ДВЕ КАНИСТРЫ И ЯМА НА ПУСТЫРЕ

К вечеру пятницы 7 марта 2008 года оперативники угрозыска Алаш Ондар и Алим Кенден уже выпили – на носу 8 марта и выходные. Перед тем как уйти со службы, коллеги зашли в кабинет к своему начальнику Орлану Сарыг-Донгаку. Тот был пьян и расспрашивал о краже высокого парня в чёрной куртке, стоявшего перед ним на коленях со скованными за спиной руками. Это был Алишер Махмутов, которого привезли в городское управление МВД под предлогом дела о краже системного блока у его знакомого Якова Киштер-оола.

Махмутов отрицал вину и требовал освободить его. Задержанный, как показалось Ондару и Кендену, «вёл себя нагло и вызывающе».

«Начальник, ты лучше меня отпусти, ты же знаешь, кто я такой, я человек Кан-Болата, я знаю, где ты живешь, у тебя же семья есть», – говорил Алишер.

Тогда Сарыг-Донгак рассвирепел и приказал подчинённым «прессануть и проучить парня». Того затолкали в служебный УАЗик цвета хаки, за рулём которого был четвёртый оперативник Руслан Монгуш, который состоял в следственно-оперативной группе при дежурной части и, в случае чего, должен был отправиться на срочный вызов.

Пассажирское сиденье занял Сарыг-Донгак, сзади – оперативники Алаш Ондар и Алим Кенден, а между ними был задержанный Алишер Махмудов. В багажнике лежали две канистры – одна с водой, чтобы доливать в радиатор, а другая, поменьше, с бензином «на запас».

Машина выехала из города. Сарыг-Донгак так и не сказал подчиненными, с каким именно делом связан допрос Алишера, но те вопросов и не задавали.

«Проехали теплотрассу, приехали на пустырь с карьером, в котором была выкопана яма, – вспоминал водитель Руслан Монгуш. – По дороге парень угрожал семье Сарыг-Донгака. Когда вышли из машины, между мужчиной и Сарыг-Донгаком произошла перепалка, и последний стал беспорядочно наносить удары».

Был уже поздний вечер. Над пустырём висела луна, и видимость была хорошая, метра на три-четыре, заметил наблюдательный водитель Монгуш.

Сарыг-Донгак бил Алишера по лицу и животу. Руки у Алишера по-прежнему были скованы за спиной. Когда Алишер падал, Орлан поднимал его, и снова бил, лицо парня быстро покрылось кровью.

«Что ты на счёт моей семьи говорил, а?!» – кричал Сарыг-Донгак.

Руслану Монгушу стало страшно. Алаш Ондар переживал, что задержанный Алишер напишет заявление о побоях в прокуратуру, но он боялся перечить Сарыг-Донгаку, чтобы тот не напал и на него.

«Извиняйся (нецензурная речь – ред.)» – продолжал избивать Алишера начальник угрозыска.

Но тот не извинялся. «Было видно, что Сарыг-Донгак хочет, чтобы парень начал умолять его», – говорил потом Алим Кенден.

Алишер Махмутов был твёрд. «Ты избить-то меня избил, давай отпускай, и всё забудем. Я умолять тебя не буду», – вспоминал слова жертвы Кенден. – Орлан Нуржук-оолович [Сарыг-Донгак] только сильнее злился от его слов».

Подчинённые Сарыг-Донгака не вмешивались. Тогда он потребовал у них пистолет. Видя состояние начальника, оружия ему никто не дал, но Кенден вложил ему в руки ветку, которую тот приставил к голове задержанного и снова потребовал извинений. Махмутов только засмеялся.

«Да вы что без пистолетов что ли, (нецензурная речь – ред.) – отреагировал Сарыг-Донгак – <...> Тогда несите бензин сюда!»

Алаш Ондар заглянул в машину – и взял сначала канистру побольше, с водой, потому что подумал, что начальник хочет только припугнуть Алишера. Сарыг-Донгак облил Махмутова и попытался поджечь спичками, а когда понял, что это всего лишь вода, ударил оперативника Ондара этой же канистрой по голове.

«Я же сказал, бензина тащи!», – закричал Сарыг-Донгак.

Тогда Сарыг-Донгак сам взял канистру и вылил топливо на сидевшего на коленях Алишера. «Э, ты что?!» – сказал он, почувствовав резкий запах бензина.

Водитель машины МВД Руслан Монгуш пытался успокоить шефа, а тот уверял, что хочет только напугать Махмутова. Но он солгал, а когда чиркнул спичку, пламя охватило задержанного.

Много лет спустя оперативник Алаш Ондар вспоминает звук, с которым загорелся человек.

Алишер со связанными за спиной руками начал кататься по земле и истошно кричать. «Помогите!» – услышали оперативники.

У сотрудников началась паника. Алиму Кендену, который уже не контролировал себя и не знал, «как всё остановить», «было страшно и невыносимо смотреть, как заживо горит человек, кричит и стонет от боли».

Алишер Махмутов горел заживо не меньше минуты. Оперативник Кенден бросился к машине, схватил молоток и стал добивать Алишера, наконец, проломил ему череп. От догоравшего тела его оттаскивал Руслан Монгуш.

Труп по приказу Сарыг-Донгака забросали лежавшими неподалеку досками и покрышками. На обратном пути до городского управления МВД Сарыг-Донгак придумал историю с побегом Алишера из УВД и заставив Алима Кендена написать об этом рапорт.

ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И ЧЕРЕП

Бывшего начальника угрозыска Кызыла арестовали только 6 февраля 2020 года, после того, как Алаш Ондар решился рассказать о преступлении и Алим Кенден написал явку с повинной.

Кендена отправили в СИЗО. Двое других полицейских, давших показания против бывшего начальника – Ондар и Монгуш – остались свидетелями.

СК кратко, без каких-либо подробностей, отчитался об уголовном деле лишь через полторы недели. Широкую известность дело получило в мае 2020-го, когда о деталях преступления сначала рассказала Тайга.инфо (организация признана российскими властями иностранным агентом), а потом в своём стриме – Алексей Навальный (признан экстремистом в РФ).

«Люди Байкала»
Продолжение следует.

* * *

Комментарий Сергея Конвиза, представлявшего в суде интересы матери убитого – Зейнаб Махмудовой.

Я выразил желание представлять интересы потерпевшей по трём причинам. Во-первых, было жаль мать Алишера, над которой милиция изощрённо издевалась целых 12 лет, запугивая её тем, что когда они «найдут» её сына, то непременно посадят. Во-вторых, уголовное дело по преступлению, раскрытому спустя 12 лет, было само по себе интересно. Особенно учитывая, состояние местного следствия и доказательств после 12 лет хранения. Важно было и то, что убийство совершили действующие сотрудники милиции во главе с начальником уголовного розыска Кызыла, используя служебное положение и служебный транспорт. Фактически речь шла о банде, сколоченной начальником уголовного розыска из его подчинённых. В-третьих, было известно, что Сарыг-Донгак для своей защиты нанял целую бригаду опытных, известных и чрезвычайно дорогих адвокатов, часть из которых проживает за пределами Тувы. Они ещё на следствии пытались морочить головы следственной бригаде, выдвигая одну за другой различные версии произошедшего преступления. Кстати говоря, и сам экс-начальник уголовного розыска был весьма осторожным опытным и толковым оперативником, умеющим выстраивать различные версии и держать своих подчинённых «в узде».

Сразу оговорюсь, что прокуратура Тувы направила в суд в качестве обвинителя очень грамотную, настойчивую и цепкую работницу Лину Иргит, которая не позволила тщательно выстроенной защите подсудимых уйти от наказания. А поле для её деятельности было весьма обширным. Сарыг-Донгак оказался настолько изощрённым и грозным подсудимым, что он смог заставить Алима Кендена отказаться от своих показаний на следствии. Тот взял всю вину за убийство на себя, заявив, что он якобы так испугался, что взял и застрелил Махмудова из своего табельного оружия – пистолета Макарова. А другой подчинённый Сарыг-Донгака – Алаш Ондар – по странному стечению обстоятельств сбежал из Кызыла в С.-Петербург, где зарабатывал на жизнь тем, что таксовал на своей старенькой иномарке, скрываясь от суда, чтобы не давать показаний. А когда его всё же выловили и принудили приехать в Кызыл, то в суде отказался от своих прежних показаний и подтвердил версию, придуманную Сарыг-Донгаком, в соответствии с которым Алим Кенден застрелил Махмудова.

После этого гособвинителю Л.Иргит и судье Г. Шиирипей стоило большого труда привести свидетеля в чувство, чтобы он начал давать правдивые показания. Собрать нужные доказательства помог и грамотный эксперт-криминалист, который доказал, что ни о каком пистолетном выстреле не может быть и речи, поскольку в таком случае в черепе убитого был бы обнаружен медный след, так как пистолетные пули оболочены медью.

Ещё одна любопытная деталь: чтобы заставить Кендена взять всю вину на себя, защита Сарыг-Донгака вступила в сговор с руководством Адвокатской палаты, которые попытались лишить полномочий его адвоката по назначению Зайцеву. Это им почти удалось. А те адвокаты, которых якобы «нанял» нищий Кенден, откровенно подставляли его, работая в суде на версию, придуманную в пользу Сарыг-Донгака. И тут уже никаких сомнений, кто оплачивал их труд, нет.

Это уголовное дело наглядно показывает, почему в обществе так негативно относятся к сотрудникам МВД и боятся их порой больше, чем бандитов. А также демонстрирует те порядки, которые царят в милиции-полиции и позволяют годами и десятилетиями покрывать настоящих преступников и преследовать невинных. В этом плане показательно, что такое громкое резонансное преступление, совершённое сотрудниками УР ГУВД столицы, не получило широкой огласки и даже не разбиралось в полицейском сообществе. Как будто убийство, совершённое с использованием служебного положения – дело рядовое, не требующее общественного порицания.

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Остальные материалы номера 22:
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» Убийцы отправились на фронт. Смогут ли они живыми вернуться в Туву? (№2, 9 июля)

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