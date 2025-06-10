    Перекрёсток мнений

Аноним, 04-06-2025 #1[ru]

«Путин поручил отбирать бизнес у собственников за срыв госзаказа при военном положении». Никакого военного положения в России сейчас нет. А они придумали очередной предлог, чтобы отбирать у людей их бизнес.

Аноним, 05-06-2025 #3[ru]

После страшного разгрома стратегической авиации самое время заняться по-настоящему важными делами! Сегодня Путин с какой-то тётенькой обсуждал букву «Ё».

Аноним, 06-06-2025 #4[ru]

«Путин поддержал идею создать научный центр по продвижению русского языка в мире». Два момента. 1. Этот центр уже создали 2,5 года назад. 2. Путин лично учредил Фонд «Русский мир», создавший этот центр в 2022 году.

Аноним, 06-06-2025 #5[ru]

Да, очень интересно. Путин полагает, что по долгам платят только трусы. Ну и зачем тогда платить по кредитам? Мы что, все трусы?

Аноним, 04-06-2025 #2[ru]

Российский депутат Картаполов заявил, что если Украина не пойдёт на условия России, то останется без Сум, Харькова, Одессы и других городов. То есть, мы не можем занять Запорожье и Херсон, поэтому отдайте их нам, иначе мы захватим Сумы, Харьков и Одессу? Становится ясно, что обязательным условием для попадания в Госдуму является наличие лёгкой умственной отсталости.

Аноним, 04-06-2025 #7[ru]

#6, ну ок, фуры вы остановили. А что, если завтра это будут какие-нибудь «Газели»? А послезавтра дроны вылетят из багажников каких-нибудь безобидных «УАЗиков», «Нив» или «Жигулей». А в стандартном рюкзаке курьера на доставке еды разве 1-2-3 дрона не поместятся? Типа, размером с коробку пиццы? В общем, кажись, тут без полноценного локдауна как в первой половине 2020 года не обойтись. Или даже жёстче.

Аноним, 05-06-2025 #8[ru]

Анекдот дня: Интерфакс сообщает, что «Кремль хотел бы от мирового сообщества жесткого осуждения атак Украины на аэродромы РФ».

Аноним, 07-06-2025 #11[ru]

В Госдуме хотят запретить мужчинам заниматься женской работой. В последнее время мужчины часто выбирают «женскую» работу. Так, множество мужчин можно встретить среди визажистов, мастеров по маникюру или стриптизеров. «Есть такая проблема. Местами доходит до абсурда», – посетовал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий отметил, что мужчины выглядят в «женских» сферах деятельности «не очень привычно». В связи с этим он предложил официально запретить мужчинам работать, например, «визажистами, стриптизерами и так далее». Пошел депутат Хамзаев на маникюр, а там работник мужчина, заказал приватный танец, опять мужчина пришел?

Аноним, 07-06-2025 #12[ru]

Депутат Хамзаев: «Я бы запретил мужчинам работать визажистами и стриптизёрами». Депутат Милонов: «Мигранты-трансвеститы начали замещать российских проституток». Если в одном округе на выборах сойдутся Хамзаев и Милонов, кто кого поборет?

Аноним, 04-06-2025 #1[ru]

Этот чудак или как там его, Чюдюк, тот который обделался в штаны? Ну и кадров он подобрал! С таким помощником и врагов не надо.

Аноним, 04-06-2025 #2[ru]

Любитель бахуса и потных женщин кнопкодав Поманискин фекальных запахов обнюхался, наверное, на очистных сооружениях!

Аноним, 04-06-2025 #3[ru]

Депутаты всех уровней в последние лет 20 – это человеческие отбросы, собравшие в себе самые худшие качества. Такова селекция, которую долгие годы ведет власть. Всех по-настоящему болеющих за страну и народ уже давно или посадили, или убили. Или признали иноагентами. Так что сегодня звание «депутат» – это уже диагноз, а не профессия.

Аноним, 04-06-2025 #4[ru]

Посмотрите, какой состав сейчас горсовета: говночист сидит 3-й сезон, пара веселых азеров. Какие-то борцы-спортсмены, псевдоврачи, живописец. Непонятные и случайные люди. Нет ни одного руководителя предприятия, нет ни одного человека мало-мальски разбирающегося в городском хозяйстве. В лучшем случае они – специалисты по субботникам и парадным шествиям. И не более того!

Аноним, 05-06-2025 #8[ru]

Карлик сначала сам назначил эту Казанцеву, теперь хейтит ее и засирает везде. Как говорит Борис Мышлявцев: духовный педераст!

Аноним, 05-06-2025 #10[ru]

Вообще-то, Сергею Кужугетовичу не до Тувы сейчас: «Сергей Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном перспективы восстановления Курской области». Вот где большие деньги сегодня крутятся! Раньше пилил бабло с корейцем Теном, а теперь с корейцем Ыном.

Аноним, 05-06-2025 #11[ru]

Парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра после нескольких недель массовых антикоррупционных протестов. Протестующие требовали назвать источник дохода его 22-летнего сына, невеста которого публиковала в соцсетях снимки роскошных подарков. Дикари какие-то... Не то что в просвещенной Россиюшке – несовершеннолетний сынок крупного чиновника не только ездит на роскошной машине без прав, но и спокойно сбивает насмерть людей. И не ему, ни его папаше за это ничего не будет!

Аноним, 06-06-2025 #12[ru]

Говорят, Кара-карлик шибко горевал, когда его сняли с должности. Весь был в депрессиях...

Аноним, 06-06-2025 #13[ru]

В Тыве полная ж...а творится. Регион без будущего и перспектив. Остановка Кызыл – конечная или конченная? Как правильно, выбирайте сами!

Аноним, 06-06-2025 #14[ru]

Шолбан Кара-оол в своем блоге пишет, что «Вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол заявил, что русский язык стал мощнейшей духовной артерией, связывающей всех россиян воедино». Как будто никто не помнит, что русские при его правлении массово бежали из Тувы табунами, а в селах тувинцам некому было преподавать русский язык. Поэтому его учили, как иностранный... Балабол.

Аноним, 06-06-2025 #16[ru]

Ховалыг похвалил Путина: «Вчера наш Президент Владимир Владимирович Путин поддержал предложение ректора Государственного института русского языка создать научный центр по продвижению русского языка в мире. Это мудрое стратегическое решение, ведь язык – один из ключевых инструментов влияния в мире». Решение, конечно, «мудрое». Но когда Ховалыг начнет продвигать русский язык в Туве? Что Ховалыг, что Кара-оол вспоминают про русский язык только по команде сверху в «день русского языка», а потом благополучно забывают о нем еще на год. А правительство у них не имеет ни одного русского. За исключением какого-нибудь гастарбайтера из Красноярска типа недоноска Лукина.

Аноним, 06-06-2025 #17[ru]

Анон 15, ну да, «неплохой». Только ссытся и глухой. Да пропойца ваша Казанцева. А с перепою готова на всё.

Аноним, 06-06-2025 #20[ru]

Чюдюк по согласованию с Айланой Ховалыг (супругой главы республики) формировал депутатов городского хурала по принципу, чтобы не было умных и инициативных. И на каждого имелся компромат. Вот и набрали балбесов, пруд пруди. Так что Казанцева там – это ещё что-то...

Аноним, 06-06-2025 #21[ru]

Казанцеву двигала подруга Карлика и «тувинская патриотка» Ирина Самойленко. Теперь она продала всю свою недвижимость в Туве и делает ноги в Новосибирск. У нас в Туве все «русско-тувинские патриоты», которые ж...у рвут за власть, такие. Посидят в парламенте, погреют ж...ы – и в Новосибирск, как Самойленко, или Сочи, как Ушкалов, или в Питер, как Мельников. Такие у нас «патриоты Тувы»...

Аноним, 04-06-2025 #2[ru]

Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для 5-7 классов. Учебник пишется под редакцией духовника Путина. Есть предложение – отменить уже наконец малозначительные уроки типа иняза, физики и географии, а духовно-нравственные ценности ставить сразу после уроков мужества, которые будут вести лучшие убийцы и наркоторговцы. Для закрепления эффекта и лучшего усвоения, так сказать.

Аноним, 05-06-2025 #3[ru]

«Россияне начали скупать картонные гробы вместо деревянных на фоне подорожания ритуальных услуг». Скоро будут хоронить просто в пакетах...

Аноним, 06-06-2025 #1[ru]

Этот Сарыг-Донгак – настоящий мерзавец и негодяй. За свою карьеру он загубил много жизней.

Аноним, 06-06-2025 #2[ru]

У Сарыг-Донгака была договорённость, что он по прибытию на фронт отсидится, получит медаль – и с наградой вернётся героем домой. Но тот полковник, которому он заплатил миллионы, до его прибытия был тяжело ранен и попал в госпиталь. Вот Сарыг-Донгак с Кенденом и попали в штурмовую команду. И были убиты в первом же бою.

Аноним, 06-06-2025 #4[ru]

Прибыл в Туву героем. Но в цинковом гробу. Судьба...

Аноним, 07-06-2025 #5[ru]

Да нечего было заживо сжигать невиновного человека. Поделом.

Аноним, 04-06-2025 #6[ru]

Будь я экспертным политологом, дал бы сложившейся политической ситуации научное определение и обосновал, почему на четвертый год военных действий на блокировку соцсетей тратят миллиарды, а стратегические бомбардировщики защищают автомобильными покрышками. Но я – не политолог, поэтому я просто офигиваю...

Аноним, 04-06-2025 #7[ru]

Аналитики Clash Report отмечают: по соотношению затрат и нанесённого ущерба «Паутина» – уникальна в истории современных военных действий. • Один украинский FPV-дрон стоит $300-600; • А модернизированный стратегический бомбардировщик РФ Ту-95МС – более $100 млн. То есть один дрон уничтожает цель, в 100 000 раз дороже самого себя.

Аноним, 04-06-2025 #8[ru]

ВС РФ проводит срочное совещание и выводит из-под удара всю стратегическую авиацию и переводит на остров в море Лаптевых... «Там фуры точно не ездят!» – заявил министр обороны РФ Белоусов.

Аноним, 04-06-2025 #13[ru]

Россия на переговорах в Стамбуле вновь не согласилась на прекращение огня. Ну теперь Трампу точно ещё 2 недели понадобятся, чтобы понять, хочет ли Россия прекращения огня.

Аноним, 05-06-2025 #20[ru]

Путин о предложении провести переговоры с Зеленским: «Как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» Интересно, кто вколол Владимиру Владимировичу сыворотку правды, признавайтесь?!

Аноним, 05-06-2025 #23[ru]

Если вы не в курсе, Маск с Трампом, похоже, окончательно поругались. Конфликт перерос в публичные обвинения. В итоге Трамп заявил, что Илон сошел с ума и нужно отобрать у него госфинансирование. А Маск объявил, что Дональд, во-первых, без него не стал бы президентом, а во-вторых, что он фигурирует в «файлах Эпштейна».

Аноним, 06-06-2025 #25[ru]

#23: Просто для истории: глава могущественной страны и один из самых богатых людей мира публично полощут друг друга, словно в домовом чате пытаются выяснить, кто нагадил в лифте...

Аноним, 06-06-2025 #26[ru]

Если бы Трамп и Маск были мужем и женой – они бы сейчас со всей страстью били посуду и пытались ручной пилой поделить любимый диван.

Аноним, 07-06-2025 #30[ru]

В ситуации скандала Маска с Трампом меня больше всего интересует, обвинит ли первый второго в том, что тот российский шпион. Ну и соответственно, какую фактуру он предъявит.

Аноним, 04-06-2025 #2[ru]

Земли много, но жить негде. Это главный парадокс самой большой в мире страны... Но зато всегда готовы оттяпать у соседей еще кусочек.

Аноним, 06-06-2025 #4[ru]

Газета рассказала, у кого можно покупать землю, а у кого – опасно. Если купить по рекомендации газеты «РИСК», то уж точно не напорешься на мошенников.

Аноним, 06-06-2025 #5[ru]

Да тут всё просто – запросите у продавца выписку из регпалаты на запрашиваемый земельный участок и посмотрите его назначение. Если «ИЖС» – можно брать. В любом другом случае – опасно.