Извечный земельный вопрос: как его решить?

Уважаемая редакция! Мы живём в Кызыле на птичьих правах, так как у нас нет своего жилья – снимаем квартиру в Южном. Мой муж – дальнобойщик. Зарабатывает неплохо. Живём впятером – я, муж и трое детей. Хотели бы купить небольшой участок и построить себе дом. Но куда бы мы ни обратились, получаем отказ.

В мэрии говорят, что там какой-то порядок установлен, по которому мэрия землёй распоряжаться не может. Все права и у Министерства земельных и имущественных дел. Несколько раз я была на приёме у министра Допуй-оола. А он отправляет к главе республики. Говорит: он решает, кому землю давать, а кому – нет.

Но мы видим, что город понемногу застраивается, возникают новые заборы, а внутри дома. Но никаких объявлений о распродаже земельных участков правительством или мэрией не видно. А покупать землю у спекулянтов опасно – идут сносы самостроев. Постоянно сообщается, что посадили нового мошенника, в основном это почему-то женщины. Наши друзья купили землю недорого, но вскоре оказалось, что эта земля сельскохозяйственного назначения и строить на ней дом нельзя.

Уважаемая редакция, скажите, как решить земельный вопрос и при этом не потерять деньги и не попасть под уголовное преследование?

От редакции.

Да, мы согласны с автором письма: земля – это основа основ. Вековой мечтой тувинцев всегда было решение земельного вопроса. Тот, кто сумел стать владельцем земельного участка, а затем построил на нём свой дом, надолго обеспечил будущее себе и своим детям. А жильё – это непременное условие для счастливой жизни семьи.

Тува – это регион с относительно небольшим населением, которое проживает на огромной территории. И хотя бы уже поэтому земельный вопрос не должен быть у нас таким острым. Однако на деле всё совсем не так.

В соответствии с федеральным законодательством земли в черте населённых пунктов находятся в распоряжении муниципалитетов. В нашем случае – мэрии г.Кызыла. И потому решать земельный вопрос нужно было бы там. Но лет 15 назад мэр Кызыла добровольно сроком на пять лет передал свои полномочия по распоряжению землёй правительству Тувы в лице Минземимущества РТ.

Срок этого «дара» давно истёк, но Минземимущество полномочия городу по земле не возвращает в корыстных целях. Попросту говоря, занимается земельной коррупцией, заодно лишая город солидных денег от реализации земли.

Конец этому мог бы положить городской хурал, возглавляемый Казанцевой, но им не до земли: они безуспешно борются за кресло мэра.

И картина получается такая: Минземимущество распоряжается землями Кызыла, а мэрия исполняет полномочия по земельному контролю. Возникает конфликт интересов, который должен быть разрешён в интересах горожан. Но ни правительство, ни городской хурал, ни прокуратура этим не занимаются. А в таких условиях коррупция чувствует себя великолепно.

На почве земельной неопределённости появилось много мошенников, которые в союзе с Минземимуществом обманывают граждан, «по левым схемам» реализуя земельные участки. При этом, как правило, они торгуют землями, на которые не имеют прав. Самое громкое уголовное дело по этой части – это торговля землями мошенницей Евгенией Хертек, пользующейся покровительством зампрокурора г.Кызыла Ховалыг. Другой такой же пример – торговка землями кооператива «ДАР» С. Сат, спекулянтка Д. Монгуш, предоставлявшая услуги по обману покупателей ООО «Ринтер-Т» Соболева, она торговала землёй на бывшей «Реалбазе» в г.Кызыле по ул. Ровенской и спекулянтка Т. Сандакбаа. Всеми ими уже занимаются правоохранительные органы. И есть надежда, что скоро Кызыл будет очищен от их бурной криминальной деятельности.

Как мы выяснили, юристы г. Кызыла уже составляют реестр потенциальных мошенников, которые ведут (или вели в недавнем прошлом) сомнительную коммерческую деятельность с земельными участками. Нам предоставили список лиц, с которыми заключать договор, передавать деньги, оформлять сделки и делиться доверием – мягко говоря, не рекомендуем. Некоторые из перечисленных лиц уже за решёткой, другие в бегах, третьи пока делают вид, что действуют «по закону». Но, тем не менее, должны предупредить потенциальных покупателей. След – уголовный, денежный, или хотя бы репутационный – от них остаётся почти всегда. Вот кто в этом реестре числится на момент подготовки номера.

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Сандакбаа Т. – приговор по ст. 159 УК РФ, в местах не столь отдалённых.

Ондар Ч. – аналогично, приговор по ст. 159 УК РФ мошенничество, в местах не столь отдалённых.

Бексе О. – первый приговор по ст. 159 УК уже был, новое дело по ч.3 ст.159 + ч.3 ст.33 УК РФ в производстве следствия.

Килик О. – приговор от 08.02.2023, снова в суде – ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Анжиганова Ю. – имеет офис на Комсомольской.

Хертек Е. – приговор по ст. 179 УК РФ, ограничение свободы и ещё одно дело по мошенничеству. Четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ находятся в производстве. Сама Хертек находится под домашним арестом.

Сержи (Сан-оол) С. – неуловимая авантюристка, исчезает, когда надо отвечать по долгам перед клиентами.

Кужугет Т. – «мобилизован» от обязательств.

Аратына А.-Х. – как правило, берёт 100% предоплаты за стройку и исчезает в пыли ремонта.

Монгуш Д. – деньги клиентам не вернула, зато обещаний – с избытком.

Допьян Л. – работала в Росреестре, дело по ч.4 ст.159 в суде с 31.05.2024.

Куулар А.-С. – оформляет займ как дарение, проценты – как новая квартира.

Донгак Ч. – бывший председатель СНТ №2. Дело от 19.09.2023 по ч.3 ст.159 УК РФ.

Сат С. – вынесен приговор по мошенничеству.

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Юристы предупреждают: помните: они могут менять ФИО, юрлица и даже амплуа. Но суть одна и та же. И пострадавших меньше не становится.

На правах рекламы сообщаем, что на сегодняшний день легально и без юридических последствий можно приобрести землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) у мэрии г. Кызыла, которая объявила аукцион на предоставление права долгосрочной аренды пяти земельных участков площадью в 7-9 соток на Вавилинском Затоне со стартовой ценой в 350-450 тыс. рублей за сотку. Также у индивидуального предпринимателя Смирновой, реализующей в собственность земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в районе нового моста в будущем коттеджном городке «Лазурный» по стоимости в 400 тыс. рублей за сотку.

За справками можно обращаться в мэрию г. Кызыла и к ИП Смирновой по тел. 66-7-66 и 8 983 593 4361. В случае приобретения прав на эти земельные участки у покупателей с одной стороны, будет обеспечено электроснабжение на земельном участке. А с другой – не будет проблем с оформлением прав собственности на земельный участок, строительством и вводом в эксплуатацию жилого дома и хозяйственных построек.

Редакция