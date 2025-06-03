«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 178
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 98
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 21, 3 июня / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№21, 3 июня 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКогда-нибудь, впоследствии, потом,
Но даже в буквари поместят строчку,
Что сделанное скопом и гуртом
Расхлебывает каждый в одиночку.
Игорь Губерман

* * *

В Госдуме призвали вернуть проводной телефон и радио в каждый дом. Это нужно на случай отключения мобильного интернета на фоне атак дронов, пояснили в парламенте.
Понятно, что в этом здании на Охотном самые умные собраны. Но почему бы этим думакам не поискать решение, чтобы дроны не летали?

(прочитано 1255 раз)

+1
risk-inform.ru/article_11440.html

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Бытовые (до 20кВт), производственные (до 1МВт). Разработка, поставка, монтаж под ключ.
Тел. 8913 345 2012 (для справок в Кызыле), web: solar-e.ru
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Остальные материалы номера 21:

В Госдуме предложили штрафовать россиян за то, что до этого они ни за что не были оштрафованы.
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине