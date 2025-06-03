    Свежий анекдот

Когда-нибудь, впоследствии, потом,Но даже в буквари поместят строчку,Что сделанное скопом и гуртомРасхлебывает каждый в одиночку.

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В Госдуме призвали вернуть проводной телефон и радио в каждый дом. Это нужно на случай отключения мобильного интернета на фоне атак дронов, пояснили в парламенте.Понятно, что в этом здании на Охотном самые умные собраны. Но почему бы этим думакам не поискать решение, чтобы дроны не летали?