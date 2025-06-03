Свежий анекдот
Когда-нибудь, впоследствии, потом,
Но даже в буквари поместят строчку,
Что сделанное скопом и гуртом
Расхлебывает каждый в одиночку.
Игорь Губерман
Понятно, что в этом здании на Охотном самые умные собраны. Но почему бы этим думакам не поискать решение, чтобы дроны не летали?
Но даже в буквари поместят строчку,
Что сделанное скопом и гуртом
Расхлебывает каждый в одиночку.
Игорь Губерман
* * *В Госдуме призвали вернуть проводной телефон и радио в каждый дом. Это нужно на случай отключения мобильного интернета на фоне атак дронов, пояснили в парламенте.
Понятно, что в этом здании на Охотном самые умные собраны. Но почему бы этим думакам не поискать решение, чтобы дроны не летали?