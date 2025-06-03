Сергей Конвиз: Россия и Украина будут вести переговоры «до победного конца»

ОБМЕН РАКЕТНЫМИ УДАРАМИ НЕ СПОСОБСТВУЕТ МИРНОМУ ПРОЦЕССУ

В российских СМИ и блогах широко рекламируются итоги «мирных переговоров» России и Украины в Турции как «ошеломляющий успех российской дипломатии», которой «завидуют во всём мире». Хотя по мне, так обмены военнопленными, хоть и менее масштабные, случались и ранее. Проходили они с участием Романа Абрамовича без подобных встреч между сторонами конфликта и без помпезных заявлений. А главные итоги той двух часовой встречи таковы, что и Россия, и Украина после неё и разговора Путина с Трампом усилили удары ракетами и дронами по территориям враждующих сторон.

Дело дошло до того, что президент США Трамп, обидевшись на неотзывчивость своего российского коллеги, заявил о том, что, по его мнению, «Путин совершенно сошёл с ума! Он без всякой необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники!». В связи с чем он может уже на этой неделе объявить о новых санкциях против Кремля, поскольку он «всё больше разочаровывается медленным продвижением мирных переговоров Москвы и Киева», а также тем, что, невзирая на начало переговоров, «Владимир Путин продолжает боевые действия»...

И действительно, в соответствии с распространённой информацией в результате российской атаки 25 мая, по крайней мере, 12 человек погибли и десятки получили ранения. Россия нанесла удары с использованием 367 ракет различных типов и беспилотных летательных аппаратов. ВВС Украины сбито 45 крылатых ракет и нейтрализовано 266 беспилотников. Это была крупнейшая с начала СВО воздушная атака на украинские города.

На фоне неожиданного спонтанного заявления президента США, недовольного поведением российского президента, уже на следующий день стало известно о решении европейских стран снять ограничения на применение дальнобойного оружия, которое ранее союзники поставили Украине. Канцлер ФРГ Мерц заявил: «Больше не существует ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляется в Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет».

Всё это говорит о том, что прошедшие в Стамбуле переговоры не только не приблизили стороны к перемирию, а наоборот – обострили конфликт России и Украины. Поэтому понять, о каком «дипломатическом успехе» говорят пропагандисты, совершенно непонятно. Это как в той пословице про собак, которых где привяжут, там они и лают.

Единственное, что пока спасает Россию, это слабость стран ЕС из-за того, что они все вопросы решают консенсусом. То есть для принятия любого решения им необходимо согласие всех 28 стран. А беднейшие страны Европы Венгрия и Словакия, состоящие на довольствии у Евросоюза, постоянно торгуются, заставляя считаться с их интересами. В связи с чем Евросоюз предпринимает усилия для лишения права вето сначала Венгрии, а потом Словакии. Но пока эти попытки успеха не принесли. В связи с чем решение вопроса затягивается.

ДАЛЬНОБОЙНОЕ ОРУЖИЕ РЕЗКО РАСШИРИТ ЗОНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Отмечу, что решение западных стран развязать руки ВС Украины и разрешить бить западным оружием по территории РФ может иметь далеко идущие последствия. Западные страны с начала российско-украинского конфликта открыто поддерживают Киев и направляют ему оружие, в том числе дальнобойное. При этом ранее они накладывали ограничения на использование такого вооружения из опасений дальнейшей эскалации конфликта. Киеву запрещали наносить удары западным оружием по российским территориям.

Все ещё помнят, как в ноябре 2024 года президент США Байден дал согласие на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России. Неофициально сообщалось, что аналогичное разрешение на использование ракет Storm Shadow дали Великобритания и Франция. Логика лидеров стран Европы проста: если России можно бить по Киеву и Одессе, то почему Украина не может обстреливать Москву и Казань?

На днях Берлин посетил президент Украины Зеленский. И там велись переговоры как о санкционном давлении на Россию, так и о поставках немецких дальнобойных ракет, в том числе модификации Taurus дальностью более 500 км, в отличие от других ракет, чья дальность в экспортном варианте ограничена 250-270 километрами. Именно из-за этого ранее Германия возражала против поставок таких ракет в Украину. Теперь, похоже, ситуация изменилась.

Такие ракеты вскоре могут быть поставлены Украине в закамуфлированном виде. Как иранские дроны в Россию. На совместной пресс-конференции с президентом Украины 28 мая канцлер Германии отметил, что страны готовы подписать меморандум о финансировании производства дальнобойных систем уже в Украине. Как полагают эксперты, это на первом этапе предполагает крупноузловую сборку дальнобойных ракет на предприятии в Незалежной. Проще говоря, к готовым ракетам присобачат шильдик «Madе in Ukraine» и будут считать, что это не немецкое, а уже украинское оружие.

БУНКЕР ПЕРВОГО ЛИЦА СТРАНЫ В ОПАСНОСТИ!

Основные преимущества дальнобойной управляемой крылатой ракеты Taurus – высокая точность, массовость, большая дальность, универсальная и мощная разрушительная способность. Вес ракеты – 1360 кг, длина – 5,1 м, диаметр – 1,08 м, высота полёта – от 30 м, скорость полета – до 1163 км/ч. Ракета способна лететь на сверхнизких высотах, огибая рельеф местности, что затрудняет её перехват для систем противоракетной обороны. Даже в случае глушения спутникового сигнала GPS ракета не сбивается с курса и продолжает двигаться к цели с помощью автономной системы наведения и коррекции полёта. На финальной стадии полета активируется инфракрасная головка самонаведения, что повышает точность поражения.

Taurus создавался для универсального использования, прежде всего для разрушения так называемых «высокоценных целей»: поражения аэродромов, портов, оружейных складов, промышленных площадок, мостов и бункеров, в которых находятся основные командные пункты армии противника.

Незалежная ранее уже получила от западных стран такие дальнобойные ракеты, как американские ATACMS, а также британские Storm Shadow и аналогичные им SCALP французского производства. Но у Taurus, по оценкам военных экспертов, есть перед ними некоторое преимущество. В отличие от ракет Storm Shadow/SCALP-EG, ракету Taurus в контейнерном исполнении можно запускать не только с самолётов, но и с наземных платформ, это упрощает её применение. Одна ракета Taurus стоит примерно $1,2 млн., что вдвое дешевле SCALP (от €1,35 до €2 млн.) и Storm Shadow £2,2 млн. У ракеты фактически две боеголовки – первая взрывается, устраняя мощную помеху на пути, например, дорожное полотно на мосту, активируя вторую боеголовку, которая наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста или многослойной конструкции бункера.

Дальнобойность Taurus в 500 км и больше теоретически даёт ВСУ возможность наносить удары этими ракетами в глубину российской территории. Для справки: расстояние от Москвы до российско-украинской границы составляет 450 км по прямой. Таких ракет на вооружении бундесвера, по официальной статистике, 600 штук. Количество готовых к применению ракет называется в диапазоне от 150 до 300 штук.

ВТОРОЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

В Кремле на заявления Мерца отреагировали вяло, отметив, что «считают «опасным» решение европейских стран снять ограничения на дальнобойность оружия, которое союзники поставили Украине». «Эти потенциальные решения, если таковые решения, действительно, имели место, абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», – сказал пресс-секретарь Путина Песков.

А следом министр иностранных дел РФ Лавров сообщил, что переговоры будут продолжены 2 июня в Стамбуле. Делегацию России снова возглавил тот же самый бывший министр культуры Мединский, который до этого на переговорах заявил, что Россия готова воевать «вечно».

Украина направила свой проект меморандума по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня на суше, на море и в небе. Россия свой вариант намерена озвучить только в Стамбуле.

Как известно, переговоры о завершении российско-украинской конфликта при посредничестве США идут с февраля, но пока значимого прогресса по этому вопросу добиться не удалось. Киев, США и Европа обвиняют Москву в затягивании переговоров, пока российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет как можно скорее закончить конфликт. Вашингтон угрожал выйти из переговоров, если они не дадут результата, а также ввести дополнительные санкции против России.

Когда верстался номер.

Переговоры 2 июня продлились лишь около часа, сообщает ТАСС. Стороны «обменялись документами» и готовят новый обмен военнопленными, сообщил Зеленский. Чуть позже украинские и российские источники уточнили, что речь идёт об обмене всех военнопленных младше 25 лет и тяжелобольных. Также стороны договорились обменяться телами погибших по формуле «6000 на 6000».

Украинская сторона передала российской список из сотен детей, которых РФ должна вернуть на родину в Украину, сообщил Андрей Ермак. На это Мединский ответил, что нет ни одного похищенного ребёнка, есть дети, «спасённые российскими солдатами», в списке Украины 339 фамилий, «не миллионы и не тысячи», по каждой из них будем отрабатывать.

Глава украинской делегации Умеров добавил, что Россия не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Однако Мединский сообщил, что РФ предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, «чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат. Сейчас жарко, там такая ситуация в серой зоне – опасность эпидемии».

Представитель турецкого МИД сказал, что встреча прошла «не негативно», но продолжения пока не планируется, делегации улетят из Турции.

А вот какой будет реакция Путина на атаку дронов по военным аэродромам России, мы узнаем, скорее всего, в течение недели.

Сергей Конвиз