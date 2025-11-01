«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
№ 40, 1 ноября / Сергей Конвиз: Трамп принял вызов Путина – старт ядерной гонки объявлен
№40, 1 ноября 2025 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: Трамп принял вызов Путина – старт ядерной гонки объявлен

Трамп принял вызов Путина – старт ядерной гонки объявлен

БОРЬБА ЗА БЛАГОСКЛОННОСТЬ САМОДУРА

Для начала напомню читателям, в каком состоянии находятся взаимоотношения России и США. И как они этому пришли. Отправной точкой можно считать встречу Трампа и Путина в Анкоридже на Аляске. Там для российского президента расстелили красную дорожку, тем самым давая понять, что отныне он – легитимный глава ядерного государства, с которым считается сам дядюшка Трамп. По итогам этого саммита российская сторона распространила информацию, косвенно указывающую на то, что между двумя президентами найдено всеобщее понимание ситуации, связанной с конфликтом в Украине.

Теперь Трамп принял посыл Путина о том, что нужно искать не столько мир в Украине, сколько устранение первопричин этого конфликта. И он не будет больше настаивать на немедленном прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения сторон, пока не прояснится вопрос с обеспечением безопасности для России. А для этой безопасности Украина должна принять нейтральный статус, исключающий её вступление в блок НАТО. Она обязана быть демилитаризованной. Кроме того, в ней должен быть восстановлен благоприятный для России правящий режим типа того, что существовал при президенте Януковиче, который восстановит в правах русский язык и российское православие.

Время шло, а никаких существенных изменений в тупиковой ситуации на фронтах не происходило. Тем временем приближался момент, когда Нобелевский комитет должен был объявить лауреата премии Мира, которую очень желал получить самовлюблённый президент США. У Путина таким образом оставалось чуть более недели, чтобы объявить о готовности прекращения огня в Украине, тем самым открывая Трампу дорогу к премии. А это в свою очередь могло стать тем Рубиконом, за которым открывались возможности личной дружбы Трампа и Путина.

Но наш президент даже ради новых отношений с Трампом оказался не готовым к миру с Зеленским. Поэтому долгожданный мир в Украине так и не наступил. Потому премия Мира «проплыла» мимо американского президента. Он обиделся и стал поднимать градус отношений с Путиным, объявив, что готов передать Украине дальнобойные современные американские крылатые ракеты «Tomahawk», чтобы ВС Украины имели возможность поражать цели в европейской части России. Фактически он объявил ультиматум Путину. И реакция российского президента не заставила себя ждать. Он продемонстрировал твёрдость, заявив, что поставка таких ракет не изменит ситуации на фронтах, но серьёзно осложнит отношения лидеров ядерных держав.

А следом Трамп, продолжая нагнетать ситуацию, демонстративно пригласил президента Украины в Вашингтон для принятия окончательного решения по поставкам Украине ракет, тем самым как бы демонстрируя готовность к конфронтации. И тут Путин сделал хитрый ход, резко изменив ситуацию. Понимая, что поставка ракет «Tomahawk» – дело почти решённое, и если ничего не предпринять, то ВС Украины смогут выводить из строя не только российские прифронтовые НПЗ, но и те, что расположены в глубине России, тем самым усугубляя и без того аховую ситуацию с исполнением бензинового баланса в России. Во многих городах на АЗС образуются огромные очереди, и бензин выдают либо по талонам, либо ограничивают 10-20 литрами в одни руки.

Путин сумел настоять на телефонном разговоре с Трампом накануне его встречи с Зеленским. Что он ему пообещал – тайна семью печатями. Но факт остаётся фактом: разговор оказался результативным. После него Трамп в хамской манере отказал Зеленскому в поставках ракет, заявив ему, что «ракет в США много, но они нужны Америке самой». Мало того: в ходе разговора Трамп предложил Путину встречу в Будапеште, в ходе которой можно было бы обсудить перспективы американо-российских отношений. В России сообщение об этом было воспринято с восторгом и комментировалось как серьёзная победа Путина над Зеленским и лидерами Европы. По телевизору политологи стали разъяснять, что фактически это означает согласие Трампа на разделение сфер влияния между Россией и США, на чём всегда настаивал Путин.

Однако Зеленский, что бы про него не судачили, оказался не так прост, как может показаться. Его экстренный вояж в Европу привёл в движение проукраинские силы НАТО, вследствие чего европейцы и американцы начали давить на Трампа, требуя от него соблюдения условий трансантлантической солидарности в вопросе Украины. Они объяснили американскому президенту, что НАТО – это не столько Европа, сколько США. А возможное поражение Украины – это в первую очередь всеми будет воспринято как провал в Европе политики США и лично Трампа.

И это возымело действие: Трамп вдруг развернулся на 180 градусов и, ни с того ни с сего, вспомнил своё предложение Москве и Киеву перемирия без всяких условий, дабы сохранить жизни солдат по обе стороны фронта. Зеленский тогда с Трампом согласился, а Путин – нет. И вот теперь в условиях, когда Трамп «остался с носом» по поводу Нобелевской премии Мира, он снова вернулся к этому предложению и объявил об этом как о своём окончательном решении. Более того: Трамп, до того сам предложивший встречу в Будапеште, вероломно отказался в ней участвовать до тех пор, пока Москва не согласится на прекращение боевых действий в Украине.

ТРАМП ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬБУ С РОССИЕЙ ЯРОСТНЕЕ БАЙДЕНА

Ультиматум Трампа привёл российскую сторону в шок. Но самое впечатляющее действие произвело не это решение, а применение санкций США в отношении основных экспортёров российской нефти – компаний «Роснефть» и «Лукойл». И разрешение Зеленскому бить по России дальнобойными ракетами и БПЛА по разведданным, которые Украине предоставляют США. Этот кардинальный разворот во взаимоотношениях команды Трампа и России был неожиданным хотя бы потому, что после второго пришествия его в президенты Трамп воздерживался от таких недружественных шагов в отношении Путина, надеясь договориться с ним «по-хорошему».

Кстати говоря, в своё время бывший президент Байден не позволял Зеленскому поражать нефтеперерабатывающие заводы России. Как и в целом стрелять по объектам в глубине России. А теперь уже не так важно, уменьшит ли этот шаг объём торговли российской нефтью в мире или нет, и сможет ли это сократить поступления средств в бюджет от продажи нефти. Разворот в политике США при Трампе относительно России стал очевидным. В формировании внешней политики США стали доминировать такие недоброжелатели России, как Госсекретарь Рубио и сенатор-республиканец Грэм.

Также сейчас в Конгрессе разрабатывается несколько проектов санкций в отношении России, один из которых предусматривает признание России «спонсором терроризма», а второй – изъятие и отправку Украине замороженных в США российских активов. Если это вдруг случится, то Европа немедленно воспользуется этим и реализует свой план по использованию €140 млрд. для финансирования Украины в порядке предстоящего наложения на Россию репараций. Ситуация очевидно накалялась.

Тогда Путин отправил в США своего спецпосланника, главу Фонда прямых инвестиций Дмитриева, чтобы тот разъяснил американской стороне позицию России по Украине и посредством контактов с бизнесменом Уиткоффом постарался смягчить ситуацию и постараться убедить Трампа в том, что «американские санкции никак не повлияют на российскую экономику». Но миссия Дмитриева на сей раз провалилась. Торговаться с ним никто не пожелал. Из администрации Трампа никто с ним встречаться не стал, а свои интервью он был вынужден давать журналистам на улицах и площадях. Министр финансов США Бессент пренебрежительно обозвал его «пропагандистом». С тем Дмитриев и вернулся в Москву. И даже его заявление о том, что «Россия, Украина и США близки к дипломатическому решению, которое позволит завершить войну», никакого впечатления ни на кого не произвели.

ТРАМП ГОТОВ ПОМЕРЯТЬСЯ ДЛИНОЙ СВОИХ ПРИБОРОВ С ПУТИНЫМ

В ответ Россия «расчехлила» главное своё оружие – президент Путин сделал публичное заявление о том, что Россия «успешно испытала оружие нового класса – крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту». Как доложил начальник Генштаба Герасимов, «благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника». Кремлёвская пропаганда немедленно растиражировала предупреждение о том, что «российская ракета «Буревестник» может стать козырем России в переговорах по Украине и предупреждением Западу в переговорах по Украине».

Все стали ждать реакции на это от Трампа. И ответ не заставил себя ждать. Он сообщил о дежурстве американской атомной подводной лодки неподалеку от берегов России: «У нас есть лучшая в мире атомная подлодка прямо у их берегов. И ей не обязательно преодолевать 8000 миль. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры». Он также назвал заявления президента России по поводу испытаний ракеты «неуместными». По мнению Трампа, «сейчас нужно сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса, а не тестировать новое оружие».

А как считают эксперты, такое оружие, если оно действительно появилось, в чём многие сомневаются, оно не может изменить ситуацию в мире, поскольку у ведущих мировых ядерных держав уже сейчас накоплено ядерного оружия, способного уничтожить планету несколько раз. Но Путин спустя несколько дней продолжил свою линию и объявил об успешных испытаниях подводного автономного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Трамп парировал заявлением о том, что он распорядился «немедленно начать испытания ядерного оружия на равных с другими странами».

А тем временем Дональд Трамп в Южной Корее на саммите АСЕАН провёл переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. По оценке американского лидера, встреча прошла «на 12 баллов из 10». По её итогам Трамп снизил на 10% тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран. Как считают некоторые эксперты, Си «разменял» интересы России ради восстановления отношений с США. Но об этом мы узнаем позже.

Сергей Конвиз

Материал входит в разделы тематического архива:

Маразм больше не крепчает. Маразм достаточно окреп и теперь крушит этот мир с невиданной силой.

Шутка 2021 года

