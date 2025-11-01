«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Связь установлена risk-inform.com
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 40, 1 ноября / Глава Тувы начал подготовку к выборам
№40, 1 ноября 2025 года.

Глава Тувы начал подготовку к выборам

Глава Тувы начал подготовку к выборам

Вот и наступил ноябрь 2025 года. Политический бомонд республики пришёл в движение – до очередных выборов главы Тувы остаётся десять месяцев. Пора расчехлять агитационное оружие и готовиться к бою. Первым в атаку пошёл глава республики Владислав Ховалыг, подав заявление министру внутренних дел Тувы, в котором просит установить автора публикаций в газете «РИСК», в которых глава республики публично представлен в весьма негативном свете. Хотя, скорее всего, сам Ховалыг хорошо представляет, кому в газете он так сильно неприятен. А пока в МВД Тувы думают, как ответить на недалёкое заявление вельможи, обратим внимание на эту персону непредвзятым взглядом. Да и в целом на взаимоотношения Кремля и региональных наместников.

Ни для кого не секрет, что губернаторы в России бывают разными. В богатых регионах, таких, как Москва, Тюменская и Свердловская области, губернаторы имеют возможность решать насущные проблемы населения. Их Кремль поддерживает. А вот в таких регионах, как Тува, отношение к руководителям иное. Учитывая национальную специфику таких образований, в Кремле обсуждают идею о том, чтобы заменить непопулярных у населения губернаторов перед выборами в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2026 года. В связи со сложными временами Кремль подправил федеральное законодательство таким образом, что после принятия закона о местном самоуправлении губернаторы «несут всю полноту ответственности за происходящее в регионе». К тому же в таких регионах, как Тува, губернаторы заодно ещё и возглавляют региональные отделения правящей партии «Единая Россия». А с учётом фиктивности деятельности избиркомов они же решают, кто будет мэром того или иного города. И в целом, если в регионе плохо с транспортом, коммуналкой, дорогами, бездомными людьми и собаками, виновным признаётся губернатор. Особенно если он сам себя скомпрометировал в глазах жителей региона. При этом отставка непопулярного губернатора часто становится «настоящим праздником» в регионе.

Думается, что именно в такую ситуацию попал наш глава Владислав Ховалыг, спровоцировав внутриэлитный раскол своей сварой с мэром г. Кызыла Каримом Сагаан-оолом.

Как стало известно из определённых кругов, по кандидатуре будущего главы Тувы Кремль должен определиться до конца 2025 года. И там сейчас серьёзно размышляют над непростой проблемой. Рискнуть и оставить безмозглого губернатора Тувы ещё на один срок с непредсказуемыми последствиями или отправить в отставку непопулярного губернатора, чтобы у избирателей на какое-то время возникла позитивная эмоция. В это время новый выдвиженец Кремля успеет вникнуть в дела региона и осознает, как работает административный ресурс на выборах, чтобы обеспечить формальную поддержку правящей партии перед выборами в Госдуму.

И вот, форсируя события, глава Тувы объявил, что 12 ноября он ответит на вопросы жителей Тувы и тем самым разъяснит свою позицию по жгучим проблемам региона. В связи с чем редакция газеты «РИСК» решила заблаговременно задать интересующие читателей вопросы, чтобы получить на них исчерпывающие ответы.

Вопрос №1. На встрече с президентом РФ Вы обозначили главную проблему Тувы. Это высокая загазованность воздушного бассейна региона и наличие недопустимого уровня сажи, вызывающих онкологические и другие хронические заболевания у населения. Вы заявили о готовности газифицировать республику, снизив потребление токсичного угля для нужд отопления.

Скажите, на какой стадии решения находится этот вопрос спустя 4,5 года после той встречи с президентом РФ В.Путиным? И будет ли эта проблема решена в будущем?

Вопрос №2. Ваш предшественник Кара-оол и Вы многократно обещали продолжить строительство железной дороги в Туву. В октябре закончился мораторий на запрет в реализации этого проекта, наложенный правительством РФ. Когда возобновятся работы по этому проекту и будет ли дорога продлена до Китая?

Вопрос №3. Сколько членов правительства за время Вашей работы главой было привлечено к уголовной ответственности или осуждено за коррупционные и мошеннические преступления?

Что Вы предпринимаете для того, чтобы снизить уровень коррупции в правительстве?

Вопрос №4. Когда, по Вашему мнению, Тува перестанет быть самым бедным и криминогенным регионом страны? Что для этого нужно сделать?

Ваши ответы на эти вопросы мы обязательно доведём до сведения читателей. Если Вы по каким-то причинам не захотите отвечать, мы прокомментируем Ваш отказ.

Редакция

Владислав Ховалыг - видный кандидат на пост Главы Тувы

Маразм больше не крепчает. Маразм достаточно окреп и теперь крушит этот мир с невиданной силой.

Шутка 2021 года

