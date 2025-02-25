Визитная карточка Владислава Ховалыга: Высокомерие, чванство и неуважение к людям

Персона руководителя любого региона обращает на себя внимание. И это – нормально. Вот и в редакцию «РИСКа» обращаются неравнодушные люди, которые спрашивают:

Уважаемая редакция газеты «РИСК»! Ну скажите, за что наказали жителей Тувы, навязав нам такого человека в качестве губернатора? Ведь ни для кого не было секретом, что он – недееспособный чиновник с низким моральным порогом.

Не знаю, что думал Путин, назначая его врио губернатора и благословляя на выборы. Но к тому времени Ховалыг точно был никем. И фантазировать на тему, что он сделает полезного для республики на новом посту, было безответственно. Все знали, что он ранее, работая в службе по оздоровлению предприятий, не только никого не оздоровил, но и ликвидировал кучу производств. Работая в мэрии, он буквально засрал столицу, превратив её в захолустье. При нём Кызыл устойчиво занимал последние места в рейтинге региональных столиц по уровню комфорта и первые – по коррупции и бандитизму.

Дальше – больше. Работая руководителем «Тываэнерго» (как выразился Путин – «в большой энергетике»), он сумел быстро довести предприятие до состояния банкротства. А там нужно было-то всего лишь собирать с потребителей плату за электричество. Небольшой коллектив, состоящий из статистов, нужно было держать в узде. Но и этого сделать он не сумел. Почему предприятие и попало под банкротство. Кстати говоря, ваша газета не раз об этом писала. Так что не стану повторяться.

Ещё в 2023 году в статье «Коррупционный путь Владислава Ховалыга» вы опубликовали письмо читателя газеты, который с болью в сердце описывал «славный трудовой путь» нашего главы, в котором нет ничего, кроме непрофессионализма, воровства, прелюбодеяния и стремления извлекать для себя прибыль с использованием должностного положения. С момента той публикации прошло два года, но никаких положительных изменений в жизни нашей республики не случилось. Хотя он на встрече с президентом Путиным заливался соловьём, обещая благожелательные перемены.

Кто забыл статью, напомню: при назначении В.Ховалыг обещал «бороться с бедностью, которая побила рекорды в России, как газифицирует республику, чтобы избавить её от сажи, выделяемой при сжигании каа-хемского угля, как обязательно примет меры к уменьшению заболеваемости сифилисом и туберкулёзом, как будет заниматься снижением энергодефицита, бороться с коррупцией и многое-многое другое». Так он заручился поддержкой Путина. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить: ничего из обещанного Ховалыгом так и не случилось. Единственное, что он сумел за всё время губернаторства сделать, это обгадить с головы до ног нашего земляка Сергея Шойгу и начать выкорчёвывать из органов власти его людей.

В той публикации рассказывалось, как в лихие 2000-е он со своим дружком-подельником Уран-оолом Алдын-ооловичем Ондаром «раздербанили» Кызылский Пивзавод «Хемчик», доведя его до ликвидации. Тогда, в мае 2000 года, с подачи Ховалыга конкурсным управляющим пивзавода был назначен У.А. Ондар, который последовательно разорял предприятие. Тогда в публикации сообщалось, что Ондар «отпускал водку «своим» покупателям по цене ниже себестоимости», к которым относился скандально известный водочный предприниматель Тунёв, многие годы спаивающий тувинское население, и «руководитель ООО «Третье тысячелетие» Ооржак». Мало того, «не довольствуясь этим, пивзавод ухитрялся выплачивать получателям дешёвой водки ещё и сомнительные «комиссионные», – говорилось в статье.

При этом способы обогащения Ховалыга и Ондара за счёт интересов пивзавода порой удивляли. К примеру, в той публикации говорилось, что «пивзавод умудрялся при цене в 1 р. за поллитровку закупать бутылки по цене 2,2 р. за штуку». Таким образом, «группа махинаторов в области умышленных банкротств довела завод до банкротства и отобрала собственность у государства». «В своё время работники пивзавода неоднократно обращались по этому поводу в правительство, но ответа так и не последовало», – с горечью отмечал автор.

Пример с банкротством пивзавода – это частный случай в трудовой деятельности Ховалыга и Ондара. Так создавался этот криминальный тандем, который действует до сих пор. Затем на смену Ондару пришёл другой напарник Ховалыга по разорению республики – Н.Х. Суртаев.

Но после 7 апреля 2021 года у Владислава Ховалыга и Уран-оола Ондара появилось «второе дыхание». И они с новой силой взялись разрушать теперь уже сельское хозяйство Тувы. Для этого Ховалыг назначил Ондара сначала министром сельского хозяйства, а затем – своим заместителем. Самым громким результатом их совместной разрушительной деятельности стала ликвидация в республике птицеводства как отрасли. С этой задачей Владислав Товарищтайович при активном участии Уран-оола Алдын-ооловича справились блестяще. И теперь вместо действующей единственной в республике птицефабрики «Енисейская» республика имеет пустырь, на котором отстаиваются автобусы. 147 работников фабрики уволены и разбрелись по республике. А рынок куриного мяса и яйца достался Хакасии.

При этом Ховалыг начал разорять птицефабрику, ещё работая директором «Тываэнергосбыта», когда по его указанию отключили предприятие от энергоснабжения. В итоге куры сдохли без тепла, воды и корма. Ну, а он после этого, уютно устроившись в кресле главы республики, окончательно добил предприятие.

В той публикации упоминалось, как Ховалыг трудился в должности мэра Кызыла, куда его по родству пристроил Шолбан Кара-оол. Как сообщается в публикации, «во время 10-летнего мэрствования Ховалыг показал себя с худшей стороны. При нём улицы города утопали в мусоре, а жизнь горожан ухудшалась с каждым годом. При этом бизнесмены были непременно «в шоколаде». Но не только они. Говорят, Ховалыг не пропускал мимо себя ни одной юбки. Так, «в шоколаде» находилась и близкая к телу Ховалыга его боевая подруга, на тот момент замужняя, работающая в орготделе мэрии начальницей, Салчак (Арапчор) Олесья Михайловна». Настолько близкая, что «Ховалыг облагодетельствовал её муниципальным жильём – 2-комнатной квартирой».

Поначалу эта любовь Ховалыга проживала «по адресу г. Кызыл, ул. Кочетова, 95», а затем при странных обстоятельствах «съехала на ПМЖ в г. Сургут». Но, как говорится, бывшая любовь не стареет. По некоторым сведениям, как только Ховалыг «стал губернатором, она вернулась в Туву, и потребовала от него их совместному ребёнку квартиру в Москве». При этом, говорят, свою просьбу она сопровождала угрозами разоблачения о том, «как неизвестные порезали лицо её новому любовнику Макарь Мергену». Тому бандиты разрезали рот до ушей. И она полагала, что этих негодяев мог науськать на любовника Олесьи мстительный Ховалыг. По некоторым сведениям, требовала от него компенсации за необходимость проведения дорогостоящей пластической операции. Кстати говоря, этот несчастный имел неосторожность работать у Ховалыга заведующим по культуре.

Впрочем, многим из тех, кому довелось работать с Ховалыгом, вспоминают его недобрым словом. Высокомерие, чванство, неуважение к людям и пренебрежение их интересами всегда были и остаются по сей день визитной карточкой Владислава Ховалыга. Вокруг него и раньше случались трагедии. Так, в публикации упоминается «заместитель мэра по градостроительству С.И. Пешков», которому приходилось по указанию начальника подписывать сомнительные документы. В конце концов, он серьёзно запутался. После того, как на него было возбуждено уголовное дело, выход из ситуации для него оказался трагическим – он застрелился. И до сих пор знающие люди полагают, что его смерть – на совести Ховалыга. Точно также Владислав Ховалыг и Уран-оол Ондар подставили министра сельского хозяйства Ларису Монгуш, заставив её подписать документы, за которые её сейчас судят. При этом Ондар, оплативший не выполненные подрядчиком работы, остался в стороне. И даже не является в суд, где числится в деле «свидетелем». Хотя ему самое место – на скамье подсудимых.

Автор опубликованного письма в редакцию прямо заявлял, что «спрашивать у Владислава Товарищтайовича Ховалыга, когда он начнёт бороться с коррупцией и бедностью, когда остановит клановость, кумовство и вседозволенность, когда он прекратит мучения народа и даст ему возможность встать с колен», бессмысленно. Поскольку, считает автор, он живёт «устремлениями к личному обогащению» и «все эти негативные явления – суть его мировоззрения». Он никогда «не уважал и не уважает народ». Годы, проведённые в кресле главы региона, лучше его точно не сделали. Скорее наоборот, появилось чувство ханской вседозволенности и безграничной безответственности.

Об этом, кстати, говорит информация на сайте газеты, где читатель сообщает, что предприниматель Крапивин передал Ховалыгу ключи от трёх квартир в новом доме по ул. Ленина в г. Кызыле. Пока утверждать, что глава республики получил взятку от предпринимателя в виде трёх квартир рыночной стоимостью по 21 млн. рублей каждая, достаточных оснований нет. Но если это правда, то возникают вопросы – откуда «дровишки»? Приобретать главе республики жильё в многоквартирном жилом доме, очевидно, никакой нужды нет, поскольку он со своей супругой Айланой благополучно обретается на Серебрянке в уютном коттедже. А покупать сразу три квартиры для трёх любовниц в одном жилом доме – глупо. Можно когда-нибудь и перепутать квартиры и завернуть не к той подружке.

Да, действительно, глава республики – человек состоятельный. Но не настолько, чтобы вынуть из заднего кармана 63 млн. рублей и оплатить три квартиры. Не исключено, что квартиры Ховалыгу достались «на халяву» за т.н. «административное покровительство», которое понадобилось ему, когда прокуратура больше года запрещала производство работ на объекте. Но тогда такой «подарок» можно квалифицировать как взятку, за что главе полагается увольнение, арест и приличный срок.

Кстати говоря, среди владельцев квартир в этом шикарном доме в центре столице числится и министр финансов республики Достай. По одним сведениям ему там достались аж две квартиры, по другим – этаж... Так что если прокуратура и ФСБ позанимается жильцами нового живого дома, они смогут узнать много чего интересного. Фактически этот дом – зеркало коррупции республики. Такого в Туве не было ни при Ооржаке, ни при Кара-ооле. За что «большое спасибо» Владиславу Ховалыгу.

Я продолжу изучать обстановку вокруг главы Тувы и информировать об этом редакцию газеты. В следующий раз я попробую нарисовать картину хлопот главы по созданию условий для отдыха на природе.

С уважением, ваш читатель – житель республики.