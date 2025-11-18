Мастер-класс из Тувы: тысяча и один способ обворовать здравоохранение

Помнится, когда-то экс-глава республики Шолбан Кара-оол публично всем объяснял, в каких сферах деятельности легче воровать бюджетные деньги. При этом он с сожалением констатировал, что воровать в бюджетной сфере очень сложно, потому как основные расходы там составляет зарплата бюджетников. Поэтому относительно удобно воровать из инвестиций. То есть – в сфере строительства. Но эта сфера очень мала: основные бюджетные деньги тратятся именно на образование, медицину, культуру и спорт. То есть на денежное содержание врачей, учителей, работников культуры, социальных работников и других прочих бюджетников. А воровать у людей их зарплату – дело очень опасное и трудноисполнимое.

В целом нужно признать – по части понимания механизма воровства бюджетных средств и превращения их в личные Шолбан Валерьевич неплохой специалист. Не случайно он, будучи философом по базовому образованию, получил учёную степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по бюджетному финансированию. В этой области у него действительно глубокие познания. И вот, он уже более четырёх лет как не губернатор, а судебные процессы по изъятию у его семьи «прихватизированного» государственного и муниципального имущества продолжаются.

Пристройка к АЗС на Правом берегу Енисея по решению суда снесена. Теперь очередь за возвращением этой АЗС в государственную собственность. На прошлой неделе Верховный суд вернул в муниципальную собственность украденную семьёй Кара-оола собственность в виде Центрального Рынка в г. Кызыле. В процессе снос уродливого самовольного недостроя возле здания Арбитражного суда Тувы, формально оформленного на подельника Кара-оола Роберта Доржу. На очереди – возврат в собственность республики «прихватизированных» Нового Автовокзала, гостиницы «Коттедж», Дома Быта и других коммерческих объектов, украденных у государства.

Но следует признать: компетентность экс-главы по определению коррупционного потенциала различных сфер деятельности недоверия и споров не вызывает. Тем не менее возьму на себя смелость опровергнуть Шолбана Валерьевича в части его сомнений относительно возможностей грабежа средств Тувы в бюджетной сфере. В подтверждение своих выводов приведу пару убедительных примеров из тувинской и российской бюджетной криминальной жизни.

ВОРОВСТВО ЗА СЧЁТ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ В ОКРУЖЕНИИ РОДНИ

Один из родственников главы республики врач-проктолог Мерген Суктер-оолович Тюлюш некоторое время трудился в должности гл. врача Кызылской районной больницы. Продержался в этой должности он совсем немного, поскольку по приговору суда за систематическое хищение лекарств, которыми должны были лечить больных, получил по ст. 159 УК РФ 4,5 года колонии общего режима со штрафом. В ходе судебного разбирательства были признаны виновными совершении преступлений по ст. 159 УК РФ его жена и дочь, а также гл. бухгалтер больницы, которые похитили бюджетные средства в размере 25 млн. рублей, выделенных на приобретение лекарств. Дочь Тюлюша получила 2 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом; провизор получил 2 года лишения свободы условно, индивидуальный предприниматель, давший следствию признательные показания и все расклады хищения денег, приговорён к 2 годам лишения свободы условно со штрафом. Арестовано имущество осуждённых на сумму 9,8 млн. рублей.

Как стало известно, судом было установлено: что обвиняемые похищали бюджетные денежные средства путём заключения фиктивных договоров и составления счетов-фактур, товарных накладных о поставке лекарственных средств, расходных медицинских препаратов и мягкого инвентаря в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», на основании которых произведена их оплата без фактической поставки в учреждение. Как выяснилось, Тюлюш, в частности, оформлял фиктивные договора с неким жуликом-предпринимателем на приобретение у него лекарств, которыми тот в принципе не располагал. Перечислял ему деньги «за препараты», которые затем выписывались больным, составляя документы, подтверждающие оказание помощи. А на самом деле больным никаких препаратов не выдавали, поскольку их не было в природе – поставки были фиктивными. А люди, оставленные без медицинской помощи, просто умирали.

И всё это – на глазах у Минздрава, правительства Тувы, в котором зампредом по социальным вопросам, а затем и министром здравоохранения трудился бывший прокурор республики Анатолий Дамба-Хуурак, и лично главы республики Шолбана Кара-оола.

ПЕЩЕРНЫЙ ШОВИНИЗМ НА СЛУЖБЕ У КОРРУПЦИОНЕРОВ

При этом следует отметить, что гл. врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Мерген Суктер-оолович Тюлюш попал в фокус внимания редакции газеты «РИСК», когда он, получив назначение на должность и.о. гл. врача, с одобрения главы республики принялся «зачищать» это бюджетное учреждение от русского персонала. И это ему удавалось успешно: почти все они вскоре уволились «по собственному желанию». И вместо них для того, чтобы воровать было проще, он набрал на работу в больницу своих родственников, в том числе жену и дочь. Но споткнулся Тюлюш о начальницу станции «Скорой помощи» Валентину Астанину, которая уходить «по-хорошему» никак не соглашалась. И тогда он её просто уволил. Без каких-либо причин и оснований. В связи с чем Валентина Викторовна вынуждена была обратиться за поддержкой в Союз русскоязычных граждан Тувы, где нашла юридическую и моральную поддержку. В итоге толковый адвокат А. Язев через суд восстановил её на работе.

Тут, на счастье недобросовестного русофоба и негодяя Тюлюша Валентина Викторовна попала в ДТП. И вследствие травмы не могла исполнять свои обязанности семь месяцев. Воспользовавшись этим, Тюлюш распорядился взломать замки на складе и разорить его. Выйдя на работу, Астанина обратилась к главе республики Кара-оолу с заявлением, в котором просила пресечь незаконные действия заведующего. Вот тогда-то Тюлюш и задумал возбудить в отношении неё уголовное дело, облыжно обвинив в клевете. Однако и это дело Валентина Астанина в мировом суде выиграла. Тогда Тюлюш (видимо, по совету родственника) уволил её повторно. Но упорная женщина при помощи своего адвоката снова через суд восстановилась на работе.

При этом следует отметить, что пока женщина боролась с произволом русофоба-заведующего, ни одна инстанция: ни прокуратура, ни Минздрав, ни трудинспекция, ни профсоюз – никакой реакции на происходящее не демонстрировали. Хотя Астанина за год шесть раз побывала на приёме у министра здравоохранения. Стало понятно – «выдавливание» русских из районной больницы для сокрытия хищений медикаментов были согласованы в министерстве здравоохранения и правительстве Тувы. И только в суде Астанина смогла добиться справедливости. Впрочем, в этом плане ситуация не изменилась и в настоящее время.

Казалось бы, Астанину суд повторно восстановил на работе – чего ещё ей не хватало? Но Тува – особый регион России. У нас решения судов исполняются далеко не всегда. В этом случае, когда решение суда о повторном восстановлении Астаниной в должности заведующей станции «Скорой помощи» вступило в законную силу, против русского врача объединились дружные тувинцы: глава республики Кара-оол, министр здравоохранения Донгак и гл. врач Тюлюш. Они совместными скоординированными действиями взяли ... да и ликвидировали станцию «Скорой помощи» в Кызылском районе, передав её функции в Кызыл! Таким образом, им удалось одним махом оставить без работы всех оставшихся русских, работавших в ней. А также обеспечить главврачу больницы полную свободу действий.

Кто-то может подумать, что все участники событий так действуют от того, что они просто ненавидят русских. Но это не совсем так. И теперь, спустя некоторое время, стало очевидным, что «выдавливал» Тюлюш с работы русских работников не только за то, что они «русские», но в основном за то, что они мешали ему воровать. Единственными, кто не «купился» на националистические действия Тюлюша, оказались правоохранители, которые вывели его «на чистую воду» и отправили в места не столь отдалённые. А Кара-оол пытался нас убедить, что в бюджетной сфере воровать невозможно...

«КРЫША» В СИЛОВЫХ ОРГАНАХ КАК ФАКТОР БЛАГОПРИЯТНОЙ ПОЧВЫ ДЛЯ РАЗВОРОВЫВАНИЯ БЮДЖЕТА

В другом случае в Шагонарской районной больнице гл. врач организовал иную схему отъёма бюджетных средств. Он выписывал заработную плату оформленным для этого «мёртвым душам», а живым работникам оформлял не заработанные ими различные доплаты и премии. Затем специально подобранные работники больницы изымали у них эти халявные деньги и передавали их гл. врачу. Продолжалось это безобразие достаточно долго. А когда хищения вскрылись, гл. врач Чудаан-оол перевёлся в Кызыл гл. врачом Тубдиспансера и таким образом ушёл от ответственности. А следствию он дал «чистосердечные правдивые показания», заявив, что незаработанные премии и надбавки он выписывал работникам бескорыстно, не осознавая, что нарушает закон. Но никаких денег от подозреваемых он якобы никогда «не получал». То есть его просто оговорили.

Нужно отметить – следователи поверили ему, а не семи работницам районной больницы, которые получали липовые премии и надбавки и передавали их для начальника. И они пошли под суд, получили реальные сроки от 5 до 7 лет. Мало того, во время следствия и суда в первой инстанции их содержали в СИЗО под стражей, хотя все они – матери-одиночки с 2-3 малолетними детьми.

Что же до гл. врача, обогатившегося за счёт бюджета, то его неприкасаемость объясняется достаточно просто – он приходится родным братом тогдашнего руководителя СУ СКР по Республике Тыва Аяса Чудаан-оола. Видимо, эта родственная связка и оказалась весомым доказательством его «невиновности». К счастью, в Верховном суде Тувы приговор квалифицировали как необоснованный, несправедливый и незаконный. Его отменили. Но, как видите, при большом желании можно украсть бюджетные деньги даже там, где их вроде как и нет. И для Кара-оола это совсем не секрет...

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КОРРУПЦИИ

Но не следует думать, что в здравоохранении воруют только тувинцы. Совсем нет. К примеру, на днях пришло сообщение из СКР РФ о том, что в республике Дагестан по обвинению по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) в размере 2 млн. рублей задержали директора учебного учреждения медицинского профиля. Как утверждает следствие, в конце октября 2025 года директор учебного заведения передал взятку сотруднику местного отделения ФСБ в размере 2 млн. рублей за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие выявленных нарушений. в сообщении.

В другом случае в Перми отправили под арест бывшего гл. врача Туберкулёзного диспансера, подозреваемого в получении взятки на сумму в 17,6 млн. рублей в виде коттеджа. Вознаграждение предназначалось за покровительство поставщикам товаров и услуг при заключении и исполнении контрактов на поставку медицинских препаратов и изделий, их приёмку и оплату.

Также следком возбудил уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Владимирской области Янина. Его подозревают в превышении должностных полномочий при закупке медицинского оборудования, за которое было переплачено 53 млн. рублей, что является ущербом для бюджета. По версии следствия, осенью 2024 года чиновник лоббировал интересы коммерческой фирмы при закупке 42 наркозно-дыхательных аппаратов для медицинских учреждений региона. В обмен на содействие он получил от представителя компании в качестве «подарка» дорогую бытовую технику.

ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛАВНОЙ БОЛЬНИЦЫ ТУВЫ

Правда, всё описанное – дела прошлого. А что сейчас происходит в Туве с бюджетными деньгами? Неужели продолжают грабить? Да ничего нового. Всё по-прежнему – воруют...

Вот, к примеру, в Туве все бухгалтерии медучреждений столицы объединены под одной «крышей» – лечебном заведении «Республиканская больница №1». Таким образом, распорядителем всех финансовых средств, предназначенных для этих медучреждений, является главврач Ресбольницы №1 Вячеслав Товарищтайович Ховалыг. Для того, чтобы представить себе объёмы годового бюджета этой больницы, достаточно знать, что он гораздо больше бюджета столицы республики г. Кызыла.

Следует отметить, что в целом ситуация в этом лечебном учреждении, которым бессменно много лет руководит родной брат главы республики, оставляет желать лучшего. Люди там умирают без видимых на то причин. К примеру, 62-летняя русская женщина поступила туда с повышенным давлением. Но её почему-то положили в урологическое отделение, хотя на это не было никаких медицинских показаний. Уже в палате пенсионерка осталась без присмотра персонала и получила сильный ожог стопы, случайно коснувшись батареи. А поскольку женщина страдала диабетом второго типа, на месте ожога начали развиваться гнойно-септические осложнения. Тогда её отправили в ожоговое отделение, где она и скончалась. При этом брат главы республики не пострадал. Видимо, прокурор Дябкин учёл его замечательное родство...

Но, конечно, думать, что в этой больнице, возглавляемой Ховалыгом, царит какой-то мор, было бы большим преувеличением. Однако, тем не менее, риск «завернуть ласты» там касается всех пациентов. Даже тех, у кого далеко не смертельное заболевание.

Впрочем, дело даже не в этом. Чтобы понять, как гл. врач распоряжается бюджетными деньгами, достаточно поинтересоваться у больных, которые там находятся. И в ответ услышите: больных кормят в Ресбольнице хуже, чем в СИЗО заключённых. Питание там действительно отвратительное. В столовых шаром покати: нет даже чёрного чая, посуды и ложек. И это не только в этой больнице. К примеру, в Поликлинике на ул. Ленина даже перил на лестницах нет. Короче, тянут в этих учреждениях всё, что плохо лежит. И даже немного больше.

В принципе к врачам и медперсоналу претензий нет. Они при отсутствии денег большего дать больным не могут. Профильные врачи почему-то часто работают только по четыре часа в день. Вот и получают копейки. Повсюду дикие очереди, в которых часами сидят или стоят часто серьёзно больные люди. При этом все признают, что тувинцы – отличные врачи, хорошие профессионалы, которые большей частью свято чтут клятву Гиппократа. Правда, из-за повсеместного воровства в Туве медики получают мизерные зарплаты, что и толкает их на чужбину. А потому лучшие врачи, такие как Шолбан Чооду, трудятся за Саянами от Урала до Сахалина. Камчатка, Чукотка, Приморский край, Красноярск, Минусинск и Новосибирск по праву гордятся, что у них работают наши замечательные тувинские врачи. И такая ситуация, похоже, начальство типа гл. врача Ресбольницы №1 Ховалыга, совсем не волнует.

Почему такое неблагополучное положение в Минздраве республики? Попробуем разобраться. И вернёмся в Ресбольницу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАК ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ОДНОЙ СЕМЬИ

Откуда там такая нищета? К примеру, продуктами питания больницу обеспечивают структуры, аффилированные с известным в республике бизнесменом Робертом Доржу. Его бизнес разнообразен – от строительства жилья и объектов соцкультбыта до дорог и поставок продуктов питания в бюджетные организации. Для этого Р. Доржу создано ООО «СЗ Суугу». Про него ходят слухи, что в 2021 году именно он занёс «куда надо» за Ховалыга чемодан денег. Ни для кого не секрет, что Роберт Доржу – старинный друг Шолбана Кара-оола и Владислава Ховалыга, с ними у него «деловые отношения». Отсюда, наверное, и происхождение многочисленных госконтрактов на строительство и на поставки в государственные учреждения. Но в этих дружеских взаимоотношениях легко проследить связи, которые в правоохранительных органах принято называть коррупционными.

Вот вам одна иллюстрация. У гл. врача Ресбольницы имеется дочь – Дарый Вячеславновна Ховалыг. Запомним её. Не исключено, что скоро её биография станет объектом исследования правоохранительными органами. До некоторых пор трудилась она директором тувинского филиала медицинской страховой компании «Капитал», что располагается в г. Кызыле по ул. Щетинкина-Кравченко, 56. При этом Дарый как врач широкой общественности не известна. Вся связь с медициной у неё проистекает через отца Вячеслава Ховалыга, которому оказана честь руководить главной больницей республики, да тётки Айланы Ховалыг, промышляющей частной практикой офтальмолога. Зато муж Айланы – Владислав Ховалыг – трудится главой республики. И именно у него в подчинении находится министр здравоохранения республики Анатолий Константинович Югай. А вместе они как бы олицетворяют здравоохранение республики, где воровство возведено в некий традиционный стандарт.

Простой пример. Медицинская страховая компания «Капитал» размещается в здании по ул. Щетинкина-Кравченко рядом со зданием Филармонии. Она арендует помещения у некого ООО «Сая». Но по странному стечению обстоятельств ООО «Сая» принадлежит не кому-нибудь, а этой самой дочери главврача Ресбольнице Вячеслава Ховалыга и племяннице главы республики Владислава Ховалыга премилейшей девушке Дарый Вячеславновне Ховалыг. Таким образом, при попустительстве надзорных органов и Минздрава Тувы руководитель Фонда Ховалыг арендует помещение у самой себя...

И это нормально? Я уже не спрашиваю, откуда у молодой бюджетницы Ховалыг появились лишние 50 млн. рублей на строительство этого здания? Уж не бизнесмен ли Роберт Доржу приложил к этому свою руку? При этом экономическая связь семьи бизнесмена-строителя Роберта Доржу с семьёй главы республики Владислава Ховалыга (и, в частности, с гл. врачом Ресбольницы Вячеславом Ховалыгом) на поверхности. Достаточно запросить налоговые сведения ЕГРЮЛ на ООО «СЗ Суугу», и Вы увидите, что сын Роберта Доржу и дочь Вячеслава Ховалыга – в мае этого года стали компаньонами в этом предприятии. Доржу принадлежит в нём 75%, а Ховалыг – 25%.

Помните, как в том произведении, где взятки брали борзыми щенками? Теперь другие времена. Ховалыги довольствуются долями в коммерческих предприятиях. Оно и понятно. «Суугу» – специализированный застройщик. И для того, чтобы извлекать прибыль, предприятию необходимо содействие правительства по бесплатному бесконкурсному выделению земельных участков и заключению с ним государственных контрактов. Помогать строительным компаниям – святой долг главы республики. А тут ещё и другое: неужели глава Ховалыг откажет любимой племяннице в такой мелочи? Вот и расцветает строительная компания пышным цветом, принося вполне легальный коррупционный доход в виде дивидендов семье Ховалыгов! А с другой стороны, если семьи Доржу и Ховалыг являются компаньонами и у них совместный бизнес, неужели гл. врач больницы будет придираться к поставкам для больных просроченной или гнилой продукции? Будет брать с превеликим желанием, приумножая личное благосостояние. И оплатит в срок или даже по предоплате. А другие пусть подождут год – другой.

Ну и как, вполне легальный способ воровства бюджетных средств? А Вы говорите, что в Туве одни недотёпы... Как видите, тут всё продумано до мелочей. Да не оскудеет рука дающего!

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

Когда верстался номер.

УФАС Тувы выявило нарушения при закупке лекарств на 2 млн. рублей для Республиканской больницы №1. Заказчик незаконно ограничил круг потенциальных участников аукциона в интересах определённого поставщика. Гл. врач больницы В.Ховалыг будет привлечён к ответственности. Совершенно очевидно, что его действия носят коррупционный характер, поскольку безвозмездно нарушать закон он вряд ли стал бы.