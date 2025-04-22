Ховалыговская маниловщина

или Зачем Айлане понадобился новый мост через Енисей?

В редакцию газеты поступило обращение граждан, которые интересуются: почему сейчас, в такое сложное время, когда бюджет республики сжимается, как шагреневая кожа, глава республики вдруг озаботился строительством нового моста?

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Уважаемая редакция!

На официальном портале главы правительства Республики Тыва появилось интересное сообщение, в котором говорится: «Шестой по счёту мост планируют построить в Туве через реку Енисей – в районе села Баян-Кол. Глава республики Владислав Ховалыг поручил Минтрансу РТ в 2025 году разработать и представить правительству республики его проект. Решение принято в ходе обсуждения итогов работы дорожно-транспортного комплекса Тувы в минувшем году и задач на будущее».

В информации поясняется, как глава Ховалыг пришёл к такому неожиданному решению: «Изначально речь шла не о строительстве моста. В 2021 году на выборах Главы Тувы к Владиславу Ховалыгу обратились жители сёл Баян-Кол и Терлиг-Хая с просьбой построить к ним асфальтированную дорогу». Но постепенно эта идея трансформировалась в необычную просьбу по строительству нового моста, чтобы «решить проблему круглогодичной доступности поселений», поскольку «сёла с населением около 2 тысяч человек связаны с остальной республикой единственной грунтовой дорогой, зажатой на узкой полоске земли между Енисеем и южными отрогами Уюкского хребта Западного Саяна. Каждый год её разрушают то талые, то дождевые воды, несущиеся с гор. И оба села тогда превращаются в недоступные «острова», хотя расположены всего лишь в 78 км от столицы республики».

Нам кажется, что довод Ховалыга о том, что единственную дорогу, связывающую с.Баян-Кол с Кызылом, «разрушают то талые, то дождевые воды», «притянут за уши», так как дорожниками наработаны способы борьбы с такими проблемами путём эффективного водоотведения прокладкой труб под дорогой. Эти способы известны и в том числе тувинским дорожникам. Проблема тут, скорее всего, не в стихийности периодически возникающих талых и дождевых вод, а в некачественной работе проектировщиков и дорожников, которые в свою очередь привыкли зарабатывать на этих стихийных бедствиях.

В республике огромные финансовые проблемы, которые не позволяют поднять на нужный уровень образование, здравоохранение и культуру. У нас живёт самое нищее население в России, сводящее с большим трудом концы с концами. Это подталкивает мужское население в поисках приличных денег записываться на СВО, рискуя своей жизнью. А глава республики, которому не по силам решать бюджетные проблемы республики в Москве, принимает решение построить мост через Енисей к деревне с тысячью жителями, число которых падает год от года и стремится к «нулю». Ну просто какой-то пир во время чумы.

Многие полагают, что эта идиотская идея родилась в голове супруги главы республики Айланы Ховалыг, которая управляет республикой через своего безвольного мужа. Ни для кого не секрет, что Айлана родом из деревни Баян-Кол. Вот ей, наверное, и пришла в голову эта блажь похвастаться перед земляками своими возможностями распоряжаться бюджетными деньгами, как своими. И руководить своим мужем, как лакеем.

Убедительно просим редакцию газеты «РИСК» опубликовать наше письмо и, если возможно, прокомментировать его, чтобы люди знали правду.

14 подписей.

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От редакции.

Да, действительно, такая инициатива есть. Согласны с авторами письма, что такая идея никак не вписывается в сегодняшние реалии Тувы. Наверное, мост кому-то нужен. Может быть. Ничего плохого в сооружении моста нет. Чем лучше будет сообщение в республике, тем проще будет людям по ней передвигаться. К тому же технологии быстрого возведения мостов у нас хорошо освоены. Это продемонстрировало ООО «Восток» при реконструкции коммунального моста в Кызыле. А вообще, инвестиции – это рычаг экономического развития. Но почему люди так откровенно в штыки восприняли идею Владислава Ховалыга о строительстве нового моста?

Во-первых, Ховалыгу никто не верит. Когда он пытается объяснить свои действия стремлением к общественному благу, все точно знают, что он преследует какую-то личную цель. И до интересов простых людей ему вообще нет никакого дела. Простых людей он презирает и считаться с их мнением не собирается.

Во-вторых, Ховалыга не любят. Не любят за ложь, за коварство, за необязательность в исполнении своих обещаний. За непрофессионализм и дилетантство при решении государственных дел.

В-третьих, республике сейчас не до строительства мостов к деревням с тысячей граждан. Сегодняшнее правительство не в состоянии защитить в Москве бюджет республики, чтобы хотя бы сохранять жизненный уровень населения. Большая часть денег, которые доходят до населения – это гробовые. Так что радоваться тут особо нечему.

Но есть и другое проблемы, стоящие перед правительством, к решению которых оно даже не приступало ввиду убогой скудности республиканского бюджета. И в том числе транспортные. К примеру, правительство Тувы наметило строительство нового микрорайона г.Кызыла в районе Вавилинского Затона численностью более 20 тыс. человек силами ООО «Трансстрой». Коммунальный мост в Кызыле и дорога от моста до Вавилинского Затона уже сегодня перегружены до предела. А как только микрорайон будет построен, эта проблема встанет в полный рост. Вот тогда придётся строить мост через Енисей в районе ул. Интернациональной. И тут дилемма простая – строить мост к исчезающей деревне или микрорайону, где будут жить 20 тыс. человек?

Есть и другие насущные проблемы Кызыла, требующие срочного решения. Например, Кызылский городской суд признал, что существующие очистные сооружения столицы перегружены в несколько раз и не справляются с переработкой нечистот, сбрасывая в Енисей стоки ненадлежащей консистенции. Есть федеральный проект реконструкции очистных сооружений стоимостью 2 млрд. рублей, однако ни правительство Ховалыга, ни Минстрой Кыргыса палец о палец не ударили, чтобы реконструкция началась.

Скоро должно появиться аналогичное решение по поводу городского водозабора, который также не в полной мере обеспечивает быстрорастущий город питьевой водой. Но и по этому поводу зампред правительства Лукин ничего не делает.

Аналогичная ситуация и в электрохозяйстве республики. В этом году Тарифная служба правительства не заложила в тариф ни одного рубля инвестиций, хотя энергодефицит в республике общеизвестен. Не ведётся реконструкция Кызылской ТЭЦ, хотя каждый год вводятся новые жилые многоквартирные дома, школы и детские сады. В столице изношенные инженерные сети, которыми правительство не занимается, ссылаясь на отсутствие финансовых средств.

Перечислять насущные проблемы народного хозяйства республики можно было бы долго. Но тут очевидно, что глава правительства Ховалыг вместо решения этих реально существующих проблем занимается государственной благотворительностью в интересах собственной супруги. Фактически он просто злоупотребляет властью ради того, чтобы его жена выглядела солидной среди своих деревенских подружек из села Баян-Кол. А это аморально и недопустимо.

Редакция предлагает своим читателям включиться в общественную дискуссию по поводу предполагаемого строительства нового моста. Может быть, хоть это пресечёт раболепие главы республики перед своей супругой Айланой и остановит безумие.