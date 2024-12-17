Без руля и ветрил: Куда несёт Туву?

Тува – это некий «медвежий угол» в дремучей России. И то, что там время от времени происходит, по идее мало кого интересует. Это такое феодальное местечко на окраине страны, граничащее с Монголией, где общественные отношения, как правило, строятся на примитивных клановых принципах. Население – чуть более 300 тыс. человек. 70% из которых практически не знает русского языка. Более того: половина людей не в состоянии свободно писать и читать по-тувински. Русских и других нетитульных лиц в республике, которых ещё недавно было более 32%, теперь вряд ли можно насчитать 8%. Их популяция постоянно «тает». Официально властями России признано, что в республике самый низкий в РФ уровень жизни населения. Наверное, поэтому все дружно голосуют за того, на кого укажет Кремль – иначе отберут последнее.

Один хан в постсоветское время управлял населением 16 лет, второй – менее способный руководить – продержался у власти целых 14 лет. Третий – совсем слабый губернатор – руководит с апреля 2021 года. При этом он побил все рекорды некомпетентности, что отмечают его оппоненты и признают соратники. Отношения между бывшим и настоящим руководителями республики всегда были откровенно враждебными. Кара-оол люто ненавидел и с помощью Шойгу подсиживал Ооржака, Ховалыга трясёт при упоминании фамилии Кара-оола. Хотя, казалось бы, им и делить-то по большому счёту нечего.

Но оставим в покое единственного президента Тувы Шериг-оола Дизижиковича Ооржака и главу региона Шолбана Валерьевича Кара-оола и попробуем проанализировать, что творится в республике в настоящее время. А республика, невзирая на её невеличие, кипит, как солидный регион, в котором сталкиваются глобальные интересы влиятельных лиц. Но давайте обо всём по порядку.

ГУБЕРНАТОР – МАРИОНЕТКА НА НИТОЧКАХ?

Как Вы думаете, чем озабочен обычный чиновник-карьерист такого региона, как Тува? Правильно, сначала он озабочен тем, как стать губернатором и получить в своё распоряжение все ресурсы. Но, когда его мечта сбывается, им овладевает мысль удержания этой данной Путиным власти. Он живёт во власти параноидального стремления сохранения привилегий как можно на больший срок. И в такой жизненной парадигме уже нет места заботе о населении, о его благосостоянии и безопасности. Все силы сосредотачиваются на решении проблемы удержания власти. В этом плане Владислав Ховалыг является примером того, как, не обладая никакими талантами, можно безлико пройти всю карьерную лестницу и в конце концов суметь подсидеть родственника – действующего главу региона. И он, будучи совершенным невеждой в управлении народным хозяйством, не понимая принципов создания и функционирования современного общества, решительно и смело взялся за непосильный для него труд.

Но это – не главные проблемы сегодняшнего руководителя Тувы. О них даже многие не догадываются. И могут никогда не узнать. А вот его практическая некомпетентность в решении хозяйственных вопросов, непоследовательность и непорядочность во взаимоотношениях с людьми уже сейчас для многих оказались очевидными. И с таким грузом ему придётся жить до окончания его губернаторского срока.

В связи с этим часто вспоминаются его легковесные обещания освободить столицу республики от сажи через газификацию и электрификацию домохозяйств в столице и пос. Каа-Хем. А также дублирование своих предшественников обещанием железной дороги то на север, то на юг от республики. К ним добавились и другие, менее броские, но такие же пустые обещания, типа продления двухпроцентной ипотеки для строительства жилья, реновация жилья в Кызыле и т.д. Складывается такое впечатление, будто у Ховалыга очень короткая память на щедрые обещания. И он забывает о них почти сразу посте того, как их озвучит. А потом жена Айлана и заместитель Чюдюк снова «подскажут» ему, что в этот раз пообещать народу, и он снова долдонит по бумажке заклинание, о котором вскоре обязательно забудет. Поэтому многим кажется понятным, почему Ховалыга в его командировках всегда сопровождает Айлана Чечей-ооловна (порой вместе с Чюдюком). Просто они всегда рядом с главой Тувы, чтобы вовремя подсказать ему, где что говорить, поскольку сам он этого не понимает. И тогда, вооружившись их рекомендациями, он смотрится как солидный руководитель, знающий свою республику, как пять пальцев.

Но слепое следование указаниям супруги и заместителя чревато тем, что сам руководитель теряет нить курса следования. Так, к примеру, случилось во время выборов депутатов Верховного Хурала Тувы. Айлана Ховалыг подобрала по своему вкусу список кандидатов для включения их от партии «Единая Россия», а Айдын Чюдюк обеспечил переписывание протоколов голосования до тех пор, пока все они не стали депутатами. А в итоге получился парламент, состоящий из бандитствующих спортсменов-борцов, которые вскоре после своего избрания учинили перестрелку в ресторане «Столичный». Причём на эту бандитскую сходку они приехали с огнестрельным оружием и охраной и под водительством спикера парламента Кан-оола Даваа.

А ранее аналогичный состав Чюдюк подобрал и в столичный городской хурал, которым управляет замешанный в убийстве и редко бывающий трезвым Аяс Лопсан, больше известный как матёрый коррупционер и русофоб. Таким же подобран и никчемный состав правительства Тувы, который Айлана Чечей-ооловна «тасует» раз в полгода.

В управлении правительством Владислав Ховалыг руководствуется простым принципом – держать подальше от всех благ и при случае унижать своих вероятных конкурентов на кресло губернатора. К примеру, известного в республике сельхозпроизводителя Василия Оюна, девятого заместителя спикера Госдумы Шолбана Кара-оола, мэра столицы Карима Саган-оола и несколько других рангом пониже возможных претендентов. И при этом, как в случае с Оюном, Ховалыг не гнушается откровенным саботажем вступивших в законную силу решений судов. И действительно: на что не пойдёшь ради сохранения привилегий! Тут и мать родную отправишь на эшафот.

КАК МЕЛКИЙ ОТВЛЕКАЮЩИЙ КОНФЛИКТ ПЕРЕРОС В НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРОМ

Нужно отметить, что русофобством Ховалыг отличался всегда. И тогда, когда пытался оздоравливать экономику республики в службе по банкротству, и когда руководил мэрией Кызыла. И сейчас в этом плане он не изменился. В его окружении вообще нет русских, если не считать людей с совместными бизнес-интересами, типа Виктора Тунёва. Более того: в последнее время он занят тем, что меняет не очень работоспособных русских членов правительства на таких же своих друзей и родственников, но исключительно титульной нации. Москва этим недовольна, но до сих пор всё это безобразие терпела. Но, похоже, и этому многотерпению в московских коридорах власти скоро придёт конец.

А дело в том, что на прошедшей неделе вскоре после отъезда Ховалыга в Москву в Кызыле на базе РПС произошёл один некрасивый инцидент с участием бойцов Ховалыга. Туда пришла группа числом в 300 боевиков во главе со своим тренером ваххабитом и известным бойцом по версии ММА Артасом Санаа, поменявшим имя на Нурисалама Санаева, и организовали погром торговцам из Средней Азии. По некоторым неподтверждённым сведениям, дело закончилось 11 убитыми и 63 ранеными.

Среди спортсменов, организовавших дебош, было несколько племянников супруги главы Айланы Ховалыг. Так что вполне может вскрыться, что это событие имеет свои корни в семействе губернатора. В связи с этим не лишено смысла предположение о том, что Ховалыгу для «гашения» скандала, связанного с перестрелкой в ресторане «Столичный», где самым активным участником оказался племянник супруги главы, нужен был новый инцидент, который бы информационно перекрыл ту весьма некрасивую ситуацию. При этом расчёт был на то, что Ховалыгу затем удастся оперативно купировать своими силами разрастание межнационального конфликта. И тогда к нему вопросов со стороны федерального центра быть не должно.

Как потом заявили погромщики, это был тувинский ответ на изнасилование узбеками молодой тувинки. Кроме того, как они утверждают, она якобы заразилась от мигрантов то ли сифилисом, то ли СПИДом. Правда, вскоре выяснилось, девушка оказалась с весьма низкой социальной ответственностью, потому писать заявление об изнасиловании отказалась. Что же до венерических болезней, то и тут вопрос их наличия и передачи от кого-кому остаётся неоднозначным. Но факт кровавой разборки боевиков-спортсменов с мигрантами имел место. Хотя удержать его в заданных параметрах Ховалыгу не удалось. И он стал жить своей собственной жизнью. Тут же, как по заказу, все проживающие за Саянами интернет-тролли, сотрудничающие с чиновником правительства Грицюком и известным в республике проходимцем Тунёвым, принялись раздувать эту историю, обрастающую всё более умопомрачительными подробностями.

РЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ПОД ВИДОМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

Однако после более глубокого погружения в истоки конфликта стало очевидно, что проблема совсем не в девушке лёгкого поведения и её венерических болезнях. Просто дело пахло хорошими деньгами. И после небольшого расследования выяснилось, что благоприобретателями межнационального конфликта являются хозяева сети забегаловок «АТМОSFЕRА».

Чтобы кратко, сообщу: организаторы этой сети поработали некоторое время в московских и питерских кафе, торгующих азиатскими блюдами. Постигнув азы мастерства, наши земляки вернулись в Кызыл в надежде заработать бабки. А набить карманы быстро и весело не получилось, поскольку в Кызыле к тому времени сеть общепита крепко оседлали корейцы и узбеки, которые не только лучше готовят, но и торгуют более дешёвой продукцией. В общем, они создали сети забегаловок «АТМОSFЕRА» такую конкуренцию, победить которую невозможно. Тогда тувинские горе-бизнесмены поняли, что им не по силам не только заработать хороших денег, но и вернуть кредиты. Этой ситуацией воспользовался, по всей видимости, Кара-оол, который через подконтрольный ему криминал на хорошо унавоженной почве поднял антимигрантскую волну с целью подставить Ховалыга. Которая переросла в массовые беспорядки, с обещанием продолжения в субботу 14 декабря. В сети Интернет распространили призыв громить торговые точки, в которых работают выходцы из Средней Азии – узбеки, кыргызы и таджики.

Конечно, затевая этот межнациональный конфликт, Ховалыг не мог представить, что ситуацией воспользуются Кара-оол и Шойгу и раздуют его до размеров национальной нетерпимости. Вот тогда-то в республику и были вызваны батальоны спецназа Росгвардии численностью не менее 450 бойцов для усмирения бунтовщиков. Самолёты со спецназом один за другим приземлились в аэропорту г.Кызыла. Мало того: чтобы помешать коммуникациям бандитов, в Кызыле на всякий случай на сутки был выключен мобильный Интернет.

Всё это время глава республики от греха подальше обретался в Москве, тем самым демонстрируя свою непричастность к массовым беспорядкам в Кызыле.

Напомню, что в последний (и, наверное – единственный) раз борцов с беспорядками в Туву завозили в 1991 году во время безобразий, организованных шовинистом Бичелдеем. И вот Ховалыгу удалось снова, как в своё время Бичелдею, поставить республику «на уши». Интересно, поможет ли это ему сохранить за собой кресло главы? Как помнится, решение об увольнении Кара-оола приняли после того, как он с подачи Бичелдея заявил о необходимости переделить российские территории и «прирезать» Туве территории, расположенные в Красноярском крае и Иркутской области... И вот история национального величия, похоже, повторяется. Только в ином виде и при участии других лиц. О том, как она будет продолжена и чем закончится, Вы узнаете в следующих выпусках газеты.

Впрочем, плюсы от антимигрантской шумихи для семейства Ховалыгов тоже имеются. Ранее я подробно описывал ситуацию с бандитскими разборками в ресторане «Столичный», где дружки-депутаты спикера тувинского парламента Кан-оола Даваа в его присутствии затеяли перестрелку с боевиками Иргита. Так вот, на сегодня известно, что Ховалыгу всё-таки частично удаётся гасить этот грандиозный скандал. Один из участников этой бойни, ветеран СВО, уже взял на себя всю вину за ресторанный дебош. А реальный организатор разборок племянник супруги главы Айланы Ховалыг Саян Ондар, находящийся под домашним арестом, оказался чуть ли не случайной жертвой. Да и молодая девушка, которой прострелили лицо, дала показания, что якобы это она начала стрелять первой – и получила пулю в ответ. В общем, воспитанники Айланы Чечей-ооловны могут вообще оказаться потерпевшими, а не участниками бандитской разборки. Возможно, и в случае с погромами на рынке нас могут ожидать различные чудеса.

Но есть в этом деле ещё один немаловажный аспект. На выходцах из Средней Азии в Туве держатся бизнесы в строительстве и торговле. И если всё будет развиваться так, как сейчас, то нас ожидают непростые времена. К примеру, в общепите будет царить антисанитария и торговля дорогой некачественной пищей. А торговлю овощами и фруктами захватит большой друг главы Роберт Доржу. Оставленная без рабочих рук строительная отрасль просто встанет. Или рабочую силу придётся завозить за большие деньги. Неужели и это Ховалыгу непонятно? И нужно помнить: если караоолы решат вопрос выдавливания выходцев из Средней Азии, они приступят к окончательному решению «русского вопроса». Не думаю, что такая перспектива порадует Центр.

ЗА ГРЕХИ ГУБЕРНАТОРА БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ МЭР?

Но, как говорится в народе, «беда не приходит одна». В то время, пока бандиты бегали по столице в поисках выходцев со Средней Азии, стало известно, что т.н. глава Кызыла Ирина Казанцева обратилась в суд с исковым заявлением на расторжение контракта с мэром города Кызыла Каримом Сагаан-оолом. В своём иске она так и написала: «вынуждена обратиться в суд». Судя по тексту, заявление писала не она. Но и руки юриста в этом документе тоже не видать. Скорее всего, оно написано самим Аясом Лопсаном, который давно ждёт своей очереди «порулить» столицей в качестве мэра.

В своём заявлении Казанцева ссылается на Устав города и сообщает суду, что мэр Кызыла Сагаан-оол, «подконтрольный и подотчетный Хуралу представителей города Кызыла», «ненадлежащим образом исполняются обязанности, связанные с обеспечением осуществления мэрией города Кызыла полномочий по решению вопросов местного значения». В том числе она увидела, что «ежегодно ненадлежащим образом благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории», «ненадлежащим образом содержатся общественные пространства, а именно: отсутствует полив, не производится своевременый ремонт МАФов и сооружений на детских и спортивных площадках», а также имеются претензии по «организации транспортного обслуживания населения», «организации водоотведения многоквартирных домов по ул. Колхозная д. 6а, 8, 10, 12». Но главное – о ужас! – «отдельные служащие мэрии города Кызыла за неисполнение и превышение своих должностных полномочий привлекаются к уголовной и административной ответственности, что влечет за собой подрыв авторитета и деловой репутации муниципального образования». Учитывая вышесказанное, глава города просит суд признать контракт с мэром недействующим.

Первое, что бросается в глаза, это абсолютная некомпетентность главы города в вопросах управления городом. Также очевидна и её видимая невооружённым глазом абсолютная малограмотность. Мы знаем Казанцеву как пример безволия и отсутствие всякого желания заниматься чем-нибудь, кроме подписания поздравительных открыток и памятных адресов. И совершенно очевидно, что она и не знает толком, чем на самом деле должен заниматься мэр города. Да ей, похоже, это и не нужно. Как сказано одним известным юмористом, Лопсан «покрывает её, как бык овцу» и доминирует над ней по всем вопросам. И, фактически думает за неё. Хотя и сам далеко не семи пядей во лбу.

Но подписать заявление сам Лопсан не мог, поскольку всю эту кутерьму по согласованию с Ховалыгом он затеял с единственной целью подсидеть Сагаан-оола. Уж очень ему хочется «порулить» городскими финансами. При этом, скорее всего, ни Казанцева, ни Лопсан толком и не понимают, какими финансами город располагает, поскольку львиная часть денег, получаемых городом, идёт на выплату зарплат врачам, учителям, работникам детских садов и коммунальных служб.

Тем временем слабовольный глава республики Ховалыг сидит в Москве и ничего не предпринимает. А напрасно. С одной стороны, Лопсан этот суд может и проиграть. И тогда Ховалыг окажется в большом дерьме. С другой стороны, все участники этой некрасивой ситуации – Ховалыг, Казанцева, Лопсан и Сагаан-оол – члены правящей партии «Единая Россия». И кляуза одного единоросса на другого единоросса в суд – это фактическая дискредитация власти и компрометация партии перед лицом общественности.

К тому же в Кызыле хорошо известно, что глава Ховалыг присвоил себе, забрав у города, все полномочия по земельному, транспортному, финансовому и даже собачьему вопросам. А созданием мусорной компании взял на себя ответственность и за решение вопроса по вывозу бытовых отходов. Так что доказать суду фактическое бездействие мэра им будет чрезвычайно сложно. В общем, спрос за недостатки в городе хурал должен начинать с главы республики, а не с мэра.

Да, действительно, хурал вынес решение о признании работы мэра неудовлетворительной. Но оно ещё не действует, так как обжаловано в суде. Ещё более смехотворна ссылка на тот факт, что «отдельные служащие мэрии города Кызыла за неисполнение и превышение своих должностных полномочий привлекаются к уголовной и административной ответственности». Времена настали такие, что теперь большую часть чиновников любого уровня ожидают обвинения в совершении уголовно наказуемых деяний. Так можно и до Ховалыга добраться, у которого под судом сразу пять министров. Да и сам он может вскоре оказаться в таком же положении. К тому же отсутствие вступившего в законную силу приговора суда не позволяет вообще судить о слабой кадровой работе руководителя.

Но в любом случае мы понимаем, что последнее слово у нас не за судом, а за Администрацией Президента. Посмотрим, как там посмотрят на скандальную ситуацию в Туве. У нас то депутаты устраивают в ресторане перестрелку, то разгорается межнациональный конфликт, то пытаются «выдавить» мэра столицы, чтобы на его место пристроить алкоголика... В общем, в Кремле запросто могут прийти к выводу, что Ховалыг не контролирует ситуацию в регионе и его пора менять. Может, пока ещё не решили, на кого?

Я продолжу эту тему в следующих номерах.

Кондрат Пчёлкин