В Туве обострилась борьба за власть

14 февраля Кызылский городской суд вынес решение об удовлетворении исковых требований главы г. Кызыла И.Казанцевой, в которых она требовала расторжения контракта с мэром г. Кызыла К.Сагаан-оолом. Такое решение далось непросто – для его вынесения даже пришлось заменить судью. Первоначально дело было передано судье Верещагиной, но потом выяснилось, что она, недавно прибыв из Абакана, пока не прониклась в достаточной степени местными реалиями. Потому не очень понимает, «откуда дует ветер» и как нужно рассматривать подобные дела. В общем, первые судебные заседания показали, что в случае, если дело будет рассматривать она, то исход судебного спора неочевиден. Тогда дело у неё изъяли и передали на рассмотрение более надёжной и прогнозируемой судье Биче-оол. А та, не мешкая, тут же назначила ускоренную дату рассмотрения дела и практически в одном заседании с перерывом на ночь пришла к выводу, что Карим Сагаан-оол не исполняет должным образом обязанности мэра. А потому подлежит увольнению.

Все, конечно, понимают, что реальными фигурами этого гражданского дела являются совсем не глава города, подавшая иск в суд, мэр г. Кызыла, чью деятельность оценили таким образом и тем более не судья, так быстро разрешившая спор. Всё зарождалось и разрешалось совсем в других кабинетах. Ведь кресло мэра – это лишь отголоски другой войны, во главе которой с разных сторон участвуют глава Тувы В.Ховалыг и наш замечательный звёздный земляк С.Шойгу, именно они пытаются определить своё место в республике.

УДАР ПО ВЛИЯНИЮ ШОЙГУ

История их противостояния корнями уходит в апрель 2021 года, когда высокому кремлёвскому чиновнику С.Кириенко удалось убедить президента В.Путина до срока уволить действующего губернатора Ш.Кара-оола, назначив на его место прозябающего в должности руководителя сбытовой энергетической компании В.Ховалыга.

Помнится, тогда, 7 апреля 2021 года, такое решение главы страны для многих стало шоком. И дело совсем не в том, что в республике так сильно уважали Шолбана Валерьевича, развалившего и криминализировавшего и без того хромающую экономику региона, вследствие чего население Тувы оказалось самым нищим в России. Совсем нет. Просто ни для кого не было секретом, что Шолбан Кара-оол – ставленник нашего звёздного земляка, федерального министра и верного соратника президента страны, одного из создателей правящей партии «Единая Россия» Сергея Кужугетовича Шойгу, чей авторитет в Туве абсолютно непререкаем. При этом все понимали, что выбор пал именно на Ховалыга совсем не потому, что он был известен как крепкий хозяйственник, имеющий свою дееспособную команду и знающий, куда вести республику. Совсем нет. Уже тогда многие считали, что он – человек нерешительный, крайне несамостоятельный, закоренелый семейный подкаблучник, который на всех должностях, кои занимал, показывал весьма слабые результаты. Среди вероятных претендентов на замену Кара-оолу он ничем выдающимся особо не выделялся. Скорее наоборот – был заведомо слабой фигурой, от которой ожидать чуда не приходилось. Но выбор пал именно на него по одной простой причине: из всех претендентов только он решился взять на себя обязанность свести на нет в республике влияние федерального министра Сергея Шойгу и его протеже Шолбана Кара-оола.

Но с того времени много воды утекло. Менее чем через год президент Путин объявил СВО на Украине. Но вместо трёхдневного блицкрига боевые действия тянутся уже почти три года. Ситуация на фронтах создала предпосылки того, что на деятельность министра обороны страны стали смотреть косо. Как результат, сначала растолкали по СИЗО заместителей и помощников Шойгу, а потом и его самого перевели на должность секретаря Совета Безопасности РФ, в которой он и обретается в настоящее время. Стало очевидным, что наш звёздный земляк переживает не лучшие свои времена. Хотя то, что Шойгу не отправили скользкой дорожкой Иванова в СИЗО, а формально даже повысили в своём статусе, говорит о том, что он остаётся влиятельной фигурой в России, невзирая на случившиеся перемены. Он по-прежнему выполняет самые сложные задания президента то в КНДР, то в Иране, то в КНР или Казахстане, где от имени Путина встречается с лидерами стран и проводит успешные переговоры.

Впрочем, знаковым для Ховалыга в этом плане стало транзитное краткосрочное посещение президентом Путиным Кызыла при перелёте в Монголию. И хотя по сути он в это посещение республики фактически не решил ни одной серьёзной проблемы беднейшего в стране региона, само его появление в столице Тувы без сопровождения С.Шойгу в правящей верхушке республики было воспринято как знак того, что мнение Сергея Шойгу можно уже и не брать в расчёт.

В БОРЬБЕ ЗА ВОЖДЕЛЕННОЕ КРЕСЛО: ХОВАЛЫГ ПОШЁЛ В АТАКУ

Ховалыга насторожило начавшееся непонятное «шевеление» со стороны экс-главы Кара-оола вокруг бывшего первого заместителя министра внутренних дел Тувы, который ныне возглавляет полицейский главк в Пермском крае, успешного силовика генерала полиции Аяса Кандана. Не в пример Ховалыгу он проявил себя как сильный лидер, не замешанный ни в каких коррупционных скандалах. А учитывая, что он всегда был в хороших отношениях с Шойгу и является чаа-хольским земляком мэра Кызыла Сагаан-оола, перспектива соперничества с таким претендентом ничего хорошего для действующего губернатора не сулила. К тому же, невзирая на то, что генерал уже более 10 лет служит вне Республики Тыва, отношение тувинского общества к нему можно характеризовать как положительное. А с учётом его взаимоотношений с нашим звёздным земляком он в глазах главы Ховалыга наряду с мэром г.Кызыла превратился в потенциального соперника действующего главы в гонке за сохранение должности.

В общем, ситуация сложилась такая, что В.Ховалыгу для сохранения своего губернаторского кресла нужно было что-то предпринимать. По-видимому, Владислав Ховалыг решил, что настало время окончательного решения проблемы наследия Шойгу в республике. В силу сложившейся кадровой конъюнктуры первой целью по пути сохранения власти Ховалыга оказался мэр столицы Тувы Кызыла Карим Сагаан-оол.

В соответствии со своими полномочиями главы Ховалыг вполне мог собственным решением освободить мэра от занимаемой должности. Однако на такой шаг он не мог пойти, поскольку назначали Сагаан-оола на эту должность по официальной рекомендации Генерального совета «Единой России». А открыто конфликтовать с правящей партией для главы региона – это что-то типа самоубийства. И он, осознавая опасность для себя, на подобный шаг самостоятельно не решился, поскольку, видимо, одобрением Администрации Президента (АП) на такой шаг он заручиться не сумел. Вот тогда-то и было решено убирать мэра руками известной в городе своей крайней степенью несамостоятельности, пугливой и чрезвычайно некомпетентной главы города И.Казанцевой, которая даже в отсутствие соответствующего решения городского хурала обратилась в суд с заявлением о расторжении контракта с мэром города.

При этом, судя по всему, сыграл свою роль фактор некой персональной конкуренции между Сагаан-оолом и Ховалыгом, поскольку ранее Ховалыг 10 лет исполнял обязанности мэра Кызыла и оказался совсем никудышным руководителем. Именно поэтому тогдашний глава Кара-оол, невзирая на родство, всё же убрал его, пристроив в Энергосбыт. Следует признать, что Сагаан-оол, не занимаясь самопиаром, всё же в отличие от Ховалыга, сумел создать работоспособную команду, которая много хорошего сумела сделать для города, невзирая на сложные финансовые проблемы столицы. В том числе умышленно создаваемые самим Ховалыгом, который всегда к деятельности мэра относился с ревностью, вспоминая своё бесславное мэрство. Но главное – Сагаан-оол в отличие от своего предшественника не был замечен в криминальной распродаже городской собственности типа того, как Ховалыг безвозмездно передал члену семьи Кара-оола высокодоходный Центральный рынок. Эта сделка сейчас признана судом недействительной, из-за чего ожидается уголовное расследование.

Но, как говорится, такой механизм решения собственной проблемы Ховалыга руками городской чиновницы – это своеобразный «секрет полишинеля», где все тайные ходы очевидны. Для всех понятны и объяснимы мотивы поведения участников травли мэра. Все понимают, что отставка мэра выгодна исключительно главе республике В.Ховалыгу и его ближайшему окружению, которые сейчас приступят к дележу мэрского кресла. Ховалыг пытается любой ценой зацепиться за кресло главы, а его заместитель А.Чюдюк и заместитель председателя городского хурала А.Лопсан давно бредят возможностью обустроиться в кресле мэра столицы Тувы. Ведь других бенефициаров внутрисемейного, внутриэлитного и внутрипартийного конфликта, рождённого на голом месте, найти сложно.

КАК ОТВЕТИТ ШОЙГУ?

Решением Кызылского городского суда иск Казанцевой удовлетворён. Но это, конечно, решение не окончательное. Возможна апелляция, и дело перекочует в Верховный суд Тувы. А ещё есть небольшая вероятность того, что уйдёт в другой регион. Судя по тому, как судья скоропостижно, особо не вдаваясь в детали непростого спора, при наличии в деле тысяч листов доказательств, умудрилась вынести ожидаемый вердикт, её решение, скорее всего, как говорится, «шито белыми нитками» и содержит не только фактические, но и процессуальные нарушения. В связи с чем не исключено, что Верховный суд Тувы при рассмотрении жалобы может перейти на правило первой инстанции и вынести свой, совсем не похожий на обжалуемый вердикт.

А дело это совсем не простое. И силы вокруг него могут быть задействованы серьёзные. Как бы мы ни относились к Шойгу, он, будучи по рождению тувинским евреем, заметная фигура не только на российском, но и даже мировом небосклоне. К тому же он – многоопытный аппаратчик, отлично знающий способы решения подобных проблем.

Кто-то может думать, в этом деле речь идёт о судьбе Карима Сагаан-оола. Совсем не так. Увольнение Сагаан-оола – это на самом деле удар по имиджу нашего звёздного земляка Шойгу. По его влиянию на процессы, происходящие на его малой Родине. И он, конечно, не клюнет на приманку, что вся эта затея с увольнением мэра – дело рук никому не известной, изрядно выпивающей бывшей школьной трудовички, за которой никто не стоит. Для Шойгу нет никакого секрета в том, кто на самом деле организовал такой выпад против человека из его команды. В связи с этим вспоминаются слова Шойгу, когда он перед подведением итогов конкурса на должность мэра по телефону бросил Ховалыгу, который хотел видеть в кресле мэра Лопсана, что, если Сагаан-оол не станет мэром Кызыла, он станет следующим главой республики. После этого Лопсан немедленно снял свою кандидатуру с конкурса, а Сагаан-оол снова стал мэром...

Никто не знает, как Шойгу будет решать эту проблему сейчас. Но очевидно, что он чем-то ответит Ховалыгу. По информации из окружения Шолбана Кара-оола, в Москве готовится отставка Ховалыга с должности главы республики. И она может произойти по одним соображениям в марте-апреле текущего года, чтобы уже в сентябре 2025 года можно было провести выборы, а по другим сведениям – нынешней осенью. И тогда выборы главы пройдут в срок. Но в любом случае Ховалыгу будет очень трудно заручиться поддержкой Москвы на этих выборах, учитывая нескончаемую череду скандалов вокруг него, связанных с коррупционными скандалами, экономическим провалами, бандитизмом продвинутых им в парламент Тувы депутатов и искусственно подогретом членами его семьи и соратниками межнациональным конфликтом, для подавления которого и охраны выходцев из Средней Азии Кремль был вынужден направить в Кызыл кроме контингента Росгвардии из близлежащих регионов ещё и три борта с московским спецназом.

А пока Чюдюк и Лопсан суетятся вокруг мэрских полномочий. Чюдюк активничает, поскольку в АП настоятельно «рекомендовали» его с должности зампреда убрать как можно скорее, а Лопсану уже давно снится, что он – мэр. И даже сведения о его криминальном прошлом, где он был замешан в убийстве сына министра образования Тувы, тёмная история с его, скорее всего, фальшивым дипломом Хакасского университета, в котором он якобы в 1994 году удостоился диплома инженера-механика, хотя первый выпуск таких специалистов в университете состоялся только в 1996 году, и его неистребимая тяга к горячительным напиткам, возлияние которыми регулярно приводит к тяжёлым последствиям, не останавливают его в стремлении во что бы то ни стало обустроиться в кресле мэра столицы Тувы.

Как Вы понимаете, мы находимся в самом начале борьбы за кресло главы республики. Исход этой мышиной возни совсем не очевиден. Будем и далее следить за развитием событий и информировать об этом читателей газеты.

Кондрат Пчёлкин