    Перекрёсток мнений

tlg_comm, 12-02-2025 #1[ru]

Вот бы также добивались не только «в целом», но и «в частности» повышения уровня зарплат педагогам. Но, увы...

Аноним, 14-02-2025 #3[ru]

Путин поручил до 1 июня представить идеи по улучшению сети военно-учебных заведений: «Минобороны России подготовить совместно с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах». В последнее время все говорят о возможном мире, но действия Путина, похоже, говорят об ином? Как будто он только-только начинает готовиться к военному конфликту...

Аноним, 12-02-2025 #1[ru]

Путин присвоил Кате Лель звание заслуженной артистки России. Сама Лель на полном серьёзе рассказывала в интервью, что в детстве инопланетяне украли у неё зубы. Когда ведущая робко спрашивает: «А психиатра не пробовали?», Лель отвечает: «Зачем? Тогда меня просто отправят в ненужное место». Какой правитель, такие и заслуженные артисты...

Аноним, 13-02-2025 #2[ru]

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, заявил, что Россия начнет закупать «Coca-Cola» у Талибана (запрещённая российскими властями террористическая организация). А если запивать этой колой бутерброд с маслом из ОАЭ, то величие будет ощущаться в два раза сильнее!

Аноним, 13-02-2025 #3[ru]

Патриарх Кирилл унизил священника, призвавшего думать о Боге, а не о патриотизме. На собрании Московской патриархии священник Алексей Шляпин из Можайска раскритиковал «патриотические тенденции» РПЦ: «Долг священника вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься». Гундяев в ответ начал его высмеивать под аплодисменты и смешки из зала: «Первый раз такое слышу. А вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули». За такие разговоры можно не только сана, но и партбилета ЕР лишиться... А то и погоны из-под рясы могут слететь!

Аноним, 14-02-2025 #6[ru]

«Валентина Матвиенко заявила, что «экономическое чудо» во время санкций в РФ будут изучать экономисты». А ведь она права. Умудриться всего за несколько лет полностью уничтожить остатки российской рыночной экономики, повернув ее от цивилизации к КНДР и Ирану – это и правда какое-то колдовство!

Аноним, 12-02-2025 #1[ru]

этот Лукин похуже Чпокерта будет. Непонятно: зачем поменяли своего местного на гаденыша из Омска? Чпокерт хоть и извращенец был, но зато свой, местный, влюбленный в Туву и тувинских женщин. В общем, негодяй и балбес редкостный – этот Лукин. Гнать этого проходимца нужно в шею!!! И чем быстрее, тем лучше будет для Республики, пока новых бед не натворил!!!

Аноним, 12-02-2025 #2[ru]

Собрали, в общем, каблуков в кучу.

Аноним, 12-02-2025 #3[ru]

Прислуга в коттедже на Серебрянке говорит, что она каждый вечер привязывает ко рту Хованыка красный шарик и хлещет его кожаной плеткой по заднице.

Аноним, 12-02-2025 #4[ru]

Жалкий подкаблучник.

Аноним, 12-02-2025 #5[ru]

С Лукиным в бытность его директором Тываэнерго работали Пономаренко и сын Тунева. Пономаренко пристроился завхозом в правительстве, Туневы тоже близки к Ховалыгу. Так что трудоустройство в замы Лукина – это их выбор. Жена Ховалыга здесь вряд ли руку приложила.

Аноним, 12-02-2025 #7[ru]

Гастарбайтер Лукин пытается завести в Туву Красноярскую компанию «Альфа строй». Местные строительные организации он ненавидит и называет идиотами и дураками. Пытается уничтожить местный бизнес.

Аноним, 12-02-2025 #8[ru]

Можжевельник: «Информационная атака на мэрию обернулась большими проблемами для самого правительства Ховалыга. Организованная ботами украинского советника Ховалыга вакханалия в социальных сетях по обвинению мэра в мусорном коллапсе вызвала интерес в федеральном центре, поскольку на мусорную реформу в республике было профинансировано более 1,3 млрд. рублей. Прибывшие проверяющие с удивлением обнаружили, что все средства были освоены Министерством ЖКХ Республики Тыва и находящимся в его ведении ГУП ТСП. А муниципалитетам практически ничего не досталось...»

Аноним, 12-02-2025 #9[ru]

Лукин Олег Николаевич провалил программу тувинской ипотеки, закошмарил местных застройщиков, всячески вредит развитию региона. Возможно, это делается из корыстных побуждений. Столько вреда тувинской экономике принес этот зампред за столь короткий период.

Аноним, 12-02-2025 #13[ru]

Кстати, за взрыв котельной в Шагонаре, где погиб человек, а 8 работяг калеками остались, так никто и не ответил. А первый, кто в ответе – это Лукин, министр Куулар, ну и конечно же невиновник Хованык.

Аноним, 13-02-2025 #15[ru]

У этого Лукина авторитет «нулевой», среди руководителей организаций нет никакого уважения к нему. На его пустые совещания никто не ходит. Зачем пригласили такого пустобреха?

Аноним, 14-02-2025 #17[ru]

Скажите, а по какому принципу Айлана подбирает министров? У кого писюн длиннее? Или толще? Про мозг там явно речи не идет – в правительстве Тувы этот орган не котируется.

Аноним, 14-02-2025 #18[ru]

Ховалыг радостно сообщает, что «Вице-премьер Дмитрий Патрушев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсудили участие региона в нацпроекте «Экологическое благополучие». Правда, ни слова об успехах «Экологического благополучия» он не сообщает – сажа как укрывала Кызыл, так и покрывает. Ни газовой, ни электрической замены углю как не было, так и нет. Но зато баблишко освоено в полном объеме – Патрушев с Хоралыгом очень рады.

Аноним, 14-02-2025 #20[ru]

Лукин – бестолковый бюрократ который ничего не понимает в экономике и строительстве.

Аноним, 16-02-2025 #21[ru]

Крапивин передал Хованыку ключи от трёх квартир в новом доме на ул. Ленина. Зачем ему эти квартиры, он же в коттедже живёт!

Аноним, 16-02-2025 #22[ru]

#21 – да не покупал Хованык эти квартиры – они ему даром достались.

Аноним, 16-02-2025 #23[ru]

Неужели наш губер берёт откаты? Не может быть!

Аноним, 16-02-2025 #24[ru]

#23 – а может, у него оказались лишними 21х3=63 млн. рублей и он прикупил эти квартиры?

Аноним, 12-02-2025 #6[ru]

«Инфляция оказалась для россиян страшнее СВО» – но на самом деле главная проблема россиян в том, что большинство так и не поняло, что инфляция напрямую связана с СВО. Это и называется – ПЛАТА ЗА ТУПОСТЬ. И платить за сегодняшних тупиц будут еще и их внуки-правнуки, если доживут...

Аноним, 12-02-2025 #8[ru]

Россия оказалась хуже Гондураса и Гвинеи в Индексе восприятия коррупции. Страна заняла 154-е место из 180. Это худший результат в истории. Россия расположилась между Ливаном и Камбоджей, Беларусь и Украина – далеко впереди. Впрочем, еще есть куда стремиться: хуже России такие страны как Афганистан, Зимбабве и Сомали.

Аноним, 12-02-2025 #2[ru]

Этот тупорылый Лукин пускай у...ает в свой Красноярск, гнида паршивая.

Аноним, 12-02-2025 #3[ru]

«Денег нет, но вы держитесь!» – всё давно съела ненасытная чиновная саранча. А теперь остатки подъедают «герои сво»...

Аноним, 12-02-2025 #4[ru]

Лукин не созидатель, а разрушитель!

Аноним, 12-02-2025 #5[ru]

Вместо Лукина пусть поставят Эреса Мунге, который возродил тувинскую торгово-промышленную палату! Действительно старается парень.

Аноним, 12-02-2025 #6[ru]

Хоралыг же, какой с него спрос?

Аноним, 16-02-2025 #9[ru]

На Лунтика похож этот Лукин

Аноним, 12-02-2025 #4[ru]

Трамп заявил, что уже провел прекрасный разговор с Путиным. «Он хочет, чтобы люди перестали погибать», – дословно сказал Трамп. Этот идиот не понимает (и не поймет), что Путин может закончить эту СВО в любой момент. Ему нужно было бы всего лишь приказать войскам покинуть украинские территории. Никакие переговоры для этого не нужны. И люди перестанут погибать.

Аноним, 12-02-2025 #5[ru]

Трамп решительно подтвердил планы купить сектор Газа: «Я намерен купить Газу и владеть ею. Что касается ее восстановления, мы можем передать это по частям другим государствам на Ближнем Востоке. Другие могут сделать это под нашим покровительством. Но мы намерены владеть ею, забрать ее и убедиться, что ХАМАС не вернется...» Главный вопрос – у кого можно купить Газу? Кому она принадлежит? Если у ХАМАС, то не будет ли это крупнейшим финансированием террористической организации в истории?

Аноним, 12-02-2025 #6[ru]

Трамп даёт направо и налево интервью, кому ни попадя. Заявляет, что с Путиным по телефону разговаривал. А на сайте Кремля ни слова. И Песков молчит... Фейк, наверное.

Аноним, 13-02-2025 #16[ru]

Россия не сможет поставить всю Украину под контроль. Но и Украина останется без ключевых гарантий безопасности. В итоге проигрывают все – кроме Вашингтона. Это не мир, а новый «Мюнхен XXI века»...

Аноним, 13-02-2025 #19[ru]

Тем временем курских беженцев развлекают задорными песнями: https://t.me/lentachold/80999 «Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись! И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» И в самом деле: чего грустить-то?

Аноним, 14-02-2025 #26[ru]

#23... После сегодняшнего попадания российского дрона по Чернобыльской АЭС Дмитрий Песков заявил, что «Россия ннннникогда не наносит удары по инфраструктуре и ядерной энергетике Украины». Фух... успокоил. Теперь, осталось понять, как Песков успевает дышать, если он врёт 24 на 7?

Аноним, 15-02-2025 #28[ru]

Если бы Европа обладала военной мощью, аналогичной военной мощи США, позиция Трампа сейчас не имела бы большого значения. Но Европа не занималась своими армиями и своим ВПК. Даже после 2014 года. Даже после 2022 года.

Аноним, 15-02-2025 #29[ru]

#27: Мюнхен – это не про Украину, а про всю Европу. Это ее судьба на кону. И решать ее будет не Путин. Ждали орд с Востока, а пришли девелоперы с Запада. У них один подход и для Газы, и для Лазурного берега. И там, и там они начнут со сноса.

Аноним, 12-02-2025 #1[ru]

«Охать ахать странно. Девочек надо воспитывать». Так сотрудница мэрии Кызыла отреагировала на изнасилование школьницы – якобы жертва сама виновата. А ещё – виноваты её родители, потому что якобы жертвы насилия обычно из неблагополучных семей, «где пьют», заявила пресс-секретарь Азияна Тембрель. «Девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории. За девочками ответственность втрое выше», – уверена чиновница... И в чем Азияна не права?

Аноним, 13-02-2025 #2[ru]

Пока всякие псвевдо-моралисты охают по поводу потрахушек малолеток, целый Член-корреспондент РАН Игорь Коган на госконференции предложил «революционный метод улучшения демографии»: «Первый половой акт, который обычно происходит в 16 лет, в идеале должен завершиться беременностью». Теперь дело за малым: осталось лишь заменить в школах парты на кровати, а ОБЖ переименовать в «Основы быстрого зачатия».

Аноним, 15-02-2025 #4[ru]

Этот лоспан, говорят, скомуниздил несколько лямов из фонда Шойгу, т.е. народные деньги на содержание нового буддийского монастыря. И теперь он на измене сидит.

Аноним, 15-02-2025 #5[ru]

Азияна так-то права, вину родителей нельзя исключать. Закон даже гласит, что пока дети не достигли 18 лет, родители несут полную ответственность за своих детей. Если дети не ночуют дома и употребляют алкоголь, то что-то в воспитании или в семье не то...