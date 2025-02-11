    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-02-2025 #1[ru]

Путин подписал указ о проведении первого музыкального «аналоговнетного» конкурса «Интервидение» в 2025 году...

Аноним, 06-02-2025 #2[ru]

Сергей Лавров заявил, что на первом музыкальной конкурсе «Интервидение», который пройдет в России, не будет извращений. Получается, дал понять, что выступления Киркорова и зигующего Шамана без трусов, мы там не увидим?

Аноним, 07-02-2025 #3[ru]

#2: Извращение без извращений? Какое-то масло масляное...

Аноним, 05-02-2025 #1[ru]

Женился, родили сына, взял ипотеку. Пашешь 18 лет на ипотеку. Сына забирают в армию, и он гибнет на СВО. И за все это время ты заработал меньше, чем Сечин за один день. И меньше, чем стоит сумочка его эскортницы. И твой сын за это погиб? Зато Россия – страна возможностей!

Аноним, 06-02-2025 #2[ru]

В РПЦ заявили, что вообще все проблемы на фронте – из-за мата. То есть, буквально было: «не убий!» Стало: «убий, но не матерись!»

Аноним, 07-02-2025 #3[ru]

А ведь нынешняя молодёжь, наверное, уже не помнит, но старики не дадут соврать. Еще с полгода назад России угрожали квадроберы.

Аноним, 08-02-2025 #4[ru]

Маразм крепчал: длинные выходные склоняют россиян к «нетрадиционным ценностям», заявили в РПЦ. По мнению священника Павла Островского, лишний выходной после Пасхи (такую идею обсуждают в Госдуме) приведет к тому, что россияне поедут на дачу, где «шашлык и водочка». А это «нетрадиционные ценности».

Аноним, 09-02-2025 #5[ru]

2022: «Киев за три дня!» 2025: «В Петербурге решили создать комиссию по эвакуации города на случай войны»...

Аноним, 05-02-2025 #1[ru]

Что поражает в этих людях – так это просто патологическая жадность! Ведь все эти чиновники получают немалые деньги, они вполне способны купить себе что угодно по рыночной цене без всякого нарушения закона. Но нет – везде пытаются сэкономить, сжульничать, получить задаром. Ну теперь этот «бесплатный» кусок им поперек горла встанет – может, после этого начнут думать головой и не только в нее жрать?

Аноним, 05-02-2025 #2[ru]

Что творится в этой Туве, полный беспредел. Какое-то проклятое место.

Аноним, 06-02-2025 #4[ru]

Хоралыг жжет на полную катушку. Скоро, значит, будет кабздец всему его окружению.

Аноним, 08-02-2025 #7[ru]

Владислав Ховалыг восторженно сообщает: «Освоением Тастыгского месторождения лития, как и Ак-Сугского медно-порфирового месторождения занимаются дочерние структуры госкорпорации «Ростех». Приход в Туву такого крупного инвестора, и заключение Соглашения о сотрудничестве с генеральным директором Госкорпорации Сергеем Викторовичем Чемезовым являются важным принципиальным этапом в развитии экономики и социальной сферы Тувы».

Бредни про огромную ценность месторождений допустим лития в России или Украине, это отголосок представлений 19 века и советского образования, не имеющий отношения к текущей реальности. При стоимости денег и уровне рисков, в подобных странах государству придется доплачивать бизнесу за разработку подобных месторождений, а не ренту изымать. Упражнения в подсчетах, сколько лежащие в земле ресурсы стоили бы, если их добыть и доставить на биржу – вреднейшее из занятий. Считать нужно, какая у вас обычная норма прибыли в стране или отрасли, и каковы издержки извлечения с текущими технологиями. Подобный подсчет переводит абсолютное большинство любых месторождений в разряд не имеющих экономической ценности.

Аноним, 09-02-2025 #8[ru]

Д. Оюн поощряет главаря ОПГ Чудак? Что за странный пиар? Кого она рекламирует?

Аноним, 05-02-2025 #1[ru]

Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева, о задержании которой в Баку сообщали в январе правоохранительные органы, готова возместить ущерб по уголовному делу в досудебном порядке, об этом сообщил ТАСС адвокат Хахалевой Ярослав Краснощеков. Типичная «судья» в России – тупо пытается откупиться от правосудия... Какой-такой закон? Вы о чем вообще??

Аноним, 05-02-2025 #2[ru]

В региональных группах в социальных сетях распространилась видеозапись, где подростки совершают предположительно насильственные действия в отношении школьницы. По поручению заместителя Председателя Правительства Тувы Орлана Сарыглара Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних незамедлительно была организована проверка, по результатам которой было установлено, что на видео запечатлены подростки, проживающие на территории Барун-Хемчикского кожууна.

Не пойму, а чего все так возбудились-то? Какие могут быть претензии к «насильникам» (а точнее – к малолетним алкашам, которые решили поразвлечься с другой малолетней алкашкой)? Они же выполняют поручение нашего правительства по повышению рождаемости! А школьница вообще только в плюсе – когда родит, получит дополнительные баллы к ЕГЭ, пособия, льготы при поступлении в вуз! Если к 18 годам успеет родить штук пять детей – из рук губернатора (а то и президента) получит звание Матери героини. А после этого вообще о заработках можно будет не думать – рожай детей по откату, получай пособия, как дети подрастут – отдавай их на СВО, получай гробовые и прочие льготы!

Аноним, 07-02-2025 #4[ru]

«Сейф с 50 млн. мошенники вынесли из квартиры председателя правления общероссийского народного движения «За сбережение народа». Этот сейф им помогла вывезти дочь председателя». Эту новость уже распространили десятки российских медиа, включая MASH и «Аргументы недели». Характерно, что в их исполнении грабители превратились в «украинских мошенников». Заставь дурака богу молиться... По-моему, простые россияне, читая новость об «укромошенниках» и сейфе с миллионами налом в квартире депутата Госдумы и «бизнесмена-общественника», скорее будут аплодировать «робин-гудам» из Украины, чем сочувствовать родной элите.

Аноним, 05-02-2025 #1[ru]

Алаудинов в августе 2024: «через 2-3 месяца, к ноябрю, Курская область будет освобождена». Алаудинов в феврале 2025: «жители Курской области, вы вообще, почему сами свой регион не освобождаете?!»

Аноним, 05-02-2025 #2[ru]

В Москве взорвали криминального авторитета Армена Саркисяна, которого также называют создателем батальона ДНР «Арбат». Саркисян умер в реанимации. О смерти криминального авторитета сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Саркисян считается человеком, близким к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Служба безопасности Украины и Нацполиция сообщали, что Саркисян собрал в Горловке боевое формирование «АрБАТ», основу которого составили рецидивисты, осужденные за тяжкие преступления. Зато – не «лихие 90-е»!

Аноним, 05-02-2025 #3[ru]

Интерфакс: следствие по взрыву в «Алых парусах» считает приоритетной версию о переделе сфер влияния. Ну, то есть после суток визга пропаганды про «украинских террористов» выяснилось: «герой-патриот» опять, как всегда, оказался обычным бандюком...

Аноним, 05-02-2025 #5[ru]

#4 Азербайджан получил доказательства, что самолёт в Актау был сбит российским ЗРК «Панцирь-С», пишет Reuters со ссылкой на источники в Баку. Ещё раз извиняться придётся?

Аноним, 05-02-2025 #6[ru]

Вообще очень интересно, как это всё дальше будет развиваться, потому что Россия до сих пор не признаёт свою причастность. И ситуация ещё больше накаляется. На прошлой неделе МИД Азербайджана вызвал посла России, где ему сделали выговор из-за заявлений некоторых официальных лиц России, которые Баку воспринимает как дезинформацию, направленную против Азербайджана. Более того, азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором обвинил «Русский дом» в Баку в шпионской деятельности против Азербайджана под видом гуманитарной работы. В сюжете также говорилось, что российский культурный центр способствует межэтнической розни и действует как центр разведывательной деятельности. (Цитата по TRT). Вот так.

Аноним, 05-02-2025 #7[ru]

Трамп и прибывший в Вашингтон Нетаньяху рассказали о своих планах: Газу возьмут под полный контроль. Все будет разминировано, восстановлено, отстроено и приведено в порядок силами США... Помимо этого Трамп подписал президентский меморандум о возобновлении давления на Иран. «Иран не должен иметь ядерное оружие», – заявил Трамп.

Аноним, 06-02-2025 #8[ru]

Трамп доволен темпами продвижения подготовки к мирным переговорам по конфликту в Украине. Он сказал, что ему жаль убитых, а разрушения в Украине сравнил с разрушениями в Газе. Возьмет ли Трамп восстановление Украины под свой контроль и за счет США – пока не ясно.

Аноним, 06-02-2025 #9[ru]

Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека ООН и об остановке финансирования Агентства ООН по помощи палестинцам. Дед иногда делает настолько правильные вещи, что неплохо бы всему миру последовать.

Аноним, 07-02-2025 #10[ru]

Путин: морпехи в Курской области воюют «круто, грамотно, дерзко». Помнится, рассказывали, что ВСУ зашли в Курскую область в количестве 300 человек. Что у ВСУ нет никаких резервов. Что боевой дух ВСУ крайне низок. Что «враг будет изгнан» сначала «за несколько дней», потом к октябрю, потом к ноябрю, потом к концу 2024 года. Выпросили солдат у КНДР, отправили в Курскую область, где они и кончились. Идёт февраль 2025-го. Путин продолжает говорить о каких-то победах, подвигах и об умелом ведении боёв... Какой же он всё-таки странный...

Аноним, 07-02-2025 #11[ru]

24.02.2022: «Мною принято решение о проведении СВО на территории Украины»... 05.02.2025: «Дальневосточные морпехи воюют в Курской области круто, грамотно, дерзко»...

Аноним, 07-02-2025 #12[ru]

На встрече с врио губернатора Курской области, Путин назвал ситуацию в регионе «НЕОБЫЧНОЙ»... А для жителей Курской области, оставшихся без крова, ситуация уже полгода, как «обычная». А результат твоей движухи – предсказуемый!

Аноним, 07-02-2025 #13[ru]

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека – вслед за США. «Этот орган сосредоточил свои усилия на атаках против демократического государства и распространении антисемитизма, вместо того чтобы продвигать права человека», – написал в X глава израильского МИД Гидеон Саар. Исход евреев – к распаду организации (египетская примета).

Аноним, 07-02-2025 #14[ru]

Генерал TikTok-войск Апти Алаудинов пожаловался, что ВСУ во время наступления в Курской области вновь разминулись с доблестными «кадыровцами». Оно и понятно, вот если бы ВСУ их догнали, они бы им показали!

Аноним, 09-02-2025 #15[ru]

За три года войны российская армия перешла от рассказов про «Армату» к использованию ослов на фронте. Осел – это не какая-то метафора или оскорбление. Речь идет про животное. Теперь на них перевозятся боекомплекты...

Аноним, 06-02-2025 #2[ru]

Мэром поставьте Чюдюка, а то Лопсан все пропьет...

Аноним, 06-02-2025 #3[ru]

А Чюдюк приберёт к рукам? Выходит, что список тувинских чиновников фальшиводипломников расширился. Будем ждать итоги. Жги фейковых, Семеныч, пусть земля горит под ними!

Аноним, 06-02-2025 #4[ru]

Надо бы тогда всех чинов проверить на фейк дипломы, особенно кто в 90-е якобы выучился.

Аноним, 06-02-2025 #5[ru]

С удивлением узнаю, что Ховалыг обанкротил Энергосбыт и ему вменяют по суду субсидиарку. Главное, чтобы он с республикой такого не повторил.

Аноним, 08-02-2025 #7[ru]

У Мендота, говорят, диплом не настоящий.