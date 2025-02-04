Глава республики и парламентская мафия оставляют граждан без жилья?

В предыдущем номере я рассказал о странных взаимоотношениях главы Тувы Владислава Ховалыга и земельной авантюристки Евгении Хертек, когда они долго торговались за земельный участок в столице Тувы, но прийти к консенсусу не сумели. В результате этих непростых взаимоотношений главного чиновника республики и махинатора с земельными участками 2 мая 2024 года в СУ МВД по РТ родилось уголовное дело о вымогательстве. Почему Хертек и Ховалыг не сумели договориться, история умалчивает. Хертек на следствии заявила, что торг между ней и главой республики происходил в его кабинете в здании правительства. Указала время. Ховалыг от криминальных взаимоотношений с Хертек категорически отказывается, утверждая, что никакой торговли государственной землёй у него с ней никогда не было и быть не могло, поскольку человек он порядочный и законопослушный. И торговаться человеку с его положением в обществе и государственными полномочиями с какой-то прожжённой спекулянткой за кусок государственной земли аморально и противозаконно. Но, как писал классик, свежо предание, да верится с трудом...

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БОЛЬШИМ ЧИНОВНИКОМ

Да и документы говорят об ином: если никакой торговли между чиновником и потенциальной мошенницей не было, то откуда появилось Распоряжение №554Р на 5 га для ООО «Консалтинг-Плюс»? Как говорится, нет дыма без огня. К тому же «по случайному совпадению», ровно на следующий день после подписания этого Распоряжения представитель Хертек в арбитражном суде её иск из суда отозвал. Как считают юристы, причинно-следственная связь между подписанием Распоряжения и отзывом иска прослеживается достаточно чётко. Однако потом вдруг ситуация резко изменилась. Причины этого пока неясны.

Можно, конечно, допустить, что предложенная главой цена за землю для предпринимательницы оказалась непосильной и даже завышенной, поскольку она захваченные участки продавала наивным легковерным тувинцам или людям с весьма солидным положением: судьям, чиновникам и сотрудникам прокуратуры. И часто по откровенно бросовым ценам ниже миллиона рублей за участок. Так, кстати, бывает всегда, если торгуют ворованным, не своим имуществом, на которое нет никаких правоустанавливающих документов. И вдруг никакого земельного надела для ООО «Консалтинг-Плюс» не стало... Но есть и другая версия, согласно которой Хертек не устроила площадь выделяемого ей участка – 5 га, поскольку к тому времени она захватила, размежевала и «продала» гораздо больший земельный надел. Достоверно об этом могут сказать только Хертек и Ховалыг. А мы это всё узнаем тогда, когда начнутся слушания по делу в суде. Но факт остаётся фактом – это Распоряжение по какой-то причине было тувинскими властями аннулировано. Более того, впоследствии ещё до возбуждения уголовного дела по вымогательству оно было удалено из базы данных.

Почему? Что случилось? Если верить в показания Е.Хертек следствию, между нею и главой республики, скорее всего, всё же состоялся какой-то торг по поводу передачи ООО «Консалтинг-Плюс» без проведения торгов земельного участка площадью в 5 га. Но, по-видимому, что-то во взаимоотношениях криминальной бизнесменши и главы республики не заладилось, не срослось. Мы, конечно, можем строить версии, включая желание Хертек получить в своё распоряжение без проведения конкурентных процедур и без публичных торгов земельный участок большей площади или по меньшей цене. Не исключено, что названная бизнесменшей сумма не устроила чиновника. Тогда он подобрал другой более привлекательный вариант. Поскольку никаких публичных торгов власти не проводили, обо всём этом могут знать исключительно только «высокие договаривающиеся стороны» – Ховалыг и Хертек. А их в настоящее время Уголовный кодекс развёл по «разные стороны баррикад».

Как все понимают, в таких действиях у Евгении Хертек, скорее всего, никакого состава уголовно наказуемого деяния может и не быть. Чего не скажешь о Владиславе Ховалыге. Поскольку даже сам факт переговоров между чиновником и предпринимателем об условиях выделения земельного участка без проведения торгов и подписание сомнительного Распоряжения №554Р характеризуют Владислава Ховалыга как человека корыстного, беспринципного и пренебрегающего в своих решениях нормами действующего законодательства.

ОДНИМ УДАРОМ – ДВУХ ЗАЙЦЕВ?

О том, сколько требовал Ховалыг от Хертек и требовал ли вообще чего-нибудь, мы сможем узнать только после вступления в законную силу приговора в отношении Хертек и Донгур-оол, с подачи Ховалыга обвиняемых в вымогательстве. Но то, что после подписания Распоряжения на 5 га представитель ООО «Консалтинг-Плюс» в суде отозвал иск о признании действий Глав республики В.Ховалыга по подписанию заведомо незаконного и впоследствии отменённого им Распоряжения №247РГ, говорит в пользу того, что торг между Хертек и Ховалыг всё же был.

Но когда торг не удался, тогда глава и воспользовался своим должностным положением и связями в правоохранительных органах. Поэтому СУ МВД по РТ при неочевидных обстоятельствах возбудило в отношении Хертек уголовное дело, обвинив её в вымогательстве. Хотя любому, самому неопытному юристу, очевидно, что Хертек под видом оказания услуг по кадастровым работам или по договорам займа занималась продажей земельных участков, на которые никаких законных прав у неё не было. Что содержит признаки преступления, подпадающего под статью 159 УК РФ – «мошенничество». А вот почему Хертек следствие вменило Хертек «вымогательство», а не «мошенничество» – отдельный вопрос. Скорее всего, такая криминальная метаморфоза произошла потому, что Ховалыгу очень хотелось заодно с земельной авантюристкой Хертек наказать ещё и её подружку, известную в Туве блогершу Алефтину Донгур-оол, которая активно критиковала Владислава Ховалыга, распространяя о нём порочащие его, как он считал, сведения. И следствие послушно пошло на поводу у чиновника, заперев в застенки СИЗО пожилую весьма нездоровую женщину и добиваясь от неё признания в том, чего она на самом деле не совершала.

ЦЕНА ДОГОВОРЁННОСТЯМ С ГЛАВОЙ ТУВЫ

Дело было настолько «шито белыми нитками», что поначалу суд отказался его рассматривать, поэтому вернул в прокуратуру, которая направила его назад следствию. Понять суд можно, поскольку полицейские следователи в угоду главному чиновнику в упор не видели причинно-следственную связь между действиями чиновника и предпринимательницы и очевидные признаки мошенничества в действиях Евгении Хертек. Они проигнорировали её показания о том, что чиновник и глава республики встречались в кабинете главы в здании правительства, где Ховалыг предложил Хертек отступные за отказ ООО «Консалтинг-Плюс» от иска к главе республики. И совсем не заметили признаки мошенничества у Хертек, хотя к тому времени в органах уже имелись заявления обманутых ею граждан, которые по своей наивности «купили» у неё земельные участки, на правообладание которыми у Хертек не было никаких документов.

В связи с этим хочется предостеречь тех предпринимателей, у которых появится желание приобретения земли или другого казённого имущества посредством кулуарных переговоров с Ховалыгом. Поскольку, если доверительные переговоры не завершатся на условиях главы республики, привлечение другой заведомо более слабой стороны по статье «Вымогательство» очень даже вероятно. И несговорчивого бизнесмена вполне может ожидать печальная судьба Евгении Хертек. Ну, а кто хочет узнать о том, почём в Туве главный чиновник «торгует» тувинской землёй, можно спросить разве что у Евгении Хертек, которой по статье «вымогательство» грозит до 15 лет тюремного заключения.

Кто-то, наверное, подумает: а какая разница, по какой статье Хертек мотать срок на зоне? Пусть посидит и подумает. Но это поверхностный взгляд. Тут дело даже не в том, что её фактически собираются судить за действия главы республики Ховалыга. А вот её реальные мошеннические действия по обману сотен людей, которых она обобрала под видом «продажи» им земельных участков, на которые она не имела прав, создают условия для того, чтобы и другие мошенники таким же образом продолжали её практику, обманывая наивных тувинцев. Эта система массового обмана людей предложением им «по дешёвке» земельных участков без документов, на которые так называемый «продавец» не имеет никакого права, как огромная воронка втягивает в свою орбиту людей, создавая им огромные проблемы. Как оказалось, незаконная передача земельного участка может породить цепочку новых преступлений. Так беспринципность и непрофессионализм следователей создаёт почву для массового нарушения закона.

КАК БАНДА ВЕРХОВНОГО ХУРАЛА ЗЕМЛЮ «ОТЖИМАЛА»

Похоже, скандальная история, связанная с этим злом, развивается. При этом правоохранительные органы, следуя установке «сверху», продолжают свой беспредел. В подтверждение приведу один конкретный пример, когда жертвами преступников стали не только наивная «покупательница» земли, но и человек, случайно оказавшийся свидетелем правонарушения. Так что Евгения Хертек – совсем не единственная в Туве, кто «угорел» на земельном вопросе.

Несколько лет назад некая кызылчанка педагог Чечена Чодураевна Ооржак, не имея возможности приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), приобрела у Евгении Хертек земельный участок по ул. Чагытайской. «Продавец» ей показалась человеком надёжным и профессиональным. Знающие люди заверили Чечену в том, что её с виду не очень законные сделки всегда завершаются признанием самостроя законным, поскольку у неё крепкие связи с заместителем Прокурора г. Кызыла, чиновниками Минземимущества РТ и самим главой республики. Они приводили конкретные примеры, когда суд легализовал земельный участок и индивидуальный дом за застройщиком, который приобрёл земельный участок у Хертек. Кстати говоря, это был земельный участок, который входил в земельный надел, в отношении которого, по версии Хертек, и случился торг между нею и Ховалыгом, закончившийся уголовным делом.

Правда, после передачи денег на руках у Ооржак никаких документов, подтверждающих переход права на землю, не появилось, если не считать договора на производство кадастровых работ. Так что сделка не была оформлена как договор купли-продажи. А другое было невозможно в принципе, поскольку у Хертек никаких документов, подтверждающих её права на данный земельный участок, не было. Тем не менее, Ооржак смело пошла на эту сделку, поскольку знала, что у Хертек «всё схвачено» на самом верху, а потому все подобные сделки ранее, в конце концов, обязательно легализовывались Кызылским городским судом по согласованию с правительством Тувы.

Затем она огородила участок и построила на нём небольшой домик. Но тут у неё возникли семейные обстоятельства, из-за чего появилась нужда в деньгах. И она была вынуждена в октябре 2022 года продать землю и домик молодому человеку Сояну Херелу. Стороны заключили устный договор, по которому покупатель передал продавцу залог в 500 тыс. рублей, а остальные 2 млн. рублей он обещал выплатить частями в течение года. Ооржак поверила покупателю, поскольку он заверил её в своей платёжеспособности: и он, и его мать Соян Аяна Петровна являются чиновниками с хорошей зарплатой. Кстати говоря, она при сделке присутствовала и представилась в качестве руководителя отдела Верховного Хурала Тувы.

Время шло, а расчёта за дом так и не поступало. И тут Чечена Чодураевна случайно узнала, что покупатель Соян выставил её дом на продажу за 5,5 млн. рублей, хотя сам за него не рассчитался. Она предложила ему встретиться, чтобы миром разрешить ситуацию. Но тут дело приняло откровенно криминальный поворот. Соян Херел приехал. И не один. В помощь он взял с собой свою мать Аяну Петровну и другого работника Верховного Хурала – руководителя парламента Тувы М. Успуна. А в качестве силовой составляющей с ними прибыл мастер спорта РФ по боксу, руководитель федерации бокса Тувы депутат Верховного Хурала Шолбан Дандар.

Для начала они представили дело таким образом, что на самом деле покупателем является уже не Соян Херел, а его мать Аяна Петровна. И теперь уже она играла «главную скрипку» в переговорах с Чеченой Ооржак. Разговор они повели в том русле, что Ооржак – мошенница, не имеющая никаких прав на дом и земельный участок. Потому она должна не только вернуть им задаток в 500 тыс. рублей и убраться с земельного участка, пока они не доставили ей неприятностей, но и выплатить им некую «компенсацию морального вреда» в размере 2 млн. 750 тыс. рублей, однако разговор очень быстро перерос в скандал с перспективой драки.

Затем в дело вступил Маадыр-оол Иргитович Успун, который тут же начал запугивать женщину, требуя от неё денег и заявляя, что, мол, он – бывший следователь с огромными связями, а его брат Иван Иргитович Успун – судья Кызылского городского суда. Кроме того, за ним его начальник – председатель Верховного Хурала Тувы Кан-оол Тимурович Даваа, у которого отличные связи в криминальном мире. А боксёр Шолбан Дандар, отправит своих дружков-спортсменов, которые, если он их попросит, не только могут сделать из неё «отбивную котлету» прямо сейчас на этом месте, но и запросто «замочить» и где-нибудь «прикопать». Кроме того, Успун пообещал ей привлечение к уголовной ответственности, если она не сделает так, как они ей скажут.

Но Ооржак поначалу не соглашалась, считая себя правой. А затем «сдалась», будучи запуганной насмерть угрозой убийства. Она поняла, что Аяна Соян, её сын Херел, Успун и Шолбан Дандар вполне способны пойти на убийство. Потому она требования шантажистов, в конце концов, удовлетворила. А свидетелем этой отвратительной сцены по воле случая стал простой русский парень Василий Князев, который вступился за Чечену Ооржак. Вот тут-то «гости» и сорвали свою злость, отметелив Василия. Потому он был вынужден обратиться в правоохранительные органы за защитой.

Из заявления Князева начальнику УМВД г. Кызыла Казанцеву: «Обращаюсь к Вам в связи с тем, что 10.04.2024 в УМВД по Кызылу были зафиксированы мои показания в отношении заказа от гр. Херела Соян и его матери Аяны Соян на убийство – лишить гражданку Чечену Ооржак её права на жизнь. Те настойчивые обращения, которые... были предложены лично в мой адрес самим Херелом Соян и его матерью и обсуждались для меня выгодные варианты расчёта за услуги...». А ниже Князев описывает, как во время драки некие «кадастровые инженеры с Херелом Соян, несмотря на то, что хозяев этой территории избивают, уверенно продолжают измерять и фиксировать эту постройку». «При этом я, Князев и Ооржак пострадали, перенеся сотрясение головного мозга, так как ...они высказали намерения угроз». А далее он сообщает, что «сам Успун Маадыр трижды преследовал меня и морально давил на во время этого следствия для того, чтобы я изменил показания в их пользу».

Но, как явствует из заявления, затем Соян Херел сменил тактику. Он приехал к Василию Князеву и пригласил его на встречу с чаепитием со своей матерью. Василий согласился. Когда они приехали к Аяне Соян, та действительно угостила их чаем и предложила сделку, которая заключалась в том, что ему, учитывая доверие к нему со стороны Чечены Ооржак, нужно поздно вечером оставить ворота, где она живёт, незапертыми, чтобы они могли беспрепятственно попасть внутрь территории и проникнуть к ней в дом. Совершенно очевидно, что фактически они предложили Князеву стать соучастником преступления, после которого хозяйку дома могли найти или сильно избитой, или даже задушенной подушкой. А за это она пообещала ему, что её знакомые строители бесплатно построят ему дом. Василий участвовать в преступлении категорически отказался. Затем они ещё раз пытались уговорить его на совершение преступления уже с участием Успуна. Но уже с угрозами, что если он не согласится, то им придётся его «убрать» как ненужного свидетеля.

Кстати говоря, Василий Князев реально опасается за свою жизнь, поскольку он понял, что правоохранительные органы в случае чего ему ничем не помогут. Как явствует из заявления Князева, один раз эта банда приехала к спорному участку с двумя кадастровыми работниками Кадастровой палаты РТ, которые, не представившись, вошли в дом и стали производить замеры здания, на что не имели права, поскольку не располагали документами на право владения объектом недвижимости. Совершенно очевидно, что они также являются членами банды парламентской мафии. А мы ещё удивляемся, что депутаты-единороссы устраивают перестрелки в ресторанах, деля бюджетные деньги.

КТО ГЛАВАРЬ ТУВИНСКОЙ МАФИОЗНОЙ СТРУКТУРЫ?

Кстати говоря, Успун оказался человеком слова. Вскоре на Чечену Ооржак, как и обещал Успун, действительно было возбуждено уголовное дело. В настоящее время она находится под следствием. А следователь, вместо того, чтобы разобраться с ситуацией и привлечь к уголовной ответственности чиновников парламента, уговаривает Чечену пройти медицинское обследование, чтобы признать её психически недееспособной... Всё это он представляет как способ избежания уголовной ответственности. Хотя его действия понять несложно: тогда он может смело прекратить заведомо незаконное уголовное преследование, а парламентская мафия преспокойно завладеет земельным участком. Кстати говоря, Соян Херел уже подал в Кызылский городской суд Исковое заявление с требованием признать право собственности на жилой дом по адресу ул.Чагытайская, д.28, который они «отжимают» у Ооржак. В общем, ничего нового: они действуют в русле тактики, когда-то внедрённой Евгенией Хертек.

Вот такая получилась некрасивая история, где чиновники правительства, вместо того, чтобы организовывать легальный рынок подготовленных к строительству земельных участков, пригодных для ИЖС, делят в тиши кабинетов с мошенниками государственное имущество и создают почву для мошенничества вокруг земельных наделов. А депутаты и чиновники тувинского парламента сколотили мафиозную структуру – банду, которая при попустительстве правоохранительных органов терроризирует простых граждан, попавших в сети мошенников. Тем самым создавая напряжение в обществе. Но самое опасное, что во главе этой преступной пирамиды, похоже, восседает глава республики Владислав Ховалыг, который при попустительстве прокурора Сергея Дябкина вместо создания условий для легального приобретения нуждающимися гражданами земельных участков, на которых они могут законно без опаски построить себе жильё, ведёт какие-то мутные переговоры с очевидными земельными мошенниками. То есть, фактически, он сам создаёт теневой рынок земли в Туве. В этом плане и глава Ховалыг, и аферистка Хертек, и спикер парламента Даваа со своими работниками Успуном и Соян создают преступное сообщество, которое наживается на нужде людей в жилье. И всё это происходит под бдительным присмотром прокурора республики Сергея Дябкина.

Газетная площадь не позволяет мне более подробно описать действия этой мафии. Поэтому я продолжу публикацию, заодно рассказав, как дочь судьи Верховного суда Тувы и сестра следователя по особо важным делам, имея красный диплом юрфака и будучи самым перспективным прокурором региона, потом оказалась на скамье подсудимых по обвинению в подготовке убийства летом 1997 года. Как потом выяснилось, компания с её участием забила до смерти, завернули в ковёр и утопила в Енисее следователя Маадыр-оола Успуна. Однако он умудрился выплыть и остаться в живых. Мы попытаемся воссоздать ситуацию, за что они так расправились со следователем. Надеюсь, это будет поучительная история, рассказывающая, кого вокруг себя собрал председатель Верховного суда Тувы Кан-оол Даваа.

Кондрат Пчёлкин