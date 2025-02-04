    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-01-2025 #1[ru]

ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем на выборах с итоговым результатом 86,82%. Все-таки, инстинкт самосохранения подсказал Грыгоричу «нарисовать» себе чууууууть поменьше, чем у Путина, которому «нарисовали» 87,28%... Ну, чтобы не злить хозяина...

Аноним, 29-01-2025 #2[ru]

Из жизни злобных клоунов: Госдума направит обращение в Конгресс США и ООН (!) с требованием расследовать заявление о покушении на Путина. Хотя пропагандист Такер Карлсон так и не привёл хоть какого-нибудь доказательства своим словам о якобы планируемом убийстве.

Аноним, 30-01-2025 #4[ru]

В Госдуме готовят проект о запрете сатанизма: «Президент нашей страны сказал открыто на весь мир, против чего борется вся Россия: против мирового сатанизма», – сообщил неоднозначную весть депутат Бурляев. Как страшно жить! Ведь запрещать-то придётся теперь самих себя...

Аноним, 31-01-2025 #5[ru]

Сатанист Шолбан Кара-оол пишет: «Святейший Патриарх Кирилл одним своим словом способен изменить восприятие жизни, и всего происходящего вокруг нас, направить образ наших мыслей и действий в правильное русло. Это его мощный дар и та сила, которая придает нам, россиянам, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, уверенности в завтрашнем дне».

А уже на следующий день: «Для меня честь личное знакомство с представителем Общественной палаты РФ Геше Йонтеном, который сегодня возглавляет Центральное духовное управление буддистов... Глядя на Геше Йонтена, горжусь, что в нашей стране есть для этого дела крепкие и надежные сыны, которые по правилам мудрых предков будут развивать свои народы».

Он, будучи философом по образованию, видимо, даже не понимает, что в одной религии Бог един, а в другой – Бога нет вообще. Только сатанистам плевать, кому молиться. Им главное – блага, которые можно поиметь от вышестоящего начальства.

tlg_comm, 29-01-2025 #1[ru]

Чюдюк, кто он такой? Ещё торговлей занимается да?

Аноним, 29-01-2025 #2[ru]

Чем отличается мошенник Хованыг от мошенницы Хертек? Только тем, что на первого работает МВД, прокуратура и суд, а вторую «крышевал» Кара-оол.

Аноним, 29-01-2025 #3[ru]

Почему не взяли за задницу еще одного воришку Килижекова? Хитрожопый хакас мутил такие схемы для КШВ, мама не горюй!

Аноним, 29-01-2025 #4[ru]

Иргит с3,14здил деньги по ИПСЭР. А на него даже дело уголовное не завели?

Аноним, 29-01-2025 #5[ru]

Аяс Оюн – это случайно не тот, кто собирался посадить Бориса Мышлявцева в тюрьму?

Аноним, 30-01-2025 #6[ru]

Чюдюк раньше был намного худее, когда портфель таскал за хозяином. А сейчас в проем дверной еле проходит.

Аноним, 30-01-2025 #7[ru]

Бедная Тыва, не везет ей на руководство. Повальное воровство, дичайшая коррупция, нет никаких производств. Даже молока с хлебом своего нет – вор на воре сидит и вором погоняет!

Аноним, 30-01-2025 #10[ru]

А что с землями Чюдюка, где опять якобы подделали подписи? Видимо, откупился братан...

Аноним, 31-01-2025 #13[ru]

Пока в тувинской песочнице чиновники делят рынки и земельные участки, в центре большие взрослые дяди делят миллиардные бизнесы: в последние дни происходит крупное перераспределение собственности – деприватизация аэропорта «Домодедово» и выкидывание топ-менеджера из фирмы по ставкам «Фонбет». Обе фирмы с доходами в десятки миллиардов рублей в год. Это – нормальный процесс для нашей исторической колеи, связанный с переизбытком элит. У бояр и опричников выросли дети, а то и внуки. И всем им нужны корыта для кормления. А экономика из-за «известных причин» генерирует мало новых доходных бизнесов-кормлений. Так что такого перераспределения собственности-кормлений мы увидим ещё много.

Аноним, 01-02-2025 #14[ru]

Копаются в навозе и дерьме...

Аноним, 01-02-2025 #15[ru]

Очень смешно и грустно наблюдать за так называемым развитием в Тыве. А точнее, в городе Кызыле. Вроде были попытки притянуть сюда немного цивилизации, все эти монгуны, пятерочки, батоны. Но, увы менталитет тувинский ничто не победит. Теперь все это – криминал и разруха, помойки, бешенные собаки и маньяки убийцы средь бела дня. О какой цивилизации может идти речь в этом диком обществе? Умеют только ездить попрошайничать в Москву, а сами ничего не могут. От слова «совсем», завистливые и очень злые людишки.

Аноним, 02-02-2025 #17[ru]

Аяс Оюн был же личным юристом Карлика. За что он его так наказал?

Аноним, 02-02-2025 #18[ru]

У Ховалыга очень слабая команда, состоящая в основном из бывших кара-ооловских кадров и случайных людей с улицы. А так же непонятных приезжих гастарбайтеров из Кр-ска. Все это ближе всего подходит под описание басни Крылова про лебедь рак и щуку!

Аноним, 29-01-2025 #2[ru]

«Сотрудники ФСИН из Иркутска, пытавшие заключенного из Тувы кипятильником в 2020 году, вышли на свободу». Пару лет назад Путину казалось, что пытки кипятильником – это too much, а сейчас – «нормально, ничего особенного»?

tlg_comm, 30-01-2025 #7[ru]

«Военный суд арестовал подозреваемого в избиении сослуживцев шокером» – Но фашистов где-то в других странах ищут. Главное – не перепутать с героями...

Аноним, 30-01-2025 #8[ru]

Хроника деградации: В 2024 году Россия запустила в космос всего 17 ракет – это соответствует уровню 1960-х годов... Для сравнения: США в прошлом году провели 151 запуск, в Китае – 65. Кто-то может не поверить, но Россию уже догоняет Новая Зеландия, которая провела 13 запусков. Еще в начале века Россия была лидером по запускам на орбиту, опережая и США, и Китай. Но с тех пор США нарастили число пусков в 5,2 раза, а Китай – почти в 14 раз.

Аноним, 30-01-2025 #9[ru]

#6: Тем временем, путинская судебная система в десятки раз обогнала сталинскую по доле обвинительных приговоров. Сейчас российские суды оправдывают примерно 0,3% людей, попавших под преследование. Даже в самый разгар репрессий, в 1937 году, были оправданы 7% подсудимых. А военные трибуналы 1941-1944 годов выносили 10-12% оправдательных приговоров.

Аноним, 31-01-2025 #10[ru]

В Минпросвещения предложили вернуть школьные дискотеки, чтобы создать «условия для романтических отношений» и повысить рождаемость. Ставка на малолеток – это последний шанс... Возвращение в школы ночных дискотек и водки, премирование залетевших малолеток доп. баллами на ЕГЭ, запрет контрацепции и пр. – меры оправданные, но явно недостаточные. Необходимо в классах заменить парты – койками. Без этой логической точки весь комплекс усилий не даст того демографического всплеска, о котором мечтает Кремль.

Аноним, 29-01-2025 #2[ru]

...И – главная витающая в воздухе интрига января 2025-го: насколько хуже станет жизнь в российском государстве при Трампе? Можно ему верить или нет? Является он носителем тех же традиционных ценностей, что и Святая Русь? Или, как выразился Соловьев, он является системным врагом России?

Аноним, 29-01-2025 #3[ru]

Вашингтон сообщил, что Колумбия на фоне угрозы Белого дома ввести серьезные санкции согласилась принимать мигрантов, депортируемых из США на военных самолетах, сообщило агентство AFP. Богота будет «принимать всех нелегалов из Колумбии, возвращаемых из США, в том числе – на американских военных самолетах», сообщили в Белом доме. Я так понимаю, кейс с Колумбией – это демонстрация силы, адресованная, в том числе и Путину? Не ему одному, но и ему – тоже?

Аноним, 29-01-2025 #4[ru]

Нынешнего «кризиса» в Украине, говорит, могло не быть, если бы у Дональда Трампа не «украли победу» на выборах в 2020-м. Забавно слышать это от человека, который досконально знает, чем занимается избирательная система в России. Это не у Трампа украли победу, а у россиян – возможность выбирать настоящее и будущее для себя и своих детей. Именно это и лежит в основе всех трагедий, с которыми мы сегодня имеем дело. И в первую очередь – кризиса в Украине.

Аноним, 29-01-2025 #5[ru]

Журналист пообщался с Путиным... Фактически это означает, что Путин всё равно отказывается от прямых переговоров с Зеленским. А от Трампа он намерен добиваться прекращения поддержки Украины. К переговорам он относится крайне пренебрежительно. Ему оно не надо. Он может, конечно, вести какие-то переговоры для отвода глаз. Но никакой серьёзности у него нет. Он хочет воевать. А вся эта риторика нужна, чтобы запудрить мозги Трампу.

Аноним, 29-01-2025 #6[ru]

#5 – Путин опять заявил, что если бы Запад прекратил поставлять Украине оружие, то Россия победила бы её в короткие сроки. Зачем он постоянно подчёркивает, что его армия способна воевать только с безоружными?

Аноним, 30-01-2025 #7[ru]

Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»... А неплохо это они придумали. С доверием к России у многих стран проблемы. Так, из выплат компенсаций «для восстановления доверия» вполне может получиться флешмоб: Азербайджан – за сбитый самолёт и враньё вокруг этого, Армения – за то, что не помогли в Карабахе, Грузия – за 2008 год, Абхазию и Южную Осетию, Молдова – за Приднестровье. А тут и африканский континент по следам «работы» Пригожина может подтянуться. Да, и Израиль, кстати, – за то, что снабжали оружием всяких «нормальных парней». Но самый большой счёт, конечно же, будет у Украины.

Аноним, 30-01-2025 #8[ru]

Новый лидер Сирии потребовал от России выплатить компенсации и признать ошибки прошлого, если она хочет «восстановить доверие», а также выдать бежавшего в Москву Башара Асада. Песков отказался это комментировать – Reuters. Вероятно, такие условия поставили России новые сирийские власти: если она хочет сохранить свои военные базы в Латакии и Тартусе. Но Кремль скорее удавится, чем признает ошибки прошлого и согласится на компенсации, ведь тогда развалится всё их «величие». А для них это хуже, чем потеря стратегического порта и авиабазы.

Аноним, 30-01-2025 #9[ru]

Чиновники Евросоюза обсуждают возможность возобновить поставки российского газа по трубопроводам в ЕС в рамках мирного урегулирования в Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Сторонники идеи считают, что это приведет к снижению цен на газ, побудит Москву к переговорам и даст обеим сторонам конфликта повод поддерживать мир. По ходу, этот идиотизм излечится, только когда российские ракеты прилетят по европейским городам.

Аноним, 29-01-2025 #1[ru]

После выхода номера газеты сказочник Ховалыг с удвоенной силой начал нахваливать свое «посылание депутатов»: «В своем послании Верховному Хуралу Тувы обозначил нашу совместную работу по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли. 2024-й год стал важным этапом в продвижении наших стратегических инвестиционных проектов. Здесь речь идет не только о молодых специалистах. Важно выстроить эффективную работу по переподготовке и повышению квалификации участников специальной военной операции, завершивших службу, и формирования резерва из их числа...»

О какой «горнодобывающей отрасли» идет речь, если закрываются последние предприятия? Лучше бы подготавливал специалистов по выживанию в условиях средневековья: «как из говна и палок разжечь костер в 40 градусов мороза», «из каких трав и корешков можно приготовить сытный обед», «способы разделки бродячих собак и описание полезных для выживания частей собачьих туш» и т.д.

Аноним, 30-01-2025 #2[ru]

Одним словом Хоралыг и есть Хоралыг...

Аноним, 31-01-2025 #3[ru]

Старый анекдот, но всегда актуальный. Лектор делает доклад об успехах пятилетки: – В городе N построена электростанция... Реплика из зала: – Я только что оттуда. Никакой электростанции там нет! Лектор продолжает: – В городе М построен химический завод... Тот же голос: – Неделю назад я там был. Никакого завода там нет! Лектор взрывается: – А вам, товарищ, нужно поменьше шляться, а побольше газеты читать, новости слушать и телевизор смотреть!