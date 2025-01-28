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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 3, 28 января / Свежий анекдот
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№3, 28 января 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЭкономика Европы трещит по всем российским телеканалам!

* * *

«Россия в 2024 году увеличила импорт рыбы из Ирана на 25%».
Очень жаль, что Россия не морская держава, иначе бы не импортировала на 6,5 млрд. рублей рыбу.
Также печалит, что нет нефти в стране, тогда бы и дефицита бензина не было, и цены были бы в районе 10-15 рублей.
И очень обидно, что и земли у нас тоже мало, следуя из стоимости сельхозпродукции.
Единственное радует, что у нас пальмы не растут, а то делали бы все продукты из пальмового масла.

(прочитано 709 раз)

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Остальные материалы номера 3:

«Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития» (М.Е.Салтыков-Щедрин).

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