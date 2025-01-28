Экономика Европы трещит по всем российским телеканалам!

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«Россия в 2024 году увеличила импорт рыбы из Ирана на 25%».Очень жаль, что Россия не морская держава, иначе бы не импортировала на 6,5 млрд. рублей рыбу.Также печалит, что нет нефти в стране, тогда бы и дефицита бензина не было, и цены были бы в районе 10-15 рублей.И очень обидно, что и земли у нас тоже мало, следуя из стоимости сельхозпродукции.Единственное радует, что у нас пальмы не растут, а то делали бы все продукты из пальмового масла.