    Коротко

Военный суд арестовал подозреваемого в избиении сослуживцев шокером. Правительство Тувы удалило своё сообщение о нападении на контрактников

Абаканский гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта, подозреваемого в избиении военнослужащих своей же части электрошокером и резиновой дубинкой. Об этом сообщила пресс-служба суда 22 января. Мужчине вменили превышение полномочий с применением спецсредств (пункт «б» ч. 3 ст. 286 УК). Его отправили в СИЗО до 19 марта. Суд не указал, где произошёл инцидент.

Ранее в тувинских пабликах появилось видео избиения двоих военнослужащих, один из которых был с тростью. Утверждалось, что оно было снято в Кызыле перед отправкой военных в зону боевых действий. Абаканский гарнизонный суд как раз рассматривает дела о преступлениях военных на территории Хакасии и Тувы.

На записи видно, как человек в камуфляже с шевроном военной полиции наносит четыре удара дубинкой по телу одного мужчины, после чего тот падает на колени. Затем сотрудник дважды бьет его электрошокером и снова несколько раз использует дубинку, а после подходит ко второму солдату, который еле стоит, опираясь на трость, и бьет его дубинкой по почкам. Тот так же падает на колени. Процесс сопровождается нецензурной бранью. Далее военный полицейский требует от своих жертв снять штаны, угрожая им изнасилованием, и наносит солдату с тростью удар электрошокером в область ягодиц. Затем первый пострадавший получает коленом по лицу и еще несколько ударов дубинкой.

Z-каналы раскрыли имена садистов. Сообщается, что раненых штурмовиков избивал военный полицейский Алексей Кошелев с позывным Бешеный якобы по приказу командира 41-й армии генерал-майора Алексея Авдеева. На видео присутствует еще один сотрудник этой службы Алдын-оол Мумбалдай.

На происшествие отреагировало правительство Тувы, заявив, что «взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей». Но сейчас официальное заявление властей удалено с сайта правительства республики, хотя его процитировали государственные федеральные информагентства и множество других СМИ. Происшествие официально подтверждало Минобороны РФ.

Прокуратура Тувы выявила 703 нарушения реализации нацпроектов, возбуждено девять уголовных дел

В 2024 году в реализации национальных проектов выявлено 703 нарушения, вынесен 91 протест и 453 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 133 должностных лица, в суды направлено 151 исковое заявление, по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 58 лиц, объявлено 82 предостережения, сообщает прокуратура региона. По инициативе прокуроров возбуждено и расследуются девять уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств на сумму свыше 13 млн. руб.

Пресечены факты ненадлежащего финансово-бюджетного планирования, осуществления строительного контроля, нарушения сроков выполнения условий заключенных контрактов, несвоевременной оплаты заказчиками взятых на себя обязательств, бездействия по организации претензионной работы в отношении недобросовестных контрагентов, отметили в респрокуратуре.

Прорыв пульпопровода произошёл на ГОКе китайской компании в Туве

Прокуратура начала проверку в Туве после прорыва пульпопровода на ГОКе Кызыл-Таштыгского месторождения.

«Предварительно установлено, что на ГОК Кызыл-Таштыгского месторождения произошел прорыв пульпопровода. Пострадавших не имеется», – говорится в сообщении прокуратуры. В ходе проверки будет дана оценка исполнения природоохранного законодательства.

Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение осваивает ООО «Лунсин». В 2015 году компания запустила горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн. тонн руды с производством порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов.

Почти половина россиян признались, что СВО ухудшила их жизнь

Развязанная Россией спецоперация в Украине негативно отразилась на жизни почти половины российских граждан (47,6%). Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в апреле 2024 года Институтом социально-политических исследований РАН.

Почти каждый четвертый респондент (23%) отметил ухудшение физического и/или психического здоровья. У 12,4% участников опроса увеличились текущие расходы, а 4,3% сообщили о том, что их родственники или друзья погибли или получили увечья в ходе участия в СВО. Проблемы на работе отметили 2,8% опрошенных, столько же указали на исчезновение привычных импортных товаров. Еще 2,3% заявили об ухудшении семейных отношений из-за разницы во взглядах на российское вторжение в Украину.

Лишь 29,2% опрошенных сообщили, что СВО никак не повлияла на их жизнь. 9,6% признались, что их родственники или друзья участвуют в боевых действиях, а 2,3% выразили обеспокоенность из-за риска мобилизации.

Китай заменяет российский уголь монгольским

Россия стала в 2024 г. единственным экспортером угля в Китай, чьи поставки упали. И улучшения ситуации для отрасли, несущей крупнейшие убытки в российской экономике, не предвидится. Место российских угольщиков в обеспечении Китая занимают монгольские.

Китай в прошлом году закупил рекордные объемы угля – 543 млн. тонн (+14% к 2023 г.). Увеличение импорта обеспечили прежде всего Австралия и Монголия – почти на 60% и 19% соответственно. По объемам поставок (около 83 млн. тонн у каждой) эти две страны приблизились к России, чей экспорт упал почти на 7% до 95,1 млн. тонн, по данным Таможенного управления Китая.

Несмотря на укрепление стратегических связей между Пекином и Москвой, Россия проигрывает, потому что ее уголь слишком дорог, вынужденная переориентация поставок на Азию привела к серьезным логистическим проблемам, а западные санкции дополнительно подрывают привлекательность российских поставщиков для китайских покупателей. Монголия же выигрывает от близости к Китаю, развивает железнодорожное сообщение с ним, продает высококачественный уголь, которого ему не хватает (в 2024 г. она обеспечила 60% импорта коксующегося угля для китайской сталелитейной промышленности), улучшает свои позиции в поставках энергетического угля, отмечает Bloomberg. Парламент Монголии одобрил договор на 16 лет между главным угледобытчиком страны Erdenes Tavan Tolgoi и четырьмя китайскими компаниями, включая крупнейшую коммунальную компанию China Energy Investment Corp.: через пять лет ежегодный экспорт должен выйти на уровень 20 млн. тонн.

Поставки российской стали в Китай рухнули вдвое

По итогам 2024 года экспорт черных металлов из России в Китай сократился вдвое, составив всего 368,9 миллиона долларов – минимальный показатель с 2019 года. Такие данные приводит «РИА Новости», ссылаясь на статистику китайской таможни.

Наибольшее снижение экспорта связано с сокращением поставок полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, объемы которых уменьшились на 54% – до 200,4 миллиона долларов. Экспорт плоского проката из легированной стали сократился в восемь раз, достигнув 14,1 миллиона долларов, а поставки чугуна в первичных формах, которые в 2023 году составляли 65,7 миллиона долларов, полностью прекратились в 2024 году.

Суммарно утраченные объемы экспорта железа и стали из России в Китай составили 408,9 миллиона долларов. Увеличение поставок других категорий черных металлов оказалось недостаточным, чтобы компенсировать потери: общий рост составил лишь 72,8 миллиона долларов. Наибольший прирост наблюдался в категории ферросплавов, экспорт которых увеличился в четыре раза – до 98,5 миллиона долларов.

Путин отчитался Си Цзиньпину о рекордном вывозе ресурсов из России в Китай

Китай стал главным торговым партнером России и крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, заявил 21 января президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Путина, в прошлом году Москве и Пекину удалось выйти «на новые хорошие показатели во взаимной торговле». Взаимный товарооборот достиг $245 млрд., несмотря на «негативное воздействие извне», сказал президент, намекая на ужесточение западных санкций и массовые отказы китайских банков проводить операции с Россией. «Мы удерживаем первое место по объёму экспорта в КНР нефти. Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», – перечислил Путин, напомнив, что для этого используется запущенный пять лет назад газопровод «Сила Сибири». В прошлом году, по данным «Газпрома», он вышел на предельную мощностью – 38 млрд. кубометров в год.

«В основе сотрудничества Москвы и Пекина – широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами», – сказал Путин. Согласно стенограмме на сайте Кремля, он дважды назвал Си Цзиньпина «дорогим другом», сообщил об «искренней радости» из-за возможности поговорить с ним, а закончил выступление китайской пословицей, пожелав удачи «в десяти тысячах дел».

Каждая вторая семья в России вынуждена экономить на продуктах и одежде

Более чем половине российских семей приходится экономить на элементарных вещах – еде и одежде. Многие россияне также регулярно ограничивают траты на медицину, транспорт и жилье. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса института социально-политических исследований РАН, на который обратили внимание СМИ.

Социологи опросили 1700 россиян из всех федеральных округов в марте-апреле 2024 года. 10% респондентов заявили, что их семьям приходится постоянно экономить на продуктах питания, ещё 39% людей сказали, что они делают это изредка. Согласно данным опроса, 15% граждан регулярно отказывает себе в покупке одежды и обуви, 47% – изредка.

Среди опрошенных 12% постоянно урезали траты на медицинское обслуживание (изредка – 37%), 9% экономили на покупке лекарств (изредка – 30%), 7% – на электроэнергию, поездки на общественном транспорте и покупку топлива для автомобиля.

«Газпром» пожаловался на нехватку денег и потребовал поднять цены на газ для россиян

Текущие цены на газ внутри России не покрывают потребностей «Газпрома» в ресурсах. Об этом 23 января на заседании экспертного совета при Госдуме заявил начальник отдела стратегического блока госкорпорации Алексей Сахаров.

По его словам, стоимость газа для российских потребителей нужно увеличить до уровня, который позволял бы «Газпрому» проводить газификацию регионов и осуществлять инвестиционные проекты.

«Текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей, что не может не сказаться в долгосрочной перспективе на надежности газоснабжения», – цитирует Сахарова «Интерфакс».

После начала СВО правительство РФ уже провело рекордную более чем за 10 лет индексацию газовых тарифов для граждан. В прошлом году газ подорожал на 11,2%, в 2022-м году – на 3% летом и 8,5% в декабре. С 1 июля 2025 года запланирована новая индексация на 10,2%, после которой накопленный рост цен на газ составит 37% (с начала вторжения в Украину). Еще сильнее – на 21,3% – в 2025 году вырастет стоимость газа для предприятий электроэнергетики и объектов ЖКХ.

Каждый четвертый малый бизнес в России оказался на грани закрытия

На фоне удорожания заемного финансирования, проблем со сбытом продукции и ожиданий сокращения продаж около четверти российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) допускают закрытие своего бизнеса. Об этом говорят результаты опроса в 1,8 тыс. компаний, проведенного ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research в рамках декабрьского замера индекса RSBI, показывающего деловую активность МСП, которые изучил «Коммерсант».

Согласно исследованию, доля убыточных представителей малого и среднего бизнеса возросла с 5% в 2023 году до 8% в 2024 году (в 2022-м таких было 9%). Индекс RSBI в декабре упал до минимума с 2023 года – 52,7 пункта. До лета 2024-го ожидания бизнеса были оптимистичными (58,1 пункта в мае). Но уже в июне индекс RSBI снизился до 57,6 пункта, в июле – до 55, в августе – до 54,7.

Это произошло из-за ухудшения финансовых возможностей МСП после взлета ключевой ставки, отмечают аналитики. Рост ставки привел к падению потребительской активности россиян и, соответственно, выручки, а также росту стоимость кредитов. Кроме того, начала сокращаться господдержка бизнеса. В декабре замедление деловой активности показали все типы МСП. Больше всего в индексе просели показатели продаж, также нисходящий тренд показала торговля (из-за сокращения продаж и планов по ним), в услугах наблюдалась стабильность, при этом едва заметный рост продемонстрировало лишь производство.