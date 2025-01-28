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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 3, 28 января / Перекрёсток мнений
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№3, 28 января 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 22-01-2025 #1[ru]

Си Цзыньпин провел видеозвонок с Путиным. Краткий пересказ разговора: – Смотрел? – Да! А ты? – Конечно! Ну как тебе? – Ужас! А тебе? – Ужас, ужас, ужас!

Аноним, 22-01-2025 #2[ru]

«Комсомольская правда»: «Вместо 82-летнего дряхлого старика Америку возглавит 78-летний энергичный политик». Редакторы «Комсомолки» наверняка хотели еще добавить «молодой», но потом вспомнили, что «молодой и энергичный» у нас уже есть, и это – Путин (72)!

Аноним, 23-01-2025 #4[ru]

Путин: «Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остаётся для нас священным делом...»

Перед Родиной, конечно, неудобно... Долги, конечно, нужно отдавать... Но почему она – в уплату долга – С нас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, Что даже жизнь – в уплату их – пустяк, То хочется спросить Вас, дорогие, Зачем же вы одалживались так... Коль Родина удар наносит сзади, Да так, что аж в глазах потом круги, То лучше, дорогие, не влезайте Вы к этой страшной Родине в долги. Леонид Филатов

Путен, 23-01-2025 #5[ru]

Провёл [очень] важные переговоры с одним из ведущих мировых лидеров – Президентом Гвинеи-Бисау. Тот пообещал военную помощь: сотню отборных спецназовцев армии Гвинеи-Бисау, до зубов вооружённых луками, копьями и дротиками с ядом кураре. НАТО, чо с хлебалом? https://t.me/otsuka_bld/24436

Свежий анекдот

Аноним, 22-01-2025 #1[ru]

Глава Карелии Артур Парфенчиков отказался убирать снег в регионе, объяснив, что он и сам растает: «Сейчас фактически весенняя погода, снег тает. Зачем его вывозить и тратить на это средства бюджета?» Учитесь, лохи, как надо работать! Хотя, мэр Кызыла Ховалыг когда-то действовал также.

Скандал в благородном семействе

Аноним, 22-01-2025 #1[ru]

Жаба против гадюки... Буду болеть за обе команды!

Аноним, 22-01-2025 #2[ru]

Вор у вора дубинку ворует. Очень занимательное зрелище! Но тут есть и опасность для честных предпринимателей. Пока воры делят более-менее крупные куски, но в условиях, когда бюджетная кормушка с каждым годом скукоживается, драки будут вспыхивать за каждый захудалый ларек. Тут даже не знаю, что посоветовать... Бежать, разве что...

Аноним, 22-01-2025 #3[ru]

Ховалыг про уголь:

• В 2025 году цена на уголь для населения республики увеличилась на 5,8%, что существенно ниже коммерческого роста (14,7%). Обсудили проработку снижения коммерческий цены и для юридических лиц, так как это напрямую влияет на расходы бюджетных организаций и теплоснабжающих организаций.

• В прошлом году у ТГРК возникли трудности с выполнением плана по экспорту угля. Я обращался к руководству РЖД с просьбой гарантировать вывоз 650 тысяч тонн угля в 2025 году, но текущие ограничения, вызванные новыми правилами недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре, к сожалению, снижают этот объем.

Вывод: Ховалыг не дал поднять цену угля до уровня окупаемости. При этом он не смог добиться вывоза угля по железной дороге, чтобы компания могла отбить расходы в Туве хотя бы на экспорте. Скорее всего, не за горами время, когда ТГРК обанкротится. А Тува останется вообще без угля...

Аноним, 22-01-2025 #4[ru]

Ховалыг, оказывается, реально специалист по банкротству. Вот теперь все ясно стало по поводу его поведения...

Аноним, 23-01-2025 #7[ru]

Кызылский городской суд Тувы сегодня постановил приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Тувы Оюн А.Г. к 7 годам реального лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. А в отношении бывшего министра экономики правительства Каратаевой – 5 лет реального лишения свободы. А почему Карлик – главарь этой банды – до сих пор на свободе?

Аноним, 23-01-2025 #8[ru]

Главарь ОПГ Иргит находится до сих пор на свободе – особо опасный преступник на воле, а сошки в неволе?

Аноним, 23-01-2025 #9[ru]

А что говорит по этому поводу «уважаемый Шолбан Валерьевич»?

Аноним, 24-01-2025 #11[ru]

Коротаева – главный бухгалтер Иргит и Ко бандит чиня кричал, что порвет всех за Коротаеву!

Аноним, 24-01-2025 #12[ru]

Получается что у ШВК все министры и замы – воры?

Аноним, 25-01-2025 #13[ru]

Хамушкуевич – это случайно не тот, что провалил строительство школы в с. Чоодура?

Коротко

Аноним, 22-01-2025 #2[ru]

№1: За что быдло обожает Путина? Да прежде всего за то, что патология и злоба стали нормой. Они узаконены и поощряемы в РФ. У быдла появилась сказочная возможность не скрывать свою природу и суть, а бахвалиться ею и получать за нее ордена. Десяткам миллионов обитателей России Путин дал право быть самими собой.

Аноним, 22-01-2025 #3[ru]

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», – заявили в пресс-службе Центрального военного округа МОРФ.

Аноним, 22-01-2025 #5[ru]

«Рост цен на продукты в России в 2024 году установил 9-летний рекорд» – Правительство хочет засекретить данные Росстата, чтобы «предотвратить негативные последствия санкций». В стратегии развития системы госстатистики сказано, что ограничение доступа к данным должно помешать давлению со стороны «недружественных стран в целях подрыва национальной безопасности». Какие именно данные будут секретить, в стратегии не сказано. Да и зачем – будут скрывать, что сами захотят. Отличная возможность отвечать на все вопросы, что «по статистике, всё в стране замечательно».

Аноним, 22-01-2025 #7[ru]

3-й, обратите внимание, как быстро система отреагировала на скандал. Виновный арестован. Только арестован он не за избиения, а за то, что не смог предотвратить утечки нашумевшего видео. Системе не нужны скандалы, они мешают притоку свежего пушечного мяса...

Обзор прессы

Аноним, 23-01-2025 #2[ru]

Лоспан, говорят, скоммуниздил средства фонда, пусть проверят.

Сергей Конвиз: Как заключить мир, если стороны не готовы к компромиссу?

Аноним, 22-01-2025 #2[ru]

Мир наступит не тогда, когда Трамп встретится с Путиным. А когда Путин встретится с Каддафи...

Аноним, 22-01-2025 #3[ru]

«С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров – мужского и женского», – заявил Трамп. Ну, собственно, на этом СВО можно заканчивать. «Трансформаторы» больше России не угрожают. А это ведь было самое страшное, чем пугали глубинный народ кремлёвцы. А Трамп-то знает куда бить...

Аноним, 22-01-2025 #6[ru]

У Трампа спросили про Украину и Россию:

– Как думаете, сколько времени это займёт, чтобы закончить конфликт?

– [Разводит руками] Я должен поговорить с президентом Путиным. Нам предстоит это выяснить. Вряд ли он в восторге. У него дела идут не так хорошо. Я имею в виду, что он вывозит это (he’s grinding it out), но большинство думало, что эта [СВО] закончится за неделю, а теперь это три года. Так что он не может, не может быть в восторге. Вряд ли он выглядит от этого слишком хорошо. В конце концов, я имею в виду, что это большая машина, поэтому вещи будут происходить. Но я думаю, что было бы очень хорошо – закончить эту [СВО]. У нас есть цифры, что почти 1 миллион российских солдат были убиты (оценочные ничем не подтверждённые данные – ред.). Но и 700 тысяч украинских солдат были убиты. Россия больше, она может потерять больше солдат. Но так нельзя править страной. Зеленский сказал мне, что хочет заключить сделку. Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на её экономику, на инфляцию. Так что я буду надеяться, что мы поладим. Я буду надеяться, что он хочет заключить сделку.

– Сохраните ли вы санкции против России, пока она не согласится на сделку?

– Санкции или пошлины? Я думаю, что слово «пошлины» намного лучше, потому что оно делает твой доллар сильнее. Я думаю, что пошлины более эффективны.

Аноним, 22-01-2025 #8[ru]

Глава Сирии Джулани поздравил Трампа, выразил надежду на сотрудничество, и расторг соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус, где расположена база ВМФ России. РФ вложила в порт не менее 500 миллионов долларов. Все доходы от деятельности порта теперь будут использоваться в интересах сирийского государства.

Аноним, 22-01-2025 #9[ru]

Знаете, где ХАМАС держал в заложницах трёх израильтянок, освобождённых на днях? В убежищах для гражданских, созданных и действующих под эгидой ООН! Понимаете? Официально это – убежища ООН. А в реальности – тюрьмы ХАМАС. У кого-то ещё остались вопросы о том, что такое ООН?

Аноним, 22-01-2025 #10[ru]

«Я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу». Трамп опубликовал пост про окончание СВО: «Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую [СВО]! Все станет только хуже. Если мы не заключим «сделку» – и быстро – у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам. Мы можем сделать это легким путем или трудным путем – и легкий путь всегда лучше». https://t.me/Ateobreaking/138020

Общий смысл послания / призыва г-на Трампа психологически откалиброван и выверен: я люблю + уважаю Россию, даже лично вполне уважаю г-на Путина, и потому хочу оказать им обоим (России и Путину) большую услугу. А если они мазохистски и не хотят моей услуги, мне придётся – для приведения г-на Путина в чувство – таки ужесточить санкции в отношении РФ. А что поделаешь?!

Аноним, 23-01-2025 #13[ru]

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн. жизней», – Дональд Трамп... И это только начало.

Аноним, 23-01-2025 #14[ru]

Спустя сутки после прихода Трампа Президент России Владимир Путин внезапно заявил, что главные цели вторжения в Украину уже достигнуты! В 2024 году российской армии удалось завоевать в 5 раз больше земель Украины, чем годом ранее, и сохранить контроль почти над 20% украинской территории. Путин доволен тем, что войскам удалось захватить «сухопутный мост», соединяющий Россию с Крымом.

То есть, всё? Можно расходиться по домам? СВО-шников обратно расселяем по тюремным камерам, льготы им отменяем? Открываем Макдональдсы и раздаем обратно «западным партнерам» отнятые у них фабрики и заводы?

Аноним, 23-01-2025 #16[ru]

Трамп собирается снизить цены на нефть, чтобы побудить Россию завершить СВО. «Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. Если цена упадет, [СВО] России и Украины закончится немедленно! Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта [СВО] продолжалась», – заявил Трамп. Сейчас цена нефти – около 80 долларов за баррель.

Аноним, 25-01-2025 #19[ru]

Тем временем, в Приднестровье состоялись протесты из-за прекращения поставок газа. Местные жители обвиняют в этом власти Молдовы. Люди вышли с плакатами: «Молдова, пропусти газ», «Нет геноциду приднестровского народа», «Молдова виновата в гибели приднестровских граждан».

Аноним, 25-01-2025 #20[ru]

Похоже, Трамп не понимает главного: Путину нужна не Украина, а военный конфликт. И такие вещи сделками не решаются. А если понимает, но продолжает бредить, – тем хуже.

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