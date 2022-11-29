№21. 29 ноября 2022 года.

«Земля же круглая». Минобороны РФ объявило, что армия не отступает, а обходит ВСУ с тыла! * * * Мобилизованные из российских колоний устроили бунт из-за отказа командования организовать в их части концерт группы «Воровайки». * * * Владельцев британских кошек и немецких овчарок проверят на степень иностранного влияния. * * * Меня мама назвала зомби, потому что я не смотрю телевизор. А у вас как дела? * * * «Если ты уж смотришь телевизор, то надо глядеть куда-нибудь в угол экрана, но ни в коем случае не в глаза диктору, иначе или гастрит начнётся, или шизофрения» (Виктор Пелевин). * * * Медведев заявил, что херсонский енот подружился с его белочкой.

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«На территории Крыма ведутся фортификационные работы», – заявил губернатор Аксенов.Аксёнов забыл добавить, что никакой паники нет, эвакуация не планируется, Россия здесь навсегда.

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Путин лично составит список «своих», которых нельзя бросать!

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Юмор – жанр, поднимающий настроение и вызывающий улыбку, смех.

Властью поощряется.

Сарказм – юмор, проявляемый в ситуации, когда не до улыбок, смеха и настроение неважное.

Властью не поощряется.

Сатира – сарказм, пропущенный через мясорубку действительности.

Властью не только не поощряется, но и преследуется посредством статей УК РФ о фейках, дискредитации и оскорблении чувств.



Продолжительность жизни россиян к 2030 году может увеличиться до 78 лет.«Смертность снизилась, показатели достигли доковидного уровня. Особую роль в этом сыграли сокрытие информации о потерях качество и доступность медицинской помощи прежде всего в первичном звене», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Короче: пенсионный возраст можно увеличить ещё на 5 лет.

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Судьи Конституционного суда устроили поножовщину, разбираясь, какой город официально считать столицей Херсонской области.

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Новость: Издатели предупредили о риске изъятия до 50% книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.Да нахера нам эти книги? Истинный патриот должен уметь читать только квитанции за коммуналку и повестки из военкомата. Остальное ему по телевизору расскажут!

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Предположим, нас ждёт голод, холод и гражданская война. Такое развитие событий лучше встретить пьяным.

А если нет, то имеет смысл отметить оптимистический сюжет.

В любом случае понятно, что трезвость в нашем положении – это путь в никуда.



– Россия потеряла 90% европейского рынка нефти.– Да и плевать! Мы теперь индюшек разводить будем!

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Сижу на кухне, пью чай. А в телевизоре Путин племенной центр по воспроизводству индейки запускает.Племенной центр в Тюменской области, Путин в Москве, причастные к запуску перед ним в клеточках на большом экране.Для горожан не в первом поколении, которые оторвались от сельскохозяйственной действительности, поясняю, племенной центр в птицеводстве – это инкубатор.Ну ладно, думаю, запуском инкубатора не премьер-министр, а президент командует. Это бывает, может премьер-министр делами занят.Но почему Владимир Владимирович напирает, что от этого индюшачьего инкубатора зависит суверенитет России? Жили же мы в СССР без индюшатины и ничего, никто и в мыслях не держал напасть на нас. Как нападёшь, ежели у нас атомная бомба наготове?В общем, шарада какая-то получается. Ну, подождём ежегодного послания, может там чего объяснит... Хотя, будет ли оно в этом году? Мало ли чего там в Конституции записано, бумага всё стерпит.

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Картина Васи Ложкина, опубликованная в 2010 году. Гений? Пророк? Изобретатель машины времени? Решайте сами.



8 ноября. Путин призвал свести к минимуму угрозу бедности российских семей.22 ноября. Россияне стали чаще красть продукты в магазинах – число арестованных и оштрафованных за это выросло на 17%.

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Две новости:1. НТВ объявило сбор смсками 16 млн. рублей для ребёнка, нуждающегося в пересадке костного мозга и последующей терапии.2. Володин предложил увеличить на 500 млн. рублей траты из бюджета на продвижение «русского мира» за рубежом.Ну, а связь вы тут сами найдите.

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Смена власти в Киеве не является целью «спецоперации», заявил Песков.Не до этого: все силы брошены на борьбу с боевыми комарами и бандеро-гусями, выращенными в биолабораториях НАТО. Актуальные цели «спецоперации»: деенотоизация, декомаризация, дегусиизация....Песков на вопрос о второй волне мобилизации в России: «Сейчас никаких обсуждений на этот счёт в Кремле нет. За Минобороны не могу говорить».Ну зачем же так прямолинейно? Устал, наверное, каждый день придумывать ответы.В общем, мобилизация продолжится, а все претензии к Шойгу. Путин больше мобилизацией не занимается, у него дела поважнее – индеек размножать...

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Минздрав рассказал о пользе сохранения режима.

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