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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 21, 29 ноября

№21. 29 ноября 2022 года.

«Земля же круглая». Минобороны РФ объявило, что армия не отступает, а обходит ВСУ с тыла!
* * *
Мобилизованные из российских колоний устроили бунт из-за отказа командования организовать в их части концерт группы «Воровайки».
* * *
Владельцев британских кошек и немецких овчарок проверят на степень иностранного влияния.
* * *
Меня мама назвала зомби, потому что я не смотрю телевизор. А у вас как дела?
* * *
«Если ты уж смотришь телевизор, то надо глядеть куда-нибудь в угол экрана, но ни в коем случае не в глаза диктору, иначе или гастрит начнётся, или шизофрения» (Виктор Пелевин).
* * *
Медведев заявил, что херсонский енот подружился с его белочкой.

# # #

«На территории Крыма ведутся фортификационные работы», – заявил губернатор Аксенов.
Аксёнов забыл добавить, что никакой паники нет, эвакуация не планируется, Россия здесь навсегда.

# # #

Путин лично составит список «своих», которых нельзя бросать!

# # #

Юмор – жанр, поднимающий настроение и вызывающий улыбку, смех.
Властью поощряется.
Сарказм – юмор, проявляемый в ситуации, когда не до улыбок, смеха и настроение неважное.
Властью не поощряется.
Сатира – сарказм, пропущенный через мясорубку действительности.
Властью не только не поощряется, но и преследуется посредством статей УК РФ о фейках, дискредитации и оскорблении чувств.
Памятник цензуре
Продолжительность жизни россиян к 2030 году может увеличиться до 78 лет.
«Смертность снизилась, показатели достигли доковидного уровня. Особую роль в этом сыграли сокрытие информации о потерях качество и доступность медицинской помощи прежде всего в первичном звене», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Короче: пенсионный возраст можно увеличить ещё на 5 лет.

# # #

Судьи Конституционного суда устроили поножовщину, разбираясь, какой город официально считать столицей Херсонской области.

# # #

Новость: Издатели предупредили о риске изъятия до 50% книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
Да нахера нам эти книги? Истинный патриот должен уметь читать только квитанции за коммуналку и повестки из военкомата. Остальное ему по телевизору расскажут!

# # #

Предположим, нас ждёт голод, холод и гражданская война. Такое развитие событий лучше встретить пьяным.
А если нет, то имеет смысл отметить оптимистический сюжет.
В любом случае понятно, что трезвость в нашем положении – это путь в никуда.
трезвость в нашем положении – это путь в никуда
– Россия потеряла 90% европейского рынка нефти.
– Да и плевать! Мы теперь индюшек разводить будем!

# # #

Сижу на кухне, пью чай. А в телевизоре Путин племенной центр по воспроизводству индейки запускает.
Племенной центр в Тюменской области, Путин в Москве, причастные к запуску перед ним в клеточках на большом экране.
Для горожан не в первом поколении, которые оторвались от сельскохозяйственной действительности, поясняю, племенной центр в птицеводстве – это инкубатор.
Ну ладно, думаю, запуском инкубатора не премьер-министр, а президент командует. Это бывает, может премьер-министр делами занят.
Но почему Владимир Владимирович напирает, что от этого индюшачьего инкубатора зависит суверенитет России? Жили же мы в СССР без индюшатины и ничего, никто и в мыслях не держал напасть на нас. Как нападёшь, ежели у нас атомная бомба наготове?
В общем, шарада какая-то получается. Ну, подождём ежегодного послания, может там чего объяснит... Хотя, будет ли оно в этом году? Мало ли чего там в Конституции записано, бумага всё стерпит.
Николай Травкин

# # #

Картина Васи Ложкина, опубликованная в 2010 году. Гений? Пророк? Изобретатель машины времени? Решайте сами.
Zai Power
8 ноября. Путин призвал свести к минимуму угрозу бедности российских семей.
22 ноября. Россияне стали чаще красть продукты в магазинах – число арестованных и оштрафованных за это выросло на 17%.

# # #

Две новости:
1. НТВ объявило сбор смсками 16 млн. рублей для ребёнка, нуждающегося в пересадке костного мозга и последующей терапии.
2. Володин предложил увеличить на 500 млн. рублей траты из бюджета на продвижение «русского мира» за рубежом.
Ну, а связь вы тут сами найдите.

# # #

Смена власти в Киеве не является целью «спецоперации», заявил Песков.
Не до этого: все силы брошены на борьбу с боевыми комарами и бандеро-гусями, выращенными в биолабораториях НАТО. Актуальные цели «спецоперации»: деенотоизация, декомаризация, дегусиизация.
...
Песков на вопрос о второй волне мобилизации в России: «Сейчас никаких обсуждений на этот счёт в Кремле нет. За Минобороны не могу говорить».
Ну зачем же так прямолинейно? Устал, наверное, каждый день придумывать ответы.
В общем, мобилизация продолжится, а все претензии к Шойгу. Путин больше мобилизацией не занимается, у него дела поважнее – индеек размножать...

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Минздрав рассказал о пользе сохранения режима.

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Владельцев британских кошек и немецких овчарок проверят на степень иностранного влияния.

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