№22. 6 декабря 2022 года.
|Россиян, прочитавших книгу иностранного автора, признают иноагентами!
# # #Новость: В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей паспортов из-за нехватки принтеров для их печати.
– Девушка, почему вы мне уже второй час паспорт не выдаете?!
– Не мешайте, я водяные знаки рисую!
# # #Звонок.
– Слушаю.
– Николай Ильич?
– Да.
– Это вас из ВЦИОМ беспокоят. Мы проводим анонимный опрос...
# # #
|
Несгибаемый борец с трущобами26.04.2007. Путин считает аморальным существование в России трущоб.
11.04.2012. Путин: нужно вытащить людей из трущоб.
16.04.2013. Владимир Путин: в первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб.
18.11.2014. Путин: Россия способна вытащить людей из трущоб.
01.03.2020. Путин: надо людей из трущоб вытащить, а не сваливать всё в одну телегу.
23.12.2020. Путин потребовал решить проблему ветхого жилья и вытащить людей из трущоб.
05.01.2021. Путин призвал «вытаскивать людей из трущоб».
Вы будете смеяться, но Путин опять призвал вытаскивать людей из трущоб.
Очередное заявление он сделал на онлайн-церемонии открытия социальных объектов в регионах 30 ноября: «В целом по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять».
# # #Импортозамещённый «Москвич» собирают в Китае, но перед отправкой в Россию снимают несколько деталей, а потом прикручивают их обратно с лого «Made in Russia».
• В Китае собирают автомобили. Полностью.
• Потом пару деталей снимают.
• Отправляют всё в Россию.
• В России эти две детали снова прикручивают.
• И орут, что российский автопром возродился.
# # #
|
Очередной аналоговнетный продуктРоссийская корпорация «Алмаз-Антей» представила новейшую разработку – дрона под названием «Добрыня».
– В настоящее время беспилотник «Добрыня» на 75% выполнен из отечественных комплектующих. Практически всё, от пропеллера до карбонового корпуса, производится на одной площадке. Но главное – это отечественное программное обеспечение, – с таким пафосом пишут о нём российские СМИ.
Вот только если залезть на китайский сервис AliExpress, то окажется, что называется он iFlight Nazgul5 Evoque. Из отличий – корпус и цена. Nazgul5 стоит 30-50 тысяч рублей, а «Добрыня» – 130 тысяч.
– Западная демократия – отстой! Наши традиционные ценности лучше всех...
– Простите, а какая у вас машина?
– Неважно!
– А костюмчик какой фирмы?
– Что за вопросы?!
– А вилла, случайно, не на острове Комо?
– Вот! Вот он западный агент! Держите его!!!
# # #«Полицейский, получивший 15 лет за убийство жены, погиб в Украине и посмертно получил медаль «За отвагу».
Любопытно, что напишут о нём в некрологе. Видимо, что-то вроде «Он прошёл славный путь от убийцы жены до наёмника в СВО...»
# # #
|
Это ложь, будто российским солдатам не хватает еды и снаряжения!Рассказы, будто бы российские мобилизованные сидят без еды и снаряги – это ложь и вброс. Я лично всё проверил. На прошлой неделе ездил к друзьям в Воронеж, возвращался на машине, так вот: в Воронежской области на каждой заправке в магазинчиках стоят шкафы, где продаются военные пайки:
Представляете, насколько хорошо снабжается армия, если остаётся несъеденной такая гора продуктов, что их даже приходится продавать за деньги проезжим штатским на всех заправках приграничных регионов!
Леонид Каганов
В храм зашёл, купил в ларьке свечу
и успешно помолился Богу!
Так в военкомате я хочу
тоже накупить добра в дорогу.
Чтоб мобилизованный солдат
мог себе купить ботинки, ложку,
и рожок патронов, и снаряд,
и жгутов резиновых немножко,
тяпку для копания траншей,
сухпаёк, холодные обеды,
и тампон, и жидкость против вшей,
и презервативы для победы.
Деньги есть – купи бронежилет
и ночной прицел для автомата.
Ну а если денег вовсе нет –
взял кредит в ларьке военкомата.
Наш военный опыт – лет с пяти,
мы в боях сломали три планшета.
Ни одну игру нельзя пройти,
не купив меча и амулета.
Так позвольте ж нам купить с собой
нужный стафф в ларьке военкомата.
Нам же как-никак на смертный бой.
Как-никак воюем с целым НАТО.
Это же какой доход в бюджет!
Да и нам, солдатам, польза тоже!
Но ларьков на сборных пунктах нет.
Тормозит Госдума и Пригожин.
Леонид Каганов
# # #
(124 раза прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | 2022 год, «РИСК» | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 |