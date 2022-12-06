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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 22, 6 декабря

№22. 6 декабря 2022 года.

Россиян, прочитавших книгу иностранного автора, признают иноагентами!
* * *
Кремль: Президент №1, Президент №2 и так далее – недопустимые для нас понятия, разрушающие традиционные ценности!
* * *
Легко вам осуждать Владимира Соловьёва... А, вот, если бы у вас отобрали виллу на итальянском острове Комо?
* * *
«Мы проделали большой путь». Песков похвастался отсутствием допинг-скандалов у сборной России на ЧМ по футболу.
* * *
– Россия достигла цифрового суверенитета, – сказал бухгалтер и достал счёты.
* * *
Если официально запретить геям служить в армии, то на сколько миллионов вырастет количество геев в России? (мысли в рабочее время)

# # #

Новость: В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей паспортов из-за нехватки принтеров для их печати.
– Девушка, почему вы мне уже второй час паспорт не выдаете?!
– Не мешайте, я водяные знаки рисую!

# # #

Звонок.
– Слушаю.
– Николай Ильич?
– Да.
– Это вас из ВЦИОМ беспокоят. Мы проводим анонимный опрос...

# # #

Несгибаемый борец с трущобами

26.04.2007. Путин считает аморальным существование в России трущоб.
11.04.2012. Путин: нужно вытащить людей из трущоб.
16.04.2013. Владимир Путин: в первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб.
18.11.2014. Путин: Россия способна вытащить людей из трущоб.
01.03.2020. Путин: надо людей из трущоб вытащить, а не сваливать всё в одну телегу.
23.12.2020. Путин потребовал решить проблему ветхого жилья и вытащить людей из трущоб.
05.01.2021. Путин призвал «вытаскивать людей из трущоб».
Вы будете смеяться, но Путин опять призвал вытаскивать людей из трущоб.
Очередное заявление он сделал на онлайн-церемонии открытия социальных объектов в регионах 30 ноября: «В целом по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять».
* * *
Ну не повезло Путину с людьми! 15 лет он их вытаскивает-вытаскивает из трущоб, а они лезут и лезут обратно!
* * *
Непонятно, зачем всё время к одному и тому же призывать? Давно пора ввести уголовную ответственность за проживание в трущобах – проблема решится сама собой!
«Всё для людей». Российские магазины одежды будут продавать уже затянутые пояса.

# # #

Импортозамещённый «Москвич» собирают в Китае, но перед отправкой в Россию снимают несколько деталей, а потом прикручивают их обратно с лого «Made in Russia».
• В Китае собирают автомобили. Полностью.
• Потом пару деталей снимают.
• Отправляют всё в Россию.
• В России эти две детали снова прикручивают.
• И орут, что российский автопром возродился.

# # #

Очередной аналоговнетный продукт

Российская корпорация «Алмаз-Антей» представила новейшую разработку – дрона под названием «Добрыня».
– В настоящее время беспилотник «Добрыня» на 75% выполнен из отечественных комплектующих. Практически всё, от пропеллера до карбонового корпуса, производится на одной площадке. Но главное – это отечественное программное обеспечение, – с таким пафосом пишут о нём российские СМИ.
Вот только если залезть на китайский сервис AliExpress, то окажется, что называется он iFlight Nazgul5 Evoque. Из отличий – корпус и цена. Nazgul5 стоит 30-50 тысяч рублей, а «Добрыня» – 130 тысяч.
Очередной аналоговнетный продукт
Владимир Соловьёв осудил тех, кто предпочтёт «дожраться и допиться до цирроза печени и сдохнуть, обсираясь мелкими бриллиантами на красивой даче у озера Комо».
– Западная демократия – отстой! Наши традиционные ценности лучше всех...
– Простите, а какая у вас машина?
– Неважно!
– А костюмчик какой фирмы?
– Что за вопросы?!
– А вилла, случайно, не на острове Комо?
– Вот! Вот он западный агент! Держите его!!!

# # #

«Полицейский, получивший 15 лет за убийство жены, погиб в Украине и посмертно получил медаль «За отвагу».
Любопытно, что напишут о нём в некрологе. Видимо, что-то вроде «Он прошёл славный путь от убийцы жены до наёмника в СВО...»

# # #

Это ложь, будто российским солдатам не хватает еды и снаряжения!

Рассказы, будто бы российские мобилизованные сидят без еды и снаряги – это ложь и вброс. Я лично всё проверил. На прошлой неделе ездил к друзьям в Воронеж, возвращался на машине, так вот: в Воронежской области на каждой заправке в магазинчиках стоят шкафы, где продаются военные пайки:
Это ложь, будто российским солдатам не хватает еды и снаряжения!
Представляете, насколько хорошо снабжается армия, если остаётся несъеденной такая гора продуктов, что их даже приходится продавать за деньги проезжим штатским на всех заправках приграничных регионов!
Леонид Каганов
Рацпредложение
В храм зашёл, купил в ларьке свечу
и успешно помолился Богу!
Так в военкомате я хочу
тоже накупить добра в дорогу.

Чтоб мобилизованный солдат
мог себе купить ботинки, ложку,
и рожок патронов, и снаряд,
и жгутов резиновых немножко,

тяпку для копания траншей,
сухпаёк, холодные обеды,
и тампон, и жидкость против вшей,
и презервативы для победы.

Деньги есть – купи бронежилет
и ночной прицел для автомата.
Ну а если денег вовсе нет –
взял кредит в ларьке военкомата.

Наш военный опыт – лет с пяти,
мы в боях сломали три планшета.
Ни одну игру нельзя пройти,
не купив меча и амулета.

Так позвольте ж нам купить с собой
нужный стафф в ларьке военкомата.
Нам же как-никак на смертный бой.
Как-никак воюем с целым НАТО.

Это же какой доход в бюджет!
Да и нам, солдатам, польза тоже!
Но ларьков на сборных пунктах нет.
Тормозит Госдума и Пригожин.
Леонид Каганов

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«Глава ДНР Денис Пушилин издал закон, запрещающий менять местами первые буквы его фамилии и имени» (из новостей).

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