№22. 6 декабря 2022 года.

Россиян, прочитавших книгу иностранного автора, признают иноагентами! * * * Кремль: Президент №1, Президент №2 и так далее – недопустимые для нас понятия, разрушающие традиционные ценности! * * * Легко вам осуждать Владимира Соловьёва... А, вот, если бы у вас отобрали виллу на итальянском острове Комо? * * * «Мы проделали большой путь». Песков похвастался отсутствием допинг-скандалов у сборной России на ЧМ по футболу. * * * – Россия достигла цифрового суверенитета, – сказал бухгалтер и достал счёты. * * * Если официально запретить геям служить в армии, то на сколько миллионов вырастет количество геев в России? (мысли в рабочее время)

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Новость: В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей паспортов из-за нехватки принтеров для их печати.– Девушка, почему вы мне уже второй час паспорт не выдаете?!– Не мешайте, я водяные знаки рисую!

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Звонок.– Слушаю.– Николай Ильич?– Да.– Это вас из ВЦИОМ беспокоят. Мы проводим анонимный опрос...

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Несгибаемый борец с трущобами 26.04.2007. Путин считает аморальным существование в России трущоб.

11.04.2012. Путин: нужно вытащить людей из трущоб.

16.04.2013. Владимир Путин: в первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб.

18.11.2014. Путин: Россия способна вытащить людей из трущоб.

01.03.2020. Путин: надо людей из трущоб вытащить, а не сваливать всё в одну телегу.

23.12.2020. Путин потребовал решить проблему ветхого жилья и вытащить людей из трущоб.

05.01.2021. Путин призвал «вытаскивать людей из трущоб».

Вы будете смеяться, но Путин опять призвал вытаскивать людей из трущоб.

Очередное заявление он сделал на онлайн-церемонии открытия социальных объектов в регионах 30 ноября: «В целом по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять». * * * Ну не повезло Путину с людьми! 15 лет он их вытаскивает-вытаскивает из трущоб, а они лезут и лезут обратно! * * * Непонятно, зачем всё время к одному и тому же призывать? Давно пора ввести уголовную ответственность за проживание в трущобах – проблема решится сама собой!

«Всё для людей». Российские магазины одежды будут продавать уже затянутые пояса.

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Импортозамещённый «Москвич» собирают в Китае, но перед отправкой в Россию снимают несколько деталей, а потом прикручивают их обратно с лого «Made in Russia».• В Китае собирают автомобили. Полностью.• Потом пару деталей снимают.• Отправляют всё в Россию.• В России эти две детали снова прикручивают.• И орут, что российский автопром возродился.

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Очередной аналоговнетный продукт Российская корпорация «Алмаз-Антей» представила новейшую разработку – дрона под названием «Добрыня».

– В настоящее время беспилотник «Добрыня» на 75% выполнен из отечественных комплектующих. Практически всё, от пропеллера до карбонового корпуса, производится на одной площадке. Но главное – это отечественное программное обеспечение, – с таким пафосом пишут о нём российские СМИ.

Вот только если залезть на китайский сервис AliExpress, то окажется, что называется он iFlight Nazgul5 Evoque. Из отличий – корпус и цена. Nazgul5 стоит 30-50 тысяч рублей, а «Добрыня» – 130 тысяч.



Владимир Соловьёв осудил тех, кто предпочтёт «дожраться и допиться до цирроза печени и сдохнуть, обсираясь мелкими бриллиантами на красивой даче у озера Комо».– Западная демократия – отстой! Наши традиционные ценности лучше всех...– Простите, а какая у вас машина?– Неважно!– А костюмчик какой фирмы?– Что за вопросы?!– А вилла, случайно, не на острове Комо?– Вот! Вот он западный агент! Держите его!!!

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«Полицейский, получивший 15 лет за убийство жены, погиб в Украине и посмертно получил медаль «За отвагу».Любопытно, что напишут о нём в некрологе. Видимо, что-то вроде «Он прошёл славный путь от убийцы жены до наёмника в СВО...»

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Это ложь, будто российским солдатам не хватает еды и снаряжения! Рассказы, будто бы российские мобилизованные сидят без еды и снаряги – это ложь и вброс. Я лично всё проверил. На прошлой неделе ездил к друзьям в Воронеж, возвращался на машине, так вот: в Воронежской области на каждой заправке в магазинчиках стоят шкафы, где продаются военные пайки:



Представляете, насколько хорошо снабжается армия, если остаётся несъеденной такая гора продуктов, что их даже приходится продавать за деньги проезжим штатским на всех заправках приграничных регионов!

Леонид Каганов

В храм зашёл, купил в ларьке свечуи успешно помолился Богу!Так в военкомате я хочутоже накупить добра в дорогу.Чтоб мобилизованный солдатмог себе купить ботинки, ложку,и рожок патронов, и снаряд,и жгутов резиновых немножко,тяпку для копания траншей,сухпаёк, холодные обеды,и тампон, и жидкость против вшей,и презервативы для победы.Деньги есть – купи бронежилети ночной прицел для автомата.Ну а если денег вовсе нет –взял кредит в ларьке военкомата.Наш военный опыт – лет с пяти,мы в боях сломали три планшета.Ни одну игру нельзя пройти,не купив меча и амулета.Так позвольте ж нам купить с собойнужный стафф в ларьке военкомата.Нам же как-никак на смертный бой.Как-никак воюем с целым НАТО.Это же какой доход в бюджет!Да и нам, солдатам, польза тоже!Но ларьков на сборных пунктах нет.Тормозит Госдума и Пригожин.

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