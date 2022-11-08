№18. 8 ноября 2022 года.

Найдены доказательства, что Муму готовилась ночью загрызть Герасима. Герасим опередил её буквально на несколько часов! * * * Сообщают, что я мёрзну в Европе, а ведь мог бы сидеть в тёплой российской тюрьме. * * * «Царским временам – царские порядки». В Совфеде обсудят возвращение 25-летнего срока службы в армии по призыву. * * * Российские футболисты в знак протеста против мировых санкций отныне будут играть шайбой. * * * «Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху! Но потом». Дмитрий Медведев прокомментировал перспективы применения Россией ядерного оружия. * * * Российская академия наук объявила логику лженаукой.

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ТАСС: В ДНР заявили о продвижении союзных сил почти по всей линии соприкосновения.Что за «союзные силы» в каждом сообщении? Разве ДНР-ЛНР не вошли в состав РФ?

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Шойгу: «Группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек, в ближайшей перспективе может увеличиться ещё».– А что случилось?– Это он жалуется или радуется? Наверное, радуется, ведь всё идёт по плану.

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил вспомнить, как поступали с «саботажниками» в годы Великой Отечественной войны. «...Расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – написал Медведев. * * * «Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю... Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис».



Глянул в телеграм Димитрия Анатолича, глаза наткнулись на слова: «Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное».

Вернулся к началу текста, прочитал и убедился, что ведь не врёт и действительно так.

18 октября. Число бедных людей в России вырастет в 2022 году на восемь миллионов человек.19 октября. Россия попала в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей.Ко Дню народного единства...

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Живёшь, покоем дорожа,путь безупречен, прям и прост...Под хвост попавшая вожжапускает всё коту под хвост.

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Страна сошла с ума: В Москве провели конкурс на самое быстрое одевание покойников

Россиян всё бодрее подготавливают к неизбежному. Именно сейчас в Москве не придумали ничего лучше, как провести чуть ли не самую актуальную для современной России выставку «Некрополь-2022», где по своему вкусу можно выбрать гроб и прочие похоронные аксессуары.

Ритуальщики посоревновались, кто лучше и, самое главное, быстрее оденет и накрасит манекенов-покойников.

Что дальше? Чемпионат по копанию могил? Распаковка на скорость пакетов с грузом-200?

Других развлечений у нас для вас нет.



Представлена и модель «новое кресло короля». В отделке использованы ткани и фанеровка тех «деловых» цветов, которые предпочитает Путин. Одно нажатие кнопки превращает уютное кресло в гроб, пригодный для захоронения. Не забыты и работники церковного шоу-бизнеса и эстрады. Для них предлагаются мобильные мягкие модели, позволяющие клиенту и после смерти продолжать, как литургическую, так и концертную деятельность.

Корейцы просто такая нация свободолюбивая, бороться за свои права у них в крови.А вот корейцы это нация терпил, они генетически предрасположены быть рабами.

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У меня такой вопрос созрел. Ксения Собчак в своём видео про мобилизацию рассказывала, что надо брать повестки, идти в военкомат и там разбираться.Теперь её преследуют. А почему тогда она не пойдёт и не разберётся в следственный комитет, а вместо этого бежит за границу, сверкая копытами?

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Песков: «Путин не принимал решения о том, будет ли баллотироваться на президентский пост в 2024 году».Какая интрига!

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Вoлгоград четвёртый день тонет в говне. Буквально. В ночь на 28 октября там прорвало сразу два канализационных магистральных трубопровода. Тысячи кубометров фекалий затопили сначала половину города-героя, а затем попали в Волгу.Без воды сидят более 200 000 жителей. Из-за аварии возбудили уголовное дело. Губернатор говорит, что город столкнулся с одной из самых масштабных за последние 10 лет техногенных аварий.

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В 1891 году в США была запатентована туалетная бумага. В 1968 году в СССР появились первые счастливчики, которым повезло испытать этот патент на своей заднице.Это всё, что вам надо знать об экономических успехах Советской власти.

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