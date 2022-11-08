№18. 8 ноября 2022 года.
|Найдены доказательства, что Муму готовилась ночью загрызть Герасима. Герасим опередил её буквально на несколько часов!
# # #ТАСС: В ДНР заявили о продвижении союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Что за «союзные силы» в каждом сообщении? Разве ДНР-ЛНР не вошли в состав РФ?
# # #Шойгу: «Группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек, в ближайшей перспективе может увеличиться ещё».
– А что случилось?
– Это он жалуется или радуется? Наверное, радуется, ведь всё идёт по плану.
# # #
|Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил вспомнить, как поступали с «саботажниками» в годы Великой Отечественной войны. «...Расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – написал Медведев.
Глянул в телеграм Димитрия Анатолича, глаза наткнулись на слова: «Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное».
Вернулся к началу текста, прочитал и убедился, что ведь не врёт и действительно так.
19 октября. Россия попала в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей.
Ко Дню народного единства...
# # #Живёшь, покоем дорожа,
путь безупречен, прям и прост...
Под хвост попавшая вожжа
пускает всё коту под хвост.
Игорь Губерман
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Страна сошла с ума: В Москве провели конкурс на самое быстрое одевание покойников
Россиян всё бодрее подготавливают к неизбежному. Именно сейчас в Москве не придумали ничего лучше, как провести чуть ли не самую актуальную для современной России выставку «Некрополь-2022», где по своему вкусу можно выбрать гроб и прочие похоронные аксессуары.
Ритуальщики посоревновались, кто лучше и, самое главное, быстрее оденет и накрасит манекенов-покойников.
Что дальше? Чемпионат по копанию могил? Распаковка на скорость пакетов с грузом-200?
Других развлечений у нас для вас нет.
Представлена и модель «новое кресло короля». В отделке использованы ткани и фанеровка тех «деловых» цветов, которые предпочитает Путин. Одно нажатие кнопки превращает уютное кресло в гроб, пригодный для захоронения. Не забыты и работники церковного шоу-бизнеса и эстрады. Для них предлагаются мобильные мягкие модели, позволяющие клиенту и после смерти продолжать, как литургическую, так и концертную деятельность.
А вот корейцы это нация терпил, они генетически предрасположены быть рабами.
# # #У меня такой вопрос созрел. Ксения Собчак в своём видео про мобилизацию рассказывала, что надо брать повестки, идти в военкомат и там разбираться.
Теперь её преследуют. А почему тогда она не пойдёт и не разберётся в следственный комитет, а вместо этого бежит за границу, сверкая копытами?
# # #Песков: «Путин не принимал решения о том, будет ли баллотироваться на президентский пост в 2024 году».
Какая интрига!
# # #Так вот ты какая, «грязная бомба»
Вoлгоград четвёртый день тонет в говне. Буквально. В ночь на 28 октября там прорвало сразу два канализационных магистральных трубопровода. Тысячи кубометров фекалий затопили сначала половину города-героя, а затем попали в Волгу.
Без воды сидят более 200 000 жителей. Из-за аварии возбудили уголовное дело. Губернатор говорит, что город столкнулся с одной из самых масштабных за последние 10 лет техногенных аварий.
# # #В 1891 году в США была запатентована туалетная бумага. В 1968 году в СССР появились первые счастливчики, которым повезло испытать этот патент на своей заднице.
Это всё, что вам надо знать об экономических успехах Советской власти.
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