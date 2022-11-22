№20. 22 ноября 2022 года.
|Совет по правам человека при президенте РФ на своём ближайшем заседании рассмотрит вопрос, как наиболее оптимально включить кувалду в правовые инструменты Российской Федерации.
# # #Сколько в людях злости, нетерпимости! Разве так можно?! Мы же люди, надо быть гуманнее, нужна эмпатия. Я ненавижу злобных: полные мрази, тупые и гнилые твари! Чтоб они все сдохли, причём, в муках! Главное – это атмосфера добра!!!
# # #Извините, у нас Россия.
1. В Улан-Удэ отправили в СИЗО пенсионерку, которую задержали на акции протеста против мобилизации. Следствие утверждает, что женщина «избила двух полицейских ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ».
2. В Москве найдена убитой девушка, которая звонила в полицию и сообщала, что боится выходить из дома, потому что её преследуют.
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В Белгороде «заработал» Фонд по борьбе с заражёнными голубями из Украины«Организация» появилась после того, как местная жительница пожаловалась губернатору на больных голубей, которых якобы используют для «биологического терроризма».
Теперь «фонд» выкладывает фото «подозрительных особей, которых могли вывести в рассекреченных украинских лабораториях». Особо сомнительных, пишут создатели, «будут отправлять на экспертизу».
«Если это не биологический террорист, особь выпустят на свободу. Наши действия в отношении живых особей гуманны, ведь мы не в каменном веке».
А всё потому, что у россиян повально депрессия, бессонница и «патологическое одиночество», заявили в ЛДПР.
Решать проблему, судя по всему, будут привычным способом: «Одиноко? Держи повестку!»
# # #– Ну что, студент, будем отвечать на билет или будем в молчанку играть?
– Но я не знаю...
– Ну что ж, может быть, пара электродов развяжет вам язык.
# # #Новость: «Путин предложил лишать приобретённого гражданства за дискредитацию армии».
Я вот что подумал. Если можно лишать гражданства России, которое приобретено, то под это попадают ВСЕ жители Крыма...
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|В Херсоне «скрали» енота. Это не шутка. Российская военкор Анна Долгарева написала, что её товарищ при отступлении из Херсона украл енота из местного зоопарка.
Но зачем нам енот, если у нас есть ПЕСЕЦ?
Для сравнения. В 2022 году мэрия Москвы выделила 33 млрд. рублей на программу «Моя улица», в рамках которой в столице меняют плитку и бордюры.
Вывод: летать на плитке однозначно безопаснее!
# # #Верхи не могут по-новому, а низы не хотят по-старому – революционная ситуация.
Верхи над низами и так, и сяк, и в любом положении, а низам похер – стабильность.
# # #Дмитрий Рогозин: «В ближайшие месяцы в зону СВО на Украине начнёт поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу».
Если речь о том секретном оружии, которое размещено на русской лунной базе, то, Дима, у меня для тебя плохие новости.
# # #Олег Газманов: «Увы, друзья!.. С сожалением сообщаю, что запланированный на 13 ноября концерт в Херсоне не состоится... Как только что мне сообщил мой арт-директор, из-за плохой продажи билетов. Такое у меня впервые. Почему билеты продаются плохо, он сейчас выясняет. Я понимаю ваше разочарование. Ещё раз извините...»
А ну быстро ответьте – почему это на Газманова, в Херсоне плохо продаются билеты?!
У него же есть целых три с половиной песни, которые он поёт на протяжении пятидесяти лет! Как можно не пойти на такое шоу? Што вы делаете, люди-люди?!
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