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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 20, 22 ноября

№20. 22 ноября 2022 года.

Совет по правам человека при президенте РФ на своём ближайшем заседании рассмотрит вопрос, как наиболее оптимально включить кувалду в правовые инструменты Российской Федерации.
* * *
«Готовим рекордную озабоченность». НАТО обвинило Польшу в нахождении рядом с Украиной.
* * *
«В стране должен остаться только один сказочный дед». В России запретили Деда Мороза.
* * *
Ожидание – бросок мангуста. Реальность – кража енота.
* * *
Минпросвещения РФ предложило ввести в школьную программу рытьё окопов.
* * *
«Как живём? Как в автобусе: половина трясётся, половина сидит» (Эдвард Радзинский).

# # #

Сколько в людях злости, нетерпимости! Разве так можно?! Мы же люди, надо быть гуманнее, нужна эмпатия. Я ненавижу злобных: полные мрази, тупые и гнилые твари! Чтоб они все сдохли, причём, в муках! Главное – это атмосфера добра!!!

# # #

Извините, у нас Россия.
1. В Улан-Удэ отправили в СИЗО пенсионерку, которую задержали на акции протеста против мобилизации. Следствие утверждает, что женщина «избила двух полицейских ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ».
2. В Москве найдена убитой девушка, которая звонила в полицию и сообщала, что боится выходить из дома, потому что её преследуют.

# # #

В Белгороде «заработал» Фонд по борьбе с заражёнными голубями из Украины

Фонд по борьбе с заражёнными голубями из Украины «Организация» появилась после того, как местная жительница пожаловалась губернатору на больных голубей, которых якобы используют для «биологического терроризма».
Теперь «фонд» выкладывает фото «подозрительных особей, которых могли вывести в рассекреченных украинских лабораториях». Особо сомнительных, пишут создатели, «будут отправлять на экспертизу».
«Если это не биологический террорист, особь выпустят на свободу. Наши действия в отношении живых особей гуманны, ведь мы не в каменном веке».
В Госдуме тем временем предложили создать «Агентство по делам одиночества» – для «психологической помощи гражданам».
А всё потому, что у россиян повально депрессия, бессонница и «патологическое одиночество», заявили в ЛДПР.
Решать проблему, судя по всему, будут привычным способом: «Одиноко? Держи повестку!»

# # #

– Ну что, студент, будем отвечать на билет или будем в молчанку играть?
– Но я не знаю...
– Ну что ж, может быть, пара электродов развяжет вам язык.

# # #

Новость: «Путин предложил лишать приобретённого гражданства за дискредитацию армии».
Я вот что подумал. Если можно лишать гражданства России, которое приобретено, то под это попадают ВСЕ жители Крыма...

# # #

В Херсоне «скрали» енота. Это не шутка. Российская военкор Анна Долгарева написала, что её товарищ при отступлении из Херсона украл енота из местного зоопарка.
Но зачем нам енот, если у нас есть ПЕСЕЦ?
В Херсоне «скрали» енота
«Правительство России выделит 44 млрд. рублей на расширение производства авиадвигателей для всей линейки гражданских и военно-транспортных самолётов».
Для сравнения. В 2022 году мэрия Москвы выделила 33 млрд. рублей на программу «Моя улица», в рамках которой в столице меняют плитку и бордюры.
Вывод: летать на плитке однозначно безопаснее!

# # #

Верхи не могут по-новому, а низы не хотят по-старому – революционная ситуация.
Верхи над низами и так, и сяк, и в любом положении, а низам похер – стабильность.

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Дмитрий Рогозин: «В ближайшие месяцы в зону СВО на Украине начнёт поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу».
Если речь о том секретном оружии, которое размещено на русской лунной базе, то, Дима, у меня для тебя плохие новости.

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Олег Газманов: «Увы, друзья!.. С сожалением сообщаю, что запланированный на 13 ноября концерт в Херсоне не состоится... Как только что мне сообщил мой арт-директор, из-за плохой продажи билетов. Такое у меня впервые. Почему билеты продаются плохо, он сейчас выясняет. Я понимаю ваше разочарование. Ещё раз извините...»
А ну быстро ответьте – почему это на Газманова, в Херсоне плохо продаются билеты?!
У него же есть целых три с половиной песни, которые он поёт на протяжении пятидесяти лет! Как можно не пойти на такое шоу? Што вы делаете, люди-люди?!

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После того как правительство увеличило финансирование Академии наук, у ученых наконец-то появилось достаточно денег, чтобы купить билеты и дружно свалить на Запад.

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