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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 19, 15 ноября

№19. 15 ноября 2022 года.

Указом Путина Херсон переименован в Херсним.
* * *
А референдум по выходу Херсона из состава России будет? (мысли в рабочее время)
* * *
Странно, но на десятый месяц СВО собиравшиеся напасть на Россиюшку страны НАТО всё ещё не могут перестать покупать газ и нефть у Путина...
* * *
«Россия здесь навсегда!» – в Кремле опровергли слухи о возможном отводе войск от Москвы.
* * *
В соответствии с новыми поправками в Конституцию в русский алфавит будут добавлены буквы Z и V.
* * *
Погодите, а Германию и Японию, оккупированных США, мы тоже освобождать штоль будем?
* * *
В российских школах отключат звонки, чтобы дети не ждали перемен.

# # #

Новость: «Дочка» «Ростелекома» разработала свой VPN для операторов связи – «ГОСТ VPN». С его помощью нельзя посещать заблокированные ресурсы.
На очереди разработка интернет-браузера, с помощью которого нельзя заходить в интернет.

# # #

«Круче любого окопа». Росавтодор объяснил, что ямы на дорогах – это укрепрайоны.
Росавтодор объяснил, что ямы на дорогах – это укрепрайоны
Набиуллина: «Сейчас будущее как никогда туманно».
Ну, это хорошая новость. Я уж думал, что осталось ждать только полный писец, а тут, оказывается, ещё не всё так однозначно.

# # #

Новость: КНДР назвала обвинения в поставках оружия России попыткой «запятнать имидж республики».
2003 год: президент РФ заставил ждать королеву Великобритании.
2022 год: сотрудничества с президентом РФ стыдится КНДР.

# # #

Хорош ты был, язык Эзопа,
для древнегреческих ослов.
Теперь же просто крикнешь «Жопа!»,
и все поймут без лишних слов.
А крикнешь, пользуясь моментом,
«Муйло!», «Ублюдок!», «Пидарас!» –
и будет шквал аплодисментов
и даже штраф на первый раз.
Леонид Каганов

# # #

«Осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утверждённым планом», – заявил Конашенков.
Я правильно понимаю, что заранее планировали:
• взять Херсон;
• объявить его территорией РФ;
• повесить флаги;
• снять флаги;
• совершить манёвр;
• уйти из Херсона?
Осуществляется манёвр в строгом соответствии с утверждённым планом
Поддерживаете сдачу Херсона? Вам грозит статья 280.1 УК – «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».
Осуждаете сдачу Херсона? Тогда пойдёте по статье 280.3 УК – «Дискредитация вооружённых сил РФ».
Вот и выбирайте.
* * *
Кремль опять всех переиграл!
Украина объявила, что освободила административный центр Херсонской области, а вот херушки! Областной центр-то, оказывается, в Гениченске!
* * *
Извините, Рамзан Ахматович.
1.10.2022. Кадыров назвал бездарью генерал-полковника Лапина из-за отступления из Лимана.
9.11.2022. Кадыров поблагодарил Суровикина за отступление из Херсона. Осуществляется манёвр в строгом соответствии с утверждённым планом
Россия сегодня остро нуждается в десатанизации, делюциферизации и деиблисации!
Гойда, россияне!

# # #

А что реально произошло с Медведевым? Что в этой жизни должно случиться с мужиком, чтобы он проснулся и понял, что его Цель – это победить Властителя Ада?

# # #

– Почему не получилось взять Киев за три дня?
– Потому, что сначала пришлось воевать с бандеровцами и нацистами, потом с войсками НАТО, а теперь ещё и с Люцифером, Сатаной и Иблисом. Тут уже никакая мобилизация не поможет!

# # #

Новость: Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе.
«Да, иблис оно всё конём», – подумал Путин и отправил Лаврова.

# # #

Жизнь непредсказуема и так затейлива, что произойдут иногда два события в совершенно разных местах и совершенно не связанные меж собой, а картинка мира вдруг «щёлк»и волшебным образом меняется!
9 ноября в 16 часов 50 минут (по сообщению сайта Кремля) Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства в Москве.
В тот же день в 18 часов 09 минут министр обороны Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона.
Николай Травкин

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В соответствии с новыми поправками в Конституцию в русский алфавит будут добавлены буквы Z и V.

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