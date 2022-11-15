№19. 15 ноября 2022 года.
|Указом Путина Херсон переименован в Херсним.
# # #Новость: «Дочка» «Ростелекома» разработала свой VPN для операторов связи – «ГОСТ VPN». С его помощью нельзя посещать заблокированные ресурсы.
На очереди разработка интернет-браузера, с помощью которого нельзя заходить в интернет.
# # #
|«Круче любого окопа». Росавтодор объяснил, что ямы на дорогах – это укрепрайоны.
Ну, это хорошая новость. Я уж думал, что осталось ждать только полный писец, а тут, оказывается, ещё не всё так однозначно.
# # #Новость: КНДР назвала обвинения в поставках оружия России попыткой «запятнать имидж республики».
2003 год: президент РФ заставил ждать королеву Великобритании.
2022 год: сотрудничества с президентом РФ стыдится КНДР.
# # #Хорош ты был, язык Эзопа,
для древнегреческих ослов.
Теперь же просто крикнешь «Жопа!»,
и все поймут без лишних слов.
А крикнешь, пользуясь моментом,
«Муйло!», «Ублюдок!», «Пидарас!» –
и будет шквал аплодисментов
и даже штраф на первый раз.
Леонид Каганов
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|«Осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утверждённым планом», – заявил Конашенков.
Я правильно понимаю, что заранее планировали:
• взять Херсон;
• объявить его территорией РФ;
• повесить флаги;
• снять флаги;
• совершить манёвр;
• уйти из Херсона?
Поддерживаете сдачу Херсона? Вам грозит статья 280.1 УК – «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».
Осуждаете сдачу Херсона? Тогда пойдёте по статье 280.3 УК – «Дискредитация вооружённых сил РФ».
Вот и выбирайте.
Украина объявила, что освободила административный центр Херсонской области, а вот херушки! Областной центр-то, оказывается, в Гениченске!
1.10.2022. Кадыров назвал бездарью генерал-полковника Лапина из-за отступления из Лимана.
9.11.2022. Кадыров поблагодарил Суровикина за отступление из Херсона.
Гойда, россияне!
# # #А что реально произошло с Медведевым? Что в этой жизни должно случиться с мужиком, чтобы он проснулся и понял, что его Цель – это победить Властителя Ада?
# # #– Почему не получилось взять Киев за три дня?
– Потому, что сначала пришлось воевать с бандеровцами и нацистами, потом с войсками НАТО, а теперь ещё и с Люцифером, Сатаной и Иблисом. Тут уже никакая мобилизация не поможет!
# # #Новость: Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе.
«Да, иблис оно всё конём», – подумал Путин и отправил Лаврова.
# # #Жизнь непредсказуема и так затейлива, что произойдут иногда два события в совершенно разных местах и совершенно не связанные меж собой, а картинка мира вдруг «щёлк»и волшебным образом меняется!
9 ноября в 16 часов 50 минут (по сообщению сайта Кремля) Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства в Москве.
В тот же день в 18 часов 09 минут министр обороны Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона.
Николай Травкин
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