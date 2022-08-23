№13. 23 августа 2022 года.

«Пар на 95% безопаснее». Российским солдатам заменят сигареты на вейп для избежания несчастных случаев. * * * Я скучаю по дням, когда все называли 2020-й худшим годом в жизни... * * * Если «Сила V правде», то почему Zакрыты архивы? (мысли в рабочее время) * * * «Каждый россиянин сможет попасть в Шенгенскую зону». Кремль заявил, что одна из тюрем РФ будет переименована. * * * «Фамилия дискредитирует армию РФ». Миллиардер Фридман признан иноагентом. * * * Когда Медведев выпивает, он пишет бывшим союзным республикам.

# # #

1. Латвия объявила Россию спонсором терроризма.2. Латвия возобновила импорт газа из России.Эти две новости хорошо смотрятся вместе. Больше цинизма, господа. Людям это нравится.Объявит ли себя Латвия страной, спонсирующей спонсора терроризма, не уточняется.

# # #

Наверное, что-то случилось.«Туроператоры по итогам летнего сезона 2022 года прогнозируют снижение турпотока в Крым на 45-50%».

# # #

«Росстат в четвёртый раз поменяет методику подсчёта инфляции, чтобы замедлить рост цен».Без сучка и без задоринки,Без раскачки и затратПоднимает экономикуНе краснеющий Росстат.

# # #

Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолётах искусственным интеллектом.Очень странная инициатива, ведь первое, что сделает искусственный интеллект – угонит самолёт, чтобы свалить нахрен из России.

# # #

«Российские инновации с AliExpress» На выставке вооружения «Армия-2022» показали российскую разработку робо-собаки с прикрепленным сверху противотанковым гранатометом. Разработчики заявили, что робопёс может стрелять и транспортировать оружие. Несмотря на то, что робота целиком обернули в чёрный чехол, в нём узнали китайского робопса с AliExpress.



«МГУ выбыл из топ-100 Шанхайского рейтинга лучших университетов. Рейтинг основывается на научных достижениях вузов».

Очень странно, что китайцев не впечатлили российские научные достижения, заказанные на АлиЭкспресс.

«Владимир Путин учредил День российской анимации».В День российской анимации губернаторам разрешат рисовать в бюджетах любые цифры!

# # #

На открытии форума молодых политологов Сергей Кириенко заявил, что необходим удовлетворить потребности общества в гордости за страну и убеждать россиян, что кризис – это время возможностей.Война – это мир, свобода – это рабство. Да-да, все мы читали Оруэлла.

# # #

Крысам вживляют в мозг электроды, и они жмут на кнопку без остановки до смерти ради получения эйфории.С людьми та же история, только используются кнопки пульта телевизора.

# # #

Певец Иракли «импортозаместил» название и слова песни «Лондон – Париж» на «Волга – Иртыш» из-за «неполиткорректности» прежнего названия.Ждём от Лепса новой песни «Я уеду жить в Сызрань».

# # #

Вчера Владимир Путин ставил на ноги отечественное судостроение. Судя по рапортам ответственных лиц правительства дела пока идут не особо, но перспективы – блестящие. Надо только деньгами из госбюджета подсобить.Деньгами-то и прежде не обижали, но как-то так получалось, что судно по договору пора из верфи выводить, а не получается – деньги кончились.Вот Владимир Владимирович и поинтересовался у гендиректора ОСК тов. Рахманова:И тов. Рахманов отвечает ему со всей прямотой:И все россияне, которые по телевизору это совещание смотрели, в ладошки захлопали, а многие даже заплакали от умиления. А как не заплакать, ежели во главе Государства и самых важных госкорпораций такие патриоты стоят, что лишь об Родине думают, а не о своих финансах! Не каждому народу такое кадровое обеспечение Господь сподобил...И только Михаил Евграфович, глядя на Россию с небес, печально улыбнулся: Ну, ни-че-го не меняется... опять на патриотизм напирают.

# # #