№12. 16 августа 2022 года.

Не говно, а Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества! * * * СК: семьи контрактников, купившие вместо «Лады Гранта» иномарку, получат статью за госизмену! * * * Похоже, россиян, имеющих родимые пятна в форме Z, пора причислять к лику святых. * * * ВЦИОМ: 13% опрошенных россиян воспитывают детей «подзатыльниками», ещё 7% – «ремнем». А всю страну воспитывают сапогом. * * * Не переживаю об отмене шенгенских виз, потому что кроме Европы можно вполне бюджетно поехать кукухой.

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«Учителя музыки в Казани обвинили в дискредитации ВС РФ за цитату Джона Леннона «Make love, not war» на куртке, и оштрафовали на 15 тысяч рублей».Похоже, за песню Кобзона «Солнечному миру – да, да, да, ядерному взрыву – нет, нет, нет!» сегодня можно и вышку схлопотать.

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Никогда такого не было и вот опять:«В Сколково изобрели «инновационный микрокомпьютер «Репка». Он оказался копией китайского одноплатника с AliExpress».

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Новость: Суд в Петербурге постановил уничтожить IPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора.– Это ещё гуманно. Могли ведь постановить выколоть глаза всем, кто видел эту фотографию.

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Какой ужас! Представляете, как будут мучиться германские пенсионеры этой зимой? * * * Бедные гейропейцы, настолько нищие, что едут на всю зиму на Канары вместо того, чтобы сидеть в сталинке с отоплением.

Извините, у нас Россия.• Власти Тайбэя (столица Тайваня) призвали жителей города установить приложение, на котором указано расположение бомбоубежищ.• Московские власти назвали государственной тайной информацию об адресах бомбоубежищ, их количестве и состоянии готовности.

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Пишут: «Половина россиян не может распознать мошенников по телефону».Это ещё что. 86% не могут распознать мошенника даже по телевизору!

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Новость: «Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР».– Последних больных нашли и расстреляли?

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В Московской метро появились плакаты предупреждающие об опасности VPN.

С помощью VPN можно получать информацию из альтернативных источников, а это очень опасно, от этого можно перестать верить пропаганде и начать думать!



1. Песков признался, что использует VPN для обхода блокировок.

2. В Совфеде предложили наказывать за использование VPN.

Никакого противоречия. В Совфеде же не предлагали наказывать именно Пескова!

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о планах Запада дискредитировать российские выборы.Она говорит так, как будто боится, что Запад её опередит.

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А ведь когда-то Сергей Шнуров был приличным алкоголиком и расдолбаем...Что с людьми деньги делают...

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Борцу с «черепашьими борделями» не понравился сюжет немецкого телеканала Bild – ведущие показали отрывки из программы «60 минут», где пропагандист Попов оскорбляет их военкора. Журавлев в ответ назвал немецкого журналиста «нациком». Пообещал, что Россия придёт и всех их убьёт. И сам готов убить кого-то из них при личной встрече.Журавлев заявил, что «они разбудили русского медведя», а немцам нужно возвращаться домой.«Мы придём и всех вас убьём. Это не угроза, это реалии жизни», – сказал депутат.Чего только не было в ТВ-программах российских госпропагандистов. Несогласных с линией партии и правительства по лицу били, с ведром говна выходили, в эфире депутата ГД Попова депутат ГД Журавлёв убить немецких журналистов обещает...Видимо, скоро избранники народа будут выходить в прямой эфир, расстилать на полу карту мира, снимать штаны и прилюдно срать на «недружественные государства».

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