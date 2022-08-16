№12. 16 августа 2022 года.
|Не говно, а Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества!
# # #«Учителя музыки в Казани обвинили в дискредитации ВС РФ за цитату Джона Леннона «Make love, not war» на куртке, и оштрафовали на 15 тысяч рублей».
Похоже, за песню Кобзона «Солнечному миру – да, да, да, ядерному взрыву – нет, нет, нет!» сегодня можно и вышку схлопотать.
# # #Никогда такого не было и вот опять:
«В Сколково изобрели «инновационный микрокомпьютер «Репка». Он оказался копией китайского одноплатника с AliExpress».
# # #Новость: Суд в Петербурге постановил уничтожить IPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора.
– Это ещё гуманно. Могли ведь постановить выколоть глаза всем, кто видел эту фотографию.
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Какой ужас! Представляете, как будут мучиться германские пенсионеры этой зимой?
• Власти Тайбэя (столица Тайваня) призвали жителей города установить приложение, на котором указано расположение бомбоубежищ.
• Московские власти назвали государственной тайной информацию об адресах бомбоубежищ, их количестве и состоянии готовности.
# # #Пишут: «Половина россиян не может распознать мошенников по телефону».
Это ещё что. 86% не могут распознать мошенника даже по телевизору!
# # #Новость: «Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР».
– Последних больных нашли и расстреляли?
# # #
|В Московской метро появились плакаты предупреждающие об опасности VPN.
С помощью VPN можно получать информацию из альтернативных источников, а это очень опасно, от этого можно перестать верить пропаганде и начать думать!
1. Песков признался, что использует VPN для обхода блокировок.
2. В Совфеде предложили наказывать за использование VPN.
Никакого противоречия. В Совфеде же не предлагали наказывать именно Пескова!
Она говорит так, как будто боится, что Запад её опередит.
# # #А ведь когда-то Сергей Шнуров был приличным алкоголиком и расдолбаем...
Что с людьми деньги делают...
# # #«Сука, мы придём и всех вас убьём!»: Депутат Госдумы Журавлев пообещал убить журналиста прямо в эфире.
Борцу с «черепашьими борделями» не понравился сюжет немецкого телеканала Bild – ведущие показали отрывки из программы «60 минут», где пропагандист Попов оскорбляет их военкора. Журавлев в ответ назвал немецкого журналиста «нациком». Пообещал, что Россия придёт и всех их убьёт. И сам готов убить кого-то из них при личной встрече.
Журавлев заявил, что «они разбудили русского медведя», а немцам нужно возвращаться домой.
«Мы придём и всех вас убьём. Это не угроза, это реалии жизни», – сказал депутат.
Чего только не было в ТВ-программах российских госпропагандистов. Несогласных с линией партии и правительства по лицу били, с ведром говна выходили, в эфире депутата ГД Попова депутат ГД Журавлёв убить немецких журналистов обещает...
Видимо, скоро избранники народа будут выходить в прямой эфир, расстилать на полу карту мира, снимать штаны и прилюдно срать на «недружественные государства».
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