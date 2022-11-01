№17. 1 ноября 2022 года.
|Ответный удар: Популярные гей-клубы аннулировали VIP-карты авторов законопроекта про запрет пропаганды ЛГБТ.
# # #Новость: «Минтранс России подготовил проект постановления, разрешающий обслуживание и ремонт самолётов с использованием неоригинальных запчастей».
Когда-то мы носили вещи Abibas, Naike и Reebuck. Теперь будем летать на самолётах с запчастями Boink и Aerbuzz...
# # #Когда спадёт лжи пелена
И в правду общество вглядится –
Заметно станет всем тогда,
Насколько мерзкие у власти лица.
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– Зря смеётесь, профессор, мои потомки ещё этой страной руководить будут!
– А если их в Сибири цветами и горилкой встречать будут? Какой план «Б»?
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|РИА Новости, 22 октября: Представительства Россотрудничества за рубежом (Русские дома) будут работать как пункты обогрева для европейцев. В рамках акции «Из России с теплом» мёрзнущие европейцы смогут выпить чая, подзарядить телефон, детям покажут мультфильмы.
«Гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство», – сообщило ведомство.
А возможно как-то открыть Русские дома ещё скажем в Туве с газификацией в 0%, чтобы там тоже узнали о величии Русской культуры и энергетики, а также оценили гостеприимство и посмотрели мультфильм?
Для понимания, погода на 22 октября:
• в Лондоне: +18;
• в Берлине: +18;
• в Париже: +21;
• в Мадриде: +23;
• в Риме: +24.
# # #Кто бы из россиян не побывал в Италии, все отмечают схожесть менталитетов, особенно – любовь к макаронам.
Разница, пожалуй, лишь в том, что они любят их есть, а мы на ушах носить.
# # #Путин:
• Всем сидеть на попе ровно и не крякать.
• Мозгами-то пошевелите.
• Эт чё такое вообще?
• Лиз Трасс ляпнула там, девушка не в себе.
Песков: Речь Путина будут много дней анализировать, читать и перечитывать. Я уже начал.
# # #Постпред России в ООН Василий Небензя: «Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний».
Кроме того, Россией были найдены доказательства подготовки Украиной бронебойных мотыльков, баллистических стрекоз, термоядерных пчёл и бабочек-беспилотников.
# # #Смотрим сериал Gaslit про Уотергейт.
Сидят два агента ФБР, которые расследуют дело. Один другому говорит:
«Помнишь, ты говорил, что мы имеем дело с профессионалами, которые на пять шагов впереди... Что если мы ошиблись и они просто дебилы?»
# # #
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