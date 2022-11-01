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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 17, 1 ноября

№17. 1 ноября 2022 года.

Ответный удар: Популярные гей-клубы аннулировали VIP-карты авторов законопроекта про запрет пропаганды ЛГБТ.
* * *
Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится!
* * *
Пропагандиста Красовского за излишнюю жестокость выгнали из Гестапо RТ.
* * *
Песков: «Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин нет». Женщины, бегите!
* * *
Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Всё верно. Ведь она же орк, а не армянка.
* * *
«Импортозамещенные технологии». Минздрав выделил 100 тонн подорожника для лечения россиян.
* * *
Если ребёнок счастлив, то пофигу какой номерной порядок у родителей.

# # #

Новость: «Минтранс России подготовил проект постановления, разрешающий обслуживание и ремонт самолётов с использованием неоригинальных запчастей».
Когда-то мы носили вещи Abibas, Naike и Reebuck. Теперь будем летать на самолётах с запчастями Boink и Aerbuzz...

# # #

Когда спадёт лжи пелена
И в правду общество вглядится –
Заметно станет всем тогда,
Насколько мерзкие у власти лица.

# # #

Зря смеётесь, профессор, мои потомки ещё этой страной руководить будут!
– Зря смеётесь, профессор, мои потомки ещё этой страной руководить будут!
* * *
Говорят, если приехать в кожаном плаще на танковый завод, то сразу станешь железным наркомом обороны.
– Похоже, цель спецоперации опять изменилась. Думаю, теперь она в том, чтобы к зиме заманить украинские войска в Сибирь, чтобы они там замёрзли!
– А если их в Сибири цветами и горилкой встречать будут? Какой план «Б»?

# # #

РИА Новости, 22 октября: Представительства Россотрудничества за рубежом (Русские дома) будут работать как пункты обогрева для европейцев. В рамках акции «Из России с теплом» мёрзнущие европейцы смогут выпить чая, подзарядить телефон, детям покажут мультфильмы.
«Гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство», – сообщило ведомство.
А возможно как-то открыть Русские дома ещё скажем в Туве с газификацией в 0%, чтобы там тоже узнали о величии Русской культуры и энергетики, а также оценили гостеприимство и посмотрели мультфильм?
Русские дома будут работать как пункты обогрева для европейцев
Для понимания, погода на 22 октября:
• в Лондоне: +18;
• в Берлине: +18;
• в Париже: +21;
• в Мадриде: +23;
• в Риме: +24.
А вы никогда не задумывались о том, почему в русской/советской/российской культурной традиции полицейский/милиционер всегда «представитель Власти», а в американской культуре он всегда – «служитель Закона»?

# # #

Кто бы из россиян не побывал в Италии, все отмечают схожесть менталитетов, особенно – любовь к макаронам.
Разница, пожалуй, лишь в том, что они любят их есть, а мы на ушах носить.

# # #

Путин:
• Всем сидеть на попе ровно и не крякать.
• Мозгами-то пошевелите.
• Эт чё такое вообще?
• Лиз Трасс ляпнула там, девушка не в себе.
Песков: Речь Путина будут много дней анализировать, читать и перечитывать. Я уже начал.

# # #

Постпред России в ООН Василий Небензя: «Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний».
Кроме того, Россией были найдены доказательства подготовки Украиной бронебойных мотыльков, баллистических стрекоз, термоядерных пчёл и бабочек-беспилотников.

# # #

Смотрим сериал Gaslit про Уотергейт.
Сидят два агента ФБР, которые расследуют дело. Один другому говорит:
«Помнишь, ты говорил, что мы имеем дело с профессионалами, которые на пять шагов впереди... Что если мы ошиблись и они просто дебилы?»

# # #

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А знаете ли вы, что Василий Блаженный, рядом с собором которого теперь даже в трусах фотографироваться нельзя, был известен как Василий Нагой, потому как был «Христа ради юродивым» и ходил по Москве голым?

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