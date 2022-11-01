№17. 1 ноября 2022 года.

Ответный удар: Популярные гей-клубы аннулировали VIP-карты авторов законопроекта про запрет пропаганды ЛГБТ. * * * Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится! * * * Пропагандиста Красовского за излишнюю жестокость выгнали из Гестапо RТ. * * * Песков: «Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин нет». Женщины, бегите! * * * Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Всё верно. Ведь она же орк, а не армянка. * * * «Импортозамещенные технологии». Минздрав выделил 100 тонн подорожника для лечения россиян. * * * Если ребёнок счастлив, то пофигу какой номерной порядок у родителей.

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Новость: «Минтранс России подготовил проект постановления, разрешающий обслуживание и ремонт самолётов с использованием неоригинальных запчастей».Когда-то мы носили вещи Abibas, Naike и Reebuck. Теперь будем летать на самолётах с запчастями Boink и Aerbuzz...

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Когда спадёт лжи пеленаИ в правду общество вглядится –Заметно станет всем тогда,Насколько мерзкие у власти лица.

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– Зря смеётесь, профессор, мои потомки ещё этой страной руководить будут!

* * * Говорят, если приехать в кожаном плаще на танковый завод, то сразу станешь железным наркомом обороны.

– Похоже, цель спецоперации опять изменилась. Думаю, теперь она в том, чтобы к зиме заманить украинские войска в Сибирь, чтобы они там замёрзли!– А если их в Сибири цветами и горилкой встречать будут? Какой план «Б»?

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РИА Новости, 22 октября: Представительства Россотрудничества за рубежом (Русские дома) будут работать как пункты обогрева для европейцев. В рамках акции «Из России с теплом» мёрзнущие европейцы смогут выпить чая, подзарядить телефон, детям покажут мультфильмы.

«Гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство», – сообщило ведомство.

А возможно как-то открыть Русские дома ещё скажем в Туве с газификацией в 0%, чтобы там тоже узнали о величии Русской культуры и энергетики, а также оценили гостеприимство и посмотрели мультфильм?



Для понимания, погода на 22 октября:

• в Лондоне: +18;

• в Берлине: +18;

• в Париже: +21;

• в Мадриде: +23;

• в Риме: +24.

А вы никогда не задумывались о том, почему в русской/советской/российской культурной традиции полицейский/милиционер всегда «представитель Власти», а в американской культуре он всегда – «служитель Закона»?

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Кто бы из россиян не побывал в Италии, все отмечают схожесть менталитетов, особенно – любовь к макаронам.Разница, пожалуй, лишь в том, что они любят их есть, а мы на ушах носить.

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Путин:• Всем сидеть на попе ровно и не крякать.• Мозгами-то пошевелите.• Эт чё такое вообще?• Лиз Трасс ляпнула там, девушка не в себе.Песков: Речь Путина будут много дней анализировать, читать и перечитывать. Я уже начал.

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Постпред России в ООН Василий Небензя: «Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний».Кроме того, Россией были найдены доказательства подготовки Украиной бронебойных мотыльков, баллистических стрекоз, термоядерных пчёл и бабочек-беспилотников.

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Смотрим сериал Gaslit про Уотергейт.Сидят два агента ФБР, которые расследуют дело. Один другому говорит:«Помнишь, ты говорил, что мы имеем дело с профессионалами, которые на пять шагов впереди... Что если мы ошиблись и они просто дебилы?»

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