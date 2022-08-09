№11. 9 августа 2022 года.

Перед показом западного фильма в кинотеатре зрителей обяжут просмотреть свежий выпуск «Бесогона», шоу Соловьёва и комедию Сарика Андреасяна. * * * «Можем повторить». После ухода Lipton в России запустили сервис по продаже б/у чайных пакетиков. * * * После провала очередного прорыва, всё ближе прорыв большого провала. * * * Кремль посоветовал малоимущим россиянам варить кашу из госдолга США. * * * Если вы жалеете о пьяных ночных сообщениях, то просто вспомните, что есть Медведев.

# # #

«С 5 сентября в российских школах введут патриотический классный час».Напоминаю, как должен выглядеть каждый школьный день:1. Поднятие флага.2. Исполнение гимна.3. Урок истории.4. Обед.5. Урок основ православия.6. Просмотр Бесогон-ТВ.7. Исполнение песни «Дядя Вова, мы с тобой».Для патриотического классного часа придётся что-то двигать.

# # #



• Кремль: агент ЦРУ, пытавшийся выкрасть ДНК международного значения, казнён на месте.

• «РИА Новости»: Путин виртуозно победил комара в битве за право пить кровь россиян.

Новость: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. За 15 лет показатель вырос на 7%.– Это ещё что. Если верить опросам, то 80% уверены, что мир вращается вокруг Путина.

# # #

«В России запустят разработку 6G на отечественном оборудовании».При этом сети 5G, несмотря на все усилия, так и не заработали – операторы не могут получить необходимые для этого частоты, они заняты спецслужбами.У 20% россиян, кстати, по-прежнему нет доступа к канализации...Один вопрос – почему не 100500G?!

# # #

Извините, у нас Россия.1. Воронежский губернатор держит на контроле ремонт дороги в ЛНР.2. Воронежская область оказалась в конце рейтинга качества дорог.

# # #

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Увидев крепкого мужчину в тёмном костюме со штучкой в ухе за спиной Путина, чуть поклонитесь, кивните и приветливо улыбнитесь – завтра он может оказаться главным начальником силовой структуры или вашим губернатором.



В Екатеринбурге контрактников на [Роскомнадзор] в Украине набирают возле памятника погибшим в Афганистане и Чечне.Мобильный призывной пункт власти открыли всего в нескольких шагах от мемориала «Чёрный тюльпан».Маркетинг от Бога.

# # #

Сегодня АвтоВАЗ превратился в самое прогрессивное автомобильное предприятие в мире:1. Не наносит никакого ущерба окружающей среде.2. Имеет нулевые показатели брака и травматичности на производстве.Но есть нюанс...

# # #

РИА Новости: Лавров и глава МИД Конго Гакоссо обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике.

– Вот это мощные союзники. Очко Байдена уже сжалось!

– Когда я в детстве ругался с родителями, то уходил к себе в комнату и обсуждал с плюшевыми игрушками план мести! * * * 2 февраля в Мьянме происходит государственный переворот, власть захватывают военные, начинаются массовые репрессии.

25 июля в Мьянме казнят 4 оппозиционеров – это первая казнь за 40 лет.

3 августа в Мьянму прилетает Лавров и называет эту страны «добрым и дружным партнёром России».

На 1 августа правительство установило курс российского плиточника. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что рабочие из Северной Кореи лучше российских: «Получается, что он один заменяет два – два с половиной плиточников российских. Вот это факт», – заверил Хуснуллин.Чего-то за россиян прямо обидно стало.

# # #

Бутина представила фонд полгода назад. Цель фонда – помощь оказавшимся в иностранных СИЗО и тюрьмах россиянам. Бутина и сама сидела в американской тюрьме за работу в США иноагентом без регистрации.С тех пор, как Бутина стала депутатом Госдумы, о фонде информации нет. В состав учредителей она не входит, главой фонда записан её отец, а с 21 июля фонд не содержит её имени в названии. Цель фонда также изменилась. Теперь он призван помогать «журналистам, сотрудникам СМИ и соотечественникам, столкнувшимся с дискриминацией за рубежом».

# # #