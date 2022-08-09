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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 11, 9 августа

№11. 9 августа 2022 года.

Перед показом западного фильма в кинотеатре зрителей обяжут просмотреть свежий выпуск «Бесогона», шоу Соловьёва и комедию Сарика Андреасяна.
* * *
«Можем повторить». После ухода Lipton в России запустили сервис по продаже б/у чайных пакетиков.
* * *
После провала очередного прорыва, всё ближе прорыв большого провала.
* * *
Кремль посоветовал малоимущим россиянам варить кашу из госдолга США.
* * *
Если вы жалеете о пьяных ночных сообщениях, то просто вспомните, что есть Медведев.

# # #

«С 5 сентября в российских школах введут патриотический классный час».
Напоминаю, как должен выглядеть каждый школьный день:
1. Поднятие флага.
2. Исполнение гимна.
3. Урок истории.
4. Обед.
5. Урок основ православия.
6. Просмотр Бесогон-ТВ.
7. Исполнение песни «Дядя Вова, мы с тобой».
Для патриотического классного часа придётся что-то двигать.

# # #

Одной левой. Путин справился с комаром на прогулке
• Кремль: агент ЦРУ, пытавшийся выкрасть ДНК международного значения, казнён на месте.
• «РИА Новости»: Путин виртуозно победил комара в битве за право пить кровь россиян.
Новость: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. За 15 лет показатель вырос на 7%.
– Это ещё что. Если верить опросам, то 80% уверены, что мир вращается вокруг Путина.

# # #

«В России запустят разработку 6G на отечественном оборудовании».
При этом сети 5G, несмотря на все усилия, так и не заработали – операторы не могут получить необходимые для этого частоты, они заняты спецслужбами.
У 20% россиян, кстати, по-прежнему нет доступа к канализации...
Один вопрос – почему не 100500G?!

# # #

Извините, у нас Россия.
1. Воронежский губернатор держит на контроле ремонт дороги в ЛНР.
2. Воронежская область оказалась в конце рейтинга качества дорог.

# # #

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Увидев крепкого мужчину в тёмном костюме со штучкой в ухе за спиной Путина, чуть поклонитесь, кивните и приветливо улыбнитесь – завтра он может оказаться главным начальником силовой структуры или вашим губернатором.
Как же хорошо новый глава МЧС умел держать зонтик над Путиным...
В Екатеринбурге контрактников на [Роскомнадзор] в Украине набирают возле памятника погибшим в Афганистане и Чечне.
Мобильный призывной пункт власти открыли всего в нескольких шагах от мемориала «Чёрный тюльпан».
Маркетинг от Бога.

# # #

Сегодня АвтоВАЗ превратился в самое прогрессивное автомобильное предприятие в мире:
1. Не наносит никакого ущерба окружающей среде.
2. Имеет нулевые показатели брака и травматичности на производстве.
Но есть нюанс...

# # #

Лавров и глава МИД Конго Гакоссо обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике РИА Новости: Лавров и глава МИД Конго Гакоссо обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике.
– Вот это мощные союзники. Очко Байдена уже сжалось!
– Когда я в детстве ругался с родителями, то уходил к себе в комнату и обсуждал с плюшевыми игрушками план мести!
* * *
2 февраля в Мьянме происходит государственный переворот, власть захватывают военные, начинаются массовые репрессии.
25 июля в Мьянме казнят 4 оппозиционеров – это первая казнь за 40 лет.
3 августа в Мьянму прилетает Лавров и называет эту страны «добрым и дружным партнёром России».
На 1 августа правительство установило курс российского плиточника. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что рабочие из Северной Кореи лучше российских: «Получается, что он один заменяет два – два с половиной плиточников российских. Вот это факт», – заверил Хуснуллин.
Чего-то за россиян прямо обидно стало.

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Фонд Марии Бутиной «Своих не бросаем» был брошен своей основательницей
Бутина представила фонд полгода назад. Цель фонда – помощь оказавшимся в иностранных СИЗО и тюрьмах россиянам. Бутина и сама сидела в американской тюрьме за работу в США иноагентом без регистрации.
С тех пор, как Бутина стала депутатом Госдумы, о фонде информации нет. В состав учредителей она не входит, главой фонда записан её отец, а с 21 июля фонд не содержит её имени в названии. Цель фонда также изменилась. Теперь он призван помогать «журналистам, сотрудникам СМИ и соотечественникам, столкнувшимся с дискриминацией за рубежом».

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Если доллары печатают в США – то почему их вывозят из России?! (мысли в рабочее время).

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