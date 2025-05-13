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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 18, 13 мая

№18. 13 мая 2025 года.

Тем, кто жалуется на отсутствие мобильного интернета, власти Москвы пообещали ускоренную мобилизацию.
* * *
На Западную Европу обрушился Дмитрий Медведев!
* * *
Российские пожарные уже более сотни раз выезжали на шашлыки!
* * *
Трампа госпитализировали в связи с лопнувшим терпением!
* * *
В России состоялся первый успешный заезд отечественного самолёта без иностранных комплектующих!
* * *
«Долг родине должны отдавать не только мужчины». Россиянок с 18 лет будут призывать в родильные войска.

# # #

Алексанриш Лукашенджир: «А я сейчас вам покажу, откуда на Индию готовилось нападение!»
Алексанриш Лукашенджир: «А я сейчас вам покажу, откуда на Индию готовилось нападение!»
Дмитриш Медведшар заявил, что свора исламабадских наркоманов будет разбита, а врагов Индии отправят к Шиве!
Дмитриш Медведшар заявил, что свора исламабадских наркоманов будет разбита, а врагов Индии отправят к Шиве!
Игоррадж Конашенкар: «Авиация, артиллерия и ПВО пакистанских нацистов полностью уничтожены!»
Игоррадж Конашенкар: «Авиация, артиллерия и ПВО пакистанских нацистов полностью уничтожены!»
Для поддержания боевого духа исполнитель Бахши споет песню «Я индийский» в Нью-Дели.
Для поддержания боевого духа исполнитель Бахши споет песню «Я индийский» в Нью-Дели.
«Шойгур! Герасишма!» Индийский командир записал обращение, в агрессивной форме требуя от начальства боеприпасов.
«Шойгур! Герасишма!» Индийский командир записал обращение, в агрессивной форме требуя от начальства боеприпасов.
«Яндекс» в 2024 году удовлетворил рекордное число запросов властей на передачу данных пользователей. Их передали вдвое больше, чем в 2020 году.
Яндекс. Найдутся все!

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«Посол России в Афганистане назвал борьбу с терроризмом общими задачами властей РФ и Талибана».
В повестке дня встречи с колумбийскими наркобаронами по вопросам совместной борьбы с трафиком кокаина и героина.

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Макароны, аэропорты, земельные участки со строениями... Редкая неделя проходит, чтобы у кого-то солидную собственность не отобрали.
Прокурор: «Вы украли».
Владелец: «Я честный приобретатель!»
Прокурор: «Это как же?»
Владелец: «Я купил!»
Прокурор: «А где вы украли деньги, на которые купили?»
Владелец: «Я их честно заработал!»
Прокурор: «Да? Ну, поделитесь пожалуйста с судом, это как же можно у нас в стране честно заработать такие деньги?»...
Владелец воздух ртом хватает, а крыть-то и не чем. И суд возвращает собственность государству. И государство передаёт управление ею в честные патриотические руки.

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В России украли взятки

В России украли взятки
Депутат Госдумы от КПРФ Обухов выяснил, что по данным Генпрокуратуры за прошлый год бюджет должны были пополнить 504 миллиарда конфискованных рублей. Росимущество и Счётная палата при этом насчитали совсем другую сумму – 114 миллиардов.
Куда делись ещё 400 миллиардов – никто, конечно же, понять не может.
Но это ещё не всё. По закону конфискованные деньги должны были идти в Социальный фонд на нужды пенсионеров, инвалидов и прочих «незащищённых категорий». Но в этот фонд поступили только 1,8 миллиарда.
Получается, коррупционеры украли почти все конфискованные у коррупционеров деньги? Да не может быть!
Она грядёт, небес подмога:
Всех переловят, как собак,
и ангелы – посланцы Бога
Отнимут водку и табак.
Игорь Губерман

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• Курская команда Носорог-Про феерично выступила на Кубке Европы!
• В Кубке Европы приняли участие 117 спортсменов из России, а также пакистанец, казах и таджик.
Видимо, для фееричного выступления на Чемпионате МИРА не хватило только представителя Эритреи.

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• «Основой российского самосознания является не материальное благополучие, а морально-нравственные ценности», – заявил сегодня Владимир Путин.
• Расходы на содержание Путина и его администрации вырастут на 25% – почти до 31 миллиарда рублей.
Так и запишем. Морально-нравственные ценности АП составили 31 миллиард.

# # #

В кафе в телевизоре областные новости. Выступает начальник местных водолазов. Рассказывает:
– С полицией, значит, очень тесно работаем. Утопленников, значит, ищем по запросу. Улики ищем. Знаете, улики ещё сбрасывают. Вот, значит, слышали, девушку недавно зарезали? Нож в речку сбросили. Мои ребята искали. А нашли три вполне рабочих велосипеда. Поди плохо.

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Песков высказался об ажиотаже вокруг кефира, который пьёт Путин: «Не кефир вызывает ажиотаж, это консолидация общества вокруг Путина».
С ажиотажем вокруг кефира Эковакино всё ясно. Возникший к нему взрывной спрос Песков вполне доходчиво объяснил. Кефир, говорит, тут не при чём, «это консолидация вокруг президента».
Дмитрий Сергеевич, вы уж там наверху проследите, пжлста, чтобы в следующий раз телеведущий Зарубин не подсунул Владимиру Владимировичу чё-нить из картофеля. Вокруг картофеля консолидация и так уже в 4 раза к прошлому году выросла. Народ ропщет, находятся провокаторы, слух пускают, мол, вот, доконсолидировались и картохи уж каждый день себе не позволишь.
Николай Травкин

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