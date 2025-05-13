№18. 13 мая 2025 года.

Тем, кто жалуется на отсутствие мобильного интернета, власти Москвы пообещали ускоренную мобилизацию. * * * На Западную Европу обрушился Дмитрий Медведев! * * * Российские пожарные уже более сотни раз выезжали на шашлыки! * * * Трампа госпитализировали в связи с лопнувшим терпением! * * * В России состоялся первый успешный заезд отечественного самолёта без иностранных комплектующих! * * * «Долг родине должны отдавать не только мужчины». Россиянок с 18 лет будут призывать в родильные войска.

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Алексанриш Лукашенджир: «А я сейчас вам покажу, откуда на Индию готовилось нападение!»



Дмитриш Медведшар заявил, что свора исламабадских наркоманов будет разбита, а врагов Индии отправят к Шиве!



Игоррадж Конашенкар: «Авиация, артиллерия и ПВО пакистанских нацистов полностью уничтожены!»



Для поддержания боевого духа исполнитель Бахши споет песню «Я индийский» в Нью-Дели.



«Шойгур! Герасишма!» Индийский командир записал обращение, в агрессивной форме требуя от начальства боеприпасов.

«Яндекс» в 2024 году удовлетворил рекордное число запросов властей на передачу данных пользователей. Их передали вдвое больше, чем в 2020 году.Яндекс. Найдутся все!

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«Посол России в Афганистане назвал борьбу с терроризмом общими задачами властей РФ и Талибана».В повестке дня встречи с колумбийскими наркобаронами по вопросам совместной борьбы с трафиком кокаина и героина.

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Макароны, аэропорты, земельные участки со строениями... Редкая неделя проходит, чтобы у кого-то солидную собственность не отобрали.Прокурор: «Вы украли».Владелец: «Я честный приобретатель!»Прокурор: «Это как же?»Владелец: «Я купил!»Прокурор: «А где вы украли деньги, на которые купили?»Владелец: «Я их честно заработал!»Прокурор: «Да? Ну, поделитесь пожалуйста с судом, это как же можно у нас в стране честно заработать такие деньги?»...Владелец воздух ртом хватает, а крыть-то и не чем. И суд возвращает собственность государству. И государство передаёт управление ею в честные патриотические руки.

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В России украли взятки

Депутат Госдумы от КПРФ Обухов выяснил, что по данным Генпрокуратуры за прошлый год бюджет должны были пополнить 504 миллиарда конфискованных рублей. Росимущество и Счётная палата при этом насчитали совсем другую сумму – 114 миллиардов.

Куда делись ещё 400 миллиардов – никто, конечно же, понять не может.

Но это ещё не всё. По закону конфискованные деньги должны были идти в Социальный фонд на нужды пенсионеров, инвалидов и прочих «незащищённых категорий». Но в этот фонд поступили только 1,8 миллиарда.

Получается, коррупционеры украли почти все конфискованные у коррупционеров деньги? Да не может быть!

Она грядёт, небес подмога:Всех переловят, как собак,и ангелы – посланцы БогаОтнимут водку и табак.

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• Курская команда Носорог-Про феерично выступила на Кубке Европы!• В Кубке Европы приняли участие 117 спортсменов из России, а также пакистанец, казах и таджик.Видимо, для фееричного выступления на Чемпионате МИРА не хватило только представителя Эритреи.

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• «Основой российского самосознания является не материальное благополучие, а морально-нравственные ценности», – заявил сегодня Владимир Путин.• Расходы на содержание Путина и его администрации вырастут на 25% – почти до 31 миллиарда рублей.Так и запишем. Морально-нравственные ценности АП составили 31 миллиард.

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В кафе в телевизоре областные новости. Выступает начальник местных водолазов. Рассказывает:– С полицией, значит, очень тесно работаем. Утопленников, значит, ищем по запросу. Улики ищем. Знаете, улики ещё сбрасывают. Вот, значит, слышали, девушку недавно зарезали? Нож в речку сбросили. Мои ребята искали. А нашли три вполне рабочих велосипеда. Поди плохо.

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С ажиотажем вокруг кефира Эковакино всё ясно. Возникший к нему взрывной спрос Песков вполне доходчиво объяснил. Кефир, говорит, тут не при чём, «это консолидация вокруг президента».Дмитрий Сергеевич, вы уж там наверху проследите, пжлста, чтобы в следующий раз телеведущий Зарубин не подсунул Владимиру Владимировичу чё-нить из картофеля. Вокруг картофеля консолидация и так уже в 4 раза к прошлому году выросла. Народ ропщет, находятся провокаторы, слух пускают, мол, вот, доконсолидировались и картохи уж каждый день себе не позволишь.

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