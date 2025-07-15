№26. 15 июля 2025 года.

Президент запретил иностранный брендовый бизнес-нейминг на баннерах и билбордах! * * * Сказки – это замешанное на чём-то страшном враньё, которое готовит неокрепшие детские умы к просмотру новостей... * * * «Мерси Баку». В России запретят французский язык из-за поддержки Азербайджана. * * * Кремль сообщил, что президент был в курсе самоубийства министра транспорта и держал руку на пульсе.

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– Если счета за ЖКХ и все цены растут каждый год, а зарплаты не меняются, то твои дети, когда вырастут, будут отдавать за ЖКХ почти всю зарплату, а на остаток жрать товары по акции.– Пожалуй, это лучшая реклама презервативов, которую можно придумать.

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Прокуратура потребовала блокировки «Декларатора», так как сайт, якобы, нарушает закон о персональных данных, хотя декларации о доходах чиновников обязаны находиться в открытом доступе.Надо бы ещё сайт Госдумы заблокировать – а то чего это в открытом доступе списки депутатов наших?!

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Согласно данным опроса ВЦИОМ, девять из десяти (92%) россиян оценивают материальное положение своей семьи как очень хорошее или хорошее.Ну, не знаю... А я, вот, верю ВЦИОМ. Сколько раз они предсказывали победу Владимиру Владимировичу и ЕР на выборах. И ни разу не ошиблись!

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«Короновал коронавирус, обновил Новый Завет, затмил затмения, сплел солнечное сплетение, активировал активированный уголь, поставил Средиземное море по середине, убил Мёртвое море, заморозил мороз, разбудил будильник, запретил запрет, затемнил темноту, освободил свободу».

Трамп предоставил скромный список своих достижений.



На форуме китайских авто:– Где купить нормальный датчик? Заказал оригинал – приехало какое-то китайское говно.– Это и есть оригинал...

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«Красную книгу России передали в ведение департамента охоты».Это как Министерство здравоохранения передать в ведение Департамента ритуальных услуг.

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Как сдоба, пышет злоба дня,И нет её прекрасней;А год спустя глядишь – херня,Притом на постном масле.

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Глава ЦБ Набиуллина оказалась уголовницей. Она училась в Йельском университете, признанном «нежелательной организацией»!Для снятия подозрений Набиуллиной посоветовали вступить в желательный «Талибан».

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Группа «Тату» выпустила первую песню после воссоединения:Я в своём уме,Я в своём уме,Я хочу родитьМужу трёх детей!

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Вот плетётся доходяга отечественного автопрома, а сзади приличная иномарка крякает и проблесковым маячком возмущается. Прояви уважение, освободи дорогу, метнись вправо, прижмись к обочине. Нет, ноль внимания! А кто ж уступит, ежели это не «скорая», не «пожарная» и без «светофора» на крыше. Может проходимец какой из себя вельможу корчит. Да и штраф, если что, не такой уж и разорительный – 500 рэ всего.

Но не спят народные избранники, не жуют сопли на Охотном ряду, блядут интересы рядовых россиян... Комитет по безопасности Думы предлагает увеличить сумму штрафа с 500 до 7500 рублей. Штоб знал, как грится, плесень дорожная, кому кланяться... Да и с пешеходами пора что-то решать. Идут и ноль внимания на пролетающий мимо них кортеж. «Ку» пусть делают! «Ку» или штраф тыщ пять для начала... Совсем, сука, страх потеряли. Пора в чувство приводить.

Николай Травкин

В импортозамещённой версии «Игры в кальмара» каждый из игроков становится российским топ-менеджером.

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1. Путин поручил к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП.2. Решетников назвал стратегической задачей наращивание импорта для балансировки торговли.Путин: импорт надо снизить.Минэкономразвития: есть, наращиваем импорт!

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Всё было в общем-то неплохо,пока не стали улучшать...

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Документация Роскомнадзора указывает, что руководитель службы официально оценивает эротические каналы.Нет, это не шутка. Такие функции, в том числе, возложены на Роскомнадзор, который в своём реестре лицензий на телевещание также даёт характеристики каждому спутниковому каналу. Под «проверку» попали такие каналы как Brazzers TV Europe, «Русская ночь» и не только. Среди оценок руководителя службы, к примеру, используются такие фразы:Уверены, руководитель давал бы больше оценок, но не всегда руки доходят!

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1. Путин признал дефицит картошки в России.2. В России решили выращивать бананы – правительство добавило их в список сельхозпродукции. Уже в 2026 году первые плоды могут появиться в Ставрополье, где под теплицы выделили землю.Пока ещё не родина слонов, но уже на шаг ближе.

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Совещание в Кремле:– Ребят, у нас дефицит картошки! Нужен мозговой штурм, как решить проблему!– Раз нет картошки, будем выращивать бананы!– Гениально!

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