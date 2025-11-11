№41. 11 ноября 2025 года.

Роскомнадзор внёс слова песни «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы» в реестр экстремистских и оскорбляющих президента Путина. * * * «В 2026 году не придётся платить за интернет, потому что его запретят». РКН порадовал россиян. * * * А вы когда-нибудь задумывались над тем, что миротворцы – это peace-дельники? * * * «Россия всегда относится к Западу, как двоечник относится к отличнику – всё списывает, завидует и ненавидит...» (Михаил Жванецкий) * * * Весь тришкин кафтан ушёл на мундир.

# # #

STOP TIME Остановите время, – я сойду

В том времени, где всё мне это снится,

Где мы – не потерпевшие в аду,

А – просто пациенты психбольницы.



Мне нужно выйти на такой перрон,

Где музыкантов не берут за ворот,

И где ополоумевший Нерон

Ещё не поджигает вечный город.



Остановите время хоть на час –

Пусть отдохнут уставшие кукушки,

Нам не до них. Мне кажется, у нас

Переворот произошёл в психушке.



Остановите время хоть на миг.

Мне нужно выйти – стало слишком жарко

Из-за костров из всяких вредных книг –

Хэмингуэя, Манна и Ремарка.



Остановите время, – я сойду,

Я из вагона выпрыгну с размаху,

В каком-нибудь придуманном году,

Где можно петь и не попасть на плаху.



Билет проштемпелёван и клеймён,

Меня не выпускают из вагона,

Я должен ехать до конца времён,

Ну, тут не долго – до Армагеддона.



По результатам опроса, если бы президентские выборы в России состоялись в это воскресенье, то их организаторов посадили бы на восемь лет!

# # #

Хотя не грозят нам ни голод, ни плаха,Упрямо обилен пугливости пот,Теперь мы уже умираем от страха,За масло боясь и дрожа за компот.

# # #

Отец Илона Маска: «в России очень высокий уровень цифровизации, ведь многие выдающиеся умы современности из России... например, Менделеев... я знаю всё про Менделеева».Да, Менделеев много сделал для цифровизации, очень много.

# # #

Мигранты с лопатами и палками устроили массовую драку во дворе московского ЖК. Мужчины кидались камнями, били друг друга лопатами и дорожными знаками, а заодно громили припаркованные рядом машины и выбивали стёкла в жилых домах.

Далее по сценарию звучит финальный закадровый монолог Ди Каприо из фильма «Банды Нью-Йорка»:

«Всё, что мы знали, исчезло. Город менялся быстрее, чем мы могли осознать. Имена на могилах стирались, будто их никогда и не было. Мы были как тени, что растворяются в этом городе. Это была постоянная борьба – между коренными и новыми иммигрантами. Именно в этих столкновениях формировался настоящий дух России, вот что стало её фундаментом. Но из нашей крови, из наших костей вырос этот город – Москва. И никто уже не вспомнит, кто мы были и что мы сделали. Но мы были здесь. Иншалла» (монолог слегка отредактированный, впрочем).



«В РПЦ призвали мужчин молиться при виде женщин в откровенных нарядах».Тут от РПЦ требуется уточнение. Иначе некоторые несознательные члены нашей редакции предполагают, например, и такой вариант молитвы – «Господи, только бы дала!»

# # #

«Доля рубля в экспортных расчётах превысила 50%», – сказал Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России»....Давно было, Мишустина тогда ещё мало кто и знал. Он тогда в правительстве не работал, своим бизнесом промышлял. Так вот, помню, сидим как-то с моим бывшим наставником по каменщицкому делу Лимонтием, про политику с экономикой беседуем.– Лимонтий, – спрашиваю, – а как ты смотришь, чтобы нефть за границу не за доллары, а за рубли продавать?– Исключительно верно! – отвечает Лимонтий. – Алигархи на доллары там яхты покупают, да в Лондоне по банкам прячут! А рубли там нахер никому не нужны и выручка вся домой вернётся.

# # #

Не верь, что жизнь подорожала,Она не стоит ни гроша.

# # #

– После того как мы повысили вам утильсбор вы стали меньше покупать машины, это возмутительно!!!



Правительство начало проводить разъяснительную работу с предпринимателями:



11.02.2022. ЦБ объяснил отсрочку возвращения инфляции к целевым 4% до середины 2023 года.16.12.2022. Банк России ждет возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году.01.03.2025 Банк России «жёстко настроен» на возвращение инфляции к целевым 4%.26.02.2025. ЦБ РФ: инфляция вернётся к 4% в 2026 году.06.11.2025. Банк России прогнозирует достижение инфляции в 4% ко второй половине 2026 года.Инфляция в 4% от ЦБ – это как импортозамещённый самолёт МС-21: он будет очень скоро, надо только подождать!

# # #

Росархив перевёл документы о политических репрессиях в СССР в раздел «Инструкции».

# # #

Жену Пескова Навку внесут в реестр экстремистов за призывы к свержению конституционного строя!



Извините, у нас Россия.1. Россия догнала Британию по числу миллиардеров!2. Россияне начали экономить на еде.

# # #

«Заксобрание Владимирской области большинством голосов отменило процедуру отзыва депутатов, которыми недовольны жители».И это абсолютно соответствует традиционным ценностям, кстати. Не было ведь такого отродясь, чтобы челядь всякая бояр отменяла!

# # #