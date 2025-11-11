№41. 11 ноября 2025 года.
|Роскомнадзор внёс слова песни «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы» в реестр экстремистских и оскорбляющих президента Путина.
# # #
|
STOP TIMEОстановите время, – я сойду
В том времени, где всё мне это снится,
Где мы – не потерпевшие в аду,
А – просто пациенты психбольницы.
Мне нужно выйти на такой перрон,
Где музыкантов не берут за ворот,
И где ополоумевший Нерон
Ещё не поджигает вечный город.
Остановите время хоть на час –
Пусть отдохнут уставшие кукушки,
Нам не до них. Мне кажется, у нас
Переворот произошёл в психушке.
Остановите время хоть на миг.
Мне нужно выйти – стало слишком жарко
Из-за костров из всяких вредных книг –
Хэмингуэя, Манна и Ремарка.
Остановите время, – я сойду,
Я из вагона выпрыгну с размаху,
В каком-нибудь придуманном году,
Где можно петь и не попасть на плаху.
Билет проштемпелёван и клеймён,
Меня не выпускают из вагона,
Я должен ехать до конца времён,
Ну, тут не долго – до Армагеддона.
# # #Хотя не грозят нам ни голод, ни плаха,
Упрямо обилен пугливости пот,
Теперь мы уже умираем от страха,
За масло боясь и дрожа за компот.
Игорь Губерман
# # #Отец Илона Маска: «в России очень высокий уровень цифровизации, ведь многие выдающиеся умы современности из России... например, Менделеев... я знаю всё про Менделеева».
Да, Менделеев много сделал для цифровизации, очень много.
# # #
|Мигранты с лопатами и палками устроили массовую драку во дворе московского ЖК. Мужчины кидались камнями, били друг друга лопатами и дорожными знаками, а заодно громили припаркованные рядом машины и выбивали стёкла в жилых домах.
Далее по сценарию звучит финальный закадровый монолог Ди Каприо из фильма «Банды Нью-Йорка»:
«Всё, что мы знали, исчезло. Город менялся быстрее, чем мы могли осознать. Имена на могилах стирались, будто их никогда и не было. Мы были как тени, что растворяются в этом городе. Это была постоянная борьба – между коренными и новыми иммигрантами. Именно в этих столкновениях формировался настоящий дух России, вот что стало её фундаментом. Но из нашей крови, из наших костей вырос этот город – Москва. И никто уже не вспомнит, кто мы были и что мы сделали. Но мы были здесь. Иншалла» (монолог слегка отредактированный, впрочем).
Тут от РПЦ требуется уточнение. Иначе некоторые несознательные члены нашей редакции предполагают, например, и такой вариант молитвы – «Господи, только бы дала!»
# # #«Доля рубля в экспортных расчётах превысила 50%», – сказал Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России».
...Давно было, Мишустина тогда ещё мало кто и знал. Он тогда в правительстве не работал, своим бизнесом промышлял. Так вот, помню, сидим как-то с моим бывшим наставником по каменщицкому делу Лимонтием, про политику с экономикой беседуем.
– Лимонтий, – спрашиваю, – а как ты смотришь, чтобы нефть за границу не за доллары, а за рубли продавать?
– Исключительно верно! – отвечает Лимонтий. – Алигархи на доллары там яхты покупают, да в Лондоне по банкам прячут! А рубли там нахер никому не нужны и выручка вся домой вернётся.
# # #Не верь, что жизнь подорожала,
Она не стоит ни гроша.
# # #
| – После того как мы повысили вам утильсбор вы стали меньше покупать машины, это возмутительно!!!
| Правительство начало проводить разъяснительную работу с предпринимателями:
16.12.2022. Банк России ждет возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году.
01.03.2025 Банк России «жёстко настроен» на возвращение инфляции к целевым 4%.
26.02.2025. ЦБ РФ: инфляция вернётся к 4% в 2026 году.
06.11.2025. Банк России прогнозирует достижение инфляции в 4% ко второй половине 2026 года.
Инфляция в 4% от ЦБ – это как импортозамещённый самолёт МС-21: он будет очень скоро, надо только подождать!
# # #Росархив перевёл документы о политических репрессиях в СССР в раздел «Инструкции».
# # #
| Жену Пескова Навку внесут в реестр экстремистов за призывы к свержению конституционного строя!
1. Россия догнала Британию по числу миллиардеров!
2. Россияне начали экономить на еде.
# # #«Заксобрание Владимирской области большинством голосов отменило процедуру отзыва депутатов, которыми недовольны жители».
И это абсолютно соответствует традиционным ценностям, кстати. Не было ведь такого отродясь, чтобы челядь всякая бояр отменяла!
# # #
(233 раза прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | 2025 год, «РИСК экспресс» | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 | №36 | №37 | №38 | №39 | №40 | №41 |