«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 41, 11 ноября

№41. 11 ноября 2025 года.

Роскомнадзор внёс слова песни «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы» в реестр экстремистских и оскорбляющих президента Путина.
* * *
«В 2026 году не придётся платить за интернет, потому что его запретят». РКН порадовал россиян.
* * *
А вы когда-нибудь задумывались над тем, что миротворцы – это peace-дельники?
* * *
«Россия всегда относится к Западу, как двоечник относится к отличнику – всё списывает, завидует и ненавидит...» (Михаил Жванецкий)
* * *
Весь тришкин кафтан ушёл на мундир.

# # #

STOP TIME

Остановите время, – я сойду
В том времени, где всё мне это снится,
Где мы – не потерпевшие в аду,
А – просто пациенты психбольницы.

Мне нужно выйти на такой перрон,
Где музыкантов не берут за ворот,
И где ополоумевший Нерон
Ещё не поджигает вечный город.

Остановите время хоть на час –
Пусть отдохнут уставшие кукушки,
Нам не до них. Мне кажется, у нас
Переворот произошёл в психушке.

Остановите время хоть на миг.
Мне нужно выйти – стало слишком жарко
Из-за костров из всяких вредных книг –
Хэмингуэя, Манна и Ремарка.

Остановите время, – я сойду,
Я из вагона выпрыгну с размаху,
В каком-нибудь придуманном году,
Где можно петь и не попасть на плаху.

Билет проштемпелёван и клеймён,
Меня не выпускают из вагона,
Я должен ехать до конца времён,
Ну, тут не долго – до Армагеддона.
STOP TIME
По результатам опроса, если бы президентские выборы в России состоялись в это воскресенье, то их организаторов посадили бы на восемь лет!

# # #

Хотя не грозят нам ни голод, ни плаха,
Упрямо обилен пугливости пот,
Теперь мы уже умираем от страха,
За масло боясь и дрожа за компот.
Игорь Губерман

# # #

Отец Илона Маска: «в России очень высокий уровень цифровизации, ведь многие выдающиеся умы современности из России... например, Менделеев... я знаю всё про Менделеева».
Да, Менделеев много сделал для цифровизации, очень много.

# # #

Мигранты с лопатами и палками устроили массовую драку во дворе московского ЖК. Мужчины кидались камнями, били друг друга лопатами и дорожными знаками, а заодно громили припаркованные рядом машины и выбивали стёкла в жилых домах.
Далее по сценарию звучит финальный закадровый монолог Ди Каприо из фильма «Банды Нью-Йорка»:
«Всё, что мы знали, исчезло. Город менялся быстрее, чем мы могли осознать. Имена на могилах стирались, будто их никогда и не было. Мы были как тени, что растворяются в этом городе. Это была постоянная борьба – между коренными и новыми иммигрантами. Именно в этих столкновениях формировался настоящий дух России, вот что стало её фундаментом. Но из нашей крови, из наших костей вырос этот город – Москва. И никто уже не вспомнит, кто мы были и что мы сделали. Но мы были здесь. Иншалла» (монолог слегка отредактированный, впрочем).
«В РПЦ призвали мужчин молиться при виде женщин в откровенных нарядах».
Тут от РПЦ требуется уточнение. Иначе некоторые несознательные члены нашей редакции предполагают, например, и такой вариант молитвы – «Господи, только бы дала!»

# # #

«Доля рубля в экспортных расчётах превысила 50%», – сказал Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России».
...Давно было, Мишустина тогда ещё мало кто и знал. Он тогда в правительстве не работал, своим бизнесом промышлял. Так вот, помню, сидим как-то с моим бывшим наставником по каменщицкому делу Лимонтием, про политику с экономикой беседуем.
– Лимонтий, – спрашиваю, – а как ты смотришь, чтобы нефть за границу не за доллары, а за рубли продавать?
– Исключительно верно! – отвечает Лимонтий. – Алигархи на доллары там яхты покупают, да в Лондоне по банкам прячут! А рубли там нахер никому не нужны и выручка вся домой вернётся.

# # #

Не верь, что жизнь подорожала,
Она не стоит ни гроша.

# # #

– После того как мы повысили вам утильсбор вы стали меньше покупать машины, это возмутительно!!!
Правительство начало проводить разъяснительную работу с предпринимателями:
11.02.2022. ЦБ объяснил отсрочку возвращения инфляции к целевым 4% до середины 2023 года.
16.12.2022. Банк России ждет возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году.
01.03.2025 Банк России «жёстко настроен» на возвращение инфляции к целевым 4%.
26.02.2025. ЦБ РФ: инфляция вернётся к 4% в 2026 году.
06.11.2025. Банк России прогнозирует достижение инфляции в 4% ко второй половине 2026 года.
Инфляция в 4% от ЦБ – это как импортозамещённый самолёт МС-21: он будет очень скоро, надо только подождать!

# # #

Росархив перевёл документы о политических репрессиях в СССР в раздел «Инструкции».

# # #

Жену Пескова Навку внесут в реестр экстремистов за призывы к свержению конституционного строя!
Извините, у нас Россия.
1. Россия догнала Британию по числу миллиардеров!
2. Россияне начали экономить на еде.

# # #

«Заксобрание Владимирской области большинством голосов отменило процедуру отзыва депутатов, которыми недовольны жители».
И это абсолютно соответствует традиционным ценностям, кстати. Не было ведь такого отродясь, чтобы челядь всякая бояр отменяла!

# # #

