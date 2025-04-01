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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 12, 1 апреля

№12. 1 апреля 2025 года.

Роскомнадзор объявил тендер на создание программного обеспечения для защиты Рунета от действий Роскомнадзора.
* * *
Узнал, что у некоторых людей есть аллергия на цветение березы. Чёртовы русофобы!
* * *
Бастрыкин потребовал разобраться с бродячими собаками, котами, ослами, петухами и трубадурами!
* * *
Поговорка «сколько людей, столько и мнений» признана экстремистской.
* * *
На концерт стендап-комика пришло лишь 15 человек из Росгвардии.

# # #

Извините, у нас Россия.
Декабрь, 2024. Путин: российская экономика развивается устойчиво.
Март, 2025: Более 40% компаний в России могут провести массовые увольнения в этом году.

# # #

Россия потратит 750 миллионов рублей из бюджета на проведение импортозамещённого музыкального конкурса «Интервидение».
Окей. Это на гонорар Канье Уэсту. А на организацию мероприятия-то что останется?!

# # #

На суздальском фестивале мультфильмов показали детский мультик «Малыш Т-34»

Это история танчика, который мечтает попасть на войну и пострелять по жителям эстонской Нарвы, осмелившимся снять его с постамента.
Короче, что-то о добре, эмпатии и артиллерии в стиле искусства Северной Кореи.
На суздальском фестивале мультфильмов показали детский мультик «Малыш Т-34»
«Прогресс» в России не остановить!
2018 год, Владимир Путин: «Сейчас же не 37-й год – что хочешь, то и говори!»
2025 год, Путин переделал пословицу «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь»: В России «догонят, поймают и посадят».

# # #

«Повышенная неопределённость» – так Набиуллина описала текущее состояние экономики РФ.
Кажется, у слова «ЖОПА» появился ещё один синоним... Можете смело применять в жизни.
– Как дела?
– Да какая-то повышенная неопределённость...

# # #

«В Орловской области, беременные школьницы начнут получать по 100 тысяч рублей от государства».
– Это первый случай в истории, когда г@ндоны пропагандируют рождаемость...
– А если школьница забеременела от учителя ОБЖ – ветерана СВО? Неужели никакой дополнительной премии за такое? Причём, обоим участникам процесса.
* * *
В России будут выплачивать миллион рублей женщинам, которые научатся метать икру, чтобы вылуплялось сразу 400-500 новых детей. Также по 500 тысяч рублей выплатят женщинам, которые будут рожать сразу беременных детей. Законопроект известен под неофициальным названием «Матрёшка».
В Орловской области, беременные школьницы начнут получать по 100 тысяч рублей от государства
В целях улучшения демографии в 10-й класс будут принимать только беременных!
* * *
Стареет несменяемый генсек КПРФ тов. Зюганов. Нет былой хватки. Вразнос пошли ближайшие соратники от единой партийной линии.
Вот, депутат ГД, секретарь ЦК КПРФ тов. Арефьев выступил со смелой инициативой по способу уничтожения собачников. И в то же время, коммунист-губернатор Орловской области тов. Клычков выступил с противоположной инициативой – повелел своим Указом даровать по 100 тыщ рублей школьницам за беременность и роды.
А ведь нет – как учит нас президент – нынче в стране важнее задачи, чем демографическая! И пора бы КПРФ определиться с приоритетами. Либо сокращать население через «обливать бензином и жечь», либо ввести для школ оценочный показатель в виде коэффициента беременности среди школьниц.
Николай Травкин
Любая философия согласна,
Что в мире от евреев нет спасения,
Науке только всё ещё не ясно,
Как делают они землетрясения.
Игорь Губерман

# # #

До чего всё-таки принципиальны коммунисты в Думе! Премьер о прорывах и успехах рассказывает, а они сидят и не хлопают. Все фракции хлопают, а фракция КПРФ брови насупила и не хлопает. В общем, сразу видать – оппозиция, их не сломить...
А как Володин заговорил, что сегодня исполнилось ровно 25 лет избранию Владимира Путина президентом, вскочили как ошпаренные и оглушили аплодисментами.

# # #

Март 2025 года: «Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по COVID-19. Такое решение объяснили стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу».
Неужели теперь и митинги разрешат проводить?!

# # #

Россиянин избил друга табуретом из-за того, что у него «всё хорошо»

Когда мужчины вместе выпивали в ряжской квартире, один из них выглядел расстроенным. Он рассказал, что поругался с женой из-за пристрастия к алкоголю. Спустя время он начал возмущаться, что у его приятелей нет проблем.
Накрутив себя, он схватил стул и начал избивать хозяина дома. Теперь завистливому драчуну грозит до 5 лет тюрьмы.
Россиянин избил друга табуретом из-за того, что у него «всё хорошо»
«Запах денег отбивает память», – сказал Улюкаев в интервью Forbes.
Ну, не знаю... Вот у меня память всё слабеет и слабеет, а деньгами и не пахнет.

# # #

«Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100», – заявил Чемезов.
Как обещали построить, так и будем обещать дальше:
2009: Серийное производство самолётов МС-21 начнётся в 2016 году.
2017: «Иркут» планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года.
2017: Серийное производство самолёта МС-21-300 начнётся в 2019 году.
2019: Серийный выпуск МС-21 начнётся в 2021 году, заявил Борисов.
2022: Производство полностью российских МС-21 начнётся в 2024 году – Чемезов.
2024: Мишустин заявил, что поставки МС-21 могут начаться в 2025 году.
2025: Глава Минпромторга РФ подтвердил начало серийных поставок МС-21 в 2026 году.

# # #

Ангела Меркель призвала «начать учитывать интересы России на переговорах по Украине».
Передайте бабушке, что в Газпроме сейчас массовые сокращения – вряд ли её возьмут в совет директоров.

# # #

Дочь полицейского в Астрахани устроила эротические танцы с отбойным молотком прямо на участке ремонта дорог. Видео с извинениями заставили снимать бригадира-ремонтника.
Интересно, кого оскорбило видео – верующих в дорожные работы или съезд российских отцов-отбойщиков?

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