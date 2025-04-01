№12. 1 апреля 2025 года.
|Роскомнадзор объявил тендер на создание программного обеспечения для защиты Рунета от действий Роскомнадзора.
# # #Извините, у нас Россия.
Декабрь, 2024. Путин: российская экономика развивается устойчиво.
Март, 2025: Более 40% компаний в России могут провести массовые увольнения в этом году.
# # #Россия потратит 750 миллионов рублей из бюджета на проведение импортозамещённого музыкального конкурса «Интервидение».
Окей. Это на гонорар Канье Уэсту. А на организацию мероприятия-то что останется?!
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На суздальском фестивале мультфильмов показали детский мультик «Малыш Т-34»Это история танчика, который мечтает попасть на войну и пострелять по жителям эстонской Нарвы, осмелившимся снять его с постамента.
Короче, что-то о добре, эмпатии и артиллерии в стиле искусства Северной Кореи.
2018 год, Владимир Путин: «Сейчас же не 37-й год – что хочешь, то и говори!»
2025 год, Путин переделал пословицу «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь»: В России «догонят, поймают и посадят».
# # #«Повышенная неопределённость» – так Набиуллина описала текущее состояние экономики РФ.
Кажется, у слова «ЖОПА» появился ещё один синоним... Можете смело применять в жизни.
– Как дела?
– Да какая-то повышенная неопределённость...
# # #
| «В Орловской области, беременные школьницы начнут получать по 100 тысяч рублей от государства».
– Это первый случай в истории, когда г@ндоны пропагандируют рождаемость...
– А если школьница забеременела от учителя ОБЖ – ветерана СВО? Неужели никакой дополнительной премии за такое? Причём, обоим участникам процесса.
В целях улучшения демографии в 10-й класс будут принимать только беременных!
Вот, депутат ГД, секретарь ЦК КПРФ тов. Арефьев выступил со смелой инициативой по способу уничтожения собачников. И в то же время, коммунист-губернатор Орловской области тов. Клычков выступил с противоположной инициативой – повелел своим Указом даровать по 100 тыщ рублей школьницам за беременность и роды.
А ведь нет – как учит нас президент – нынче в стране важнее задачи, чем демографическая! И пора бы КПРФ определиться с приоритетами. Либо сокращать население через «обливать бензином и жечь», либо ввести для школ оценочный показатель в виде коэффициента беременности среди школьниц.
Николай Травкин
Что в мире от евреев нет спасения,
Науке только всё ещё не ясно,
Как делают они землетрясения.
Игорь Губерман
# # #До чего всё-таки принципиальны коммунисты в Думе! Премьер о прорывах и успехах рассказывает, а они сидят и не хлопают. Все фракции хлопают, а фракция КПРФ брови насупила и не хлопает. В общем, сразу видать – оппозиция, их не сломить...
А как Володин заговорил, что сегодня исполнилось ровно 25 лет избранию Владимира Путина президентом, вскочили как ошпаренные и оглушили аплодисментами.
# # #Март 2025 года: «Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по COVID-19. Такое решение объяснили стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу».
Неужели теперь и митинги разрешат проводить?!
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Россиянин избил друга табуретом из-за того, что у него «всё хорошо»Когда мужчины вместе выпивали в ряжской квартире, один из них выглядел расстроенным. Он рассказал, что поругался с женой из-за пристрастия к алкоголю. Спустя время он начал возмущаться, что у его приятелей нет проблем.
Накрутив себя, он схватил стул и начал избивать хозяина дома. Теперь завистливому драчуну грозит до 5 лет тюрьмы.
Ну, не знаю... Вот у меня память всё слабеет и слабеет, а деньгами и не пахнет.
# # #«Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100», – заявил Чемезов.
Как обещали построить, так и будем обещать дальше:
2009: Серийное производство самолётов МС-21 начнётся в 2016 году.
2017: «Иркут» планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года.
2017: Серийное производство самолёта МС-21-300 начнётся в 2019 году.
2019: Серийный выпуск МС-21 начнётся в 2021 году, заявил Борисов.
2022: Производство полностью российских МС-21 начнётся в 2024 году – Чемезов.
2024: Мишустин заявил, что поставки МС-21 могут начаться в 2025 году.
2025: Глава Минпромторга РФ подтвердил начало серийных поставок МС-21 в 2026 году.
# # #Ангела Меркель призвала «начать учитывать интересы России на переговорах по Украине».
Передайте бабушке, что в Газпроме сейчас массовые сокращения – вряд ли её возьмут в совет директоров.
# # #Дочь полицейского в Астрахани устроила эротические танцы с отбойным молотком прямо на участке ремонта дорог. Видео с извинениями заставили снимать бригадира-ремонтника.
Интересно, кого оскорбило видео – верующих в дорожные работы или съезд российских отцов-отбойщиков?
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