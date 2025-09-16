№33. 16 сентября 2025 года.

Выступая на ВЭФ, Владимир Путин предложил ввести в школах новый предмет «Разговоры об отсутствии стагнации в экономике». * * * НАТО пообещало компенсировать России стоимость сбитых Польшей дронов. * * * Кремль отчитался, что, несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать.

Июль: Долги россиян по кредитным картам достигли многолетнего максимума.

Август: Российские миллиардеры разбогатели на $32 млрд. с начала года.

Сентябрь: Росстат сообщил, что средняя зарплата в РФ впервые в истории превысила 100 тысяч рублей.



«Юрист напомнила о рисках уголовной ответственности за анекдот».Ну что ж, тех сограждан, которые почти 35 лет сокрушались на тему «Такую страну просрали», можно поздравить – страну насрали обратно.

«Польша сбила российские дроны, залетевшие в её воздушное пространство. Закрыты четыре аэропорта».«Готовим рекордную озабоченность». НАТО обвинило Польшу в нахождении рядом с Украиной!

– Что случилось с whatsарр? С 1 сентября в Москву невозможно дозвониться, или у меня интернет глючит?– Если коротко, то всё началось с печенегов и половцев...

Сотрудникам АвтоВАЗа запретили пользоваться иностранными мессенджерами, чтобы шпионы не узнали «инновационные разработки» компании.

– Теперь Mercedes и Toyota не смогут раздобыть секрет сборки машин из говна и палок...

– У нас ведь раньше почему машины были хреновые? Потому что всякие Мерседесы и Тойоты через Вотсап наши инновации воровали!

– В штаб-квартире ЦРУ царит настоящая паника – провалился годами налаживаемый канал получения информации обо всех инновационных разработках АвтоВАЗа. От такого удара карданом в спину шпионы оправятся ещё не скоро.

– Руководство АвтоВАЗа сообщило, что западные автопроизводители пытались через WhatsApp украсть секрет установки иконок на приборную панель!



• Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе из Европейской конвенции против пыток.• Владимир Путин внёс в Госдуму предложение дополнить герб ФСИН изображениями швабры и бутылки шампанского.

Мария Захарова заявила, что теперь россиян в тюрьмах будут пытать в строгом соответствии с традиционными ценностями.

Принуждение к традиционным ценностям Красноярский город Ачинск. Не тайга, не тундра, не пещера палеолита. Город стосысячник, административный центр. Есть аэропорт и театр. Но нет канализации. Во дворах косые сортиры с ямами давно вышедшими из берегов. Людишки проживают нищие, а отсос нынче дорог. Местные ассенизаторы за отсос хотят примерно столько же, сколько за подобную услугу берут дамы в московских клубах.

Нашлась одна на весь Ачинск дерзкая особа, посмевшая в доме XIX века за собственные деньги установить унитаз. Она долго инженерила, придумала из него отвод нечистот в спецёмкость.

Разразился жутчайший скандал. Этот дом принадлежит городу, и чиновники решили, что такие современные удобства в нём не нужны. Через суд они обязали пенсионерку унитаз демонтировать, поскольку он создает «социальное неравенство» и возбуждает завышенные требования к коммунальным услугам.

Унитаз пенсионерке помогли убрать соседи, и теперь она будет ходить в заросший и гнилой сортир на улице!

«Россия стала единственной страной в мире, которая производит абсолютно все комплектующие для самолётов», – заявил Денис Мантуров.«Угадал все буквы, но не смог прочесть слово». Выпустил все компоненты, но не смог собрать из них самолёты...

2019. Путин: электронная Большая российская энциклопедия будет достовернее «Википедии».2024. Неудачная попытка Путина заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией обошлась бюджету в 4 млрд. рублей.2025. На ликвидацию «Большой российской энциклопедии» выделят 303 миллиона рублей.Зато теперь достоверно известно, что на этом проекте было распилено как минимум 4 303 000 000 рублей. Надо написать об этом в Википедии, кстати.

Сержант почти поймал бандита,Но тот по званью выше был...

А ночью небо раскололось,И свод небес раскрылся весь,И я услышал дальний голос:Не бойся смерти, пьют и здесь.

