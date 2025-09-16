«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 33, 16 сентября

№33. 16 сентября 2025 года.

Выступая на ВЭФ, Владимир Путин предложил ввести в школах новый предмет «Разговоры об отсутствии стагнации в экономике».
* * *
НАТО пообещало компенсировать России стоимость сбитых Польшей дронов.
* * *
Кремль отчитался, что, несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать.

# # #

Июль: Долги россиян по кредитным картам достигли многолетнего максимума.
Август: Российские миллиардеры разбогатели на $32 млрд. с начала года.
Сентябрь: Росстат сообщил, что средняя зарплата в РФ впервые в истории превысила 100 тысяч рублей.
средняя зарплата в РФ впервые в истории превысила 100 тысяч рублей
«Юрист напомнила о рисках уголовной ответственности за анекдот».
Ну что ж, тех сограждан, которые почти 35 лет сокрушались на тему «Такую страну просрали», можно поздравить – страну насрали обратно.

# # #

«Польша сбила российские дроны, залетевшие в её воздушное пространство. Закрыты четыре аэропорта».
«Готовим рекордную озабоченность». НАТО обвинило Польшу в нахождении рядом с Украиной!

# # #

– Что случилось с whatsарр? С 1 сентября в Москву невозможно дозвониться, или у меня интернет глючит?
– Если коротко, то всё началось с печенегов и половцев...

# # #

Сотрудникам АвтоВАЗа запретили пользоваться иностранными мессенджерами, чтобы шпионы не узнали «инновационные разработки» компании.
– Теперь Mercedes и Toyota не смогут раздобыть секрет сборки машин из говна и палок...
– У нас ведь раньше почему машины были хреновые? Потому что всякие Мерседесы и Тойоты через Вотсап наши инновации воровали!
– В штаб-квартире ЦРУ царит настоящая паника – провалился годами налаживаемый канал получения информации обо всех инновационных разработках АвтоВАЗа. От такого удара карданом в спину шпионы оправятся ещё не скоро.
– Руководство АвтоВАЗа сообщило, что западные автопроизводители пытались через WhatsApp украсть секрет установки иконок на приборную панель!
Сотрудникам АвтоВАЗа запретили пользоваться иностранными мессенджерами
• Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе из Европейской конвенции против пыток.
• Владимир Путин внёс в Госдуму предложение дополнить герб ФСИН изображениями швабры и бутылки шампанского.

# # #

Мария Захарова заявила, что теперь россиян в тюрьмах будут пытать в строгом соответствии с традиционными ценностями.

# # #

Принуждение к традиционным ценностям

Принуждение к традиционным ценностямКрасноярский город Ачинск. Не тайга, не тундра, не пещера палеолита. Город стосысячник, административный центр. Есть аэропорт и театр. Но нет канализации. Во дворах косые сортиры с ямами давно вышедшими из берегов. Людишки проживают нищие, а отсос нынче дорог. Местные ассенизаторы за отсос хотят примерно столько же, сколько за подобную услугу берут дамы в московских клубах.
Нашлась одна на весь Ачинск дерзкая особа, посмевшая в доме XIX века за собственные деньги установить унитаз. Она долго инженерила, придумала из него отвод нечистот в спецёмкость.
Разразился жутчайший скандал. Этот дом принадлежит городу, и чиновники решили, что такие современные удобства в нём не нужны. Через суд они обязали пенсионерку унитаз демонтировать, поскольку он создает «социальное неравенство» и возбуждает завышенные требования к коммунальным услугам.
Унитаз пенсионерке помогли убрать соседи, и теперь она будет ходить в заросший и гнилой сортир на улице!
«Россия стала единственной страной в мире, которая производит абсолютно все комплектующие для самолётов», – заявил Денис Мантуров.
«Угадал все буквы, но не смог прочесть слово». Выпустил все компоненты, но не смог собрать из них самолёты...

# # #

2019. Путин: электронная Большая российская энциклопедия будет достовернее «Википедии».
2024. Неудачная попытка Путина заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией обошлась бюджету в 4 млрд. рублей.
2025. На ликвидацию «Большой российской энциклопедии» выделят 303 миллиона рублей.
Зато теперь достоверно известно, что на этом проекте было распилено как минимум 4 303 000 000 рублей. Надо написать об этом в Википедии, кстати.

# # #

Сержант почти поймал бандита,
Но тот по званью выше был...

# # #

А ночью небо раскололось,
И свод небес раскрылся весь,
И я услышал дальний голос:
Не бойся смерти, пьют и здесь.
Игорь Губерман

# # #

По дороге к бессмертию

Когда великая победа периодически близка, встаёт вопрос: здоровье деда должно остаться на века!
Политбюро в маразм впадает, в деменцию, в алкоголизм, и очень слабо помогает набор пятилитровых клизм. Один, как перст в известном месте, всех молодей и здоровей, он должен жить ещё лет двести на благо родины моей!
Чтоб сохранить надежду нашу, продлить его могучий бег, отыщем мы Грааля чашу, и меч, и весь его ковчег! Мы будем каждого фашиста макать в общественный сортир, чтоб за собой ещё лет триста нас вёл бессменный командир.
Назавтра канет в Лету Байден, и Трампа сможем мы прогнуть, поскольку нами будет найден к бессмертной жизни Русский путь.
Мы ввалим в это кучу денег, иных материальных средств, и Миша-полуакадемик возглавит десять министерств! Мы вскипятим молочны чаны, мы Гесперид сопрём запас! Но это всё – пока лишь планы, а нам хотелось бы сейчас!
Лихой ямщик – седое время коней стегает с облучка, а безраздельной власти бремя – нагрузка – не для старичка...
Но я, друзья, такую штуку сегодня предложить могу: в яйцо – иголку, в зайца – утку, а зайца – прямиком в Шойгу! Стальней гвоздя, прямее швабры, герой страны, борец с огнём... Его по самые по жабры мы прям в Медведева впихнём. Мы этим самым обеспечим к бескрайней жизни важный шаг. Им будет фарширован Сечин, а Сечиным – трёхцветный флаг. И всё. Теперь осталось что нам? Того – в ларец, ларец – в дворец, а сам дворец – залить бетоном. И тут уж сказочке – конец.
По дороге к бессмертию

(93 раза прочитано)

«Наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово» (Фёдор Достоевский, «Записки из мёртвого дома»).

