№23. 17 июня 2025 года.

«На кладбищах царит оживление». Школа заголовка в «Коммерсанте» всё ещё жива! * * * Добровольно ставшие овощами потом идут на пушечное мясо. * * * Анапа: отдых пройдёт как по маслу! * * * Для повышения эффективности иранского ПВО в Тегеран направлен Игорь Конашенков. * * * Оказывается, на территории Якутии могут поместиться восемь Франций... Но, сука, не хотят! * * * В целях укрепления семейных ценностей мостам в Петербурге запретят разводиться. * * * Место в бомбоубежище можно будет оплатить улыбкой!

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«В Госдуме предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике».

Мы наблюдаем интересный социальный эксперимент: что получится, если собрать группу людей, обеспечить им полную безответственность, безнаказанность и защиту от критики, и разрешить принимать любые решения.



Новость: Рынок похоронных услуг растёт быстрее, чем год назад.Кажется, на смену обанкротившимся девелоперам появился новый драйвер для российской экономики.

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В России запретили глухие заборы на дачах. Уже с 8 июня за них начнут штрафовать, а сами ограждения – демонтировать. Россиянам разрешают только прозрачные ограждения высотой до 1,5 метра из сетки или штакетника и высотой до 1,8 метра из живой изгороди.А почему бы не начать с Рублёвки и подобных ей?

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Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе. «Они зашли слишком далеко», – добавил миллиардер.Вроде и на другом континенте живут, и на другом языке разговаривают, и политическая система у них другая, и всё совершенно иное, а дверь, заходя в которую все ошибаются – одинаковая для всех! Словно на одном минском заводе выпустили и по всему миру установили. Вот такие парадоксы человеческой жизни. Объединяющая GOIDA!

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«Украина планирует удар по Тихоокеанскому флоту России при помощи запускаемых из контейнеров дронов» – раздувают слухи СМИ.

Ну всё, теперь силовики на год-другой будут заняты осмотром контейнеров...



2022, Чемезов: «Серийное производство базовых станций 5G в России начнётся в 2024 году».2025: «Чемезов анонсировал запуск производства базовых станций 4G в этом году».Что дальше? С помпой будут запускать 3G-связь «нового поколения»?

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Обычно всем ума хватает,Чтоб по-дурацки жизнь прожить.

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В Госдуме запутались, с какого возраста в России полагается рожать Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к министру культуры с требованием немедленно проверить, не содержит ли шоу «Беременна в 16» элементов деструктивной идеологии и не противоречит ли традиционным российским «духовным ценностям».

Тем временем уже больше чем в 40 регионах введены поощрительные выплаты за беременность для школьниц и студенток. По мнению Останиной – это тоже попирает традиционные ценности?

А кто тогда будет рожать? Об этом глава комитета Госдумы не подумала. Непатриотично!



25.01.2006. К 2015 году Россия создаст станцию на Луне.12.06.2025. «Роскосмос»: Россия построит первую АЭС на Луне и будет исследовать Венеру.Ребят, только вы уж, пожалуйста, не ставьте эту АЭС впритык к станции, которая там с 2015 года стоит. В космосе и так радиация, а тут ещё и АЭС. Подумайте о людях!

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Опять в задумчивости тихой,Над пропастью меж двух зарплат,Из лопуха пытаюсь сделатьсалат.

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Новость: Матвиенко призвала провести высокоскоростной интернет в деревни, чтобы выманить молодёжь из городов и поднять рождаемость.В родильные дома проведут оптоволоконный интернет, чтобы туда потянулась молодёжь!

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Купили вчера ребёнку в детском мире модель УАЗ Патриот. За день пользования игрушкой у него:• По очереди отвалились рейлинги. Пришлось клеить.• Отвалилось колесо. Пришлось клеить.• Проблемы с электрикой. Не решилось. Просто забили.• Левую заднюю дверь клинит. Не решилось. Тоже забили.• Отклеилась фара. В процессе решения.Короче, я к чему это. В Детском Мире продают максимально реалистичные модели игрушек. Однозначно положительный отзыв, и поставлю рейтинг 5 из 5. Пусть ребёнок знает, что его ждёт, если он купит продукцию УАЗа когда-нибудь.

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