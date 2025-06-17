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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 23, 17 июня

№23. 17 июня 2025 года.

«На кладбищах царит оживление». Школа заголовка в «Коммерсанте» всё ещё жива!
* * *
Добровольно ставшие овощами потом идут на пушечное мясо.
* * *
Анапа: отдых пройдёт как по маслу!
* * *
Для повышения эффективности иранского ПВО в Тегеран направлен Игорь Конашенков.
* * *
Оказывается, на территории Якутии могут поместиться восемь Франций... Но, сука, не хотят!
* * *
В целях укрепления семейных ценностей мостам в Петербурге запретят разводиться.
* * *
Место в бомбоубежище можно будет оплатить улыбкой!

# # #

«В Госдуме предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике».
Мы наблюдаем интересный социальный эксперимент: что получится, если собрать группу людей, обеспечить им полную безответственность, безнаказанность и защиту от критики, и разрешить принимать любые решения.
что получится, если собрать группу людей, обеспечить им полную безответственность, безнаказанность и защиту от критики, и разрешить принимать любые решения
Новость: Рынок похоронных услуг растёт быстрее, чем год назад.
Кажется, на смену обанкротившимся девелоперам появился новый драйвер для российской экономики.

# # #

В России запретили глухие заборы на дачах. Уже с 8 июня за них начнут штрафовать, а сами ограждения – демонтировать. Россиянам разрешают только прозрачные ограждения высотой до 1,5 метра из сетки или штакетника и высотой до 1,8 метра из живой изгороди.
А почему бы не начать с Рублёвки и подобных ей?

# # #

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе. «Они зашли слишком далеко», – добавил миллиардер.
Вроде и на другом континенте живут, и на другом языке разговаривают, и политическая система у них другая, и всё совершенно иное, а дверь, заходя в которую все ошибаются – одинаковая для всех! Словно на одном минском заводе выпустили и по всему миру установили. Вот такие парадоксы человеческой жизни. Объединяющая GOIDA!

# # #

«Украина планирует удар по Тихоокеанскому флоту России при помощи запускаемых из контейнеров дронов» – раздувают слухи СМИ.
Ну всё, теперь силовики на год-другой будут заняты осмотром контейнеров...
теперь силовики на год-другой будут заняты осмотром контейнеров...
2022, Чемезов: «Серийное производство базовых станций 5G в России начнётся в 2024 году».
2025: «Чемезов анонсировал запуск производства базовых станций 4G в этом году».
Что дальше? С помпой будут запускать 3G-связь «нового поколения»?

# # #

Обычно всем ума хватает,
Чтоб по-дурацки жизнь прожить.

# # #

В Госдуме запутались, с какого возраста в России полагается рожать

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к министру культуры с требованием немедленно проверить, не содержит ли шоу «Беременна в 16» элементов деструктивной идеологии и не противоречит ли традиционным российским «духовным ценностям».
Тем временем уже больше чем в 40 регионах введены поощрительные выплаты за беременность для школьниц и студенток. По мнению Останиной – это тоже попирает традиционные ценности?
А кто тогда будет рожать? Об этом глава комитета Госдумы не подумала. Непатриотично!
В Госдуме запутались, с какого возраста в России полагается рожать
25.01.2006. К 2015 году Россия создаст станцию на Луне.
12.06.2025. «Роскосмос»: Россия построит первую АЭС на Луне и будет исследовать Венеру.
Ребят, только вы уж, пожалуйста, не ставьте эту АЭС впритык к станции, которая там с 2015 года стоит. В космосе и так радиация, а тут ещё и АЭС. Подумайте о людях!

# # #

Опять в задумчивости тихой,
Над пропастью меж двух зарплат,
Из лопуха пытаюсь сделать
салат.

# # #

Новость: Матвиенко призвала провести высокоскоростной интернет в деревни, чтобы выманить молодёжь из городов и поднять рождаемость.
В родильные дома проведут оптоволоконный интернет, чтобы туда потянулась молодёжь!

# # #

Максимальный реализм модели!
Купили вчера ребёнку в детском мире модель УАЗ Патриот. За день пользования игрушкой у него:
• По очереди отвалились рейлинги. Пришлось клеить.
• Отвалилось колесо. Пришлось клеить.
• Проблемы с электрикой. Не решилось. Просто забили.
• Левую заднюю дверь клинит. Не решилось. Тоже забили.
• Отклеилась фара. В процессе решения.
Короче, я к чему это. В Детском Мире продают максимально реалистичные модели игрушек. Однозначно положительный отзыв, и поставлю рейтинг 5 из 5. Пусть ребёнок знает, что его ждёт, если он купит продукцию УАЗа когда-нибудь.

# # #

Кто устроил хаос в Лос-Анджелесе?

В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты против антимигрантских рейдов. Ситуация обострилась после того, как Трамп распорядился ввести в город войска Нацгвардии. Против протестующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Одна из пуль попала в журналистку во время прямого эфира.
Решение Трампа привело к хаосу, насилию и дестабилизировало ситуацию – и теперь нужно ещё больше сил, чтобы справиться с беспорядками.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что местные правоохранители не нуждались в помощи. В комментарии журналистам Ньюсом в сердцах предложил: «Арестуй меня. Давайте просто покончим с этим, крутой парень. Мне наплевать... арестуйте меня».
Трамп распорядился ввести в город войска Нацгвардии
А какой государственный положняк по мексиканцам? Я в глобальном смысле: они с нами в рай или просто сдохнут? В духовном плане есть у них память предков, чтобы повторить битву при Литл-Бигхорне, или бесы марихуаной обкололись и на деньги госнаркокартеля майданят? Проще говоря: НАШИ ИЛИ НЕ НАШИ?!
Трудящиеся требуют ясности, а эксперты не могут выдать аналитику, поскольку как можно колебаться с линией партии по мексиканцам, если партия ещё сама не все колебания по Трампу согласовала? Короче, главный вопрос недели звучит так: сколько, по десятигойдной шкале, гойд у этих амиго?

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На «России-24» политобозреватель из «КП»: «Я не знаю, сколько ещё терактов должно произойти в Европе, чтоб они услышали призыв Москвы о сотрудничестве».

Шутка 2017 года

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