№22. 10 июня 2025 года.

Минпросвещения: на ЕГЭ-2025 всем девушкам аннулируют баллы, чтобы у них было время на семью, а не на карьеру. * * * Дмитрий Медведев заявил, что западным подсвинкам и брюссельским выродкам не хватает политической культуры. * * * «У нас одна школа дзюдо выпустила больше миллиардеров, чем любая бизнес-школа на Западе». Минпросвещения назвало российское образование лучшим в мире! * * * Путин пообещал завершить конфликт между Трампом и Маском за 24 часа! * * * Энергетики заявили, что телефонные мошенники обманом заставили их поднять тарифы для населения! * * * Трамп ввёл 100%-ю пошлину на импорт здравого смысла. * * * По поводу меморандума между Россией и Украиной продолжается препирандум!

# # #

Илон Маск обновил свои ракеты

Извините, у нас Россия.13 марта. МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами.2 июня. В Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны, вылетающие из фуры.

# # #

Репродуктивное здоровье детей в России, начиная с сентября 2025 года, будут профилактически проверять с шести лет, а с возраста 13 лет такие обследования станут ежегодными – презентация главы Минздрава.Единственное сомнение у меня такое: не поздновато ли в шесть лет?

# # #

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло более чем на $22 млрд.И снова не соврал Владимир Владимирович, когда сказал о росте благосостояния россиян!

# # #

Россия обретёт былую стать,Которую по книгам мы любили,Когда в ней станут люди вырастатьТакие же, как те, кого убили.

# # #

В России призвали возродить крепостное право, но пока только для мигрантов Возродить крепостное право для мигрантов предложили в России. Их нужно закреплять за конкретным работодателем, а не за регионом, заявил глава строительной компании «ФСК Девелопмент» Трубников. Сейчас мигрант может уйти от застройщика работать курьером в «Яндекс», затем в Wildberries, затем снова вернуться на стройку.

Из-за чего страдает стабильность на объектах и невозможно эффективно инвестировать в персонал, пояснил он.



Новым президентом Польши избран Кароль Навроцкий, ранее объявленный Россией в розыск...Ну, вот, а то наши следаки прямо с ног сбились: где он, да где он? Теперь, голубчик, не скроется от нашего правосудия.

# # #

Россия-2025: Советский послевоенный лозунг появился в 9 точках Петербурга Надписи «Миру – мир» появились на набережных и мостах Петербурга. Их автора ищет полиция.

Тому, кто оставил надписи, может угрожать уголовное преследование по статье о вандализме и экстремизме.

Вот же экстремисты! «Миру – мир» нарисовали!

Интересно, а если бы художники написали «Весь мир в труху» или «Всех ограбим, всех убьём» – полиция искала бы их с таким же рвением, как думаете?



Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией British Council, организатора экзамена по английскому языку IELTS.Теперь оплата теста может считаться финансированием «нежелательной» организации: это уголовная статья – до 5 лет лишения свободы.В России фраза «пятёрка за экзамен по английскому» обрела новый смысл...

# # #

В сеть слили ответы на ЕГЭ по биологии:1. Р2. А3. З4. М5. Н6. О7. Ж8. А9. Й10. Т11. Е12. С13. Ь

# # #

Поставщик Минобороны и ФСБ заявил, что за годы войны «нифига не сделано» с импортозамещением электроники для военных и спецслужб.Даже интересно, это фейки об армии, оскорбление чувств верующих в АлиЭкспресс, или экстремизм, подрывающий импортозамещённые скрепы?

# # #

На Госуслугах появится вкладка с бомбоубежищами, её включат для всей России. Теперь каждый гражданин сможет на платформе зайти в личный кабинет, нажать на спецвкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан.Интересные наступили новые времена великих возможностей: раньше при выборе недвижимости ценились близость парков, мест отдыха, транспортная доступность и куча всего, а сейчас всё проще. Доброе утро всем, у кого кофемания по пути в бомбоубежище, остальным: читать новости, что перемирие уже скоро.

# # #

2022: Киев за три дня!2025: Россияне смогут узнавать адрес ближайшего укрытия на «Госуслугах».

# # #