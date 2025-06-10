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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 22, 10 июня

№22. 10 июня 2025 года.

Минпросвещения: на ЕГЭ-2025 всем девушкам аннулируют баллы, чтобы у них было время на семью, а не на карьеру.
* * *
Дмитрий Медведев заявил, что западным подсвинкам и брюссельским выродкам не хватает политической культуры.
* * *
«У нас одна школа дзюдо выпустила больше миллиардеров, чем любая бизнес-школа на Западе». Минпросвещения назвало российское образование лучшим в мире!
* * *
Путин пообещал завершить конфликт между Трампом и Маском за 24 часа!
* * *
Энергетики заявили, что телефонные мошенники обманом заставили их поднять тарифы для населения!
* * *
Трамп ввёл 100%-ю пошлину на импорт здравого смысла.
* * *
По поводу меморандума между Россией и Украиной продолжается препирандум!

# # #

Илон Маск обновил свои ракеты

Илон Маск обновил свои ракеты
Извините, у нас Россия.
13 марта. МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами.
2 июня. В Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны, вылетающие из фуры.

# # #

Репродуктивное здоровье детей в России, начиная с сентября 2025 года, будут профилактически проверять с шести лет, а с возраста 13 лет такие обследования станут ежегодными – презентация главы Минздрава.
Единственное сомнение у меня такое: не поздновато ли в шесть лет?

# # #

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло более чем на $22 млрд.
И снова не соврал Владимир Владимирович, когда сказал о росте благосостояния россиян!

# # #

Россия обретёт былую стать,
Которую по книгам мы любили,
Когда в ней станут люди вырастать
Такие же, как те, кого убили.
Игорь Губерман

# # #

В России призвали возродить крепостное право, но пока только для мигрантов

Возродить крепостное право для мигрантов предложили в России. Их нужно закреплять за конкретным работодателем, а не за регионом, заявил глава строительной компании «ФСК Девелопмент» Трубников. Сейчас мигрант может уйти от застройщика работать курьером в «Яндекс», затем в Wildberries, затем снова вернуться на стройку.
Из-за чего страдает стабильность на объектах и невозможно эффективно инвестировать в персонал, пояснил он.
В России призвали возродить крепостное право, но пока только для мигрантов
Новым президентом Польши избран Кароль Навроцкий, ранее объявленный Россией в розыск...
Ну, вот, а то наши следаки прямо с ног сбились: где он, да где он? Теперь, голубчик, не скроется от нашего правосудия.

# # #

Россия-2025: Советский послевоенный лозунг появился в 9 точках Петербурга

Надписи «Миру – мир» появились на набережных и мостах Петербурга. Их автора ищет полиция.
Тому, кто оставил надписи, может угрожать уголовное преследование по статье о вандализме и экстремизме.
Вот же экстремисты! «Миру – мир» нарисовали!
Интересно, а если бы художники написали «Весь мир в труху» или «Всех ограбим, всех убьём» – полиция искала бы их с таким же рвением, как думаете?
Советский послевоенный лозунг появился в 9 точках Петербурга
Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией British Council, организатора экзамена по английскому языку IELTS.
Теперь оплата теста может считаться финансированием «нежелательной» организации: это уголовная статья – до 5 лет лишения свободы.
В России фраза «пятёрка за экзамен по английскому» обрела новый смысл...

# # #

В сеть слили ответы на ЕГЭ по биологии:
1. Р
2. А
3. З
4. М
5. Н
6. О
7. Ж
8. А
9. Й
10. Т
11. Е
12. С
13. Ь

# # #

Поставщик Минобороны и ФСБ заявил, что за годы войны «нифига не сделано» с импортозамещением электроники для военных и спецслужб.
Даже интересно, это фейки об армии, оскорбление чувств верующих в АлиЭкспресс, или экстремизм, подрывающий импортозамещённые скрепы?

# # #

На Госуслугах появится вкладка с бомбоубежищами, её включат для всей России. Теперь каждый гражданин сможет на платформе зайти в личный кабинет, нажать на спецвкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан.
Интересные наступили новые времена великих возможностей: раньше при выборе недвижимости ценились близость парков, мест отдыха, транспортная доступность и куча всего, а сейчас всё проще. Доброе утро всем, у кого кофемания по пути в бомбоубежище, остальным: читать новости, что перемирие уже скоро.

# # #

2022: Киев за три дня!
2025: Россияне смогут узнавать адрес ближайшего укрытия на «Госуслугах».

# # #

• В 2011 в России выпустили убийцу Айфона.
• В 2012 в России выпустили гибкий планшет для школьников.
• В 2012 в России начали серийное производство электромобилей.
• В 2014 в России создали национальный поисковик.
• В 2015 в России создали национальный мессенджер.
• В 2015 Россия создала станцию на Луне.
• В 2015 Россия запустила серийное производство танков Армата.
• В 2017 Россия запустила серийное производство самолётов МС-21.
• В 2021 в России построили сибирские города-миллионники.
• В 2022 в России создали убийцу MacBook на базе процессора «Байкал».
• В 2024 в России возобновили производство автомобиля «Волга».
• В 2024 в России запустили серийное производство самолётов «Байкал» на замену Ан-2.
• В 2025 в России опять создали национальный мессенджер.
Нет, на самом деле ничего этого не сделали. Только обещали.
Пропаганда всегда громко кричит о будущих успехах, но никогда не говорит, что они так и не были достигнуты.
Если верить пропаганде, то в России каждый год прорывы, успехи и создание очередных «аналоговнет». А если смотреть на реальность, то в России постоянно повторяется история постройки железной дороги в Туве, где в 2011 году Путин лично вбил первый костыль, и с тех пор дорога уже 14 лет выглядит вот так:
...история постройки железной дороги в Туве...

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«Наши дети должны знать, что сила в правде». Минобороны приказало переименовать войнушку в спецушку.

Шутка 2022 года

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