№22. 10 июня 2025 года.
|Минпросвещения: на ЕГЭ-2025 всем девушкам аннулируют баллы, чтобы у них было время на семью, а не на карьеру.
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Илон Маск обновил свои ракеты
13 марта. МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами.
2 июня. В Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны, вылетающие из фуры.
# # #Репродуктивное здоровье детей в России, начиная с сентября 2025 года, будут профилактически проверять с шести лет, а с возраста 13 лет такие обследования станут ежегодными – презентация главы Минздрава.
Единственное сомнение у меня такое: не поздновато ли в шесть лет?
# # #Состояние российских миллиардеров с начала года выросло более чем на $22 млрд.
И снова не соврал Владимир Владимирович, когда сказал о росте благосостояния россиян!
# # #Россия обретёт былую стать,
Которую по книгам мы любили,
Когда в ней станут люди вырастать
Такие же, как те, кого убили.
Игорь Губерман
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В России призвали возродить крепостное право, но пока только для мигрантовВозродить крепостное право для мигрантов предложили в России. Их нужно закреплять за конкретным работодателем, а не за регионом, заявил глава строительной компании «ФСК Девелопмент» Трубников. Сейчас мигрант может уйти от застройщика работать курьером в «Яндекс», затем в Wildberries, затем снова вернуться на стройку.
Из-за чего страдает стабильность на объектах и невозможно эффективно инвестировать в персонал, пояснил он.
Ну, вот, а то наши следаки прямо с ног сбились: где он, да где он? Теперь, голубчик, не скроется от нашего правосудия.
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Россия-2025: Советский послевоенный лозунг появился в 9 точках ПетербургаНадписи «Миру – мир» появились на набережных и мостах Петербурга. Их автора ищет полиция.
Тому, кто оставил надписи, может угрожать уголовное преследование по статье о вандализме и экстремизме.
Вот же экстремисты! «Миру – мир» нарисовали!
Интересно, а если бы художники написали «Весь мир в труху» или «Всех ограбим, всех убьём» – полиция искала бы их с таким же рвением, как думаете?
Теперь оплата теста может считаться финансированием «нежелательной» организации: это уголовная статья – до 5 лет лишения свободы.
В России фраза «пятёрка за экзамен по английскому» обрела новый смысл...
# # #В сеть слили ответы на ЕГЭ по биологии:
1. Р
2. А
3. З
4. М
5. Н
6. О
7. Ж
8. А
9. Й
10. Т
11. Е
12. С
13. Ь
# # #Поставщик Минобороны и ФСБ заявил, что за годы войны «нифига не сделано» с импортозамещением электроники для военных и спецслужб.
Даже интересно, это фейки об армии, оскорбление чувств верующих в АлиЭкспресс, или экстремизм, подрывающий импортозамещённые скрепы?
# # #На Госуслугах появится вкладка с бомбоубежищами, её включат для всей России. Теперь каждый гражданин сможет на платформе зайти в личный кабинет, нажать на спецвкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан.
Интересные наступили новые времена великих возможностей: раньше при выборе недвижимости ценились близость парков, мест отдыха, транспортная доступность и куча всего, а сейчас всё проще. Доброе утро всем, у кого кофемания по пути в бомбоубежище, остальным: читать новости, что перемирие уже скоро.
# # #2022: Киев за три дня!
2025: Россияне смогут узнавать адрес ближайшего укрытия на «Госуслугах».
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|• В 2011 в России выпустили убийцу Айфона.
• В 2012 в России выпустили гибкий планшет для школьников.
• В 2012 в России начали серийное производство электромобилей.
• В 2014 в России создали национальный поисковик.
• В 2015 в России создали национальный мессенджер.
• В 2015 Россия создала станцию на Луне.
• В 2015 Россия запустила серийное производство танков Армата.
• В 2017 Россия запустила серийное производство самолётов МС-21.
• В 2021 в России построили сибирские города-миллионники.
• В 2022 в России создали убийцу MacBook на базе процессора «Байкал».
• В 2024 в России возобновили производство автомобиля «Волга».
• В 2024 в России запустили серийное производство самолётов «Байкал» на замену Ан-2.
• В 2025 в России опять создали национальный мессенджер.
Нет, на самом деле ничего этого не сделали. Только обещали.
Пропаганда всегда громко кричит о будущих успехах, но никогда не говорит, что они так и не были достигнуты.
Если верить пропаганде, то в России каждый год прорывы, успехи и создание очередных «аналоговнет». А если смотреть на реальность, то в России постоянно повторяется история постройки железной дороги в Туве, где в 2011 году Путин лично вбил первый костыль, и с тех пор дорога уже 14 лет выглядит вот так:
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