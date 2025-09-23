«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
№ 34, 23 сентября

№34. 23 сентября 2025 года.

Арестованный губернатор пошёл на взятку со следствием!
* * *
АвтоВАЗ отзовёт сотни тысяч автомобилей, чтобы установить на них новые, современные цены.
* * *
«Пропаганда нетрадиционных отношений». Из учебников математики уберут упоминания многочленов и ненатуральных чисел.
* * *
В связи с интервью Пугачёвой Киркоров извинился, что когда-то зашёл не в тот ЗАГС!
* * *
Президент пообещал россиянам, что уже к ноябрю решится их главная проблема – самокатчики!
* * *
Садоводам запретят разводить руками на приусадебных участках!
* * *
В Воронеже задержали водителя, который уклонился от десятков штрафов путём соблюдения ПДД.

# # #

В России начали ликвидировать устройства, на которых не установлен мессенджер MAX:
В России начали ликвидировать устройства, на которых не установлен мессенджер MAX
Россиян, ставших жертвами мошенников в MAX, будут штрафовать за дискредитацию российского ПО.
* * *
«MAX – значит патриотично». Депутаты и чиновники объяснили, почему покупают американский iPhone 17 Pro Max.
Сборная России, пишут, заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил, проходившем в Венгрии.
Ну, это уж вовсе какой-то позор! Я даже не знаю, что и сказать.

# # #

Новость: «Второклассники из Свердловской области провели день без алкоголя. Так школьники из Верхотурья отметили Всероссийский День трезвости».
Ну, если уж второклассники смогли провести целый день без алкоголя, то и ты сможешь!

# # #

Трамп снова похвастался, что уладил конфликт между Азербайджаном и «Албанией».
Говорят, Трамп был в бешенстве, когда узнал, что Албания не воевала с Азербайджаном. Но потом Албания согласилась выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, и он быстро успокоился.

# # #

Во Владимирской области рассказали о том, как улучшилась жизнь граждан без мобильного интернета – вместо того, чтобы пялиться в экраны смартфонов, люди больше гуляют, общаются.
Госпропаганда: отключение интернета помогает радоваться простым вещам и освобождает от стресса.
В следующих сериях:
• закрытие больниц помогает избавиться от ипохондрии!
• остановка общественного транспорта помогает больше ходить и вести спортивный образ жизни!
• пропажа еды из магазинов помогает лучше выглядеть и освобождает от лишних килограммов!
• после отключения электричества люди начнут читать Достоевского при свечах!
после отключения электричества люди начнут читать Достоевского при свечах!
Пополнение коллекции приёмов новояза.
РИА Новости: «Почти половина россиян заявили, что им хватает денег».
• Почти половина машин АвтоВАЗа могут ездить!
• Почти половина бюджета РФ тратится не на СВО.
• Почти половина лифтов в стране находятся не в аварийном состоянии!
• Почти половина НПЗ всё ещё работают!

# # #

«В Германии призвали создать запас равиоли на случай войны с Россией».
Котятки, вы уж тоже, пожалуйста, не сидите, сложа руки. Если предстоит ещё одна масштабная война, вы должны быть готовы. Помимо равиоли, рекомендуем вам запастись качественной пастой, соусом песто, вялеными помидорами. Некоторые сорта хамона и прошутто неплохо переносят хранение. Сыр – только твёрдые сорта длительного вызревания. Консервы – фуа-гра, каперсы, анчоусы, консервированный соус для спагетти. Сушёные белые трюфели (хранить в сухом, тёмном месте в тканевом мешке). Гриссини, крутоны...
Что ещё...
Ах, да! Обязательно сухое красное вино – высоко танинное с большим потенциалом хранения в бутылке!
В Германии призвали создать запас равиоли на случай войны с Россией
• Соловьёв призвал Россию нанести ядерный удар по странам НАТО.
• Медведев в двенадцатый раз с начала СВО пригрозил использовать ядерное оружие против Запада.
• Песков: европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России.
* * *
Участь, приятель, заведомо ясную
Наша планета готовит себе,
Счастье, что жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся ни мне, ни тебе.
Игорь Губерман
Извините, у нас Россия.
Август: Чистая прибыль «РусГидро» выросла втрое – до 31,6 млрд. рублей. Выручка компании показала рост на 13,7%, до 358 млрд. рублей.
Сентябрь: Одобрена схема поддержки «РусГидро» почти на 450 млрд. рублей.

# # #

• Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму на восемь лет за секс в автомобиле.
• Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор.
• Россиян могут отправить в тюрьму за сбор грибов.
Был бы россиянин – а повод сесть в тюрьму всегда найдётся!

# # #

Поймал старик златую рыбку,
Она ему и говорит:
«Ну, хоть зажарь, на складе нету
корыт».

# # #

Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Начальник регионального управления МВД Александр Речицкий объяснил такое решение вознаграждением за «стойкую антикоррупционную позицию».
Наш ИИ-переводчик перевёл странный термин «стойкая антикоррупционная позиция» на нормальный русский язык, и получилась «упущенная выгода».

# # #

Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине