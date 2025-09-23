№34. 23 сентября 2025 года.

Арестованный губернатор пошёл на взятку со следствием! * * * АвтоВАЗ отзовёт сотни тысяч автомобилей, чтобы установить на них новые, современные цены. * * * «Пропаганда нетрадиционных отношений». Из учебников математики уберут упоминания многочленов и ненатуральных чисел. * * * В связи с интервью Пугачёвой Киркоров извинился, что когда-то зашёл не в тот ЗАГС! * * * Президент пообещал россиянам, что уже к ноябрю решится их главная проблема – самокатчики! * * * Садоводам запретят разводить руками на приусадебных участках! * * * В Воронеже задержали водителя, который уклонился от десятков штрафов путём соблюдения ПДД.

# # #

В России начали ликвидировать устройства, на которых не установлен мессенджер MAX:



Россиян, ставших жертвами мошенников в MAX, будут штрафовать за дискредитацию российского ПО. * * * «MAX – значит патриотично». Депутаты и чиновники объяснили, почему покупают американский iPhone 17 Pro Max.

Сборная России, пишут, заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил, проходившем в Венгрии.Ну, это уж вовсе какой-то позор! Я даже не знаю, что и сказать.

# # #

Новость: «Второклассники из Свердловской области провели день без алкоголя. Так школьники из Верхотурья отметили Всероссийский День трезвости».Ну, если уж второклассники смогли провести целый день без алкоголя, то и ты сможешь!

# # #

Трамп снова похвастался, что уладил конфликт между Азербайджаном и «Албанией».Говорят, Трамп был в бешенстве, когда узнал, что Албания не воевала с Азербайджаном. Но потом Албания согласилась выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, и он быстро успокоился.

# # #

Во Владимирской области рассказали о том, как улучшилась жизнь граждан без мобильного интернета – вместо того, чтобы пялиться в экраны смартфонов, люди больше гуляют, общаются.

Госпропаганда: отключение интернета помогает радоваться простым вещам и освобождает от стресса.

В следующих сериях:

• закрытие больниц помогает избавиться от ипохондрии!

• остановка общественного транспорта помогает больше ходить и вести спортивный образ жизни!

• пропажа еды из магазинов помогает лучше выглядеть и освобождает от лишних килограммов!

• после отключения электричества люди начнут читать Достоевского при свечах!



Пополнение коллекции приёмов новояза.РИА Новости: «Почти половина россиян заявили, что им хватает денег».• Почти половина машин АвтоВАЗа могут ездить!• Почти половина бюджета РФ тратится не на СВО.• Почти половина лифтов в стране находятся не в аварийном состоянии!• Почти половина НПЗ всё ещё работают!

# # #

«В Германии призвали создать запас равиоли на случай войны с Россией».

Котятки, вы уж тоже, пожалуйста, не сидите, сложа руки. Если предстоит ещё одна масштабная война, вы должны быть готовы. Помимо равиоли, рекомендуем вам запастись качественной пастой, соусом песто, вялеными помидорами. Некоторые сорта хамона и прошутто неплохо переносят хранение. Сыр – только твёрдые сорта длительного вызревания. Консервы – фуа-гра, каперсы, анчоусы, консервированный соус для спагетти. Сушёные белые трюфели (хранить в сухом, тёмном месте в тканевом мешке). Гриссини, крутоны...

Что ещё...

Ах, да! Обязательно сухое красное вино – высоко танинное с большим потенциалом хранения в бутылке!



• Соловьёв призвал Россию нанести ядерный удар по странам НАТО.

• Медведев в двенадцатый раз с начала СВО пригрозил использовать ядерное оружие против Запада.

• Песков: европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России. * * * Участь, приятель, заведомо ясную

Наша планета готовит себе,

Счастье, что жить в эту пору прекрасную

Уж не придётся ни мне, ни тебе.

Игорь Губерман

Извините, у нас Россия.Август: Чистая прибыль «РусГидро» выросла втрое – до 31,6 млрд. рублей. Выручка компании показала рост на 13,7%, до 358 млрд. рублей.Сентябрь: Одобрена схема поддержки «РусГидро» почти на 450 млрд. рублей.

# # #

• Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму на восемь лет за секс в автомобиле.• Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор.• Россиян могут отправить в тюрьму за сбор грибов.Был бы россиянин – а повод сесть в тюрьму всегда найдётся!

# # #

Поймал старик златую рыбку,Она ему и говорит:«Ну, хоть зажарь, на складе нетукорыт».

# # #

Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Начальник регионального управления МВД Александр Речицкий объяснил такое решение вознаграждением заНаш ИИ-переводчик перевёл странный термин «стойкая антикоррупционная позиция» на нормальный русский язык, и получилась

