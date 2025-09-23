№34. 23 сентября 2025 года.
|Арестованный губернатор пошёл на взятку со следствием!
|В России начали ликвидировать устройства, на которых не установлен мессенджер MAX:
Россиян, ставших жертвами мошенников в MAX, будут штрафовать за дискредитацию российского ПО.
Ну, это уж вовсе какой-то позор! Я даже не знаю, что и сказать.
# # #Новость: «Второклассники из Свердловской области провели день без алкоголя. Так школьники из Верхотурья отметили Всероссийский День трезвости».
Ну, если уж второклассники смогли провести целый день без алкоголя, то и ты сможешь!
# # #Трамп снова похвастался, что уладил конфликт между Азербайджаном и «Албанией».
Говорят, Трамп был в бешенстве, когда узнал, что Албания не воевала с Азербайджаном. Но потом Албания согласилась выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, и он быстро успокоился.
| Во Владимирской области рассказали о том, как улучшилась жизнь граждан без мобильного интернета – вместо того, чтобы пялиться в экраны смартфонов, люди больше гуляют, общаются.
Госпропаганда: отключение интернета помогает радоваться простым вещам и освобождает от стресса.
В следующих сериях:
• закрытие больниц помогает избавиться от ипохондрии!
• остановка общественного транспорта помогает больше ходить и вести спортивный образ жизни!
• пропажа еды из магазинов помогает лучше выглядеть и освобождает от лишних килограммов!
• после отключения электричества люди начнут читать Достоевского при свечах!
РИА Новости: «Почти половина россиян заявили, что им хватает денег».
• Почти половина машин АвтоВАЗа могут ездить!
• Почти половина бюджета РФ тратится не на СВО.
• Почти половина лифтов в стране находятся не в аварийном состоянии!
• Почти половина НПЗ всё ещё работают!
| «В Германии призвали создать запас равиоли на случай войны с Россией».
Котятки, вы уж тоже, пожалуйста, не сидите, сложа руки. Если предстоит ещё одна масштабная война, вы должны быть готовы. Помимо равиоли, рекомендуем вам запастись качественной пастой, соусом песто, вялеными помидорами. Некоторые сорта хамона и прошутто неплохо переносят хранение. Сыр – только твёрдые сорта длительного вызревания. Консервы – фуа-гра, каперсы, анчоусы, консервированный соус для спагетти. Сушёные белые трюфели (хранить в сухом, тёмном месте в тканевом мешке). Гриссини, крутоны...
Что ещё...
Ах, да! Обязательно сухое красное вино – высоко танинное с большим потенциалом хранения в бутылке!
• Соловьёв призвал Россию нанести ядерный удар по странам НАТО.
• Медведев в двенадцатый раз с начала СВО пригрозил использовать ядерное оружие против Запада.
• Песков: европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России.
Наша планета готовит себе,
Счастье, что жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся ни мне, ни тебе.
Игорь Губерман
Август: Чистая прибыль «РусГидро» выросла втрое – до 31,6 млрд. рублей. Выручка компании показала рост на 13,7%, до 358 млрд. рублей.
Сентябрь: Одобрена схема поддержки «РусГидро» почти на 450 млрд. рублей.
# # #• Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму на восемь лет за секс в автомобиле.
• Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор.
• Россиян могут отправить в тюрьму за сбор грибов.
Был бы россиянин – а повод сесть в тюрьму всегда найдётся!
# # #Поймал старик златую рыбку,
Она ему и говорит:
«Ну, хоть зажарь, на складе нету
корыт».
# # #Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Начальник регионального управления МВД Александр Речицкий объяснил такое решение вознаграждением за «стойкую антикоррупционную позицию».
Наш ИИ-переводчик перевёл странный термин «стойкая антикоррупционная позиция» на нормальный русский язык, и получилась «упущенная выгода».
