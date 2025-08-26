«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 30, 26 августа

№30. 26 августа 2025 года.

«Трампотня» – бессмысленный и безынформативный разговор, поток бреда.
* * *
В мессенджере МАХ появится специальный счётчик, подсчитывающий срок для пользователя, на основе его сообщений.
* * *
Мы с женой решили бросить всё и путешествовать, пока не кончатся все деньги! К вечеру уже были дома.
* * *
Арестованы девушки, танцевавшие на фоне непростой ситуации в стране!
* * *
Однажды, когда я был ребёнком, у меня заболел зуб. Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную.

# # #

Семнадцать мгновений

Перед таким любой касперский – кусок говна, а не шпион
Максим Максимович Исаев
по кличке Отто, Макс и Фон
пришёл без ведома хозяев
в любой мобильный телефон.

Пусть он слегка штандартенфюрер,
работает в СС порой,
но базовая часть культуры,
разведчик, патриот, герой.

Знаком нам с детства в этой роли,
входи, любимый, и гляди –
все переписки и пароли,
все фотки с карточки SD.

Я ставлю к печке лыжи в избах,
иду за хлебом над Невой,
а ты пиши, что скажет Визбор,
снимай, как злится Броневой,

гоняй внутри на лыжах Плятта,
шли Евстигнеева связным –
не экономь аккумулятор,
вовсю распоряжайся им.

В гостях, в квартире, на парковке
я чувствую тепло бедром,
когда ты шлёшь свои шифровки
от Юстаса в родимый дом.

Нет ярче чувства для поэта,
чем записать стишок в блокнот,
который сразу кто-то где-то
в реальном времени прочтёт.

Мои звонки и переписки,
мой личный код для входа в блог –
всё для тебя, родной и близкий!
Не враг. Не Сбер. Не Мой налог.

Снеси скорей их профиль мерзкий,
у нас есть Макс, всех лучше он.
Перед таким любой касперский –
кусок говна, а не шпион.

Его в кармане, словно музу,
храню, насмешек не боясь –
звезду Советского Союза
и с Родиной прямую связь.

А кто заклеит стёкла камер,
залепит жвачкой микрофон, –
тот немец, англосакс и амер,
и враг стране советской он!
«Росстат начал скрывать ключевые данные по экономике».
Российские власти, как известно, отличаются невероятной скромностью и не любят хвастаться успехами. Когда последних становится слишком много, их приходится скрывать.

# # #

Очередные чудеса новояза.
Омскую область накрыли ливни и грозы, и из-за этого во многих местах начались наводнения. Потоп оказался настолько сильным, что он даже мешает собирать урожай. Губернатор не растерялся и назвал ситуацию «переувлажнением почвы» и «испытанием для аграриев».

# # #

«Мошенники обманули двух жителей Екатеринбурга на 950 тысяч рублей при помощи мессенджера МАХ».
Вы ничего не понимаете! Всё дело в том, что:
• Во-первых, это были наши родные отечественные мошенники;
• Во-вторых, если бы мошенники дозвонились через WhatsApp или Telegram, они бы похитили в 10 раз больше!

# # #

Власти Калужской области поставили план по беременным школьницам

Правительство Калужской области утвердило план с конкретными показателями по числу беременных школьниц и студенток, которые в ближайшие три года получат по 100 тысяч рублей за ранние роды. Власти рассчитывают, что всего участницами программы станут 396 девушек. А план – штука серьёзная. За выполнение плана, может, кого-то и наградят. Но вот за провал точно накажут!
Согласно постановлению от 4 августа, в 2025 году региональные выплаты получат 123 беременные ученицы, в 2026-м их количество должно вырасти до 130, а в 2027-м – до 143. Таким образом, на поддержку юных рожениц будет выделено почти 40 млн. рублей.
Но тогда под этот план нужно создать и программу стимулирования осеменения школьниц, а также подобрать штат исполнителей. Планирование – есть методология!
Власти Калужской области поставили план по беременным школьницам
Минпросвещения с сентября начнет апробацию «Разговоров о важном» в детских садах. Эксперимент пройдёт в дошкольных учреждениях 22 регионов, включая Москву. Пилотный проект продлится до конца года.
– Опять запаздываем, с роддома надо начинать! Вытащили, сполоснули и минут пять чё-нить из Медынского почитать. Чтобы с молоком матери...
– Мера назрела! Но, конечно, хорошо бы ещё в беременных женщин выкрикивать правильные лозунги. В какие-нибудь их подходящие отверстия. Эмбрионам тоже надо прививать патриотизм!

# # #

За веком век уходит в никуда,
А глупости и бреду нет конца;
Боюсь, что наша главная беда –
Иллюзия разумности Творца.
Игорь Губерман

# # #

«Воду из-под крана признали виновной в ухудшении демографии Костромской области».
Ну вот, наконец-то власти разобрались, кто виноват!

# # #

А знаете ли вы, что если в слове «Россия» оставить только согласных, то получится «ССР»?

# # #

В «Росгосцирке» пожаловались на кризис мировой клоунады

Горькие вести принёс я вам, друзья. Страшные вести. Мировая клоунада переживает кризис, который связан с изменением юмористического направления в целом. Молодые клоуны никак не могут нащупать тот путь, который бы соединил традиции, современность и актуальность.
И это – слова человека понимающего, режиссёра Росгосцирка Елены Петриковой. «Одна из причин популярности советских клоунов – постоянное «мелькание» на телевидении: в развлекательных передачах и кино. Сейчас, к сожалению, телевидение не ведёт передач в таком формате. Только Евгений Петросян снимает, за что ему большое спасибо», – добавила режиссёр Росгосцирка.
Я-то думал – наоборот, клоунада на пике... А Петросян на наших похоронах ещё, конечно, спляшет, но ведь и он всё-таки не вечен. А дальше что?
В «Росгосцирке» пожаловались на кризис мировой клоунады
«Лукашенко рассказал, что в отелях не должно быть тараканов, чтобы приезжали иностранные туристы».
Да, тут даже и возразить нечего. Таракан – это главная проблема Беларуси!

# # #

Матвиенко – Путину: «Мысль о демографии всё больше и больше овладевает массами, и такое появилось уже, я бы сказала, демографическое общероссийское движение исходя из понимания важности этой темы».
Комментировать – только портить.

# # #

 Доска объявлений 
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Тел. 8913 345 2012
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c

