№30. 26 августа 2025 года.

«Трампотня» – бессмысленный и безынформативный разговор, поток бреда. * * * В мессенджере МАХ появится специальный счётчик, подсчитывающий срок для пользователя, на основе его сообщений. * * * Мы с женой решили бросить всё и путешествовать, пока не кончатся все деньги! К вечеру уже были дома. * * * Арестованы девушки, танцевавшие на фоне непростой ситуации в стране! * * * Однажды, когда я был ребёнком, у меня заболел зуб. Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную.

# # #

Семнадцать мгновений Максим Максимович Исаев

по кличке Отто, Макс и Фон

пришёл без ведома хозяев

в любой мобильный телефон.



Пусть он слегка штандартенфюрер,

работает в СС порой,

но базовая часть культуры,

разведчик, патриот, герой.



Знаком нам с детства в этой роли,

входи, любимый, и гляди –

все переписки и пароли,

все фотки с карточки SD.



Я ставлю к печке лыжи в избах,

иду за хлебом над Невой,

а ты пиши, что скажет Визбор,

снимай, как злится Броневой,



гоняй внутри на лыжах Плятта,

шли Евстигнеева связным –

не экономь аккумулятор,

вовсю распоряжайся им.



В гостях, в квартире, на парковке

я чувствую тепло бедром,

когда ты шлёшь свои шифровки

от Юстаса в родимый дом.



Нет ярче чувства для поэта,

чем записать стишок в блокнот,

который сразу кто-то где-то

в реальном времени прочтёт.



Мои звонки и переписки,

мой личный код для входа в блог –

всё для тебя, родной и близкий!

Не враг. Не Сбер. Не Мой налог.



Снеси скорей их профиль мерзкий,

у нас есть Макс, всех лучше он.

Перед таким любой касперский –

кусок говна, а не шпион.



Его в кармане, словно музу,

храню, насмешек не боясь –

звезду Советского Союза

и с Родиной прямую связь.



А кто заклеит стёкла камер,

залепит жвачкой микрофон, –

тот немец, англосакс и амер,

и враг стране советской он!

«Росстат начал скрывать ключевые данные по экономике».Российские власти, как известно, отличаются невероятной скромностью и не любят хвастаться успехами. Когда последних становится слишком много, их приходится скрывать.

# # #

Очередные чудеса новояза.Омскую область накрыли ливни и грозы, и из-за этого во многих местах начались наводнения. Потоп оказался настолько сильным, что он даже мешает собирать урожай. Губернатор не растерялся и назвал ситуацию

# # #

«Мошенники обманули двух жителей Екатеринбурга на 950 тысяч рублей при помощи мессенджера МАХ».Вы ничего не понимаете! Всё дело в том, что:• Во-первых, это были наши родные отечественные мошенники;• Во-вторых, если бы мошенники дозвонились через WhatsApp или Telegram, они бы похитили в 10 раз больше!

# # #

Власти Калужской области поставили план по беременным школьницам Правительство Калужской области утвердило план с конкретными показателями по числу беременных школьниц и студенток, которые в ближайшие три года получат по 100 тысяч рублей за ранние роды. Власти рассчитывают, что всего участницами программы станут 396 девушек. А план – штука серьёзная. За выполнение плана, может, кого-то и наградят. Но вот за провал точно накажут!

Согласно постановлению от 4 августа, в 2025 году региональные выплаты получат 123 беременные ученицы, в 2026-м их количество должно вырасти до 130, а в 2027-м – до 143. Таким образом, на поддержку юных рожениц будет выделено почти 40 млн. рублей.

Но тогда под этот план нужно создать и программу стимулирования осеменения школьниц, а также подобрать штат исполнителей. Планирование – есть методология!



Минпросвещения с сентября начнет апробацию «Разговоров о важном» в детских садах. Эксперимент пройдёт в дошкольных учреждениях 22 регионов, включая Москву. Пилотный проект продлится до конца года.– Опять запаздываем, с роддома надо начинать! Вытащили, сполоснули и минут пять чё-нить из Медынского почитать. Чтобы с молоком матери...– Мера назрела! Но, конечно, хорошо бы ещё в беременных женщин выкрикивать правильные лозунги. В какие-нибудь их подходящие отверстия. Эмбрионам тоже надо прививать патриотизм!

# # #

За веком век уходит в никуда,А глупости и бреду нет конца;Боюсь, что наша главная беда –Иллюзия разумности Творца.

# # #

«Воду из-под крана признали виновной в ухудшении демографии Костромской области».Ну вот, наконец-то власти разобрались, кто виноват!

# # #

А знаете ли вы, что если в слове «Россия» оставить только согласных, то получится «ССР»?

# # #

В «Росгосцирке» пожаловались на кризис мировой клоунады Горькие вести принёс я вам, друзья. Страшные вести. Мировая клоунада переживает кризис, который связан с изменением юмористического направления в целом. Молодые клоуны никак не могут нащупать тот путь, который бы соединил традиции, современность и актуальность.

И это – слова человека понимающего, режиссёра Росгосцирка Елены Петриковой. «Одна из причин популярности советских клоунов – постоянное «мелькание» на телевидении: в развлекательных передачах и кино. Сейчас, к сожалению, телевидение не ведёт передач в таком формате. Только Евгений Петросян снимает, за что ему большое спасибо», – добавила режиссёр Росгосцирка.

Я-то думал – наоборот, клоунада на пике... А Петросян на наших похоронах ещё, конечно, спляшет, но ведь и он всё-таки не вечен. А дальше что?



Да, тут даже и возразить нечего. Таракан – это главная проблема Беларуси!

# # #

Матвиенко – Путину:Комментировать – только портить.

# # #