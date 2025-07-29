№28. 29 июля 2025 года.

«Сейчас важнее всего единство». Госдума введёт штрафы для тех, у кого до сих пор нет штрафов. * * * Россиянам дадут 14 дней на то, чтобы забыть ранее прочитанные экстремистские материалы. * * * В Москве, после обильных дождей и наводнения, мэр Собянин распорядился срочно заменить промокшие бордюры на сухие, новые. * * * «Войнамистин». В России представили новый антисептик на замену запрещённому «Мирамистину». * * * Госдума приняла закон о штрафах за поиск смысла жизни, в том числе и с VPN! * * * И о погоде: +38°С, жара. Погода лётная, велика вероятность, что кукуха отлетит окончательно. * * * «Воланд и бал сатаны?!» Роман «Мастер и Маргарита» запрещён за пропаганду сатанизма! * * * «Если через 50 дней Путин не сядет за стол переговоров, я дам ещё 50». Трамп перешёл на серьёзные угрозы.

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Новость: Сатанизм официально признан в России «экстремистским движением».– Следующий шаг – проверять родинки на предмет «знаков дьявола» и сжигать «ведьм» на костре.– Без признания экстремистскими движений поклонников Короля ночи и Волан-де-Морта, решение суда выглядит, конечно, несерьёзно.

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«Использование VPN признали отягчающим обстоятельством при преступлении».

А если преступление совершено повторно (рецидив), в составе группы лиц по предварительному сговору, с привлечением лиц, которые страдают тяжёлыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, либо с привлечением лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление, в отношении заведомо беременной несовершеннолетней женщины в связи с осуществлением ей служебной деятельности или выполнением общественного долга, с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, с использованием форменной одежды или документов представителя власти...

И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VPN! Это на сколько потянет?



Глава ЦИК Элла Памфилова:«Евроатлантические сатанисты не останавливаются ни перед чем, но мы должны жить по своим правилам, добиваться того, чтобы всё было правильно и как надо, но учитывать цинизм и мерзость врагов, которые с нами воюют. Мы должны быть на страже и делать всё для обеспечения безопасности граждан».Сложно догадаться, но таким образом Элла Александровна объяснила решение ЦИК, которое снова позволяет голосовать на пеньках, теперь уже осенью 2025 года. Трепещите, евроатлантические сатанисты!

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«На государственном портале «открытых данных» засекретили 80% информации».Да вообще слово «Открытый» какое-то подозрительное... нехорошее. Явно Западом навеяно. Надо бы и на магазинах запретить вывеску «Открыто» и заменить её на «Временно не закрыто».

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– А вы где в этом году отдыхали?– В Шереметьево, семь дней.– А мы во Внуково. Девять.– Говорят, в Домодедово неплохо! Не слышали?

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В РПЦ приравняли татуировки к «опознавательным знакам для дьявола» Нанесение тату – это грех, степень которого зависит от намерений. Особенно опасными он считает символы с сатанистским содержанием, объяснил протоиерей Максим Первозванский.



• Спикер Совфеда Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди.• В РФ не осталось производителей подшипников для современных вагонов.• В космос без топлива: в России разрабатывают «вечный» двигатель – полёты за пределы Солнечной системы могут стать реальностью!Задолбали эти либералы. Неужели непонятно, что в вечном двигателе не будут использоваться ни гвозди, ни подшипники?!

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Екатерина Мизулина пожаловалась, что из-за нового закона о запрете поиска экстремистских материалов, наказывать начнут тех, кто пишет доносы на россиян за экстремистские материалы.Докатились, товарищи! Честным доносчикам жизни не стало!

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В России ожидается, пишут провластные СМИ.– Блестящий образчик современного новояза позволяет спокойно и без стресса рассказать читателям о том, что в этом году (снова) ожидается неурожай и зерно будет говённое.– Формулировка просто прекрасная, это настоящая новая жемчужина в короне российского новояза. Не взрыв, а «хлопок», не падение, а «отрицательный рост», не трагедия, а «события» – к этому все уже привыкли. И вот теперь – не ничего не выросло, а «компактный урожай».

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И эти же люди запрещают сатанизм...• Умерший депутат Тарасенко в день смерти голосовал 11 раз (10 раз – «за», один раз – «против»).• Умерший в декабре 2020 депутат Шурчанов три недели перед смертью был в коме, и все эти три недели голосовал.• Умерший в сентябре 2020 депутат Агаев голосовал в день смерти 8 раз (он, кстати, тоже был в коме).• Умерший в декабре 2012 депутат Осипов в день смерти проголосовал за запрет иностранцам усыновлять российских сирот. Причём уже после того, как в Думе объявили о его смерти.В балагане под вывеской «российский парламент» голосовать после смерти – это норма. И даже традиционная ценность.

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