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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 8, 4 марта

№8. 4 марта 2025 года.

«Американцы помогли Древней Руси защититься от печенегов и половцев». Мединский обновил учебник истории.
* * *
Илон Маск сменил название соцсети X на Z.
* * *
Женщину, которая во время родов кричала, что никогда и ни за что больше не будет рожать, оштрафовали за пропаганду чайлдфри.
* * *
Росстат изменил методику подсчёта, после чего данные о рождаемости начнут расти темпами инфляции, а данные по инфляции – падать темпами рождаемости!
* * *
Лукашенко предложил Трампу приобрести редкоземельные клубни.
* * *
Россиян, возвращающихся из эмиграции, будут проверять на вменяемость!

# # #

2022: «На Вашингтон!»
2025: «На, Вашингтон!»

# # #

– Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет идти девушка, и вы подумаете – хоть бы не она! Так вот, это буду я.

# # #

Ноябрь, 2016: Петербургские казаки приняли Трампа в свои ряды и пригласили в гости.
Апрель, 2018: Трампа разжаловали из почётных казаков и решили «сжечь»!
Февраль, 2025: Питерские казаки решили вернуть Трампу звание есаула.
Питерские казаки решили вернуть Трампу звание есаула
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом
Не приходится
Приходится
Не приходится
Тужить!
YouTube перестанут блокировать только после выплаты Google всех штрафов, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Горелкин.
Сейчас Google должен России 2 800 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублей, или 2,8 дуодециллиона рублей.
Занимательные факты:
Купюрами по 5000 рублей требуемая сумма превышает массу Земли в 80 млн. раз, а массу Солнца – в 2400 раз. Кроме того, сумма, выложенная дорожкой из купюр по 5000 рублей, окажется длиннее всей видимой Вселенной.
Каждый день размер штрафа увеличивается на 100 тысяч рублей, а в конце недели – удваивается.

# # #

Никто ещё не вернулся, а сопредседатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил создать в России реестр компаний, которым запретят возврат в Россию.
Есть такая забава на Руси: делить шкуру неубитого медведя и заодно создавать новый реестр...

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Сквозь вековые непогоды
Идёт, вершит, берёт своё –
Дурак, явление природы,
Загадка замыслов её.
Игорь Губерман

# # #

Каждый второй россиянин (49%) считает, что смертную казнь в стране нужно разрешить и применять. За полную отмену выступают 15%.
Каждый второй россиянин (49%) считает, что смертную казнь в стране нужно разрешить
Барнаульского депутата и основателя «Сталин-центра» задержали прямо в здании парламента. Полиция утверждает, что «просто увезли его на беседу».
Уже который раз не устаём удивляться, насколько ни история людей ничему не учит, ни люди её не хотят учить совершенно. А потом бац и «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!»
– Если ты хочешь сохранить наши отношения, ты должен бросить пить!
– Хорошо. Я бросаю пить.
– А ещё мне не нравится, что твоя собака живёт в квартире!
– Хорошо. Я бросаю бросать пить.

# # #

В детсадах по всей России начали проводить зарницы с метанием гранат, ползаньем по снегу и плетением сетей
Таким образом детские сады начали 2025 год, объявленный Путиным Годом защитника Отечества.
Решётка, нары, умывальник,
Табак, заварка, спирт, матрас.
А это точно детский лагерь
у вас?

# # #

А вид поношенный, поскольку
муж на руках всю жизнь носил!

# # #

– А что за шухер с анализом ДНК на отцовство? Даёшь им не свой волос, а коллеги по работе, и вуаля – совпадение 0%.
– ...или вуаля – и не 0%...

# # #

В трудах Ленина обнаружили экстремизм

В суде над марксистским кружком из Уфы представили экспертизу, связывающую их действия с «ленинской» концепцией революции. Депутаты КПРФ уже раскритиковали выводы в исторической части исследования, заявив, что по такой логике можно признать террористом и самого Ленина.
В трудах Ленина обнаружили экстремизм
– Муж хочет ребёнка, а я пока не готова. Блин, почему нас создали так, что только женщины могут рожать? Это несправедливо!
– Потому что Господь увидел, как мужики лежат при смерти при температуре 37,2, и понял, что если им придётся ещё и рожать, человечество просто вымрет.

# # #

Девушка рассказывает подруге о парне:
– Он такой милый, ласковый... Прям весь как золотистый ретривер!
– Везде линяет, пахнет псиной и жрёт с земли что попало?

# # #

– Ну, я психанула и вернула ему все его подарки. Так он, сука, теперь меня реституткой зовёт!

# # #

Что делал Попугай Кеша в мультиках:
• сбросился с балкона;
• продал себя;
• взорвал вход в дом;
• утопил трактор;
• решил покончить с собой повешеньем на глазах у толпы.
Хрен знает, как до него ещё не добрался Роскомнадзор...

# # #

«Семья из Новосибирска назвала новорождённого ребёнка Трампом. При этом по отчеству мальчик – Владимирович».
– Разгон от ненависти до любви – три секунды. Причём, те же самые люди ещё вчера радостно встречали на улице «Жигули» с картонной ракетой на крыше и надписью «На Вашингтон». А за вечерним застольем драли глотки песенкой про «Сарматушки», которые летят из «России-матушки» на «Соединённые штатушки»...
– Полным именем ребёнка стало Трамп Владимирович Редкоземельев.
– Есть ощущение, что этот малыш научится переобуваться раньше, чем ходить...

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