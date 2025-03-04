№8. 4 марта 2025 года.

«Американцы помогли Древней Руси защититься от печенегов и половцев». Мединский обновил учебник истории. * * * Илон Маск сменил название соцсети X на Z. * * * Женщину, которая во время родов кричала, что никогда и ни за что больше не будет рожать, оштрафовали за пропаганду чайлдфри. * * * Росстат изменил методику подсчёта, после чего данные о рождаемости начнут расти темпами инфляции, а данные по инфляции – падать темпами рождаемости! * * * Лукашенко предложил Трампу приобрести редкоземельные клубни. * * * Россиян, возвращающихся из эмиграции, будут проверять на вменяемость!

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2022: «На Вашингтон!»2025: «На, Вашингтон!»

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– Как я вас узнаю?– Вам навстречу будет идти девушка, и вы подумаете – хоть бы не она! Так вот, это буду я.

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Ноябрь, 2016: Петербургские казаки приняли Трампа в свои ряды и пригласили в гости.

Апрель, 2018: Трампа разжаловали из почётных казаков и решили «сжечь»!

Февраль, 2025: Питерские казаки решили вернуть Трампу звание есаула.



Любо, братцы, любо,

Любо, братцы, жить!

С нашим атаманом

Не приходится

Приходится

Не приходится

Тужить!

YouTube перестанут блокировать только после выплаты Google всех штрафов, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Горелкин.Сейчас Google должен России 2 800 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублей, или 2,8 дуодециллиона рублей.Занимательные факты:Купюрами по 5000 рублей требуемая сумма превышает массу Земли в 80 млн. раз, а массу Солнца – в 2400 раз. Кроме того, сумма, выложенная дорожкой из купюр по 5000 рублей, окажется длиннее всей видимой Вселенной.Каждый день размер штрафа увеличивается на 100 тысяч рублей, а в конце недели – удваивается.

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Никто ещё не вернулся, а сопредседатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил создать в России реестр компаний, которым запретят возврат в Россию.Есть такая забава на Руси: делить шкуру неубитого медведя и заодно создавать новый реестр...

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Сквозь вековые непогодыИдёт, вершит, берёт своё –Дурак, явление природы,Загадка замыслов её.

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Каждый второй россиянин (49%) считает, что смертную казнь в стране нужно разрешить и применять. За полную отмену выступают 15%.



Барнаульского депутата и основателя «Сталин-центра» задержали прямо в здании парламента. Полиция утверждает, что «просто увезли его на беседу».

Уже который раз не устаём удивляться, насколько ни история людей ничему не учит, ни люди её не хотят учить совершенно. А потом бац и «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!»

– Если ты хочешь сохранить наши отношения, ты должен бросить пить!– Хорошо. Я бросаю пить.– А ещё мне не нравится, что твоя собака живёт в квартире!– Хорошо. Я бросаю бросать пить.

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В детсадах по всей России начали проводить зарницы с метанием гранат, ползаньем по снегу и плетением сетейТаким образом детские сады начали 2025 год, объявленный Путиным Годом защитника Отечества.

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А вид поношенный, посколькумуж на руках всю жизнь носил!

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– А что за шухер с анализом ДНК на отцовство? Даёшь им не свой волос, а коллеги по работе, и вуаля – совпадение 0%.– ...или вуаля – и не 0%...

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В трудах Ленина обнаружили экстремизм В суде над марксистским кружком из Уфы представили экспертизу, связывающую их действия с «ленинской» концепцией революции. Депутаты КПРФ уже раскритиковали выводы в исторической части исследования, заявив, что по такой логике можно признать террористом и самого Ленина.



– Муж хочет ребёнка, а я пока не готова. Блин, почему нас создали так, что только женщины могут рожать? Это несправедливо!– Потому что Господь увидел, как мужики лежат при смерти при температуре 37,2, и понял, что если им придётся ещё и рожать, человечество просто вымрет.

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Девушка рассказывает подруге о парне:– Он такой милый, ласковый... Прям весь как золотистый ретривер!– Везде линяет, пахнет псиной и жрёт с земли что попало?

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– Ну, я психанула и вернула ему все его подарки. Так он, сука, теперь меня реституткой зовёт!

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Что делал Попугай Кеша в мультиках:• сбросился с балкона;• продал себя;• взорвал вход в дом;• утопил трактор;• решил покончить с собой повешеньем на глазах у толпы.Хрен знает, как до него ещё не добрался Роскомнадзор...

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– Разгон от ненависти до любви – три секунды. Причём, те же самые люди ещё вчера радостно встречали на улице «Жигули» с картонной ракетой на крыше и надписью «На Вашингтон». А за вечерним застольем драли глотки песенкой про «Сарматушки», которые летят из «России-матушки» на «Соединённые штатушки»...– Полным именем ребёнка стало Трамп Владимирович Редкоземельев.– Есть ощущение, что этот малыш научится переобуваться раньше, чем ходить...

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