№2. 21 января 2025 года.
|Чиновники: убрать снег мы планируем через 2,5 месяца с помощью окончания срока его выпадения.
# # #
|• В Госдуме объяснили, почему жители новостроек вынуждены ходить пешком на 40-й этаж. Из-за санкций и отсутствия внутреннего производства в России купить лифты для новых многоэтажек на сегодняшний день не представляется возможным, заявила депутат Госдумы Галина Хованская.
• Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: «Всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим».
Усталый лифт закроет двери,
поймёт, что сильно пообвис,
протрёт «Цой жив», погасит лампы
и вниз.
Февраль-2024: «На замену устаревших лифтов в России требуется 200 млрд. рублей».
Сентябрь-2024: «Лифты в российских домах начнут массово останавливать».
Ноябрь-2024: «Взносы на капремонт в домах с лифтами могут увеличить».
Январь-2025: «Срок службы устаревших лифтов в России продлён на пять лет».
– Потому что у нас «Орешник» новый, сынок.
Кстати, это мысль! Наверное, по мере износа всех основных узлов и агрегатов и в самолётах следует постепенно снижать допустимое количество пассажиров и грузов.
Вынес достаточно русский народ.
Вынес и эту дорогу железную –
Вынесет всё, что господь ни пошлёт!
Вынесет всё – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся – ни мне, ни тебе.
Николай Некрасов, 1864
# # #В Энгельсе несколько дней горело нефтехранилище на авиабазе. На пятые сутки глава региона Роман Бусаргин заявил, что происходит «процесс контролируемого выгорания топлива».
– Бесконтрольно догорающая нефтебаза – это беспорядок и расхлябанность, а здесь всё контролируется и полный порядок.
– Как же хорошо, что всё под контролем!
# # #
|РКН извинился за вчерашнее краткое отсутствие интернета и пообещал в следующий раз заблокировать Рунет навсегда.
Крепчает охват интернета,
грядёт орбитальный сигнал.
Россия в порядке ответа
желает, чтоб враг понимал:
его технологии жалки,
в России растут как грибы
глушилки, давилки, сбивалки,
лучи электронной борьбы.
Мы в плане вредительства – боги!
Мы в сфере помех – короли!
И нету таких технологий,
чтоб мы их сломать не могли!
В России пока так и не научились справляться с обломками БПЛА, а теперь вот новая беда – оказывается, достаточно простой «угрозы», чтобы на предприятии возникла «ситуация».
# # #Извините, у нас Россия.
Жителя Смоленска, которого нашли на железнодорожных путях без головы, признали ограниченно годным к военной службе. По документам, на следующий день после гибели, он прошёл медкомиссию в военкомате...
# # #• Мишустин создал ещё одну комиссию по борьбе с экологической катастрофой в Чёрном море.
• Замглавы комиссии назначен глава МЧС Куренков.
• Который одновременно является главой оперативного штаба по борьбе с той же катастрофой.
Понимаете?
Теперь на заседании оперштаба его глава Куренков будет давать слово для доклада замглаве комиссии Куренкову. А сразу после него с сообщением о работе в зоне катастрофы МЧС будет выступать министр Куренков.
Нет сомнений, что таким не имеющим аналогов методом мазут будет побеждён!
# # #«Россия будет покупать газ у Европы для Приднестровья с помощью компании-посредника, расходы будут покрывать из российского бюджета», пишет «Коммерсантъ».
Россия будет покупать газ у Европы. Настолько хитрые многоходовочки в новом многополярном мире, что не понятно, как громко кричать «гойда».
# # #
|Россиян будут штрафовать на 5 тысяч рублей за неправильную утилизацию ёлки. Ёлку нельзя просто вынести на мусорку, по правилам, её необходимо распилить или разобрать и аккуратно упаковать отдельные части.
Короче, опять петербуржцы законы для своих пишут!
Идей и мыслей тьма,
И часть из них ещё в уме,
А часть – сошла с ума.
Игорь Губерман
# # #Это сколь же труб проложено! Сколько средств ухайдокали! Трильоны денег потратили! И всё впустую? Так и простим?
Кочевряжатся, мол, газ наш им больше не нужен. Ну, и доколе мы эти демонстративные издевательства терпеть будем?
А как же наш железобетонный принцип в международных отношениях: «Не хотят дружить – навреди!»
У нас что, извелись умельцы по устройству пакостей? Неужели трудно, как стемнеет, снять заглушку с трубы на ихней стороне, включить механизмы на реверс и выкачивать из этой Европы воздух.
Дышать тяжело станет, и как миленькие и санкции снимут, и дружить снова запросятся.
Николай Травкин
# # #
(274 раза прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 |