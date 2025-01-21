№2. 21 января 2025 года.

Чиновники: убрать снег мы планируем через 2,5 месяца с помощью окончания срока его выпадения. * * * Вместо замены устаревших лифтов в них проведут молебны и окропят все углы святой водой! * * * Росгвардия и ОМОН пожаловались, что им не удалось разогнать YouTube. * * * Кремль пригрозил отправить Шамана с туром по США, если Трамп откажется снимать санкции! * * * «В горячей войне мы Гренландию победим за два дня! Что её побеждать-то». Американская журналистка Марго Саймон рассказала о планах Трампа в эфире Nightingale Evening.

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• В Госдуме объяснили, почему жители новостроек вынуждены ходить пешком на 40-й этаж. Из-за санкций и отсутствия внутреннего производства в России купить лифты для новых многоэтажек на сегодняшний день не представляется возможным, заявила депутат Госдумы Галина Хованская.

• Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: «Всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим».



Усталый лифт закроет двери,

поймёт, что сильно пообвис,

протрёт «Цой жив», погасит лампы

и вниз. * * * Как решают проблемы российские чиновники:

Февраль-2024: «На замену устаревших лифтов в России требуется 200 млрд. рублей».

Сентябрь-2024: «Лифты в российских домах начнут массово останавливать».

Ноябрь-2024: «Взносы на капремонт в домах с лифтами могут увеличить».

Январь-2025: «Срок службы устаревших лифтов в России продлён на пять лет». * * * – Пап, а почему у нас в доме лифт такой старый?

– Потому что у нас «Орешник» новый, сынок.



Кстати, это мысль! Наверное, по мере износа всех основных узлов и агрегатов и в самолётах следует постепенно снижать допустимое количество пассажиров и грузов.

Да не робей за отчизну любезную...Вынес достаточно русский народ.Вынес и эту дорогу железную –Вынесет всё, что господь ни пошлёт!Вынесет всё – и широкую, яснуюГрудью дорогу проложит себе.Жаль только – жить в эту пору прекраснуюУж не придётся – ни мне, ни тебе.

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В Энгельсе несколько дней горело нефтехранилище на авиабазе. На пятые сутки глава региона Роман Бусаргин заявил, что происходит «процесс контролируемого выгорания топлива».– Бесконтрольно догорающая нефтебаза – это беспорядок и расхлябанность, а здесь всё контролируется и полный порядок.– Как же хорошо, что всё под контролем!

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РКН извинился за вчерашнее краткое отсутствие интернета и пообещал в следующий раз заблокировать Рунет навсегда.



Крепчает охват интернета,

грядёт орбитальный сигнал.

Россия в порядке ответа

желает, чтоб враг понимал:

его технологии жалки,

в России растут как грибы

глушилки, давилки, сбивалки,

лучи электронной борьбы.

Мы в плане вредительства – боги!

Мы в сфере помех – короли!

И нету таких технологий,

чтоб мы их сломать не могли!

Новость: «В Нижнекамске загорелся завод «Танеко» на фоне угрозы БПЛА».В России пока так и не научились справляться с обломками БПЛА, а теперь вот новая беда – оказывается, достаточно простой «угрозы», чтобы на предприятии возникла «ситуация».

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Извините, у нас Россия.Жителя Смоленска, которого нашли на железнодорожных путях без головы, признали ограниченно годным к военной службе. По документам, на следующий день после гибели, он прошёл медкомиссию в военкомате...

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• Мишустин создал ещё одну комиссию по борьбе с экологической катастрофой в Чёрном море.• Замглавы комиссии назначен глава МЧС Куренков.• Который одновременно является главой оперативного штаба по борьбе с той же катастрофой.Понимаете?Теперь на заседании оперштаба его глава Куренков будет давать слово для доклада замглаве комиссии Куренкову. А сразу после него с сообщением о работе в зоне катастрофы МЧС будет выступать министр Куренков.Нет сомнений, что таким не имеющим аналогов методом мазут будет побеждён!

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«Россия будет покупать газ у Европы для Приднестровья с помощью компании-посредника, расходы будут покрывать из российского бюджета», пишет «Коммерсантъ».Россия будет покупать газ у Европы. Настолько хитрые многоходовочки в новом многополярном мире, что не понятно, как громко кричать «гойда».

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Россиян будут штрафовать на 5 тысяч рублей за неправильную утилизацию ёлки. Ёлку нельзя просто вынести на мусорку, по правилам, её необходимо распилить или разобрать и аккуратно упаковать отдельные части.



Короче, опять петербуржцы законы для своих пишут!

Кипит и булькает во мнеИдей и мыслей тьма,И часть из них ещё в уме,А часть – сошла с ума.

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Это сколь же труб проложено! Сколько средств ухайдокали! Трильоны денег потратили! И всё впустую? Так и простим?Кочевряжатся, мол, газ наш им больше не нужен. Ну, и доколе мы эти демонстративные издевательства терпеть будем?А как же наш железобетонный принцип в международных отношениях:У нас что, извелись умельцы по устройству пакостей? Неужели трудно, как стемнеет, снять заглушку с трубы на ихней стороне, включить механизмы на реверс и выкачивать из этой Европы воздух.Дышать тяжело станет, и как миленькие и санкции снимут, и дружить снова запросятся.

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