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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 4, 4 февраля

№4. 4 февраля 2025 года.

Никогда не спрашивай женщину про её возраст, мужчину – про его зарплату, а китайскую нейросеть DeepSeek: что случилось на площади Тяньаньмэнь в 1989-м и кто из политиков похож на Винни-Пуха.
* * *
«На тюменском автовокзале спустя 50 лет появится туалет». Прогресс не остановить!
* * *
Рублевское шоссе переименовано в Одноцентовое.
* * *
Музей ГУЛАГа закрыт в связи с тем, что вся страна теперь музей ГУЛАГа.
* * *
«В России всё должно быть на высоте». Минфин объяснил ситуацию с ценами и инфляцией.
* * *
В Госдуме предложили разрешить прокуратуре конфисковывать понравившееся силовикам имущество.

# # #

Если ещё и оставались сомневающиеся, что Владимир Владимирович большой учёный, в языкознании познавший толк, то недавно они были посрамлены и повержены.
На заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России В.Путин констатировал: «В России простой народ крепких слов-то особо не употребляет».
Как же он прав! Он и всегда прав, а в этот раз особенно. Ну, прям, в яблочко!
Будучи представителем этого простого, не побоюсь даже сказать, глубинного народа, подтверждаю и свидетельствую. Сколько лет на стройке проработал, но чтобы нецензурное слово от какого работяги прозвучало – не припомню. Иной раз мужики пригубят по стаканчику в обед и, казалось бы, ну щас начнётся, выноси святых. Но встанет Лимонтий, продекламирует по памяти стих Маяковского про советский паспорт и контроль за культурой речи в бытовке восстанавливается...
А чтобы матершину на стройке услышать, ну это, мля, никогда!
Николай Травкин
В.Путин констатировал: «В России простой народ крепких слов-то особо не употребляет»
Мне уже за 70 лет, и моё поколение так и уйдёт, наверно, не получив ответов на три вопроса:
• Екатерина Тихонова – дочь или не дочь...
• Правда ли, что знаменитая гимнастка Кабаева...
• Что имеет в виду Песков под словами «всё идёт по плану»?

# # #

Зарплата главы «Роснефти» Игоря Сечина в 2024 году составила 4 590 450 544 рубля, сообщили расследователи со ссылкой на данные утечек.
Кстати, пока вы читали это сообщение, Игорь Иваныч заработал чуть больше 40 тысяч рублей. И не подавился.

# # #

«Россия и Мадагаскар подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе».
Как все мы знаем, Мадагаскар был уже на пороге вывода в космос 25 тяжёлых боевых крейсеров и двух Звёзд Смерти. Благодаря России эта угроза устранена. Большая геополитическая победа!

# # #

Лукашенко сообщил, что уже в седьмой раз абсолютно не цепляется за власть!

Опубликованы предварительные результаты выборов президента Беларуси:
1) Александр Лукашенко – 62%.
2) Прошлый президент Беларуси – 18%.
3) Отец Коли – 12%.
4) Хозяин шпица Умки – 8%.
Лукашенко сообщил, что уже в седьмой раз абсолютно не цепляется за власть!
Собака Александра Лукашенко пометила избирательный участок...
Ну, помочилась собачка на стенку в избирательном участке. Ничего страшного, всё-таки это собачка, кого надо собачка. Вот если бы это сам хозяин собачки проделал... Да, собственно, и тогда никто бы виду не подал, что заметил.
* * *
Случай с собакой, обмочившей избирательный участок, стал настоящей политической драмой. Говорят, сначала Лукашенко вызвал пса на беседу. Видимо, по его логике, если он может спорить с министром иностранных дел ЕС, то и с собакой договорится.
Но собака, как и все разумные существа, отказалась вести диалог с режимом. Тогда начались стандартные методы: допрос с пристрастием, изоляция и, конечно, обвинение в сотрудничестве с Западом. По последним данным, пёс уже признался, что обоссал участок по заданию польской разведки. Под пытками он также подписал явку с повинной и указал, что получил задание в обмен на сухой корм и кость.
Теперь этот несчастный четвероногий враг государства отбывает наказание где-то на картофельных полях. Говорят, его каждое утро будит гимн Беларуси, и, прежде чем начать свой рабочий день, он обязан лайнуть в сторону Евросоюза. А Лукашенко, довольный, заявил, что это лучший пример того, как быстро можно перевоспитать оппозиционера.
Извините, у нас Россия.
В России консервы из сайры начали выпускать без сайры – её заменяют тихоокеанской сардиной из-за роста цен.

# # #

• Губернатор Петербурга Александр Беглов: «Финляндия всегда жила за наш счёт».
• Средняя зарплата в Финляндии в частном секторе превысила 4000 евро.
Блин. Как бы и россиянам за счёт России хоть когда-нибудь пожить, а?!

# # #

«Китай и Индия приостановили закупку российской нефти из-за роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США».
Вот, настоящие друзья и союзники! Знают, что санкции нам на пользу, и изо всех сил стараются нам помогать!

# # #

Депутат Ярослав Нилов заявил, что крайне доволен новым служебным автомобилем «Лада». По его словам, с декабря 2024 года он передвигается на отечественной машине, которая за этот срок «ещё не ломалась».
Представляете! С декабря ездит на Ладе, а она ещё ни разу не ломалась! Это же целый месяц прошёл уже!

# # #

Поп РПЦ Кирилл Иванов увидел в использовании презервативов «признаки недоверия к Богу»: «Контрацепция – это, по сути, обращение к Богу: «Мы тебе не доверяем». Господь всё-таки лучше знает, посылать вам ребёнка или не посылать».
Поп РПЦ Кирилл Иванов увидел в использовании презервативов «признаки недоверия к Богу»
– Постойте, а как же очки на лице Иванова? Это ведь прямое доказательство его маловерия! Разве не ясно, что Бог хотел, чтобы он ползал по миру, щурясь, как крот?
– Получается, этот еретик не верит, что Бог может продырявить презерватив, если такова Его воля?
У супермаркета бандиты
Аркадия зажав в тиски,
Отбили у бедняги печень
трески.

# # #

В России за год спрос на шаманские бубны вырос в два раза. Также на почти 150% чаще стали покупать стеклянные шары, а вот осиновые колья и куклы вуду всего на 66% и 51% соответственно – исследование оператора онлайн-касс АТОЛ.
Уверенность в завтрашнем дне растёт прямо на глазах. Получается, посмотрели в шары, потрясли бубнами и пришли к выводу, что в будущем насильственные методы не очень пригодятся, поэтому кольев и иголок взяли всего по чуть-чуть, так, на всякий случай.
Оптимистичная гойда!

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