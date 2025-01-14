№1. 14 января 2025 года.

Петардасы – люди, взрывающие петарды под твоим окном поздно ночью. * * * Росстат: из накоплений у россиян остались только жировые. * * * Госдума приняла закон, запрещающий цокать языком при взгляде на ценники. * * * А знаете ли вы, что после аварии сечиновских танкеров в Чёрном море вся икра у рыбы стала чёрной? * * * «Зашли одновременно 5 человек». Число пользователей ВК Видео рекордно выросло после блокировки YouTube! * * * «Сегодняшняя молодёжь ужасная. Но ещё ужаснее то, что мы не принадлежим к ней» (Фаина Раневская).

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Россию развалят патриоты? 6. В Башкирии сожгли флаг Российской империи!

Краткое содержание предыдущих серий:

1. Подростки в Башкирии сфотографировались с флагом Российской империи.



2. Их поймали башкиры, заставили записать извинения и снять ролик уже с башкирским флагом.



3. Потом подключились русские националисты, поймали этих башкиров и заставили уже их записать извинения за то, что заставляли извиняться подростков с имперским флагом.

4. Подключился также Бастрыкин и потребовал возбудить уголовку на башкиров за то, что прессанули подростков, сфоткавшихся с имперским флагом.

5. Потом откуда-то выполз ветеран СВО, нашёл этих же подростков и заставил снова снять видео с флагом Российской империи.



6. Потом в сети появилось видео, на котором неизвестные сжигают Флаг Российской Империи.

<<мы находимся где-то примерно здесь>>

А ведь это ещё, похоже, даже не середина сезона. Какая же будет развязка, мамадорогая?..

Депутат призвал приравнять к экстремизму пропаганду «Игры в кальмара»:«Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в мире, где убийство становится нормой», – подчеркнул депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.Дело говорит! В сегодняшней России убийство не норма, а подвиг!

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«Путин поручил принять меры по повышению рождаемости в РФ».Второй после Бога... А может и не второй. Ведь Бог не был столь категоричен и лишь ограничился рекомендацией: «Плодитесь и размножайтесь».

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Лидер Талибана (пока ещё запрещённой в России террористической организации) запретил устанавливать окна в помещениях, «обычно используемых женщинами».Я всё жду, когда они уже просто запретят женщин. А то столько соблазнов у наших друзей и союзников!

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В Якутии снова слепили символ 2025 года – змею из навоза.

Ну, на этот раз следующий год точно будет фартовым!



Действия Израиля на Голанских высотах представляют собой непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии и являются грубым нарушением международного права. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Верьте ему – этот чувак шарит в угрозах территориальной целостности. А в грубых нарушениях международного права он вообще эксперт!

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Новость, которая особенно хорошо звучит именно в эти дни:В 10 тысячах световых лет от Земли обнаружили гигантское спиртовое облако объёмом 400 квинтиллионов литров. Если бы люди решили его выпить, каждому пришлось бы употреблять по 300 тысяч литров алкоголя в день на протяжении миллиарда лет.

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С 1 января две трети российских регионов стали платными для посещения. Теперь с каждого туриста будут взимать 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в день.Правильно, давно пора внедрять федеральную программу «Нехер шастать, сидите дома» по всей стране. Нормальный человек этим вашим туризмом не занимается, у него только два веских повода куда-то поехать: похороны и свадьба, всё!

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Сирийские власти замазали главу МИД Германии на фото со встречи в Дамаске, но умельцы всё же смогли снять блюр!



Смотрю на морды, рожи, хари,На скотский в их чертах покой;Конечно, все мы – Божьи твари,Но не до степени такой.

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«Глава правительства попросил «АвтоВАЗ» выпускать качественные автомобили».Ну, теперь-то точно всё изменится!

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– Ты меня уважаешь?– Ну... а как у тебя с медициной?– Ракета есть!– А с образованием?– Много ракет есть!!!

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