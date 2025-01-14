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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 1, 14 января

№1. 14 января 2025 года.

Петардасы – люди, взрывающие петарды под твоим окном поздно ночью.
* * *
Росстат: из накоплений у россиян остались только жировые.
* * *
Госдума приняла закон, запрещающий цокать языком при взгляде на ценники.
* * *
А знаете ли вы, что после аварии сечиновских танкеров в Чёрном море вся икра у рыбы стала чёрной?
* * *
«Зашли одновременно 5 человек». Число пользователей ВК Видео рекордно выросло после блокировки YouTube!
* * *
«Сегодняшняя молодёжь ужасная. Но ещё ужаснее то, что мы не принадлежим к ней» (Фаина Раневская).

# # #

Россию развалят патриоты?

6. В Башкирии сожгли флаг Российской империи!
Краткое содержание предыдущих серий:
1. Подростки в Башкирии сфотографировались с флагом Российской империи.
Россию развалят патриоты?
2. Их поймали башкиры, заставили записать извинения и снять ролик уже с башкирским флагом.
Россию развалят патриоты?
3. Потом подключились русские националисты, поймали этих башкиров и заставили уже их записать извинения за то, что заставляли извиняться подростков с имперским флагом.
4. Подключился также Бастрыкин и потребовал возбудить уголовку на башкиров за то, что прессанули подростков, сфоткавшихся с имперским флагом.
5. Потом откуда-то выполз ветеран СВО, нашёл этих же подростков и заставил снова снять видео с флагом Российской империи.
Россию развалят патриоты?
6. Потом в сети появилось видео, на котором неизвестные сжигают Флаг Российской Империи.
<<мы находимся где-то примерно здесь>>
А ведь это ещё, похоже, даже не середина сезона. Какая же будет развязка, мамадорогая?..
Депутат призвал приравнять к экстремизму пропаганду «Игры в кальмара»:
«Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в мире, где убийство становится нормой», – подчеркнул депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.
Дело говорит! В сегодняшней России убийство не норма, а подвиг!

# # #

«Путин поручил принять меры по повышению рождаемости в РФ».
Второй после Бога... А может и не второй. Ведь Бог не был столь категоричен и лишь ограничился рекомендацией: «Плодитесь и размножайтесь».

# # #

Лидер Талибана (пока ещё запрещённой в России террористической организации) запретил устанавливать окна в помещениях, «обычно используемых женщинами».
Я всё жду, когда они уже просто запретят женщин. А то столько соблазнов у наших друзей и союзников!

# # #

В Якутии снова слепили символ 2025 года – змею из навоза.
Ну, на этот раз следующий год точно будет фартовым!
В Якутии снова слепили символ 2025 года – змею из навоза
Действия Израиля на Голанских высотах представляют собой непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии и являются грубым нарушением международного права. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Верьте ему – этот чувак шарит в угрозах территориальной целостности. А в грубых нарушениях международного права он вообще эксперт!

# # #

Новость, которая особенно хорошо звучит именно в эти дни:
В 10 тысячах световых лет от Земли обнаружили гигантское спиртовое облако объёмом 400 квинтиллионов литров. Если бы люди решили его выпить, каждому пришлось бы употреблять по 300 тысяч литров алкоголя в день на протяжении миллиарда лет.

# # #

С 1 января две трети российских регионов стали платными для посещения. Теперь с каждого туриста будут взимать 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в день.
Правильно, давно пора внедрять федеральную программу «Нехер шастать, сидите дома» по всей стране. Нормальный человек этим вашим туризмом не занимается, у него только два веских повода куда-то поехать: похороны и свадьба, всё!

# # #

Сирийские власти замазали главу МИД Германии на фото со встречи в Дамаске, но умельцы всё же смогли снять блюр!
Сирийские власти замазали главу МИД Германии на фото со встречи в Дамаске, но умельцы всё же смогли снять блюр!
Сирийские власти замазали главу МИД Германии на фото со встречи в Дамаске, но умельцы всё же смогли снять блюр!
Смотрю на морды, рожи, хари,
На скотский в их чертах покой;
Конечно, все мы – Божьи твари,
Но не до степени такой.
Игорь Губерман

# # #

«Глава правительства попросил «АвтоВАЗ» выпускать качественные автомобили».
Ну, теперь-то точно всё изменится!

# # #

– Ты меня уважаешь?
– Ну... а как у тебя с медициной?
– Ракета есть!
– А с образованием?
– Много ракет есть!!!

# # #

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c

Не понимаю, как можно формировать новый эшелон власти, когда старый всё ещё не отправлен по этапу... (мысли в рабочее время)

Шутка 2008 года

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