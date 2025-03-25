№11. 25 марта 2025 года.

Минфин подготовит предложения по «большой приватизации». Не пропустите новую распродажу Родины. Предложение ограничено! * * * «Сыграть с Трампом в хоккей». Стала известна настоящая цель «СВО». * * * «Вопреки резкому падению доллара нам удалось удержать цены на высоком уровне». Песков отчитался об успехах. * * * Илон Маск пообещал назвать своего следующего ребёнка ZVO-25. * * * Госдума рассмотрит поправки в УК, вводящие ответственность за дискредитацию фейков Трампа.

# # #

Сейчас ведём со здравым смысломнепримиримую борьбу!

# # #

ВЕСНА Травка зеленеет,

Солнышко блестит;

Ласточка с весною

В сени к нам летит.



Солнце стало раньше

За окном вставать.

Надо переставить

К западу кровать.



Солнце жарче греет

Нас через стекло,

Жарят батареи

Солнышку назло!



Кашель свирепеет,

Сопелька блестит.

К нам пришли весною

Насморк и бронхит!



Скоро будет праздник

Первой борозды,

Уж крестьянин дразнит

Лошадь за узды!



Тракторы застряли

В поле у ручья.

Грязи в поле много,

И она ничья.



Рыбаки на льдинах

Уплывают вдаль.

Ящики на спинах,

А в глазах – печаль...



Весело машины

На шипах шуршат,

Грязь и снег из лужи

К нам в лицо летят.



За окном чернеет

Кое-где снежок.

Он похож на грязный

Жирный творожок.



С веткою мимозы

Дяденька лежит.

Он жену с весною

Поздравлять лежит!



А в лесу подснежник

Средь снегов расцвёл.

Съел его голодный

Старый лось, козёл!



Женщины порхают,

Блёстками блестят,

Ноги оголяют –

В паспорт к нам хотят...

«Красная бурда»

«В Бразилии вырубили охраняемые леса ради проведения климатического саммита».Главное – с заботой о природе!

# # #

Новость: «Осуждённый за создание нарколаборатории ветеран СВО провёл «урок мужества» для ставропольских школьников».– Ну что, детишки. Сегодня я расскажу вам, как варить мужество...– Может быть «Стать мужественным»?– Я так и сказал! А если хочешь что-то спросить, сначала надо поднять грамм!

# # #

На пост мэра Череповца претендует загадочный «участник СВО» Администрация города отчиталась, что на пост главы города претендуют пять человек. Среди них есть и действующий участник СВО в Украине. Новость сопроводили фото, на котором лицо военного размыто.



Чиновники мэрии не сообщают, какие такие подвиги он совершил, что боится показать своё лицо избирателям.

Не отвечают власти и на вопросы, которые возникнут в случае его избрания на пост мэра:

• Каким образом будет сохраняться его анонимность?

• Мэр будет управлять городом в балаклаве?

• А принимать граждан в своём кабинете он будет сидя к ним спиной?

Россия поднялась на шесть строчек в рейтинге самых счастливых стран. Теперь в World Happiness Report, который ежегодно представляет подразделение ООН, страна находится на 66-м месте.Нельзя останавливаться. Надо дожимать этих грустных, пока тренд пошёл, как говорится – попёрло, необходимо использовать момент, додавить всех несчастных и нормально зажить всем счастливым!

# # #

«Лукашенко сообщил о звонках Путину с Украины».Представители Сбербанка звонили, похоже. Дед им наверняка чуть пол бюджет не перевёл!

# # #

В года рубежные и страшныеНепостижимо, всюду, молчаПолзут из нор кроты вчерашние,Зубами клацая по-волчьи.

# # #

«КХЛ-НХЛ» – переводчик Трампа неправильно интерпретировал кряхтение Путина и смог организовать хоккейный матч Россия – США!

# # #

«Красноярскому депутату отказали в проведении митинга против запрета митингов».Полностью новость должна звучать так: Госдума утвердила запрет на разрешение запрещать запреты на митинги против запретов на запрет запрещать запрет на митинг против запрета митингов.

# # #

Столица... Вечер. Вагон метро. Тихо дремали пассажиры. Вдруг мужчина с наушниками неожиданно как закричит:

– Трамп! Трамп нашему позвонил!..

Все в вагоне метро встали со своих мест, просветлели лицами, стали обниматься, креститься тремя перстами, целоваться в уста и поздравлять друг друга со светлым праздником!



Лишь оптимисты верили, что телефонный разговор лидеров Россия-США даст какой-то результат. Но даже самые оптимистические оптимисты не ожидали, что удастся договориться об игре НХЛ-КХЛ. Никто и мечтать не мог!



Доллар опустили, СМИ на грантах госдепа разогнали, с американцами замирились, с корпорациями договорились, на сдачу ещё в хоккей поиграют. Все пропагандистские аффирмации из телевизора сбылись. Визуализации стали реальностью. Карты желаний активированы. Вселенная на все мечты ответила!

Действительно, нужно было только верить, получается. Как после этого не начать дышать маткой и не вложить всё в марафоны успеха?

Сижу на кухне, пью кофе.А по кухонному телевизору эксперты про инфляцию говорят. И так, и сяк, что только не предпринимает власть – растут цены!Наконец умная голова нашлась и объяснила. Зарплаты и пенсии повысились, доходы у людей слишком быстро растут, вот и потреблять больше стали. Тут и другие активизировались. Мол, действительно, народ так обогател, в магазин самому сходить ниже достоинства считает – курьеры пищу прямо к двери доставляют. В общем, платить надо меньше и цены не будут расти...А ведь они именно так и сделают, подумал я. И даже кофе перестал прихлёбывать.

# # #

14.12.2023. Путин рассказал о планах России произвести свыше 1 тыс. самолётов к 2030 году.28.12.2023. Ростех выпустит более 500 самолётов до 2030 года.18.03.2025. Чемезов: РФ до 2030 года нужно произвести около 200 самолётов.Как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать – хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.

# # #