№17. 6 мая 2025 года.

«Государство с несменяемым диктатором, избранным на всю жизнь группой чиновников». Кремль раскритиковал Ватикан. * * * АвтоВАЗ пожаловался на демпинг и жёсткую конкуренцию со стороны китайских производителей самокатов! * * * «В США, Японии и Германии люди не могут позволить себе иномарки и ездят на обычных отечественных кадиллаках, тойотах и мерседесах». Путин рассказал о нищете на Западе. * * * «Странный сбой». Россияне пожаловались, что сайты для поиска дешёвых авиабилетов показывают только недешёвые билеты. * * * Трамп не видит у Зеленского желания сесть под стол переговоров!

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Северная Корея впервые официально заявила об отправке своих военных в РФ, также Ким Чен Ын сообщил, что в Пхеньяне воздвигнут памятник бойцам КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области.Любого, кто лет пятнадцать назад сказал бы, что соколы Кима будут освобождать Курскую область от украинской армии, забрали бы в дурку и обкололи галоперидолом. Поэтому, если вы хотите знать, что будет ещё через пятнадцать лет, нужно слушать не бесполезных политологов и экономистов, а поговорить с тем, кого прямо сейчас пакуют санитары, и успеть услышать, что нас ожидает, пока ему не дали таблетки!

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13 стран, включая государства БРИКС, присоединились к России и Китаю в работе над Международной научной лунной станцией, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Это Беларусь, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия и Боливия», – уточнил он.



Открытка для тех, кто уверен, что Китай можно переиграть на их поле:Китайцы после начала тарифных войн продали в США около 100 тысяч футболок и кепок с надписью «Бойкот Китаю».

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России вновь не повезло,Никто не ждал такой напасти:Разнокалиберное злоОпять взошло к вершине власти.

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100 дней Трампа Играйте в гольф, водите бензиновые машины, ходите в стрипклубы, ходите в церковь, курите сигары, выпивайте, но не вино, ходите на рыбалку, имейте любовницу, работайте, храните деньги в банке, играйте в карты, заведите маленькую собаку, постите в твиттере, смотрите спорт на плазме, жарьте мясо, не сортируйте мусор.



ПЕРЕГОВОРЩИК Генерал Даллес поговорил со Сталиным и понял, что окончательный разгром нацистской Германии – вопрос чести для США, Британии и СССР. Генерал Даллес поговорил с Гитлером и понял, что тот славный парень и патриот свой страны, а борьба с коммунистами неплохая идея. Генерал Даллес поговорил с женой и понял, что пора вынести мусор и купить хлеба. Он вышел во двор, там сидели два смутно знакомых мужика. «Третьим будешь?» – спросили они. Генерал Даллес важно кивнул, поставил на лавку пакет с мусором, и они ушли играть в гольф. * * * Не смог уговорить переговорщик

свою Меланью приготовить борщик.

И хмурит брови у пустой тарелки

большой непревзойдённый мастер сделки.

Я музыке так благодаренЗа то, что жизнь мне раз спасла!Когда напали хулиганы,Я балалайкой их избил.

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– Трамп дал Путину несколько дней!– А потом?– Потом даст ещё несколько.– А потом?– Скажет, что под «днями» подразумевал два-три месяца.– А после?– Разозлится и введёт санкции!– И?– Передумает, отменит и даст ещё несколько дней.– А что скажут трамписты?– Как всегда, что никто лучше Трампа не справился бы.

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«Смерть Сталина – дело врачей и результат предательства со стороны кровеносной системы. В смерти Сталина не было никакой необходимости, исторически она ничем не была обусловлена. Смерть Сталина – крупнейшая физиологическая катастрофа!»

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В 2023 году 67% опрошенных ВЦИОМ волгоградцев высказались против переименования города, поддержали эту идею только 26% респондентов. Несмотря на это, Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда имени «Сталинград».А знаете, я это поддерживаю.Но при нескольких условиях.1. Экспресс из города в аэропорт «Сталинград» должен состоять из товарных вагонов.2. С платформы и до самолётов пассажиры должны бежать (не идти) строем, меж двух шеренг вертухаев с собаками.3. Рейсы из аэропорта «Сталинград» будут только в Норильск, Ванинский порт, Магадан и на Колыму.4. Сидений и туалетов в самолётах, вылетающих из аэропорта «Сталинград», не будет.5. Право на обратный рейс люди будут получать только через 10 лет.Если мы чтим историческую память, давайте чтить её до конца.

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