№17. 6 мая 2025 года.
|«Государство с несменяемым диктатором, избранным на всю жизнь группой чиновников». Кремль раскритиковал Ватикан.
# # #Северная Корея впервые официально заявила об отправке своих военных в РФ, также Ким Чен Ын сообщил, что в Пхеньяне воздвигнут памятник бойцам КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области.
Любого, кто лет пятнадцать назад сказал бы, что соколы Кима будут освобождать Курскую область от украинской армии, забрали бы в дурку и обкололи галоперидолом. Поэтому, если вы хотите знать, что будет ещё через пятнадцать лет, нужно слушать не бесполезных политологов и экономистов, а поговорить с тем, кого прямо сейчас пакуют санитары, и успеть услышать, что нас ожидает, пока ему не дали таблетки!
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|13 стран, включая государства БРИКС, присоединились к России и Китаю в работе над Международной научной лунной станцией, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Это Беларусь, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия и Боливия», – уточнил он.
Китайцы после начала тарифных войн продали в США около 100 тысяч футболок и кепок с надписью «Бойкот Китаю».
# # #России вновь не повезло,
Никто не ждал такой напасти:
Разнокалиберное зло
Опять взошло к вершине власти.
Игорь Губерман
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100 дней ТрампаИграйте в гольф, водите бензиновые машины, ходите в стрипклубы, ходите в церковь, курите сигары, выпивайте, но не вино, ходите на рыбалку, имейте любовницу, работайте, храните деньги в банке, играйте в карты, заведите маленькую собаку, постите в твиттере, смотрите спорт на плазме, жарьте мясо, не сортируйте мусор.
свою Меланью приготовить борщик.
И хмурит брови у пустой тарелки
большой непревзойдённый мастер сделки.
За то, что жизнь мне раз спасла!
Когда напали хулиганы,
Я балалайкой их избил.
# # #– Трамп дал Путину несколько дней!
– А потом?
– Потом даст ещё несколько.
– А потом?
– Скажет, что под «днями» подразумевал два-три месяца.
– А после?
– Разозлится и введёт санкции!
– И?
– Передумает, отменит и даст ещё несколько дней.
– А что скажут трамписты?
– Как всегда, что никто лучше Трампа не справился бы.
# # #«Смерть Сталина – дело врачей и результат предательства со стороны кровеносной системы. В смерти Сталина не было никакой необходимости, исторически она ничем не была обусловлена. Смерть Сталина – крупнейшая физиологическая катастрофа!» (Из нового школьного учебника истории)
# # #В 2023 году 67% опрошенных ВЦИОМ волгоградцев высказались против переименования города, поддержали эту идею только 26% респондентов. Несмотря на это, Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда имени «Сталинград».
А знаете, я это поддерживаю.
Но при нескольких условиях.
1. Экспресс из города в аэропорт «Сталинград» должен состоять из товарных вагонов.
2. С платформы и до самолётов пассажиры должны бежать (не идти) строем, меж двух шеренг вертухаев с собаками.
3. Рейсы из аэропорта «Сталинград» будут только в Норильск, Ванинский порт, Магадан и на Колыму.
4. Сидений и туалетов в самолётах, вылетающих из аэропорта «Сталинград», не будет.
5. Право на обратный рейс люди будут получать только через 10 лет.
Если мы чтим историческую память, давайте чтить её до конца.
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Рубрика «Не приходя в сознание»Два заявления с разницей в 8 минут:
1. «Нужна настоящая денацификация, причём по всей Европе» – Медведев.
2. Медведев назвал бредом утверждения, что Россия может напасть на Европу.
Медведев: я ненавижу биполярное расстройство, оно офигенное!
Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые», лекция на тему «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?». Не фотошоп.
Дмитрий Анатольич, вы бы поаккуратнее со своими желаниями...
Смотрите-ка! Дружба с разрешёнными террористическими организациями начала приносить плоды!
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