№15. 22 апреля 2025 года.
|По требованию правительства в школьную программу будет включён предмет «Сказки народов России об импортозамещении».
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| На улицах российских городов начали появляться «кнопки повышения рождаемости».
Новые льготы: многодетные семьи смогут бесплатно посещать любые военкоматы по Путинской карте!
Как пояснили депутаты, в освободившийся час женщины должны рожать детей.
# # #Первого главу МИД России Андрея Козырева признали иноагентом.
– С ним всегда всё было ясно – матом на брифингах не ругался, водку публично не пьянствовал, всякие бодрящие грузы из Аргентины самолётами не возил. Не наш человек, не наш.
– Это что же получается? Лавров два года у иноагента замом был?!
# # #«Инспектор ДПС из Москвы оказался долларовым миллионером с 5 квартирами в Дубае».
Постойте, а это точно не реклама службы в Управлении ГИБДД по г. Москве?
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Как сделать страну снова великой, не привлекая внимания санитаровКупил в магазине возле дома пачку стиков за двести рублей. Задумался.
Теперь у меня, получается, с этим магазином отрицательный торговый баланс. Минус двести рублей. Справедливо ли это? Нет, не справедливо.
Надеяться, что магазин в свою очередь что-нибудь на двести рублей купит у меня, чтобы вернуть наши отношения к норме, не приходится. Я реалист. Придётся, значит, ввести тарифы. Процентов этак в 150, чего мелочиться. То есть убедить себя, что пачка стиков там стоит не двести, а пятьсот рублей. Ну и не ходить больше никогда к этим жадным людям. А следующую пачку купить в соседнем магазине. За двести рублей.
Дальше – по накатанной: отрицательный торговый баланс, тарифы, следующий магазин. И ещё один. И так далее. На мой век магазинов должно хватить.
Так и сделаем Давыдова великим снова незаметно для окружающих.
Иван Давыдов
Отдать:
• Украину России,
• Тайвань Китаю,
• Израиль Палестине,
• Гренландию Америке.
Остальным дать тройной тариф и на четыре года укатить играть в гольф.
# # #Трамп уже был на волоске от заключения мира в Украине, пообещав отдать России четыре региона, но тут Путин, неожиданно, потребовал ещё и Аляскинскую, Калифорнийскую и Флоридскую области...
# # #28.06.2024: Владимир Путин назвал Алексея Смирнова опытным и знающим ситуацию и пожелал ему успеха на выборах.
16.04.2025: Смирнов арестован за хищение 1 млрд. рублей при строительстве защитных сооружений на границе.
И не жалко вам такими «опытными и знающими» кадрами разбрасываться?
# # #В Приморье местная администрация обратилась в полицию на местную жительницу из-за жалобы 2024 года Путину на затопленный дом и гибель урожая.
Ну вот! А ещё говорят, что местные администрации не реагируют на обращения граждан. Просто у них работы много, но рано или поздно до каждого обращения руки доходят!
# # #На склоне лет я тем горжусь –
Помимо редких горьких шуток, –
Что в собутыльники гожусь
Почти в любое время суток.
Игорь Губерман
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В центре фото Лидия Петровна Барабанова. Ей 88 лет.
Как любой пожилой человек в России, она окружена поддержкой государства. В 2024 году Лидия Петровна получила от государства гранты на 350 млн. рублей.
Порадуйтесь за Лидию Петровну.
А заодно и за её сына – Вячеслава Володина.
– А когда «Талибан» уберут из списка запрещённых террористических организаций, можно мы в него всем селом вступим?
– Ну, в принципе, можно, а зачем?
– Хотим новые дороги и тоннели!
# # #«Талибан» больше не считается в России террористической организацией – решение Верховного суда РФ.
Очередная победа гражданского общества! Кто там вечно ноет, что гайки закручиваются? Мол, свободы им мало, дышать нечем? Каждый день оттепель! Уже жарища стоит. Да у нас этого либерализма, как говна за баней – ешь, не хочу. Скоро со всяких швейцарий к нам в туристические поездки за свободой ездить будут, чтобы хоть краем глаза посмотреть, как права человека выглядят. Гойда!
# # #В Россию возвращается эра дирижаблей!
Об этом заявил президент Академии авиации и воздухоплавания, профессор Виктор Чуйко. По его словам, в правительстве России уже подписано распоряжение по разработке и внедрению дирижаблей.
Он напомнил, что правительство уже занимается внедрением дирижаблей, которые могут помочь при перевозке грузов: «Да, скорость [у дирижаблей] небольшая, в пределах 100 км/час, но груза можно перевезти очень много!»
– А как там «Суперджет» и МС-21 поживают? Сотни самолётов к концу десятилетия? Что там со всеми этим планами? Или сразу к дирижаблям лучше переходить? А потом и к воздушным шарам.
– Помимо дирижаблей будут внедрены технологии конной тяги, голубиной почты и факельной сигнализации.
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