№15. 22 апреля 2025 года.

По требованию правительства в школьную программу будет включён предмет «Сказки народов России об импортозамещении». * * * Телефонные мошенники жалуются на сбои в работе мобильных операторов! * * * В целях улучшения демографии «Камасутру» внесут в список обязательной литературы для 8-9 классов. * * * Роскосмос запустил космонавтику! * * * «Как Юрий Гагарин полетел в космос ровно в День космонавтики?» Учёные Сколково бьются над загадкой.

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На улицах российских городов начали появляться «кнопки повышения рождаемости».



Новые льготы: многодетные семьи смогут бесплатно посещать любые военкоматы по Путинской карте! * * * В Госдуме предложили женщинам сократить рабочий день на час.

Как пояснили депутаты, в освободившийся час женщины должны рожать детей.

Это так мило когда простая школьница Полина Кравцова победила на выборах президента Школьной Республики в Москве! Ей даже не помешало то, что она дочь министра просвещения России.

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Первого главу МИД России Андрея Козырева признали иноагентом.– С ним всегда всё было ясно – матом на брифингах не ругался, водку публично не пьянствовал, всякие бодрящие грузы из Аргентины самолётами не возил. Не наш человек, не наш.– Это что же получается? Лавров два года у иноагента замом был?!

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«Инспектор ДПС из Москвы оказался долларовым миллионером с 5 квартирами в Дубае».Постойте, а это точно не реклама службы в Управлении ГИБДД по г. Москве?

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Как сделать страну снова великой, не привлекая внимания санитаров Купил в магазине возле дома пачку стиков за двести рублей. Задумался.

Теперь у меня, получается, с этим магазином отрицательный торговый баланс. Минус двести рублей. Справедливо ли это? Нет, не справедливо.

Надеяться, что магазин в свою очередь что-нибудь на двести рублей купит у меня, чтобы вернуть наши отношения к норме, не приходится. Я реалист. Придётся, значит, ввести тарифы. Процентов этак в 150, чего мелочиться. То есть убедить себя, что пачка стиков там стоит не двести, а пятьсот рублей. Ну и не ходить больше никогда к этим жадным людям. А следующую пачку купить в соседнем магазине. За двести рублей.

Дальше – по накатанной: отрицательный торговый баланс, тарифы, следующий магазин. И ещё один. И так далее. На мой век магазинов должно хватить.

Так и сделаем Давыдова великим снова незаметно для окружающих.

Иван Давыдов



План Трампа кристально ясен.Отдать:• Украину России,• Тайвань Китаю,• Израиль Палестине,• Гренландию Америке.Остальным дать тройной тариф и на четыре года укатить играть в гольф.

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Трамп уже был на волоске от заключения мира в Украине, пообещав отдать России четыре региона, но тут Путин, неожиданно, потребовал ещё и Аляскинскую, Калифорнийскую и Флоридскую области...

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28.06.2024: Владимир Путин назвал Алексея Смирнова опытным и знающим ситуацию и пожелал ему успеха на выборах.16.04.2025: Смирнов арестован за хищение 1 млрд. рублей при строительстве защитных сооружений на границе.И не жалко вам такими «опытными и знающими» кадрами разбрасываться?

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В Приморье местная администрация обратилась в полицию на местную жительницу из-за жалобы 2024 года Путину на затопленный дом и гибель урожая.Ну вот! А ещё говорят, что местные администрации не реагируют на обращения граждан. Просто у них работы много, но рано или поздно до каждого обращения руки доходят!

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На склоне лет я тем горжусь –Помимо редких горьких шуток, –Что в собутыльники гожусьПочти в любое время суток.

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В центре фото Лидия Петровна Барабанова. Ей 88 лет.

Как любой пожилой человек в России, она окружена поддержкой государства. В 2024 году Лидия Петровна получила от государства гранты на 350 млн. рублей.

Порадуйтесь за Лидию Петровну.

А заодно и за её сына – Вячеслава Володина.

Новость: Россия проспонсирует ремонт и строительство инфраструктуры в Афганистане. Речь про дороги, тоннели, мосты и другие проекты.– А когда «Талибан» уберут из списка запрещённых террористических организаций, можно мы в него всем селом вступим?– Ну, в принципе, можно, а зачем?– Хотим новые дороги и тоннели!

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«Талибан» больше не считается в России террористической организацией – решение Верховного суда РФ.Очередная победа гражданского общества! Кто там вечно ноет, что гайки закручиваются? Мол, свободы им мало, дышать нечем? Каждый день оттепель! Уже жарища стоит. Да у нас этого либерализма, как говна за баней – ешь, не хочу. Скоро со всяких швейцарий к нам в туристические поездки за свободой ездить будут, чтобы хоть краем глаза посмотреть, как права человека выглядят. Гойда!

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Об этом заявил президент Академии авиации и воздухоплавания, профессор Виктор Чуйко. По его словам, в правительстве России уже подписано распоряжение по разработке и внедрению дирижаблей.Он напомнил, что правительство уже занимается внедрением дирижаблей, которые могут помочь при перевозке грузов: «Да, скорость [у дирижаблей] небольшая, в пределах 100 км/час, но груза можно перевезти очень много!»– А как там «Суперджет» и МС-21 поживают? Сотни самолётов к концу десятилетия? Что там со всеми этим планами? Или сразу к дирижаблям лучше переходить? А потом и к воздушным шарам.– Помимо дирижаблей будут внедрены технологии конной тяги, голубиной почты и факельной сигнализации.

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